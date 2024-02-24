트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 378 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2017.05.28 11:55 #3771 막심 드미트리예프스키 : https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw 주말에 할 일을 찾았습니다 :) ap for noobs 그러나 사람들은 알고리즘 거래에도 참여합니다. 인터넷은 R의 데이터 처리에 대한 좋은 책으로 가득 차 있습니다. 패키지를 사용하면 상황이 더 나빠집니다. 각 패키지에 대한 정보를 개별적으로 찾아야 합니다. СанСаныч Фоменко 2017.05.28 13:38 #3772 유리 아사울렌코 : . 패키지를 사용하면 상황이 더 나빠집니다. 각 패키지에 대한 정보를 별도로 찾아야 합니다. 99%의 경우에는 아무것도 찾을 필요가 없습니다. 각 패키지에는 매우 높은 품질의 사용 설명서 가 있습니다. 종종 문서 외에도 다양한 비네트, 소개에 대한 링크가 있습니다 ... 패키지의 각 기능에는 반드시 이 특정 기능이 구현하는 알고리즘 설명에 대한 링크가 있어야 합니다. 이는 동일한 기능이 동일한 이름을 가진 알고리즘의 다른 작성자 간에 차이가 있을 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 예를 들어 matlab과 같은 다른 패키지의 동일한 기능을 비교할 필요가 있는 경우 특히 중요합니다. 예를 들어 , 기성 답변을 찾거나 자신의 질문을 할 수 있는 사이트가 있습니다. 일반적으로이 모든 것이 눈썹에 충분합니다. 이 모든 것이 당신에게 적합하지 않다면 Google입니다. 함수 이름을 입력하기만 하면 됩니다. 추신. 일반적인 개발을 위해 매우 제한된 돈(10루블/책)으로 여기 에 올라갑니다. 몇 개월 지연된 책 한 무더기 CRAN Packages By Name cran.r-project.org The package will formally test two curves represented by discrete data sets to be statistically equal or not when the errors of the two curves were assumed either equal or not using the tube formula to calculate the tail probabilities StepMAExpert_EA EasyLMA_v6 BrainSystem: 거래 시스템 개발 Yuriy Asaulenko 2017.05.28 13:47 #3773 산산이치 포멘코 : 99%의 경우에는 아무것도 찾을 필요가 없습니다. 각 패키지에는 매우 높은 품질의 사용 설명서 가 있습니다. 종종 문서 외에도 다양한 비네트, 소개에 대한 링크가 있습니다 ... 패키지의 각 기능에는 반드시 이 기능이 구현하는 알고리즘의 설명에 대한 링크가 있어야 합니다. 이는 동일한 기능이 동일한 이름을 가진 알고리즘의 다른 작성자 간에 차이가 있을 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 예를 들어 , 기성 답변을 찾거나 자신의 질문을 할 수 있는 사이트가 있습니다. 일반적으로이 모든 것이 국에 충분합니다. 이 모든 것이 귀하에게 적합하지 않다면 Google이 좋습니다. 함수 이름을 입력하기만 하면 됩니다. 추신. 일반적인 개발을 위해 매우 제한된 돈으로 여기 에 올라갑니다 (10 루블 / 책) 그래서 우리는합니다. 패키지용 PDF 문서 자체는 일반적으로 얻기 어렵습니다. 책에서 Kabakov는 나쁘지 않습니다, IMHO. 처음부터 시작할 수 있습니다. 그는 또한 O'Reilly를 먹지만 영어로 합니다. 그런 탈무드는 읽기 어렵다. 평가하기 어렵다.) [삭제] 2017.05.28 16:14 #3774 유리 아사울렌코 : 인터넷은 R의 데이터 처리에 대한 좋은 책으로 가득 차 있습니다. 패키지를 사용하면 상황이 더 나빠집니다. 각 패키지에 대한 정보를 개별적으로 찾아야 합니다. 글쎄, 여기에서 우리는 모든 종류의 예를 해결할 수 있고 일반적으로 보면 유용합니다. Vladimir Perervenko 2017.06.01 11:38 #3775 언어를 배우는 가장 효과적인 방법은 작동하고 재현 가능한 코드 예제에 대해 스크립트를 작성하고 분석하는 것입니다. 이 스레드의 시작 부분에서 topicstarter는 코드 게시를 여러 번 시도했지만 토론에서 지원을 받지 못했습니다. 불행히도 이제 지점에는 예제, 코드 및 데이터가 없는 단어 분쟁만 있습니다. 이것은 쓸모없는 뇌진탕입니다. R 언어를 배우는 절대적인 초보자를 위해 러시아어 리소스 에 대한 하나의 링크를 추가합니다. 행운을 빕니다 Введение в R Alexander Novopoltsevrstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com Установить среду R Установить графическую оболочкуRStudio. Установка R Markdown (для создания автоматически генерируемых отчетов): в RStudio автоматически при первом создании файла с расширением “.Rmd”. Установка библиотек расширений: набрать в консоли install.packages(“pname”), где “pname” - название библиотеки. Полный список библиотек по... [삭제] 2017.06.01 12:00 #3776 블라디미르 페레르벤코 : 언어를 배우는 가장 효과적인 방법은 작동하고 재현 가능한 코드 예제에 대해 스크립트를 작성하고 분석하는 것입니다. 이 스레드의 시작 부분에서 topicstarter는 코드 게시를 여러 번 시도했지만 토론에서 지원을 받지 못했습니다. 불행히도 이제 지점에는 예제, 코드 및 데이터가 없는 단어 분쟁만 있습니다. 이것은 쓸모없는 뇌진탕입니다. R 언어를 배우는 절대적인 초보자를 위해 러시아어 리소스 에 대한 하나의 링크를 추가합니다. 행운을 빕니다 주제 제목은 mashinlerning - 이론과 실습이므로 모든 것이 좋습니다. 그리고 물론, 책대로 다 하고 기성품 예제를 사용한다면 절대 돈을 벌지 못할 것입니다. :) 추신: 일반적으로 지점에 기성 봇을 게시했는데 여기 있는 다른 어떤 것보다 수익이 좋습니다. :)) Yuriy Asaulenko 2017.06.01 12:55 #3777 막심 드미트리예프스키 : 추신: 일반적으로 지점에 기성 봇을 게시했는데 여기 있는 다른 어떤 것보다 수익이 좋습니다. :)) 스레드에 게시하십시오 귀하의 거래 전략은 무엇입니까?! 그곳에서 그 남자는 정말로 그와 전략을 공유하고 100달러 중 100만 달러를 벌고 싶어합니다.) 그를 고통스럽게 하십시오.) Aleksei Kuznetsov 2017.06.01 19:44 #3778 누군가 하나의 네트워크 대신 2개의 네트워크를 훈련시키려고 시도한 적이 있습니까? 하나는 구매용이고 다른 하나는 판매용입니까? 이 방법으로 정확도를 향상시킬 수 있습니까? [삭제] 2017.06.01 22:20 #3779 도서관 : 누군가 하나의 네트워크 대신 2개의 네트워크를 훈련시키려고 시도한 적이 있습니까? 하나는 구매용이고 다른 하나는 판매용입니까? 이 방법으로 정확도를 향상시킬 수 있습니까? https://habrahabr.ru/post/243211/ 여기에 NN의 재교육 가능성에 대한 좋은 게시물이 있습니다. 결과를 재현했습니다. ARIMA 예측이 나와 일치했지만 NN이 완전히 잘못된 것을 제공했습니다. :) Нефтяные ряды в R habrahabr.ru Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть СанСаныч Фоменко 2017.06.02 09:09 #3780 막심 드미트리예프스키 : https://habrahabr.ru/post/243211/ 여기에 NN의 재교육 가능성에 대한 좋은 게시물이 있습니다. 결과를 재현했습니다. ARIMA 예측이 나와 일치했지만 NN이 완전히 잘못된 것을 제공했습니다. :) 저는 이미 국회에 대해 부정적인 의견을 표명했습니다. 가장 중요한 불만 사항: 이 분기에는 NN 재교육이 없다는 힌트조차 없습니다. 더욱이 국회의 지지자들은 시도조차 하지 않는다. 그리고 과적합이 없다는 증거 없이 - 이 모든 것은 숫자 게임, 레이어, 퍼셉트론 등에 관한 매우 흥미로운 지적 게임입니다... 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
주말에 할 일을 찾았습니다 :) ap for noobs
그러나 사람들은 알고리즘 거래에도 참여합니다.
. 패키지를 사용하면 상황이 더 나빠집니다. 각 패키지에 대한 정보를 별도로 찾아야 합니다.
99%의 경우에는 아무것도 찾을 필요가 없습니다.
각 패키지에는 매우 높은 품질의 사용 설명서 가 있습니다.
종종 문서 외에도 다양한 비네트, 소개에 대한 링크가 있습니다 ...
패키지의 각 기능에는 반드시 이 특정 기능이 구현하는 알고리즘 설명에 대한 링크가 있어야 합니다. 이는 동일한 기능이 동일한 이름을 가진 알고리즘의 다른 작성자 간에 차이가 있을 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 예를 들어 matlab과 같은 다른 패키지의 동일한 기능을 비교할 필요가 있는 경우 특히 중요합니다.
예를 들어 , 기성 답변을 찾거나 자신의 질문을 할 수 있는 사이트가 있습니다.
일반적으로이 모든 것이 눈썹에 충분합니다.
이 모든 것이 당신에게 적합하지 않다면 Google입니다. 함수 이름을 입력하기만 하면 됩니다.
추신.
일반적인 개발을 위해 매우 제한된 돈(10루블/책)으로 여기 에 올라갑니다. 몇 개월 지연된 책 한 무더기
99%의 경우에는 아무것도 찾을 필요가 없습니다.
각 패키지에는 매우 높은 품질의 사용 설명서 가 있습니다.
종종 문서 외에도 다양한 비네트, 소개에 대한 링크가 있습니다 ...
패키지의 각 기능에는 반드시 이 기능이 구현하는 알고리즘의 설명에 대한 링크가 있어야 합니다. 이는 동일한 기능이 동일한 이름을 가진 알고리즘의 다른 작성자 간에 차이가 있을 수 있기 때문에 매우 중요합니다.
예를 들어 , 기성 답변을 찾거나 자신의 질문을 할 수 있는 사이트가 있습니다.
일반적으로이 모든 것이 국에 충분합니다.
이 모든 것이 귀하에게 적합하지 않다면 Google이 좋습니다. 함수 이름을 입력하기만 하면 됩니다.
추신.
일반적인 개발을 위해 매우 제한된 돈으로 여기 에 올라갑니다 (10 루블 / 책)
그래서 우리는합니다. 패키지용 PDF 문서 자체는 일반적으로 얻기 어렵습니다.
책에서 Kabakov는 나쁘지 않습니다, IMHO. 처음부터 시작할 수 있습니다.
그는 또한 O'Reilly를 먹지만 영어로 합니다. 그런 탈무드는 읽기 어렵다. 평가하기 어렵다.)
인터넷은 R의 데이터 처리에 대한 좋은 책으로 가득 차 있습니다. 패키지를 사용하면 상황이 더 나빠집니다. 각 패키지에 대한 정보를 개별적으로 찾아야 합니다.
글쎄, 여기에서 우리는 모든 종류의 예를 해결할 수 있고 일반적으로 보면 유용합니다.
언어를 배우는 가장 효과적인 방법은 작동하고 재현 가능한 코드 예제에 대해 스크립트를 작성하고 분석하는 것입니다. 이 스레드의 시작 부분에서 topicstarter는 코드 게시를 여러 번 시도했지만 토론에서 지원을 받지 못했습니다. 불행히도 이제 지점에는 예제, 코드 및 데이터가 없는 단어 분쟁만 있습니다.
이것은 쓸모없는 뇌진탕입니다.
R 언어를 배우는 절대적인 초보자를 위해 러시아어 리소스 에 대한 하나의 링크를 추가합니다.
행운을 빕니다
언어를 배우는 가장 효과적인 방법은 작동하고 재현 가능한 코드 예제에 대해 스크립트를 작성하고 분석하는 것입니다. 이 스레드의 시작 부분에서 topicstarter는 코드 게시를 여러 번 시도했지만 토론에서 지원을 받지 못했습니다. 불행히도 이제 지점에는 예제, 코드 및 데이터가 없는 단어 분쟁만 있습니다.
이것은 쓸모없는 뇌진탕입니다.
R 언어를 배우는 절대적인 초보자를 위해 러시아어 리소스 에 대한 하나의 링크를 추가합니다.
행운을 빕니다
주제 제목은 mashinlerning - 이론과 실습이므로 모든 것이 좋습니다.
그리고 물론, 책대로 다 하고 기성품 예제를 사용한다면 절대 돈을 벌지 못할 것입니다. :)
추신: 일반적으로 지점에 기성 봇을 게시했는데 여기 있는 다른 어떤 것보다 수익이 좋습니다. :))
추신: 일반적으로 지점에 기성 봇을 게시했는데 여기 있는 다른 어떤 것보다 수익이 좋습니다. :))
누군가 하나의 네트워크 대신 2개의 네트워크를 훈련시키려고 시도한 적이 있습니까? 하나는 구매용이고 다른 하나는 판매용입니까? 이 방법으로 정확도를 향상시킬 수 있습니까?
https://habrahabr.ru/post/243211/
여기에 NN의 재교육 가능성에 대한 좋은 게시물이 있습니다. 결과를 재현했습니다. ARIMA 예측이 나와 일치했지만 NN이 완전히 잘못된 것을 제공했습니다. :)
https://habrahabr.ru/post/243211/
여기에 NN의 재교육 가능성에 대한 좋은 게시물이 있습니다. 결과를 재현했습니다. ARIMA 예측이 나와 일치했지만 NN이 완전히 잘못된 것을 제공했습니다. :)