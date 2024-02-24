트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 62 1...555657585960616263646566676869...3399 새 코멘트 Alexey Burnakov 2016.07.26 15:24 #611 마이클 마르쿠카이테스 : 즉, 성배를 원한다... 한 번 수련하고 평생 앉아 쿠폰을 깎는다? 그래서 무엇? 당신이 변화할 때, 당신은 몇 년 동안 시장에 나왔습니까? 비밀이 아니라면 ...... 시장이 끊임없이 변화하고 잠시 후 모델이 단순히 떠 다니는 것을 알고 있습니다. 모델이 몇 년 동안 작동 하려면 월간 차트로 이동하십시오. 경우가 맞습니다. 그래서 5분동안 1주일에 하는 일은 완전히 정상적인 결과이고, 그러면 오버트레이닝이 .... 글쎄요, 2주정도면 일반적으로 수업이 .... "당신의 걱정을 이해합니다" S. 저는 지금 8년 동안 외환에 종사해 왔습니다. 시스템적 이익이 없다면 흥미롭습니다. 보다: 나는 포워드의 시작 부분을 체크했다. 거의 6년 동안 지속됩니다! 이전 데이터는 훈련에 사용되었습니다. 나는 그런 긴 기간에 유익한 신호를 얻습니다. 이것은 만족스러운 결과입니다(3). 개선하겠습니다. 4구라면 리얼베팅이 가능합니다. 약한 결과를 보는 것을 두려워하지 않고, 그것은 단지 나를 개선하도록 동기를 부여할 뿐이며, 몇 년 동안 그렇게 행동해 왔습니다. 나는 그런 결과를 본 적이 없다. 적어도 5년 동안 포워드 테스트를 보여주고 테스터에 트릭이 없는 일정한 로트와 함께 적어도 2,000번의 거래를 보여주세요. 나는 시장에 하나의 일정한 신호가 있다는 아이디어를 장려합니다. 그리고 나는 이미 그것을 잡고 있습니다. 추신: 주기적으로 재학습된 모델을 만들고 싶다면 앞으로 슬라이딩, 즉 앞으로 붙이십시오. [스레드 마감!] EURUSD - 프로그래머가 고객에게서 도망치는 이유 OOP 대 절차 프로그래밍 Yury Reshetov 2016.07.26 15:34 #612 마이클 마르쿠카이테스 : 모든 것이 훨씬 쉽습니다. 나는 현재 신호 닫기와 이전 신호 닫기 사이의 차이를 계산합니다. 이 차이가 양수이면 신호 방향을 고려하고 양수 차이가 100핍보다 크면 이전 신호를 1로 설정합니다. , 0입니다. 내가 생각했던 것보다 매우 독창적이고 실제로 훨씬 사소합니다. 고맙습니다! Mihail Marchukajtes 2016.07.26 15:35 #613 알렉세이 버나코프 : "당신의 걱정을 이해합니다" S. 저는 지금 8년 동안 외환에 종사해 왔습니다. 시스템적 이익이 없다면 흥미롭습니다. 보다: 나는 포워드의 시작 부분을 체크했다. 거의 6년 동안 지속됩니다! 이전 데이터는 훈련에 사용되었습니다. 나는 그런 긴 기간에 유익한 신호를 얻습니다. 이것은 만족스러운 결과입니다(3). 개선하겠습니다. 4구라면 리얼베팅이 가능합니다. 약한 결과를 보는 것을 두려워하지 않고, 그것은 단지 나를 개선하도록 동기를 부여할 뿐이며, 몇 년 동안 그렇게 행동해 왔습니다. 나는 그런 결과를 본 적이 없다. 적어도 5년 동안 포워드 테스트를 보여주고 테스터에 트릭이 없는 일정한 로트와 함께 적어도 2,000번의 거래를 보여주세요. 나는 시장에 하나의 일정한 신호가 있다는 아이디어를 장려합니다. 그리고 나는 이미 그것을 잡고 있습니다. 글쎄, 진정한 신호를 잡는 행운을 빕니다. 매주 시스템을 재교육해야 하기 때문에 그런 테스트를 제공할 수 없습니다. 그건 그렇고, 나는 2004 년부터 시장에 있었고 신경망 거래 에 적극적으로 참여하고 있습니다. 뉴로쉘에서도 그들은 닫힌 포럼에서 갱단에 의해 선동되었습니다 .... 그래서 그것이 내가 말하는 것입니다. 체크 표시 후에 포워드가 있고 그 다음에는 불타는 드로다운이 있습니다. 그리고 이 순간 시스템이 보증금을 다시 끌어올릴지 의심스러워서 이 모든 것이 쓰레기입니다. . 특정 규칙이 있으며 시스템의 균형은 45도 각도에 있어야하며 급격한 점프와 물마루없이 체계적으로 성장해야 적절한 것으로 간주됩니다. 그리고 베터가 2007년 NS의 도움으로 보증금을 모을 수 있었던 것은 NS가 시장의 리듬을 잡고 성공적으로 진입했기 때문입니다. 이후에 시장에 출시되었고 가장 중요한 것은 시장의 반응이 학습된 패턴과 정확히 일치했다는 것입니다. 같은 방식으로 Reshetov 모델을 성공적으로 훈련할 수 있으며 문제 없이 3개월 동안 작동하지만 모두 운이 좋은 수준입니다. 우승 후 그런 결과를 되풀이 할 수 없었습니다 ... 그래서 이런 일이 .... 실패한 외환 전략, 의견 고조파 거래 무역 시스템 리그. 우리는 Mihail Marchukajtes 2016.07.26 16:04 #614 그리고 바이너리 옵션의 경우 이렇게 할 수 있습니다. 흰색 촛불 = 1 검은 촛불 = 0, 그리고 이 모든 것은 계획에 따라 한 바 뒤로 이동합니다. 아직 새 버전은 사용해보지 않았지만 거기에 rac 그레인이 있는 것 같아요. 가장 좋은 점은 최적화 시간이 크게 단축되었다는 것입니다. 이제 10개의 입력은 훈련을 위해 매우 실제적이며 결과 모델은 점점 더 적절합니다.... 엘리트 지표 :) 가로 질러 가다! EURUSD - 동향, 예측 Alexey Burnakov 2016.07.26 16:36 #615 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 진정한 신호를 잡는 행운을 빕니다. 매주 시스템을 재교육해야 하기 때문에 그런 테스트를 제공할 수 없습니다. 그건 그렇고, 저는 2004년부터 시장에 나왔고 신경망 거래에 적극적으로 참여하고 있습니다. 뉴로쉘에서도 그들은 닫힌 포럼에서 갱단에 의해 선동되었습니다 .... 그래서 그것이 내가 말하는 것입니다. 체크 표시 후에 포워드가 있고 그 다음에는 불타는 드로다운이 있습니다. 그리고 이 순간 시스템이 보증금을 다시 끌어올릴지 의심스러워서 이 모든 것이 쓰레기입니다. . 특정 규칙이 있으며 시스템의 균형은 45도 각도에 있어야하며 급격한 점프와 물마루없이 체계적으로 성장해야 적절한 것으로 간주됩니다. 그리고 베터가 2007년 NS의 도움으로 보증금을 모을 수 있었던 것은 NS가 시장의 리듬을 잡고 성공적으로 진입했기 때문입니다. 이후에 시장에 출시되었고 가장 중요한 것은 시장의 반응이 학습된 패턴과 정확히 일치했다는 것입니다. 같은 방법으로 Reshetov 모델을 성공적으로 훈련할 수 있으며 문제 없이 3개월 동안 작동하지만 모두 운이 좋은 수준입니다. 우승 후 그런 결과를 되풀이 할 수 없었습니다 ... 그래서 이런 일이 .... 글쎄, 내가 무슨 말을하는지. 행운과 중독을 공유하십시오. 챔피언에서 순전히 행운과 일반적으로 원시적인 조언자를 위해 뛰어내립니다. Alexey Burnakov 2016.07.26 16:54 #616 유리 레셰토프 : 내가 생각했던 것보다 매우 독창적이고 실제로 훨씬 사소합니다. 고맙습니다! 그리고 대상 변수를 컴파일하는 아이디어를 조금 씹을 수 있습니까? 나는 아직 그것을 알아내지 못했지만 재미있다고 생각했다. Mihail Marchukajtes 2016.07.26 17:40 #617 알렉세이 버나코프 : 그리고 대상 변수를 컴파일하는 아이디어를 조금 씹을 수 있습니까? 나는 아직 그것을 알아내지 못했지만 그것이 흥미롭다고 생각했다. 글쎄 Duc 같은 장소에서 모든 것이 이미 말했습니다. 이익이 100핍 이상인 신호의 경우 나머지는 0으로 설정합니다. 내 게시물을 더 자세히 읽어야 합니다. 모든 것이 명확하게 설명되어 있지 않습니까? Alexey Burnakov 2016.07.26 18:16 #618 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄 Duc 같은 장소에서 모든 것이 이미 말했습니다. 이익이 100핍 이상인 신호의 경우 나머지는 0으로 설정합니다. 내 게시물을 더 자세히 읽어야 합니다. 모든 것이 명확하게 설명되어 있지 않습니까? 내가 거짓말을 하고 있다면 정정해 주세요. 매수/매도를 나타내는 특정 지표가 있습니다. 그의 신호에 대해, 당신은 그들이 가져올지 여부를 n개 이상의 포인트를 확인합니다. 차를 훈련시키십시오. 출력은 표시기와 예측기의 신호입니다. 두 숫자 모두 거래 결정을 내리는 데 필요합니다. 그래서? Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:30 #619 알렉세이 버나코프 : 내가 거짓말을 하고 있다면 정정해 주세요. 매수/매도를 나타내는 특정 지표가 있습니다. 그의 신호에 대해, 당신은 그들이 가져올지 여부를 n개 이상의 포인트를 확인합니다. 차를 훈련시키십시오. 출력은 표시기와 예측기의 신호입니다. 두 숫자 모두 거래 결정을 내리는 데 필요합니다. 그래서? MMMM 나는 모든 것을 완전히 이해하지 못했지만 설명하려고 노력할 것입니다. 시스템이 매수 및 매도 신호를 발행한다고 가정합니다. 주어진 이익 이상을 가져온 모든 신호에 대해 나머지 0에 대해 1을 넣습니다. 어떻게 수행됩니까? 구매의 경우 이전 신호의 종가에서 현재 신호의 종가를 뺍니다. 이 차이가 지정된 값보다 크면 이전 신호를 1로 설정하고 그렇지 않으면 0으로 설정합니다. 그게 다야, 목표 신호는 다른 곳에서는 사용되지 않고 모델을 구축하는 데만 사용되며, 그러면 ... 앞으로는 지표에서 신호가 나타날 때 모델이 1 또는 0이라고 말합니다. 이 신호가 속하는지 여부에 대한 질문에 대답할 때 이익이 있는지 없는지 신호합니다. 명확한 경우 코드에서 구현한 방법은 다음과 같습니다........ if (LastSignal< 0 ) {Maximum=LastClose- Close [i];} else {Maximum= Close [i]-LastClose;} if ((Maximum> 0.00100 ))Buffer1[LastI]= 1 ; else Buffer1[LastI]= 0 ; 여기서 최대값은 이익입니다(간단히 부름) 이 예에서 이 코드는 매도 신호입니다.... LastI는 값을 쓸 이전 신호 의 버퍼 인덱스입니다 . 마치 과거에 신호가 우리에게 이익을 가져다 줄지 여부를 알 수 없기 때문에 이제 이전 신호의 이익에 대해 말할 수 있지만 Reshetov 모델은 이러한 편견을 제거하고 실생활에서 이 질문에 답합니다. 지금 바로. 현재 신호가 수익성이 있는지 없는지.... CURRENT 신호가 수익성 있는 신호 클래스에 속하는지 여부. 따라서 다시 그리기가 아니라 그것에 대해 말하고 싶다면 ..... 코딩하는 방법? 피보나치_에마 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] Alexey Burnakov 2016.07.26 18:37 #620 마이클 마르쿠카이테스 : MMMM 나는 모든 것을 완전히 이해하지 못했지만 설명하려고 노력할 것입니다. 시스템이 매수 및 매도 신호를 발행한다고 가정합니다. 주어진 이익 이상을 가져온 모든 신호에 대해 나머지 0에 대해 1을 넣습니다. 어떻게 수행됩니까? 구매의 경우 이전 신호의 종가에서 현재 신호의 종가를 뺍니다. 이 차이가 지정된 값보다 크면 이전 신호를 1로 설정하고 그렇지 않으면 0으로 설정합니다. 그게 다야, 목표 신호는 다른 곳에서는 사용되지 않고 모델을 구축하는 데만 사용되며, 그러면 ... 앞으로는 지표에서 신호가 나타날 때 모델이 1 또는 0이라고 말합니다. 이 신호가 속하는지 여부에 대한 질문에 대답할 때 이익이 있는지 없는지 신호합니다. 명확한 경우 코드에서 구현한 방법은 다음과 같습니다........ 여기서 최대값은 이익입니다(간단히 부름) 이 예에서 이 코드는 매도 신호입니다.... LastI는 값을 쓸 이전 신호 의 버퍼 인덱스입니다 . 마치 과거에 신호가 우리에게 이익을 가져다 줄지 여부를 알 수 없기 때문에 이제 이전 신호의 이익에 대해 말할 수 있지만 Reshetov 모델은 이러한 편견을 제거하고 실생활에서 이 질문에 답합니다. 지금 바로. 현재 신호가 수익성이 있는지 없는지.... CURRENT 신호가 수익성 있는 신호 클래스에 속하는지 여부. 따라서 다시 그리기가 아니라 그것에 대해 말하고 싶다면 ..... 나는 다시 그리기에 대해 암시조차하지 않았으며 단어를 잘못 해석 할 필요가 없습니다. 분명히 신호에서 신호로의 트랜잭션 시간을 의미합니다. 자, 나머지는 명확합니다. 역시 방법은 안써봐서 조용히 할게요. 여기서 문제는 신호 시스템 자체가 적절한지 여부입니다. 즉, 다른 곳이 아닌 신호가있는 곳에서 정확히 우리가보기 시작하는 이유입니다. 1...555657585960616263646566676869...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
즉, 성배를 원한다... 한 번 수련하고 평생 앉아 쿠폰을 깎는다? 그래서 무엇? 당신이 변화할 때, 당신은 몇 년 동안 시장에 나왔습니까? 비밀이 아니라면 ...... 시장이 끊임없이 변화하고 잠시 후 모델이 단순히 떠 다니는 것을 알고 있습니다. 모델이 몇 년 동안 작동 하려면 월간 차트로 이동하십시오. 경우가 맞습니다. 그래서 5분동안 1주일에 하는 일은 완전히 정상적인 결과이고, 그러면 오버트레이닝이 .... 글쎄요, 2주정도면 일반적으로 수업이 ....
"당신의 걱정을 이해합니다" S.
저는 지금 8년 동안 외환에 종사해 왔습니다. 시스템적 이익이 없다면 흥미롭습니다.
보다:
나는 포워드의 시작 부분을 체크했다. 거의 6년 동안 지속됩니다! 이전 데이터는 훈련에 사용되었습니다. 나는 그런 긴 기간에 유익한 신호를 얻습니다.
이것은 만족스러운 결과입니다(3). 개선하겠습니다. 4구라면 리얼베팅이 가능합니다. 약한 결과를 보는 것을 두려워하지 않고, 그것은 단지 나를 개선하도록 동기를 부여할 뿐이며, 몇 년 동안 그렇게 행동해 왔습니다.
나는 그런 결과를 본 적이 없다. 적어도 5년 동안 포워드 테스트를 보여주고 테스터에 트릭이 없는 일정한 로트와 함께 적어도 2,000번의 거래를 보여주세요.
나는 시장에 하나의 일정한 신호가 있다는 아이디어를 장려합니다. 그리고 나는 이미 그것을 잡고 있습니다.
추신: 주기적으로 재학습된 모델을 만들고 싶다면 앞으로 슬라이딩, 즉 앞으로 붙이십시오.
모든 것이 훨씬 쉽습니다. 나는 현재 신호 닫기와 이전 신호 닫기 사이의 차이를 계산합니다. 이 차이가 양수이면 신호 방향을 고려하고 양수 차이가 100핍보다 크면 이전 신호를 1로 설정합니다. , 0입니다.
"당신의 걱정을 이해합니다" S.
저는 지금 8년 동안 외환에 종사해 왔습니다. 시스템적 이익이 없다면 흥미롭습니다.
보다:
나는 포워드의 시작 부분을 체크했다. 거의 6년 동안 지속됩니다! 이전 데이터는 훈련에 사용되었습니다. 나는 그런 긴 기간에 유익한 신호를 얻습니다.
이것은 만족스러운 결과입니다(3). 개선하겠습니다. 4구라면 리얼베팅이 가능합니다. 약한 결과를 보는 것을 두려워하지 않고, 그것은 단지 나를 개선하도록 동기를 부여할 뿐이며, 몇 년 동안 그렇게 행동해 왔습니다.
나는 그런 결과를 본 적이 없다. 적어도 5년 동안 포워드 테스트를 보여주고 테스터에 트릭이 없는 일정한 로트와 함께 적어도 2,000번의 거래를 보여주세요.
나는 시장에 하나의 일정한 신호가 있다는 아이디어를 장려합니다. 그리고 나는 이미 그것을 잡고 있습니다.
글쎄, 진정한 신호를 잡는 행운을 빕니다. 매주 시스템을 재교육해야 하기 때문에 그런 테스트를 제공할 수 없습니다. 그건 그렇고, 나는 2004 년부터 시장에 있었고 신경망 거래 에 적극적으로 참여하고 있습니다. 뉴로쉘에서도 그들은 닫힌 포럼에서 갱단에 의해 선동되었습니다 ....
그래서 그것이 내가 말하는 것입니다. 체크 표시 후에 포워드가 있고 그 다음에는 불타는 드로다운이 있습니다. 그리고 이 순간 시스템이 보증금을 다시 끌어올릴지 의심스러워서 이 모든 것이 쓰레기입니다. . 특정 규칙이 있으며 시스템의 균형은 45도 각도에 있어야하며 급격한 점프와 물마루없이 체계적으로 성장해야 적절한 것으로 간주됩니다. 그리고 베터가 2007년 NS의 도움으로 보증금을 모을 수 있었던 것은 NS가 시장의 리듬을 잡고 성공적으로 진입했기 때문입니다. 이후에 시장에 출시되었고 가장 중요한 것은 시장의 반응이 학습된 패턴과 정확히 일치했다는 것입니다. 같은 방식으로 Reshetov 모델을 성공적으로 훈련할 수 있으며 문제 없이 3개월 동안 작동하지만 모두 운이 좋은 수준입니다. 우승 후 그런 결과를 되풀이 할 수 없었습니다 ... 그래서 이런 일이 ....
글쎄, 진정한 신호를 잡는 행운을 빕니다. 매주 시스템을 재교육해야 하기 때문에 그런 테스트를 제공할 수 없습니다. 그건 그렇고, 저는 2004년부터 시장에 나왔고 신경망 거래에 적극적으로 참여하고 있습니다. 뉴로쉘에서도 그들은 닫힌 포럼에서 갱단에 의해 선동되었습니다 ....
그래서 그것이 내가 말하는 것입니다. 체크 표시 후에 포워드가 있고 그 다음에는 불타는 드로다운이 있습니다. 그리고 이 순간 시스템이 보증금을 다시 끌어올릴지 의심스러워서 이 모든 것이 쓰레기입니다. . 특정 규칙이 있으며 시스템의 균형은 45도 각도에 있어야하며 급격한 점프와 물마루없이 체계적으로 성장해야 적절한 것으로 간주됩니다. 그리고 베터가 2007년 NS의 도움으로 보증금을 모을 수 있었던 것은 NS가 시장의 리듬을 잡고 성공적으로 진입했기 때문입니다. 이후에 시장에 출시되었고 가장 중요한 것은 시장의 반응이 학습된 패턴과 정확히 일치했다는 것입니다. 같은 방법으로 Reshetov 모델을 성공적으로 훈련할 수 있으며 문제 없이 3개월 동안 작동하지만 모두 운이 좋은 수준입니다. 우승 후 그런 결과를 되풀이 할 수 없었습니다 ... 그래서 이런 일이 ....
내가 생각했던 것보다 매우 독창적이고 실제로 훨씬 사소합니다. 고맙습니다!
그리고 대상 변수를 컴파일하는 아이디어를 조금 씹을 수 있습니까? 나는 아직 그것을 알아내지 못했지만 그것이 흥미롭다고 생각했다.
글쎄 Duc 같은 장소에서 모든 것이 이미 말했습니다. 이익이 100핍 이상인 신호의 경우 나머지는 0으로 설정합니다. 내 게시물을 더 자세히 읽어야 합니다. 모든 것이 명확하게 설명되어 있지 않습니까?
내가 거짓말을 하고 있다면 정정해 주세요.
MMMM 나는 모든 것을 완전히 이해하지 못했지만 설명하려고 노력할 것입니다. 시스템이 매수 및 매도 신호를 발행한다고 가정합니다. 주어진 이익 이상을 가져온 모든 신호에 대해 나머지 0에 대해 1을 넣습니다. 어떻게 수행됩니까? 구매의 경우 이전 신호의 종가에서 현재 신호의 종가를 뺍니다. 이 차이가 지정된 값보다 크면 이전 신호를 1로 설정하고 그렇지 않으면 0으로 설정합니다. 그게 다야, 목표 신호는 다른 곳에서는 사용되지 않고 모델을 구축하는 데만 사용되며, 그러면 ... 앞으로는 지표에서 신호가 나타날 때 모델이 1 또는 0이라고 말합니다. 이 신호가 속하는지 여부에 대한 질문에 대답할 때 이익이 있는지 없는지 신호합니다. 명확한 경우 코드에서 구현한 방법은 다음과 같습니다........
여기서 최대값은 이익입니다(간단히 부름) 이 예에서 이 코드는 매도 신호입니다....
LastI는 값을 쓸 이전 신호 의 버퍼 인덱스입니다 . 마치 과거에 신호가 우리에게 이익을 가져다 줄지 여부를 알 수 없기 때문에 이제 이전 신호의 이익에 대해 말할 수 있지만 Reshetov 모델은 이러한 편견을 제거하고 실생활에서 이 질문에 답합니다. 지금 바로. 현재 신호가 수익성이 있는지 없는지.... CURRENT 신호가 수익성 있는 신호 클래스에 속하는지 여부. 따라서 다시 그리기가 아니라 그것에 대해 말하고 싶다면 .....
MMMM 나는 모든 것을 완전히 이해하지 못했지만 설명하려고 노력할 것입니다. 시스템이 매수 및 매도 신호를 발행한다고 가정합니다. 주어진 이익 이상을 가져온 모든 신호에 대해 나머지 0에 대해 1을 넣습니다. 어떻게 수행됩니까? 구매의 경우 이전 신호의 종가에서 현재 신호의 종가를 뺍니다. 이 차이가 지정된 값보다 크면 이전 신호를 1로 설정하고 그렇지 않으면 0으로 설정합니다. 그게 다야, 목표 신호는 다른 곳에서는 사용되지 않고 모델을 구축하는 데만 사용되며, 그러면 ... 앞으로는 지표에서 신호가 나타날 때 모델이 1 또는 0이라고 말합니다. 이 신호가 속하는지 여부에 대한 질문에 대답할 때 이익이 있는지 없는지 신호합니다. 명확한 경우 코드에서 구현한 방법은 다음과 같습니다........
여기서 최대값은 이익입니다(간단히 부름) 이 예에서 이 코드는 매도 신호입니다....
LastI는 값을 쓸 이전 신호 의 버퍼 인덱스입니다 . 마치 과거에 신호가 우리에게 이익을 가져다 줄지 여부를 알 수 없기 때문에 이제 이전 신호의 이익에 대해 말할 수 있지만 Reshetov 모델은 이러한 편견을 제거하고 실생활에서 이 질문에 답합니다. 지금 바로. 현재 신호가 수익성이 있는지 없는지.... CURRENT 신호가 수익성 있는 신호 클래스에 속하는지 여부. 따라서 다시 그리기가 아니라 그것에 대해 말하고 싶다면 .....
나는 다시 그리기에 대해 암시조차하지 않았으며 단어를 잘못 해석 할 필요가 없습니다.
분명히 신호에서 신호로의 트랜잭션 시간을 의미합니다. 자, 나머지는 명확합니다.
역시 방법은 안써봐서 조용히 할게요. 여기서 문제는 신호 시스템 자체가 적절한지 여부입니다. 즉, 다른 곳이 아닌 신호가있는 곳에서 정확히 우리가보기 시작하는 이유입니다.