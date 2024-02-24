트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 59 1...525354555657585960616263646566...3399 새 코멘트 Alexey Burnakov 2016.07.26 10:12 #581 방법에 관해서는 기사를 읽는 것이 좋습니다. 어떤 방법이 가장 좋은지에 대해 업계에서 경험적으로 확립된 견해가 있습니다. 이 문서는 분류 문제에 관한 것입니다: http://www.cs.cornell.edu/~caruana/ctp/ct.papers/caruana.icml06.pdf 그리고 당신은 아무것도 발명할 필요가 없습니다. 그러나 물론 예외가 있습니다. 모든 것은 데이터에 달려 있습니다. Yury Reshetov 2016.07.26 10:19 #582 트레이더 박사 : 즉, "내 사이트로 연결되는 Google의 첫 번째 링크를 보세요" :) 아무도 다른 링크를 보는 것을 금지하지 않습니다. 구글 발행 상단에 제 사이트 링크를 안 넣었어요, 그렇죠? 따라서 Google이 원하는 방식으로 사이트의 색인을 생성하지 않는다는 사실과 관련된 모든 주장은 저에게가 아니라 검색 엔진 지원에 해당됩니다. 트레이더 박사 : 나는 당신에게 두 가지 모델로 구성된 위원회가 있다는 것을 알았습니다. 이것은 내가 위에서 이해하고 쓴 것이 전혀 아닙니다. 미안하지만, 나는 당신이 의미하는 바를 멀리서 읽기 위해 텔레파시 과정을 수강하지 않았습니다. 따라서 텔레파시 능력을 가르치는 것이 모든 교육 기관의 필수 프로그램에 포함되지 않는 이유에 대해 교육부에 대한 귀하의 주장을 해결하십시오. 또는 보다 구체적으로 이 양식에 대한 귀하의 생각을 공식화하십시오. mytarmailS 2016.07.26 11:04 #583 마이클 마르쿠카이테스 : 내 모델은 일반화의 40-50% 이상으로 거의 상승하지 않았지만 데이터로 무엇을 할 것인지에 대해 생각한 후에. 분류 후 얻은 모델의 본질은 무엇입니까? 같은 데이터에 대해 지금은 평균 80-90%에서 최소 70%의 모델을 얻었고 미래에는 알 수 없는 데이터에 대해 오류가 10-12 중 1-2 정도입니다. 돈벌기에 충분합니다. :-) 인식의 질을 높이려면 어떤 기적적인 변화가 필요한지 알려주실 수 있나요? Mihail Marchukajtes 2016.07.26 11:07 #584 트레이더 박사 : 네 저도 깐깐하게 매수/매도 분류를 하려고 합니다. 그러나 원래 6개의 입력을 어떻게 얻었습니까? 알려진 전략에서 가져왔습니까? 적절한 입력은 가장 중요한 것 중 하나입니다. 반대로 나는 수천 개의 입력(100개 막대에 대한 가격 및 표시기)을 가지고 있고, 어떤 모델도 그렇게 많은 수의 입력에 대해 재학습되기 때문에 수십 개를 남겨두고 그것들을 제거해야 합니다. 내 전략은 간단합니다. 이것은 매수 및 매도 신호를 제공하는 Thomas Demark 수열입니다. 100핍보다 더 수익성이 높은 신호는 1로 표시하고 나머지는 모두 0으로 표시하고 신호 시점에 지표 값을 저장합니다.아래에 세트가 나와 있으며 약 90% 일반화의 모델을 얻습니다. 그게 다야... 체커의 교차점을 시스템의 기초로 사용할 수도 있습니다. 저도 나쁘지 않다고 생각합니다. 그래서 그런 것. 가장 중요한 것은 데이터를 올바르게 준비하는 것입니다 ... 마지막 두 개는 모델의 z-점수와 켈리 계수이므로 사치스러운 것은 없습니다.... double PONT1= iBullsPower ( NULL , 0 ,PONT, PRICE_CLOSE ,i)+ iBearsPower ( NULL , 0 ,PONT, PRICE_CLOSE ,i); double MOM= iMomentum ( NULL , 0 ,PONT, PRICE_CLOSE ,i); double Dstoh= iStochastic ( NULL , 0 ,PONT,PONT+ 9 ,PONT+ 9 , MODE_EMA , 0 , MODE_MAIN ,i); double STD= iStdDev ( NULL , 0 ,PONT, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); double Force= iForce ( NULL , 0 ,PONT, MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); double VolM= iCustom ( NULL , 0 , "BetterVolume 1.4.1" , 9 ,i); double EMA= Close [i]- iCustom ( NULL , 0 , "9MAMA_NK" , 0.5 , 0.05 , 1 ,i); double Zscore= iCustom ( NULL , 0 , "TDSEQUENTA v2015" , 5 , 8 , 12 , 9 ,i); double Nstep= iCustom ( NULL , 0 , "TDSEQUENTA v2015" , 5 , 8 , 12 , 10 ,i); [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 코딩 도움말 돈 버는 방법을 배우십시오. Mihail Marchukajtes 2016.07.26 11:10 #585 초보자를 위한 샘플 또는 샘플에서 빨간색 선 이후. 내 의견으로는 꽤 실행 가능합니다. 사실 오늘은 이미 실수가 갔지만 이건 무섭지 않다.....실수가 없는 실수는 없다.... Yury Reshetov 2016.07.26 11:13 #586 마이클 마르쿠카이테스 : 내 전략은 간단합니다. 이것은 매수 및 매도 신호를 제공하는 Thomas Demark 수열입니다. 100핍보다 더 수익성이 높은 신호는 1로 표시하고 나머지는 모두 0으로 표시하고 신호 시점에 지표 값을 저장합니다.아래에 세트가 나와 있으며 약 90% 일반화의 모델을 얻습니다. 그게 다야... 저것들. 신호 방향이 아닌 미래 수익성에 따른 분류(1 - 최소 100핍, 0 - 100핍 미만)로? 그리고 Demark 순서 에 따라 방향을 결정하는 방법은 무엇입니까? Mihail Marchukajtes 2016.07.26 11:20 #587 유리 레셰토프 : 저것들. 신호 방향이 아닌 수익성에 따른 분류(1 - 최소 100핍, 0 - 100핍 미만)로? 그리고 Demark 순서에 따라 방향을 결정하는 방법은 무엇입니까? 시스템 자체가 구매 신호 또는 판매 신호를 제공합니다. 이것은 방향이며 분류기는 이미 신호가 구매이고 NS가 예, 이것이 올바른 신호라고 말하면 구매합니다. NO라고 말하면 이것은 올바른 신호가 아닌 경우 판매합니다. 마찬가지로 판매 .... 참 판매 또는 거짓, 따라서 결론 ... Yury Reshetov 2016.07.26 11:23 #588 마이클 마르쿠카이테스 : 시스템 자체가 구매 신호 또는 판매 신호를 제공합니다. 이것은 방향이며 분류기는 이미 신호가 구매이고 NS가 예, 이것이 올바른 신호라고 말하면 구매합니다. NO라고 말하면 이것은 올바른 신호가 아닌 경우 판매합니다. 마찬가지로 판매 .... 참 판매 또는 거짓, 따라서 결론 ... 포럼에 CSV로 분류하기 위한 선택의 몇 가지 예를 게시할 수 있습니까? Mihail Marchukajtes 2016.07.26 11:24 #589 또한 입력 데이터를 출력 데이터로 연결할 수 있으며 일정 시간 동안 시스템이 작동하므로 검색하는 사람이 항상 찾을 수 있습니다 :-) 그래서, 데이터에 대한 약간의 장난과 우리의 일반화 수준이 90%의 허용 가능한 수치로 증가합니다. Alexey Burnakov 2016.07.26 11:26 #590 마이클 마르쿠카이테스 : 또한 입력 데이터를 출력 데이터로 연결할 수 있으며 일정 시간 동안 시스템이 작동하므로 검색하는 사람이 항상 찾을 수 있습니다 :-) 그래서, 데이터에 대한 약간의 장난과 우리의 일반화 수준이 90%의 허용 가능한 수치로 증가합니다. 훈련 및 검증을 위한 데이터 기간은 얼마입니까? 이틀 정도 된 것 같죠? 솔직히 말해서 아무 의미가 없습니다. 1...525354555657585960616263646566...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
즉, "내 사이트로 연결되는 Google의 첫 번째 링크를 보세요" :)
아무도 다른 링크를 보는 것을 금지하지 않습니다. 구글 발행 상단에 제 사이트 링크를 안 넣었어요, 그렇죠? 따라서 Google이 원하는 방식으로 사이트의 색인을 생성하지 않는다는 사실과 관련된 모든 주장은 저에게가 아니라 검색 엔진 지원에 해당됩니다.
나는 당신에게 두 가지 모델로 구성된 위원회가 있다는 것을 알았습니다. 이것은 내가 위에서 이해하고 쓴 것이 전혀 아닙니다.
내 모델은 일반화의 40-50% 이상으로 거의 상승하지 않았지만 데이터로 무엇을 할 것인지에 대해 생각한 후에. 분류 후 얻은 모델의 본질은 무엇입니까? 같은 데이터에 대해 지금은 평균 80-90%에서 최소 70%의 모델을 얻었고 미래에는 알 수 없는 데이터에 대해 오류가 10-12 중 1-2 정도입니다. 돈벌기에 충분합니다. :-)
네 저도 깐깐하게 매수/매도 분류를 하려고 합니다. 그러나 원래 6개의 입력을 어떻게 얻었습니까? 알려진 전략에서 가져왔습니까? 적절한 입력은 가장 중요한 것 중 하나입니다. 반대로 나는 수천 개의 입력(100개 막대에 대한 가격 및 표시기)을 가지고 있고, 어떤 모델도 그렇게 많은 수의 입력에 대해 재학습되기 때문에 수십 개를 남겨두고 그것들을 제거해야 합니다.
내 전략은 간단합니다. 이것은 매수 및 매도 신호를 제공하는 Thomas Demark 수열입니다. 100핍보다 더 수익성이 높은 신호는 1로 표시하고 나머지는 모두 0으로 표시하고 신호 시점에 지표 값을 저장합니다.아래에 세트가 나와 있으며 약 90% 일반화의 모델을 얻습니다. 그게 다야...
체커의 교차점을 시스템의 기초로 사용할 수도 있습니다. 저도 나쁘지 않다고 생각합니다. 그래서 그런 것. 가장 중요한 것은 데이터를 올바르게 준비하는 것입니다 ...
마지막 두 개는 모델의 z-점수와 켈리 계수이므로 사치스러운 것은 없습니다....
저것들. 신호 방향이 아닌 미래 수익성에 따른 분류(1 - 최소 100핍, 0 - 100핍 미만)로? 그리고 Demark 순서 에 따라 방향을 결정하는 방법은 무엇입니까?
시스템 자체가 구매 신호 또는 판매 신호를 제공합니다. 이것은 방향이며 분류기는 이미 신호가 구매이고 NS가 예, 이것이 올바른 신호라고 말하면 구매합니다. NO라고 말하면 이것은 올바른 신호가 아닌 경우 판매합니다. 마찬가지로 판매 .... 참 판매 또는 거짓, 따라서 결론 ...
또한 입력 데이터를 출력 데이터로 연결할 수 있으며 일정 시간 동안 시스템이 작동하므로 검색하는 사람이 항상 찾을 수 있습니다 :-)
그래서, 데이터에 대한 약간의 장난과 우리의 일반화 수준이 90%의 허용 가능한 수치로 증가합니다.
