(c) [삭제] 2018.02.03 05:04 #6394 http://playground.tensorflow.org NN 교육의 시각화, 엔터테인먼트 또는 교육 예제처럼 보입니다. 그녀는 나선형 분류에 명백한 문제가 있습니다. :) [삭제] 2018.02.03 05:15 #6395 그리고 그러한 아키텍처는 이미 이것은 Poincaré에서 직접 가져온 것입니다. 기능 공간이 연결되지 않은 경우 최소 2개의 레이어가 필요합니다. 이미 elibrarius에서 이에 대한 질문이 있었습니다. Aleksey Terentev 2018.02.03 06:54 #6396 막심 드미트리예프스키 : 그리고 그러한 아키텍처는 이미 Maxim, 하지만 기능 선택은 어떻습니까? 오 안돼 안돼 안돼 또한 네트워크가 진동하기 시작할 때 학습 속도를 느리게 합니다. 작년 여름에 이것으로 놀았습니다. 매우 시각적입니다.) [삭제] 2018.02.03 06:58 #6397 알렉세이 테렌테프 : Maxim, 하지만 기능 선택은 어떻습니까? 오 안돼 안돼 안돼 또한 네트워크가 진동하기 시작할 때 학습 속도를 느리게 합니다. 작년 여름에 이것으로 놀았습니다. 매우 시각적입니다.) 음, 예, 사인을 넣으면 1 레이어로 할 수 있습니다. Dr. Trader 2018.02.03 11:03 #6398 EMVC를 사용하면 내가 원했던 것이 작동하지 않았고 패키지는 설명을 대충 읽었을 때 보이는 대로 작동하지 않았습니다. EMVC는 예측자와 대상(클래스만. 회귀는 불가능)이 있는 테이블을 사용하여 각 교육 예제가 실제로 지정된 클래스에 속하는지 여부의 확률을 계산합니다. 따라서 훈련 테이블에서 대부분의 다른 훈련 예제(이상치, 오류)와 모순되는 행을 찾아 훈련 중에 모델을 혼동하지 않도록 제거할 수 있습니다. 가장 높은 확률 추정치를 제공하는 예측 변수 집합을 찾는 것이 가능하다고 가정했지만 발견된 예측 변수 집합이 만족스럽지 못했습니다. 더 이상 실험하지 않겠습니다. 예측 변수를 선택 하는 더 좋은 방법이 있습니다. 패키지가 내부적으로 어떻게든 사용하더라도 교차 엔트로피 추정치를 볼 수는 없지만 사용자에게 이러한 응답을 반환하지 않습니다. 그러나 그것은 예측 변수가 아니라 훈련 예제를 선별하는 흥미로운 도구로 밝혀졌습니다. library (EMVC) data(iris) trainTable <- iris #таблица на которой в дальнейшем будет обучаться какая-то модель PREDICTOR_COLUMNS_SEQ <- 1 : 4 #номера колонок с предикторами TARGET_COLUMN_ID <- 5 #номер колонки с таргетом EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 #минимально допустимая вероятность принадлежности к классу посчитанная через emcv. От 0 до 1 . emvcData <- t( as .matrix(trainTable[,PREDICTOR_COLUMNS_SEQ])) emvcAnnotations <- as .numeric(trainTable[,TARGET_COLUMN_ID]) emvcAnnotationsUnique <- unique(emvcAnnotations) emvcAnnotationsMatrix <- matrix( 0 , ncol=ncol(emvcData), nrow = length(emvcAnnotationsUnique)) for (i in 1 :length(emvcAnnotationsUnique)){ emvcAnnotationsMatrix[i, emvcAnnotations == emvcAnnotationsUnique[i]] <- 1 } set.seed( 0 ) emvcResult <- EMVC(data = emvcData, annotations = emvcAnnotationsMatrix, # bootstrap.iter = 20 , k.range = 2 # clust.method = "kmeans" , # kmeans.nstart = 1 , # kmeans.iter.max = 10 , # hclust.method = "average" , # hclust.cor.method = "spearman" ) badSamples <- c() for (i in 1 :ncol(emvcResult)){ if (max(emvcResult[,i])<EMVC_MIN_TRUST){ badSamples <- c(badSamples, i) } } cat( "Indexes of bad train samples:" , badSamples, "\n" ) #Это номера строк в обучающей табличке которые повышают кросс-энтропию данных. 베이지안 회귀 - 이 시장은 통제된 동적 시스템입니다. 반복 패턴 및 기타 СанСаныч Фоменко 2018.02.03 12:25 #6399 박사 상인 : EMVC를 사용하면 내가 원했던 것이 작동하지 않았고 패키지는 설명을 대충 읽었을 때 보이는 대로 작동하지 않았습니다. EMVC는 예측자와 대상(클래스만. 회귀는 불가능)이 있는 테이블을 사용하여 각 교육 예제가 실제로 지정된 클래스에 속하는지 여부의 확률을 계산합니다. 따라서 훈련 테이블에서 대부분의 다른 훈련 예제(이상치, 오류)와 모순되는 행을 찾아 훈련 중에 모델을 혼동하지 않도록 제거할 수 있습니다. 가장 높은 확률 추정치를 제공하는 예측 변수 집합을 찾는 것이 가능하다고 가정했지만 발견된 예측 변수 집합이 만족스럽지 못했습니다. 나는 이것을 더 이상 실험하지 않을 것입니다. 예측 변수를 선택하는 더 좋은 방법이 있습니다. 패키지가 내부적으로 어떻게든 사용하더라도 교차 엔트로피 추정치를 볼 수는 없지만 사용자에게 이러한 응답을 반환하지 않습니다. 그러나 그것은 예측 변수가 아니라 훈련 예제를 선별하는 흥미로운 도구로 밝혀졌습니다. 불쌍해. 기적은 일어나지 않는다는 것을 다시 한 번 확인하셨고, 모든 것은 차근차근 모아야 합니다. Aleksei Kuznetsov 2018.02.03 12:57 #6400 박사 상인 : 따라서 훈련 테이블에서 대부분의 다른 훈련 예(이상치, 오류)와 모순되는 행을 찾고 훈련 중에 모델을 혼동하지 않도록 제거할 수 있습니다. 패턴을 찾기 어려운 외환 데이터에 필요합니까? 그러한 프로그램으로 예제의 절반을 제거할 수 있는 것 같습니다. 그리고 배출량은 더 간단한 방법으로 검색할 수 있습니다. 제거되지는 않지만 예를 들어 허용 가능한 최대값과 동일합니다. http://playground.tensorflow.org
NN 교육의 시각화, 엔터테인먼트 또는 교육 예제처럼 보입니다.
그녀는 나선형 분류에 명백한 문제가 있습니다. :)
이것은 Poincaré에서 직접 가져온 것입니다. 기능 공간이 연결되지 않은 경우 최소 2개의 레이어가 필요합니다. 이미 elibrarius에서 이에 대한 질문이 있었습니다.
EMVC는 예측자와 대상(클래스만. 회귀는 불가능)이 있는 테이블을 사용하여 각 교육 예제가 실제로 지정된 클래스에 속하는지 여부의 확률을 계산합니다. 따라서 훈련 테이블에서 대부분의 다른 훈련 예제(이상치, 오류)와 모순되는 행을 찾아 훈련 중에 모델을 혼동하지 않도록 제거할 수 있습니다.
가장 높은 확률 추정치를 제공하는 예측 변수 집합을 찾는 것이 가능하다고 가정했지만 발견된 예측 변수 집합이 만족스럽지 못했습니다. 더 이상 실험하지 않겠습니다. 예측 변수를 선택 하는 더 좋은 방법이 있습니다. 패키지가 내부적으로 어떻게든 사용하더라도 교차 엔트로피 추정치를 볼 수는 없지만 사용자에게 이러한 응답을 반환하지 않습니다.
그러나 그것은 예측 변수가 아니라 훈련 예제를 선별하는 흥미로운 도구로 밝혀졌습니다.
