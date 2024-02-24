트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 462 1...455456457458459460461462463464465466467468469...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.08.17 11:00 #4611 바실리 페레펠킨 : 그리고 관심을 갖기 시작했지만 분석가와 ML 전문가 팀을 관리할 계획이므로 그들이 하는 일을 알아야 합니다. 눈물이 날 정도로... СанСаныч Фоменко 2017.08.17 11:52 #4612 안드레이 딕 : 왜 멈췄어? 트렌드 어드바이저가 있었습니다. 그 안에 랜덤 포레스트 가 트렌드 예측에 참여했습니다. 그리고 앞으로의 추세가 있을 것이라고 믿지 않습니다. 편차를 거래해야 하며 이것이 GARCH입니다. [삭제] 2017.08.17 12:04 #4613 산산이치 포멘코 : 트렌드 어드바이저가 있었습니다. 그 안에 랜덤 포레스트가 트렌드 예측에 참여했습니다. 그리고 앞으로의 추세가 있을 것이라고 믿지 않습니다. 편차를 거래해야 하며 이것이 GARCH입니다. Tobish의 최종 결정은 "believe\do not_believe"를 기반으로 합니다... 그리고 당신은 GARCH라는 이름을 믿게 됩니다. 글쎄 , 당신이 믿는 한. 그러나 당신은 확신할 수 있습니다. 그래서 뭐하는거야? СанСаныч Фоменко 2017.08.17 12:46 #4614 올렉 자동판매기 : Tobish의 최종 결정은 "believe\do not_believe"를 기반으로 합니다... 그리고 당신은 GARCH라는 이름을 믿게 됩니다. 글쎄 , 당신이 믿는 한. 그러나 당신은 확신할 수 있습니다. 그래서 뭐하는거야? 난 아무것도 믿지 않아. 따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 노력합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다. 그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다. [삭제] 2017.08.17 12:47 #4615 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 이론가와 실무자를 돕기 위해: [삭제] 2017.08.17 12:59 #4616 산산이치 포멘코 : 난 아무것도 믿지 않아. 따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다. 그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다. 당신은 이미 몇 년 동안 충분히 놀고있는 토비시 숲. 이제 GARCH 장난감을 마스터하게 될 것입니다. 이 장난감은 오래 지속됩니다. 그리고 이념이 MO와 아무리 근본적으로 다르더라도이 문제에서 도움 이 필요합니다. [삭제] 2017.08.17 13:35 #4617 산산이치 포멘코 : 나는 아무것도 믿지 않습니다. 따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다. 그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다. 우리는 이미 이것을 500번 들었습니다 :) 일종의 그림이나 결과를 갖는 것은 흥미로울 것입니다. 이러한 모델에서 모든 것이 수년 동안 구멍을 뚫을 정도로 복잡하지는 않습니다. 작동 여부를 이해하는 데 몇 달이면 충분합니다. ~ 아니다 또는 이 방법 또는 기사에 대한 별도의 분기) Sergey Chalyshev 2017.08.17 15:47 #4618 산산이치 포멘코 : 나는 아무것도 믿지 않습니다. 따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다. 그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다. 미래 예측에 대한 가장 열렬한 찬사는 날아갔습니다. 오라클은 실패했지만 시도는 계속됩니다. 모든 기계 방식은 역사를 기억하고 미래에 적용하는 데 기반을 두고 있습니다. 역사는 되풀이되지 않는다는 것을 이해하는 것이 정말로 그렇게 어려운가? nowi 2017.08.17 17:03 #4619 세르게이 찰리셰프 : 미래 예측에 대한 가장 열렬한 찬사는 날아갔습니다. 오라클은 실패했지만 시도는 계속됩니다. 모든 기계 방식은 역사를 기억하고 미래에 적용하는 데 기반을 두고 있습니다. 역사는 되풀이되지 않는다는 것을 이해하는 것이 정말로 그렇게 어려운가? + 환상은 헤어지기 어렵다 철학자의 돌을 찾는 연금술사들.... Alexander Ivanov 2017.08.17 17:06 #4620 보이지 않는 전쟁의 모든 전사 여러분 안녕하세요! 아직 외환용 신경망 로봇을 만든 사람이 없습니까? 그리고 당신은 이미 생각을 마쳤습니다. 그러나 다중 통화 로봇 의 형태로 . 그의 계산에 따르면 달러를 사고 유로를 팔아야 합니다. 1...455456457458459460461462463464465466467468469...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 관심을 갖기 시작했지만 분석가와 ML 전문가 팀을 관리할 계획이므로 그들이 하는 일을 알아야 합니다.
왜 멈췄어?
트렌드 어드바이저가 있었습니다. 그 안에 랜덤 포레스트 가 트렌드 예측에 참여했습니다. 그리고 앞으로의 추세가 있을 것이라고 믿지 않습니다. 편차를 거래해야 하며 이것이 GARCH입니다.
트렌드 어드바이저가 있었습니다. 그 안에 랜덤 포레스트가 트렌드 예측에 참여했습니다. 그리고 앞으로의 추세가 있을 것이라고 믿지 않습니다. 편차를 거래해야 하며 이것이 GARCH입니다.
Tobish의 최종 결정은 "believe\do not_believe"를 기반으로 합니다... 그리고 당신은 GARCH라는 이름을 믿게 됩니다. 글쎄 , 당신이 믿는 한. 그러나 당신은 확신할 수 있습니다.
그래서 뭐하는거야?
Tobish의 최종 결정은 "believe\do not_believe"를 기반으로 합니다... 그리고 당신은 GARCH라는 이름을 믿게 됩니다. 글쎄 , 당신이 믿는 한. 그러나 당신은 확신할 수 있습니다.
그래서 뭐하는거야?
난 아무것도 믿지 않아.
따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 노력합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다.
그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다.
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
이론가와 실무자를 돕기 위해:
난 아무것도 믿지 않아.
따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다.
그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다.
당신은 이미 몇 년 동안 충분히 놀고있는 토비시 숲. 이제 GARCH 장난감을 마스터하게 될 것입니다. 이 장난감은 오래 지속됩니다.
그리고 이념이 MO와 아무리 근본적으로 다르더라도이 문제에서 도움 이 필요합니다.
나는 아무것도 믿지 않습니다.
따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다.
그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다.
우리는 이미 이것을 500번 들었습니다 :) 일종의 그림이나 결과를 갖는 것은 흥미로울 것입니다. 이러한 모델에서 모든 것이 수년 동안 구멍을 뚫을 정도로 복잡하지는 않습니다. 작동 여부를 이해하는 데 몇 달이면 충분합니다. ~ 아니다
또는 이 방법 또는 기사에 대한 별도의 분기)
나는 아무것도 믿지 않습니다.
따라서 테스트하기 전에 내 모델이 테스트할 때와 동일한 방식으로 테스트 샘플 외부에서 작동한다는 증거를 얻으려고 합니다. GARCH에는 이를 위한 도구가 가득합니다. 나는 미래의 행동이 정의되지 않은 차량에는 관심이 없습니다.
그러나 이념은 MO와 근본적으로 다릅니다.
미래 예측에 대한 가장 열렬한 찬사는 날아갔습니다. 오라클은 실패했지만 시도는 계속됩니다.
모든 기계 방식은 역사를 기억하고 미래에 적용하는 데 기반을 두고 있습니다. 역사는 되풀이되지 않는다는 것을 이해하는 것이 정말로 그렇게 어려운가?
미래 예측에 대한 가장 열렬한 찬사는 날아갔습니다. 오라클은 실패했지만 시도는 계속됩니다.
모든 기계 방식은 역사를 기억하고 미래에 적용하는 데 기반을 두고 있습니다. 역사는 되풀이되지 않는다는 것을 이해하는 것이 정말로 그렇게 어려운가?
+
환상은 헤어지기 어렵다
철학자의 돌을 찾는 연금술사들....
보이지 않는 전쟁의 모든 전사 여러분 안녕하세요!
아직 외환용 신경망 로봇을 만든 사람이 없습니까?
그리고 당신은 이미 생각을 마쳤습니다. 그러나 다중 통화 로봇 의 형태로 .
그의 계산에 따르면 달러를 사고 유로를 팔아야 합니다.