트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 779

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:28 #7781

이 스레드 덕분에 이 스레드의 수고와 재미 없이 매주 1달러씩 벌고 있습니다... 웃기네요!!!!

Evgeny Belyaev 2018.03.28 21:49 #7782

가장 중요한 것은 타지 않는 것입니다. 거래에 행운을 빕니다.

Renat Akhtyamov 2018.03.29 05:28 #7783

사실, 이것은 그 차량이 시장에서 충분하다는 신호 중 하나입니다 ...

어떤 시장의 움직임도 전제되어야 한다고 생각합니다. 시장에는 불합리한 움직임이 없습니다. 아파트라도 전제로 정당화해야 합니다.

그래서 우리의 임무는 운동이 시작되기 전에도 이러한 전제 조건을 올바르게 평가하는 것입니다 .... IMHO, 자연스럽게 ....

옵션 중 하나는 신호 COUNTER 추세 전략 시점에서 시장을 평가하는 것입니다. 진짜인지 가짜인지...

당신 말이 맞아, 미시.

당신은 이것에 대해 머리를 긁적 인 유일한 사람이 아닙니다.

하기 때문에 답을 찾기 어렵습니다. 상인 중 누구도 다른 모든 터미널을 조사할 수 없습니다. 그리고 2008년에는 DC도 불타버렸습니다. 하나의 DC 내부 정보도 분명히 충분하지 않습니다 ...

Mihail Marchukajtes 2018.03.29 06:39 #7784

실제 교환에서 얻은 정보만이 다른 사람보다 0.5%의 이점을 얻는 데 도움이 됩니다. 커플이면 이 정도면 ....어려운 상황에서 ...

Mihail Marchukajtes 2018.03.29 15:04 #7785

젠장, 간신히 반격했다. 잘했어 로봇. 택시기사님...잘생김

fxsaber 2018.03.29 16:33 #7786

막심 드미트리예프스키:

RL 봇의 첫 번째 버전

글쎄요, 혼자 배우는 것은 멋진데 적어도 타겟은 선택하지 않아도 됩니다

오른쪽 절반 - OOS. KB에서 MO에 대해 제안한 결과입니다.

[삭제] 2018.03.29 16:34 #7787

이 부분에 대해서는 나중에 연락 드리겠습니다. 아직 파악하지 못했습니다. :)

아주 멋진!

СанСаныч Фоменко 2018.03.29 16:47 #7788

선택하지 않아도 된다는 것은 무엇을 의미합니까? 그녀는 주인이 이익을 원한다는 것을 알고 있습니까? 아니면 소유자가 최소 손실을 원합니까? 그나저나 텔레파시가 뭔가요?

Dr. Trader 2018.03.29 17:12 #7789

:디

처음 10개 게임에서 이미 최적의 전략을 받았지만 더 이상 중요한 개선 사항이 없습니다.

무작위 정책을 사용하는 첫 번째 게임은 종종 음수일 뿐이며 즉시 최적으로 수렴합니다. 왜 그렇게 빨리 알고리즘이 선택했는지 이해할 때까지

이 사진에는 누락된 것이 있습니다 - 테스트 앞으로 (그리고 아마도 우연이 아닐 수도 있습니다 ;) ).

1년차 프로그래머라면 백테스트에서 그러한 그래프를 작성할 것입니다.

[삭제] 2018.03.29 17:21 #7790

이 사진에서 정확히 무엇을 썼는지

눈치도 없는 1학년생들에 대해, 현지인들은 1학년 때까지 공부도 마치지 않은 모양이다.칙칙한 비자드가 어제 보여줬던거랑 똑같은거 보여주다가 무서워서 삭제함
이 스레드 덕분에 이 스레드의 수고와 재미 없이 매주 1달러씩 벌고 있습니다... 웃기네요!!!!
가장 중요한 것은 타지 않는 것입니다. 거래에 행운을 빕니다.
사실, 이것은 그 차량이 시장에서 충분하다는 신호 중 하나입니다 ...
어떤 시장의 움직임도 전제되어야 한다고 생각합니다. 시장에는 불합리한 움직임이 없습니다. 아파트라도 전제로 정당화해야 합니다.
그래서 우리의 임무는 운동이 시작되기 전에도 이러한 전제 조건을 올바르게 평가하는 것입니다 .... IMHO, 자연스럽게 ....
옵션 중 하나는 신호 COUNTER 추세 전략 시점에서 시장을 평가하는 것입니다. 진짜인지 가짜인지...
당신 말이 맞아, 미시.
당신은 이것에 대해 머리를 긁적 인 유일한 사람이 아닙니다.
하기 때문에 답을 찾기 어렵습니다. 상인 중 누구도 다른 모든 터미널을 조사할 수 없습니다.그리고 2008년에는 DC도 불타버렸습니다. 하나의 DC 내부 정보도 분명히 충분하지 않습니다 ...
실제 교환에서 얻은 정보만이 다른 사람보다 0.5%의 이점을 얻는 데 도움이 됩니다. 커플이면 이 정도면 ....어려운 상황에서 ...
RL 봇의 첫 번째 버전
글쎄요, 혼자 배우는 것은 멋진데 적어도 타겟은 선택하지 않아도 됩니다
오른쪽 절반 - OOS. KB에서 MO에 대해 제안한 결과입니다.
이 부분에 대해서는 나중에 연락 드리겠습니다. 아직 파악하지 못했습니다. :)
아주 멋진!
선택하지 않아도 된다는 것은 무엇을 의미합니까? 그녀는 주인이 이익을 원한다는 것을 알고 있습니까? 아니면 소유자가 최소 손실을 원합니까? 그나저나 텔레파시가 뭔가요?
:디
처음 10개 게임에서 이미 최적의 전략을 받았지만 더 이상 중요한 개선 사항이 없습니다.
무작위 정책을 사용하는 첫 번째 게임은 종종 음수일 뿐이며 즉시 최적으로 수렴합니다. 왜 그렇게 빨리 알고리즘이 선택했는지 이해할 때까지
이 사진에는 누락된 것이 있습니다 - 테스트 앞으로 (그리고 아마도 우연이 아닐 수도 있습니다 ;) ).
1년차 프로그래머라면 백테스트에서 그러한 그래프를 작성할 것입니다.
이 사진에서 정확히 무엇을 썼는지
눈치도 없는 1학년생들에 대해, 현지인들은 1학년 때까지 공부도 마치지 않은 모양이다.칙칙한 비자드가 어제 보여줬던거랑 똑같은거 보여주다가 무서워서 삭제함