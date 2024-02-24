트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 455 1...448449450451452453454455456457458459460461462...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2017.08.14 06:14 #4541 글쎄, 당신의 알고리즘을 충전하십시오. 전체 본질을 보여줄 두 개의 데이터 세트가 올 것이기 때문에 턴키 시스템을 설정하십시오. 그들에 대한 평결은 흥미롭고 바람직하게는 구축된 모델이 될 것이므로 실제 작업에서 확인할 수 있습니다. 파일: Buy15MALL.txt 733 kb Sell15MALL.txt 791 kb Mihail Marchukajtes 2017.08.14 07:07 #4542 마법사_ : 아..선생님 감사합니다))) 이렇게 웃은게 오랜만입니다))))))))) 흠 .... 이해가 안가네요..... 모델이 왠지 비밀이라면 당연히 퍼뜨릴 수는 없겠죠. 아니면 당신의 모델이 영원히 작동하고 성배 를 엉뚱한 손에 넘기고 있다고 생각합니까???? 왜 그렇게 웃어???? 사실 저는 개인적으로 "네트워크 아키텍처는 모델을 구축하는 데 중요하지 않은 역할을 합니다. 가장 중요한 것은 최소한 하나의 뉴런을 적절하게 훈련할 수 있어야 한다는 것"이라는 가정을 고수합니다. 물론 서투른 말이지만 아침에 뭔가 떠오르지 않는다. 나는 비밀 등이 없는 다항식 형태의 모델을 얻을 수 있다고 말하고 싶었습니다. 그런 평범한 다항식 .... 그러나 그것은 그 자체로 미래에 일반화 능력과 성능을 가질 것입니다. 제대로 훈련을 받았을 뿐인데 이건 이미 예술이지 국회 자체가 아니라 그 환경이 책임져야 하는 건데..... 내 모델을 게시하면 다항식 자체가 중요한 것이 아니라 그것을 얻는 방법이 중요하기 때문에 내 차량의 보안이 침해되지 않습니다.... double getBinaryClassificator1( double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7, double v8) { double x0 = 2.0 * (v0 + 854.0 ) / 1708.0 - 1.0 ; double x1 = 2.0 * (v1 + 6025.0 ) / 12050.0 - 1.0 ; double x2 = 2.0 * (v2 + 83.31175 ) / 166.6235 - 1.0 ; double x3 = 2.0 * (v3 + 94.01706 ) / 190.59075 - 1.0 ; double x4 = 2.0 * (v4 + 79.89835 ) / 162.32691999999997 - 1.0 ; double x5 = 2.0 * (v5 + 8139.72596 ) / 16279.45192 - 1.0 ; double x6 = 2.0 * (v6 + 44728.87178 ) / 89457.74356 - 1.0 ; double x7 = 2.0 * (v7 + 16744.5244 ) / 33489.0488 - 1.0 ; double x8 = 2.0 * (v8 + 3571.0 ) / 7142.0 - 1.0 ; double decision = - 0.3081635711326393 * sigmoid(x4) + 1.0249861163756249 * sigmoid(x2 + x4) + 0.09986072300626747 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4) + 0.5413533668890985 * sigmoid(x5) + 0.6997159366377829 * sigmoid(x0 + x2 + x5) - 0.04588868418500921 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5) + 0.16781775869820087 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x5) + 0.4607985948890632 * sigmoid(x0 + x6) - 0.8671700766023466 * sigmoid(x1 + x6) - 0.5270267887837945 * sigmoid(x4 + x6) - 0.027936937492837814 * sigmoid(x0 + x4 + x6) - 0.6617354089719066 * sigmoid(x1 + x3 + x4 + x7) - 0.19638937616247806 * sigmoid(x1 + x5 + x7) + 0.8684769002935395 * sigmoid(x6 + x7) - 0.5967137681478805 * sigmoid(x0 + x2 + x5 + x6 + x7) - 0.2097815643098296 * sigmoid(x0 + x1 + x4 + x5 + x6 + x7) - 1.5340457322179422 * sigmoid(x8) + 0.7646273899667675 * sigmoid(x0 + x8) + 0.27679539504420725 * sigmoid(x2 + x3 + x8) - 0.37855134296518955 * sigmoid(x1 + x6 + x8) - 0.0311654310975556 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x6 + x8) - 0.6036203203370856 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x5 + x6 + x8) + 0.04123987376920568 * sigmoid(x3 + x7 + x8) + 0.8450984194705711 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + x7 + x8) - 0.8578008338989624 * sigmoid(x2 + x3 + x5 + x7 + x8) + 1.059103470465344 * sigmoid(x1 + x3 + x6 + x7 + x8) + 1.0514388283102527 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8) - 0.06758350008374249 * sigmoid( 1.0 + x0 + x3 + x4) - 0.24213702035383408 * sigmoid( 1.0 + x4 + x5) - 0.8011798876969051 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x3 + x5 + x6 + x7) + 0.7506445968459932 * sigmoid( 1.0 + x0 + x3 + x8) + 0.3049328737780207 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x2 + x3 + x6 + x7 + x8); return decision; } Wave 이론에 따른 온라인 포럼을 어지럽히 지 않도록 계량경제학: 한 발 앞서 Dr. Trader 2017.08.14 08:38 #4543 왜 두 테이블? 하나의 대상은 1이고 다른 하나는 0입니까? 그렇다면 왜 각 테이블에 이미 대상 0과 1이 있습니까? 그것들을 하나로 결합할 수 있습니까? Mihail Marchukajtes 2017.08.14 09:00 #4544 박사 상인 : 왜 테이블이 두 개야? 하나의 대상은 1이고 다른 하나는 0입니까? 그렇다면 왜 각 테이블에 이미 대상 0과 1이 있습니까? 그것들을 하나로 결합할 수 있습니까? 하나는 매수 신호, 다른 하나는 매도 신호..... 그것들을 하나로 결합하려면 테이블 중 하나를 반전시켜야 합니다. 그런 다음 매수 및 매도 신호에 동일한 패턴을 사용할 수 있습니다. 그래서 두 개의 독립적인 모델이 나옵니다. 하나는 구매용이고 다른 하나는 판매용입니다.... Mihail Marchukajtes 2017.08.14 09:37 #4545 마법사_ : 질병입니다))) 당신은 그것이 멍청하다는 것을 이해합니다. 최소한 존경을 위해 먼저 캡을 편집해야합니다))) 대상에는 완전성의 속성이없고 사람들은 사각형 등을 사용하지 않습니다. 그리고 멍청하게 반으로 나눴다))) 이 글이 단순한 농담이 아니라는 사실을 이해하셨나요? 아니 ... 그래서 앞으로 13 년 동안 같은 쓰레기를 쓸 것입니다))) 나를 웃게 하기 위해 Reshetov의 지옥 타자기에는 두 가지 실수가 있다는 것을 열 번째로 상기시켜 드리겠습니다. 그 중 하나는 부분적으로 수평을 맞출 수 있지만 ... 항상 최소 2%를 잃을 것입니다... Dock의 데이터 세트에서, oos(test)에서 55.3%를 얻을 수 있습니다... 하지만 이것은 물론 앵무새입니다... 그 실수들이 무엇인지 아십니까? 그렇게 자신있게 말을 하면... Dr. Trader 2017.08.14 09:48 #4546 나는 Buy15MALL을 시도했는데, 모델은 ST9, AD5, Volum7, VVolum7 사이에 어떤 종류의 의존성을 발견했으며 다른 입력을 완전히 무시합니다. 정확도 55.6%. 내 모델을 공유할 수 없습니다. 이 네 가지에 대해서만 Reshetov의 기계를 다시 훈련시키십시오. 마법사_ : oos(test)에서 55.3%를 얻을 수 있습니다... 하지만 물론 앵무새입니다... 멋져요. 앵무새도 아니고 지난 7주 동안 막대에 의한 eurusd m5 성장에 대한 예측입니다 . 그러나 스프레드를 감안할 때 거래는 마이너스가 될 것이라고 생각합니다. 조언에 따르면 비슷한 실험을 시도하지만 open0-open1, open0-open2 등과 같이 성장 지연이 다릅니다. Machine learning in trading: 거래하기 좋은 요일 10포인트 3.mq4 Mihail Marchukajtes 2017.08.14 09:54 #4547 이 약속의 의미는 다음과 같이 결정되었습니다. 내 데이터가 올바르게 수집되고 다른 알고리즘 및 최적화 시스템에서 작동합니다. 또는 모든 데이터에서 가치 있는 모델을 만들 수 있는 Reshetov Optimizer의 모든 동일한 경이입니다. Dr. Trader 2017.08.14 09:58 #4548 마법사_ : 사진으로 보면 더 좋을 것입니다. 요점은 그것을 처리하는 것이 아니기 때문에 연습했지만 ... 동의합니다. 고품질 소음 감소가 필요합니다. 나는 새로운 데이터에서 정확도가 많이 떨어지지 않도록 교차 검증으로 모델을 훈련하는 방법을 배웠습니다. 이 경우처럼 몇 년 전만 해도 트레이너에게 100%, 테스트에서 50%를 받았다면 지금은 50%만 받을 수 있습니다. 그러나 이것은 분명히 충분하지 않습니다. 소음 감소를 배울 때 아마 몇 퍼센트 플러스를 짜낼 것입니다. 글쎄, 당신의 알고리즘을 충전하십시오. 전체 본질을 보여줄 두 개의 데이터 세트가 올 것이기 때문에 턴키 시스템을 설정하십시오. 그들에 대한 평결은 흥미롭고 바람직하게는 구축된 모델이 될 것이므로 실제 작업에서 확인할 수 있습니다.
흠 .... 이해가 안가네요..... 모델이 왠지 비밀이라면 당연히 퍼뜨릴 수는 없겠죠. 아니면 당신의 모델이 영원히 작동하고 성배 를 엉뚱한 손에 넘기고 있다고 생각합니까???? 왜 그렇게 웃어????
사실 저는 개인적으로 "네트워크 아키텍처는 모델을 구축하는 데 중요하지 않은 역할을 합니다. 가장 중요한 것은 최소한 하나의 뉴런을 적절하게 훈련할 수 있어야 한다는 것"이라는 가정을 고수합니다.
물론 서투른 말이지만 아침에 뭔가 떠오르지 않는다. 나는 비밀 등이 없는 다항식 형태의 모델을 얻을 수 있다고 말하고 싶었습니다. 그런 평범한 다항식 .... 그러나 그것은 그 자체로 미래에 일반화 능력과 성능을 가질 것입니다. 제대로 훈련을 받았을 뿐인데 이건 이미 예술이지 국회 자체가 아니라 그 환경이 책임져야 하는 건데.....
내 모델을 게시하면 다항식 자체가 중요한 것이 아니라 그것을 얻는 방법이 중요하기 때문에 내 차량의 보안이 침해되지 않습니다....
하나는 매수 신호, 다른 하나는 매도 신호.....
그것들을 하나로 결합하려면 테이블 중 하나를 반전시켜야 합니다. 그런 다음 매수 및 매도 신호에 동일한 패턴을 사용할 수 있습니다.
그래서 두 개의 독립적인 모델이 나옵니다. 하나는 구매용이고 다른 하나는 판매용입니다....
당신은 그것이 멍청하다는 것을 이해합니다. 최소한 존경을 위해 먼저 캡을 편집해야합니다))) 대상에는 완전성의 속성이없고 사람들은 사각형 등을 사용하지 않습니다.
그리고 멍청하게 반으로 나눴다))) 이 글이 단순한 농담이 아니라는 사실을 이해하셨나요? 아니 ... 그래서 앞으로 13 년 동안 같은 쓰레기를 쓸 것입니다)))
나를 웃게 하기 위해 Reshetov의 지옥 타자기에는 두 가지 실수가 있다는 것을 열 번째로 상기시켜 드리겠습니다. 그 중 하나는 부분적으로 수평을 맞출 수 있지만 ...
항상 최소 2%를 잃을 것입니다... Dock의 데이터 세트에서, oos(test)에서 55.3%를 얻을 수 있습니다... 하지만 이것은 물론 앵무새입니다...
그 실수들이 무엇인지 아십니까? 그렇게 자신있게 말을 하면...
나는 Buy15MALL을 시도했는데, 모델은 ST9, AD5, Volum7, VVolum7 사이에 어떤 종류의 의존성을 발견했으며 다른 입력을 완전히 무시합니다. 정확도 55.6%. 내 모델을 공유할 수 없습니다. 이 네 가지에 대해서만 Reshetov의 기계를 다시 훈련시키십시오.
멋져요. 앵무새도 아니고 지난 7주 동안 막대에 의한 eurusd m5 성장에 대한 예측입니다 . 그러나 스프레드를 감안할 때 거래는 마이너스가 될 것이라고 생각합니다.
조언에 따르면 비슷한 실험을 시도하지만 open0-open1, open0-open2 등과 같이 성장 지연이 다릅니다.
내 데이터가 올바르게 수집되고 다른 알고리즘 및 최적화 시스템에서 작동합니다.
또는 모든 데이터에서 가치 있는 모델을 만들 수 있는 Reshetov Optimizer의 모든 동일한 경이입니다.
동의합니다. 고품질 소음 감소가 필요합니다.
나는 새로운 데이터에서 정확도가 많이 떨어지지 않도록 교차 검증으로 모델을 훈련하는 방법을 배웠습니다. 이 경우처럼 몇 년 전만 해도 트레이너에게 100%, 테스트에서 50%를 받았다면 지금은 50%만 받을 수 있습니다. 그러나 이것은 분명히 충분하지 않습니다. 소음 감소를 배울 때 아마 몇 퍼센트 플러스를 짜낼 것입니다.
교환 상품을 확인했습니다. 몇 년 전과 달리 모든 움직임이 있습니다 - 15-20 분 ... 그리고 침묵.
Forex에서 예, 분은 지배하지 않습니다. 51-53%의 정확도는 매우 좋은 예측이지만 이 예측으로는 스프레드를 이길 수 없습니다.(하지만 이를 사용하여 항목을 개선할 수 있습니다.
확률 분포는 모든 TF에서 동일합니다. 3시그마를 넘어 흑조를 잡을 확률, 그게 다 뭐야? 그리고 여기 tf :) tf는 동일한 차트의 또 다른 표현입니다.
데이터가 시계열 데이터 세트에서 정렬되는 이유는 무엇입니까?
무엇을 예측할 수 있습니까?
upd/ 적어도 데이터 세트를 훈련과 테스트로 분할하는 방법은 무엇입니까?