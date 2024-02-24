트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 384 1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399 새 코멘트 Алёша 2017.06.05 12:59 #3831 막심 드미트리예프스키 : 8시간도 안해보고 바로 본격 무료버전으로 들어갔는데 거기에 계정이 필요합니다 그래, 찾았어, 들어갔어, 놀고 있어 ... 기능이 있는 위치와 대상이 어디에 있는지 표시하는 방법은 무엇입니까? [삭제] 2017.06.05 13:03 #3832 알료샤 : 네, 찾았어요, 들어갔어요, 놀고 있어요... 기능이 있는 위치와 대상이 어디에 있는지 표시하는 방법은 무엇입니까? target은 Train 모델 모듈에 지정됩니다. 먼저 교육 예제를 만드는 것이 좋습니다. 거기에서 빠르며 어디에 연결할지 즉시 명확해집니다. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment Простой эксперимент в Студии машинного обучения 2017.03.20garyericsondocs.microsoft.com Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и... Алёша 2017.06.05 13:38 #3833 그래, 좋은 새끼... 결과를 여전히 C++ 코드로 내보낼 수 있고 적어도 dll로 컴파일할 수 있다면 그에 대한 대가는 없을 것입니다! [삭제] 2017.06.05 13:51 #3834 알료샤 : 그래, 좋은 새끼... 결과를 여전히 C++ 코드로 내보낼 수 있고 적어도 dll로 컴파일할 수 있다면 그에 대한 대가는 없을 것입니다! 예, 웹 API를 통해서만 훈련된 모델로 작업할 수 있다는 사실이 답답합니다. 하지만 R로 모든 것을 작성하고, R에서 훈련 및 개발한 다음 컴퓨터에서 사용하는 것을 막는 것은 없습니다. 그러나 일반적으로 웹 API도 멋지다. Алёша 2017.06.05 14:25 #3835 글쎄, 웹 응용 프로그램에는 나쁘지 않습니다 ... [삭제] 2017.06.05 14:35 #3836 알료샤 : 글쎄, 웹 응용 프로그램에는 나쁘지 않습니다 ... 임계값 슬라이더를 왼쪽으로 이동하면 더 정확할 것입니다. :) 이 응용 프로그램은 컴퓨팅 성능이 큰 하늘색 클라우드에 있으며 아직 대규모 프로젝트를 수행하지 않았지만 이론상으로는 매우 빠르게 계산해야 합니다. 글쎄, 속도가 충분하지 않은 경우 Microsoft의 봉제 인형도 있습니다. https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ GA를 통해 선택한 다양한 매개변수 로 그리드를 확인하고 교육 하고 스튜디오가 얼마나 빨리 대처하는지 확인해야 합니다. TensorFlow 및 MxNet과의 성능 비교 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally- 사용 가능/ Microsoft Cognitive Toolkit www.microsoft.com A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms... Алёша 2017.06.05 15:28 #3837 막심 드미트리예프스키 : 임계값 슬라이더를 왼쪽으로 이동하면 더 정확할 것입니다. :) 이 응용 프로그램은 컴퓨팅 성능이 큰 하늘색 클라우드에 있으며 아직 대규모 프로젝트를 수행하지 않았지만 이론상으로는 매우 빠르게 계산해야 합니다. 글쎄, 속도가 충분하지 않은 경우 Microsoft의 봉제 인형도 있습니다. https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ GA를 통해 선택한 다양한 매개변수로 그리드를 확인하고 교육하고 스튜디오가 얼마나 빨리 대처하는지 확인해야 합니다. TensorFlow 및 MxNet과의 성능 비교 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally- 사용 가능/ 정확히 나오지 않습니다. 파일: numerai_training_data.zip 7111 kb [삭제] 2017.06.05 16:14 #3838 알료샤 : 정확히 나오지 않습니다. 이 예에서 2-클래스 트리를 수행해야 합니까? 그리고 정확성은 어떠해야 합니까? numerai에 대해 아직 아무것도 몰라, 지금 읽을 것입니다) Алёша 2017.06.05 16:15 #3839 막심 드미트리예프스키 : 이 예에서 2-클래스 트리를 수행해야 합니까? 그리고 정확성은 어떠해야 합니까? 정확도가 높을수록 더 좋으며 사용하는 것이 필수적이지 않습니다. [삭제] 2017.06.05 17:03 #3840 알료샤 : 정확도가 높을수록 더 좋으며 사용하는 것이 필수적이지 않습니다. 그게 그들이 당신에게주는 것입니까? 헤지펀드인건 알겠는데 가입하면 뭐 주나요? 나는 다른 모델로 운전해, 지금까지 당신이 했던 것과 같은 0.5 1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래, 찾았어, 들어갔어, 놀고 있어 ...
기능이 있는 위치와 대상이 어디에 있는지 표시하는 방법은 무엇입니까?
target은 Train 모델 모듈에 지정됩니다. 먼저 교육 예제를 만드는 것이 좋습니다. 거기에서 빠르며 어디에 연결할지 즉시 명확해집니다.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
결과를 여전히 C++ 코드로 내보낼 수 있고 적어도 dll로 컴파일할 수 있다면 그에 대한 대가는 없을 것입니다!
예, 웹 API를 통해서만 훈련된 모델로 작업할 수 있다는 사실이 답답합니다. 하지만 R로 모든 것을 작성하고, R에서 훈련 및 개발한 다음 컴퓨터에서 사용하는 것을 막는 것은 없습니다. 그러나 일반적으로 웹 API도 멋지다.
임계값 슬라이더를 왼쪽으로 이동하면 더 정확할 것입니다. :) 이 응용 프로그램은 컴퓨팅 성능이 큰 하늘색 클라우드에 있으며 아직 대규모 프로젝트를 수행하지 않았지만 이론상으로는 매우 빠르게 계산해야 합니다. 글쎄, 속도가 충분하지 않은 경우 Microsoft의 봉제 인형도 있습니다. https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
GA를 통해 선택한 다양한 매개변수 로 그리드를 확인하고 교육 하고 스튜디오가 얼마나 빨리 대처하는지 확인해야 합니다.
TensorFlow 및 MxNet과의 성능 비교 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally- 사용 가능/
이 예에서 2-클래스 트리를 수행해야 합니까? 그리고 정확성은 어떠해야 합니까?
numerai에 대해 아직 아무것도 몰라, 지금 읽을 것입니다)
정확도가 높을수록 더 좋으며 사용하는 것이 필수적이지 않습니다.
그게 그들이 당신에게주는 것입니까? 헤지펀드인건 알겠는데 가입하면 뭐 주나요?
나는 다른 모델로 운전해, 지금까지 당신이 했던 것과 같은 0.5