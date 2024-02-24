트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 802

울라지미르 이제르스키 :

포인트 1에 따르면 다양한 도구에 허용되는 공통 요소가 예측 변수로 잘못 선택되었다고 가정할 수 있습니다.

포인트 2는 포인트 1의 실수에서 이어집니다.

단락 3에 따르면 파동 구조는 고려되지 않을 가능성이 큽니다.

예측 변수의 선택은 대부분 운이기 때문에 그렇게 생각하지 않습니다. 제가 오랫동안 사용하고 있는 것들, 200개 중에서 골라서 받아본 결과.

다음은 sd = 1%인 예측 변수 플롯입니다.


다음은 sd= 10%인 차트입니다.


알렉산더 이바노프 :

추신 집 주소를 입력하고...

Kolyma yurt에서 얻는 것에 지쳤습니다.

 
산산이치 포멘코 :

시간을 도구에 연결하지 않고는 어떤 결론도 내리기가 어렵습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

Kolyma yurt에서 얻는 것에 지쳤습니다.

ㅋㅋㅋ

알렉산더 이바노프 :

ㅋㅋㅋ

먹이를 주지 않은 사슴에

 

젊은 뉴런이지만 Sberbank가 당신을 초대하지 않습니까?

독일 그레프는 AI 개발을 꿈꾼다....

알렉산더 이바노프 :

젊은 뉴런이지만 Sberbank가 당신을 초대하지 않습니까?

독일 그레프는 AI 개발을 꿈꾼다....

그게 그가 쓰고 앉아있는 전부야, 다른 별명으로

 
막심 드미트리예프스키 :

그게 그가 쓰고 앉는 전부야, 다른 별명으로

하하하하하)))))

다운시프터 S)))
 
막심 드미트리예프스키 :

먹이를 주지 않은 사슴에

사슴과 무스의 차이점은 무엇입니까? 협약. 반응해야 하는 이유

TS의 수익성은 항상 예측에 달려 있습니다.

NS는 현재 상황에 신속하게 대응하고 미래에 가능한 시나리오를 예측할 수 있도록 설계되었습니다.

나는 POSIBLE을 강조한다.

신경망은 절대 보장할 수 없지만 가정할 뿐입니다.

이에 동의해야 합니까?

울라지미르 이제르스키 :

나는 당신의 말, 당신의 사진, 당신의 철학을 결코 이해하지 못했습니다.

그래, 동의해, 나와 무슨 차이가 있어

