Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:47 #621

알렉세이 버나코프 :

나는 다시 그리기에 대해 암시조차하지 않았으며 단어를 잘못 해석 할 필요가 없습니다. 분명히 신호에서 신호로의 트랜잭션 시간을 의미합니다. 자, 나머지는 명확합니다.

역시 방법은 안써봐서 조용히 할게요. 여기서 문제는 신호 시스템 자체가 적절한지 여부입니다. 즉, 다른 곳이 아닌 신호가있는 곳에서 정확히 우리가보기 시작하는 이유입니다.

모든 TS는 그것이 아무리 복잡하더라도 필연적인 일치로 이어집니다. 이벤트가 발생했으며 취소할 수 없습니다. 나는 형성된 막대에 대해 이야기하고 있습니다. Zero bar는 원칙적으로 계산하지 않습니다. 따라서 이벤트가 발생하고 신호가 나타나면 이 순간에 지표의 값을 저장합니다. 나머지 시장은 우리에게 관심이 없습니다. 신호 시간에만. 그러나 신호가 나타나는 순간에 우리가 할 수있는 지표. 예를 들어, TS 자체가 부동 막대 값으로 신호를 제공하기 때문에 표시기를 부동으로 저장할 수 있습니다. 따라서 한 신호에서 5 마디, 다른 신호에서 8 마디, 세 번째 신호에서 3 마디 등을 취합니다. 적응의 특정 순간, 내 화면을 보면 녹색 점을 볼 수 있으므로 숫자(항상 다릅니다)는 지표의 계산 기간입니다. 그러나 일반적으로 우리는 신호가 나타나는 순간만을 취하므로 예측자는 신호에 대해서만 훈련되고 나머지 시장은 우리에게 흥미롭지 않습니다. 신호 사이에 모델을 만들 수는 있지만, 뭐, 이미 그렇긴 한데......

Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:51 #622

이제 재미가 시작됩니다. 방금 신호가있었습니다 ... 그리고 나는 하루 종일 바이너리 모델과 tyrary 모델이 서로 대응했다고 말해야하지만 지금 바이너리 모델 "False sale"과 trinary 모델 "Dash"의 신호는 무엇입니까? 그것을 위해 ???? 그래서 계속 사요.. BU 자리에 앉아있어요.... :-)

Alexey Burnakov 2016.07.26 18:59 #623

마이클 마르쿠카이테스 :

어떤 TS든 아무리 어려워도 필연적으로 따르게 됩니다. 이벤트가 발생했으며 취소할 수 없습니다. 나는 형성된 막대에 대해 이야기하고 있습니다. Zero bar는 원칙적으로 계산되지 않습니다. 따라서 이벤트가 발생하고 신호가 나타나면 이 순간에 지표의 값을 저장합니다. 나머지 시장은 우리에게 관심이 없습니다. 신호가 나타나는 순간에만. 그러나 신호가 나타나는 순간에 우리가 할 수있는 지표. 예를 들어, TS 자체가 부동 막대 값으로 신호를 제공하기 때문에 표시기를 부동으로 저장할 수 있습니다. 따라서 한 신호에서 5 마디, 다른 신호에서 8 마디, 세 번째 신호에서 3 마디 등을 취합니다. 적응의 특정 순간, 내 화면을 보면 녹색 점을 볼 수 있으므로 숫자(항상 다릅니다)는 지표의 계산 기간입니다. 그러나 일반적으로 우리는 신호가 나타나는 순간만을 취하므로 예측자는 신호에 대해서만 훈련되고 나머지 시장은 우리에게 흥미롭지 않습니다. 시그널 사이에 모델을 만들 수는 있지만, 뭐, 이미 그렇긴 한데......

"다 이해했다. 예를 들어 Demark의 선택이 그러한 포인트보다 나은 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 그 후에는 하루 동안 100개 이상의 이동 포인트가 있습니까? 즉, 일부 신호 시스템이 아닌 미래의 움직임을 위해 특별히 선택되었습니까?

Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:59 #624

오늘은 꽤 괜찮은 날이니 불평하는 것은 죄입니다.... 그리고 당신은 Predictor가 헛소리라고 말합니다. 비록 내가 무슨 말을 하는 건지 .... 무슨 예측자 - CLASSIFIER :-)

Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:01 #625

알렉세이 버나코프 :

"다 이해했다. 예를 들어 Demark의 선택이 그러한 포인트보다 나은 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 그 후에는 하루 동안 100개 이상의 이동 포인트가 있습니까? 즉, 일부 신호 시스템이 아닌 미래의 움직임을 위해 특별히 선택되었습니까?

그런 포인트를 뽑으려면 미래를 알아야 하는데 알 수 없어서 그런 포인트를 어떻게 뽑을 수 있는지 잘 모르겠네요??? 어떻게???

Alexey Burnakov 2016.07.26 19:05 #626

마이클 마르쿠카이테스 :

그런 포인트를 뽑으려면 미래를 알아야 하는데 알 수 없어서 그런 포인트를 어떻게 뽑을 수 있는지 잘 모르겠네요??? 어떻게???

어떻게. 그래프의 각 지점 후에 몇 시간 내에 일어날 일에 대한 정보를 수집하는 훈련 세트를 만듭니다. (최대, 최소, 한계 차이 등). 우리는 당신이 가지고있는 것처럼 n 포인트 모듈로보다 적은 포인트를 걸러냅니다. 1 - 구매, -1 판매, 0 - 아무것도 하지 않는 분류기를 만드세요. 신호 시스템 없이 모든 작업을 수행합니다.

Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:05 #627

예를 들어, 확인란을 선택하고 목표 함수에서 비율이 100포인트 상승한 신호를 지정하고 네트워크를 훈련한 다음 가격이 100포인트 상승한 신호만 찾을 수 있습니다. 그러나 작업이 실제가 되도록 충분한 일반화 수준으로 네트워크를 훈련시켜야 한다는 것을 잊지 마십시오. ..... 그리고 분류기(Classifier)가 예, 이것은 신호라고 말한 후에도 비율이 100 포인트 날아갈 것이라는 사실, 가장 중요한 것은 잘못된 방향으로 가는 것이며, 그것이 얼마나 갈지 아무도 모릅니다. 실제로 어떻게 가열되는지 ....

Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:06 #628

알렉세이 버나코프 :

어떻게. 그래프의 각 지점 후에 몇 시간 내에 일어날 일에 대한 정보를 수집하는 훈련 세트를 만듭니다. (최대, 최소, 한계 차이 등). 우리는 당신이 가지고있는 것처럼 n 포인트 모듈로보다 적은 포인트를 걸러냅니다. 1 - 구매, -1 판매, 0 - 아무것도 하지 않는 분류기를 만드세요. 신호 시스템 없이 모든 작업을 수행합니다.

어떤 기준이 요점이 될까요? 이 점의 등장 조건은?????

Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:09 #629

점의 모양에 대한 기준이 미래의 움직임이라면 이것은 순수한 다시 그리기입니다. 즉, 요점이 없고, 운동이 시작되었고, 요점이 과거에 나타났습니다. 그럼 무엇을 분류할까요? 미래에 달려있는 사건이 아닌 완성된 사건이 필요하다.....

Alexey Burnakov 2016.07.26 19:10 #630

마이클 마르쿠카이테스 :

어떤 기준이 요점이 될까요? 이 점의 등장 조건은?????

반복합니다. m 시간 이내에 가격은 100포인트를 올리거나 내립니다. 그리고 이런 식으로 100포인트의 이익실현으로 거래를 모델링합니다. 또는 m 시간 내에 가격이 최소 100포인트 더 높거나 낮을 것입니다. 위치 는 m시간 후에 시뮬레이션됩니다. 나는 이것을 좋아한다.
나는 다시 그리기에 대해 암시조차하지 않았으며 단어를 잘못 해석 할 필요가 없습니다.
분명히 신호에서 신호로의 트랜잭션 시간을 의미합니다. 자, 나머지는 명확합니다.
역시 방법은 안써봐서 조용히 할게요. 여기서 문제는 신호 시스템 자체가 적절한지 여부입니다. 즉, 다른 곳이 아닌 신호가있는 곳에서 정확히 우리가보기 시작하는 이유입니다.
어떤 TS든 아무리 어려워도 필연적으로 따르게 됩니다. 이벤트가 발생했으며 취소할 수 없습니다. 나는 형성된 막대에 대해 이야기하고 있습니다. Zero bar는 원칙적으로 계산되지 않습니다. 따라서 이벤트가 발생하고 신호가 나타나면 이 순간에 지표의 값을 저장합니다. 나머지 시장은 우리에게 관심이 없습니다. 신호가 나타나는 순간에만. 그러나 신호가 나타나는 순간에 우리가 할 수있는 지표. 예를 들어, TS 자체가 부동 막대 값으로 신호를 제공하기 때문에 표시기를 부동으로 저장할 수 있습니다. 따라서 한 신호에서 5 마디, 다른 신호에서 8 마디, 세 번째 신호에서 3 마디 등을 취합니다. 적응의 특정 순간, 내 화면을 보면 녹색 점을 볼 수 있으므로 숫자(항상 다릅니다)는 지표의 계산 기간입니다. 그러나 일반적으로 우리는 신호가 나타나는 순간만을 취하므로 예측자는 신호에 대해서만 훈련되고 나머지 시장은 우리에게 흥미롭지 않습니다. 시그널 사이에 모델을 만들 수는 있지만, 뭐, 이미 그렇긴 한데......
예를 들어 Demark의 선택이 그러한 포인트보다 나은 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 그 후에는 하루 동안 100개 이상의 이동 포인트가 있습니까? 즉, 일부 신호 시스템이 아닌 미래의 움직임을 위해 특별히 선택되었습니까?
오늘은 꽤 괜찮은 날이니 불평하는 것은 죄입니다.... 그리고 당신은 Predictor가 헛소리라고 말합니다. 비록 내가 무슨 말을 하는 건지 .... 무슨 예측자 - CLASSIFIER :-)
예를 들어 Demark의 선택이 그러한 포인트보다 나은 이유는 무엇입니까? 예를 들어, 그 후에는 하루 동안 100개 이상의 이동 포인트가 있습니까? 즉, 일부 신호 시스템이 아닌 미래의 움직임을 위해 특별히 선택되었습니까?
그런 포인트를 뽑으려면 미래를 알아야 하는데 알 수 없어서 그런 포인트를 어떻게 뽑을 수 있는지 잘 모르겠네요??? 어떻게???
어떻게. 그래프의 각 지점 후에 몇 시간 내에 일어날 일에 대한 정보를 수집하는 훈련 세트를 만듭니다. (최대, 최소, 한계 차이 등). 우리는 당신이 가지고있는 것처럼 n 포인트 모듈로보다 적은 포인트를 걸러냅니다. 1 - 구매, -1 판매, 0 - 아무것도 하지 않는 분류기를 만드세요. 신호 시스템 없이 모든 작업을 수행합니다.
어떤 기준이 요점이 될까요? 이 점의 등장 조건은?????
반복합니다. m 시간 이내에 가격은 100포인트를 올리거나 내립니다. 그리고 이런 식으로 100포인트의 이익실현으로 거래를 모델링합니다.
또는 m 시간 내에 가격이 최소 100포인트 더 높거나 낮을 것입니다. 위치 는 m시간 후에 시뮬레이션됩니다. 나는 이것을 좋아한다.