저는 A_K2입니다. 누구와도 혼동하지 말아주세요! 그리고 의사-마르코프 프로세스 는 여전히 스스로를 보여줄 것입니다. 오, 어떻게 보일 것입니다. 그런데 여기 나보다 쿨한 사람들이 있어 대열을 꼬기 시작했다. 성배를 기다리고 있습니다. 각자에게!
2003년과 그 이전에, 잠시 찾을 기회가 있습니까?
실수로 M1의 역사를 다운로드했을 때 나는 헐떡 거리고
글쎄, 하늘과 땅.
그리고 그 과정은 같은 것 같습니다 - 교환을 위해 ...물론, 나는 그것이 "이론에서 실천으로"로 이어진 것을 즉시 기억했고, 3년차 인용문에는 그렇지 않다는 것이 분명합니다.
Mikhail, 내가 이해하는 것처럼 당신은 시장을 내부에서 바로 볼 수 있지만 프로그래밍에서 주변을 뒤지지 않고 로봇을 만들 수 없습니다. 하지만 말하자면, 당신은 모든 사람에게 돈을 버는 방법을 보여주고 싶어합니다. 바르게? 프리랜서를 해보셨나요?
절대 옳지 않습니다. 나는 포럼과 동정심 많은 사람들의 도움 없이는 물론, 물론 나 자신이 아니라 모든 지표와 로봇을 직접 작성했습니다. 그리고 돈 버는 방법을 보여주고 싶지는 않지만, 틀리는 사람들을 볼 수 없고, 어떤 면에서는 매우 중요하기 때문에, 말하자면 올바른 길로 인도할 수 있도록 도와주려고 합니다. 나에게 빵을 먹이지 말고 내가 누군가를 가르치게하십시오. 그 자신은 호기심 많은 마음과 흥미로운 것들을 많이 가지고 있기 때문입니다. 그러나 그의 접근 방식을 덮고 있는 사람이 어떻게 그것을 진정으로 믿고 거기에 중대한 오류 를 보지 않는지를 볼 때, 나는 지나칠 수 없습니다. 그리고 내가 거래 통계를 보여준다는 사실이 그 누구보다 멋있다는 유일한 증거다....
이것이 통계라면 올해 이미 진전을 이루었습니다. +0.01%는 좋은 시작입니다. 우리는 모든 것을 가르칠 수 있지만 단지 배우고 싶지 않을 뿐입니다.
브라보!!! 잘 했어, 하지만 이것은 이미 여기 있는 모든 사람이 한 번 이상 본 것뿐입니다. 그리고 당신은 나를 다른 사람들과 다르게 만드는 것이 무엇인지 압니다. 나는 아무것도 제공할 수 없는 사람들과 달리 그것을 숨기지 않습니다. 2018년 3월 5일부터 너트를 분리한 사실은 말할 것도 없고 다음과 같습니다.
글쎄요... 지금 뭐라고요? 흥미롭게 들어....
칭찬할 수 밖에 없습니다.) 행운을 빕니다. 정직해요.
시간을 낭비하지 않고 선택한 패키지에 대해 시스템을 신속하게 만들고 접근 방식의 본질을 증명하거나 반증하기 위해 R에서 프로그래머가 필요합니다.
있다
그렇기 때문에 현실이 아니다.
어제의 말다툼 끝에, 회귀 분야의 연구를 공개하고, 특히 경험을 공유하고 비밀을 밝히고 싶다는 생각이 들어서 즉시 압도당하는 느낌이 들었다는 결론에 이르렀습니다. 단지 자신이 지부의 발전에 아무런 기여도 하지 않았지만 이것이 무엇에 관한 것인지 이해할 수 없기 때문에 능숙하게 이름을 부르는 일부 개인 때문입니다. 나는 회귀의 방향으로 계속 일할 것이지만, 많은 것을 스스로 알아내야 하기 때문에 원하는 만큼 빠르지는 않습니다. 여기서는 중간 및 최종 결과만 게시합니다. 글쎄, 도움을 요청하십시오. 그것 없이는 아닙니다. 우리는 서로 도와야 하는 공동체입니다.
머신 러닝 분야에서 R 패키지 중 하나에 대한 경험이 있고 이 패키지가 가능한 한 유연하고 내부에서 연구를 수행하고 결과적으로 좋은 회귀 모델이 얻어지고 반복되는 테스트를 통해 확인되고 거래자로서 당신을 만족시킵니다. 나는 개인적으로 당신을 기다리고 있으며 우리는 거기에서 계속할 것입니다.
R에서 선택한 패키지에 대한 코드를 빠르게 작성하는 기술입니다. 나에게서, 예측자 세트의 형성, AI 시스템의 구성 및 반복적으로 출력에 가장 적합한 모델을 선택하는 방법에서 중요한 뉘앙스의 전달 및 공개 동일한 교육 파일을 최적화합니다. 또한 고문과 실습, 즉 돈을 버는 것으로의 전환은 Markov의 분포 이론이나 세계 수입 및 외계인 이론의 비 마르코프 법칙에 대해 이야기하지 않습니다.
"당신은 왜 여기에 있습니까?"라는 질문을 스스로에게 물어보십시오. 당신에게만 공개되고 알려진 법의 존재에 대한 권리를 찾아 증명하십시오. 아니면 그냥 돈을 버십시오. 예, 반죽뿐만 아니라 BABLISH. 당신이 첫 번째 범주 출신이라면 내 얼굴을 노크도해서는 안됩니다. 나는 단지 삽으로, 그리고 약간의 투그릭으로도 데우기 위해 여기에 왔기 때문입니다. 바람직하게는 1과 많은 수의 0이 있는 금액입니다.