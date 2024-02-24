트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 383 1...376377378379380381382383384385386387388389390...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.06.03 23:01 #3821 유리 아사울렌코 : 코드가 왜 필요한지 도무지 이해가 되지 않습니다.)) 어떤 것의 본질은 평범한 말로 더 빠르고 쉽게 나와 있습니다. 그리고 우리 스스로 코드를 작성할 수 있습니다.) 예, 저는 현재 하늘색 클라우드에서 머신 러닝 스튜디오를 연구하고 있으며 링크를 공유하고 있습니다. 얼마나 흥미로운지 보세요 :) 여기에 어떤 다른 코드를 첨부해야 할까요? Yuriy Asaulenko 2017.06.03 23:15 #3822 막심 드미트리예프스키 : 예, 저는 현재 하늘색 클라우드에서 머신 러닝 스튜디오를 연구하고 있으며 링크를 공유하고 있습니다. 얼마나 흥미로운지 보세요 :) 여기에 어떤 다른 코드를 첨부해야 할까요? VS 2017이 철거된 후 다시는 설치하지 않았습니다.(최소한 R 지원 측면에서 그런 희망이 있었습니다. 네, Azure도 마찬가지입니다. VS 2015는 그런 비행을 제공하지 않을 것 같습니다. 그건 그렇고, 17은 VS 2015 프로젝트 중 일부를 열지 않았습니다. [삭제] 2017.06.03 23:36 #3823 유리 아사울렌코 : VS 2017이 철거된 후 다시는 설치하지 않았습니다.(최소한 R 지원 측면에서 그런 희망이 있었습니다. 네, Azure도 마찬가지입니다. VS 2015는 그런 비행을 제공하지 않을 것 같습니다. 그건 그렇고, 일부 프로젝트 VS 2015 17이 열리지 않았습니다. 일반적으로 R이있는 17 번째가 어떻게 든 안정적으로 작동하지 않는다는 것을 알았습니다. 아마도 익숙해지면 .. 예를 들어 일부 패키지를 설치할 때 완전히 멈 춥니 다. 한 번은 스크립트를 실행할 때였습니다. 그 전에는 Open R과 함께 최신 R이 설치되어 있어서 잘못된 R에 연결했지만 , 프로젝트를 생성 할 때도 꼼짝도 하지 않고 경고도 표시하지 않고 .. 시행착오를 거쳐 R을 제거하고 Microsoft의 제품만 남겼습니다. 재설치가 되지 않았다는 점은 이상하네요.. 문제가 생긴적은 없습니다.. 해결 방법을 찾으시면 될 것 같습니다.) 그러나 일반적으로 전체 생태계를 만드는 측면에서 Microsoft의 범위는 놀랍습니다. 클라우드의 스튜디오로, 먹고 ..)) PostMessageA(부모(), WM_COMMAND, 33042, 0); 초보자의 질문 MQL5 MT5 나는 유익한 고문을 사겠다! [삭제] 2017.06.04 17:50 #3824 신용 위험 예측으로 예제를 만들고 2개의 모델(의사결정 트리 및 지원 벡터)을 훈련하고 즉시 점수를 비교했습니다. 편리하게 두 번의 클릭으로 모든 모델을 비교할 수 있습니다. 의사결정나무가 더 좋습니다. 곧 forex에 대한 조각을 시작할 것입니다 :) 웹 API, 고문이 액세스하는 것이 얼마나 현실적인지 확인하는 것이 남아 있습니다. Z.Y. 그리고 가장 좋은 점은 여기에서 OpenCL을 통해 패턴 인식으로 내 아이디어를 구현할 수 있다는 것입니다. 정말 놀랍습니다. 엄청난 기회. MetaTrader 4 및 MQL4의 오류, 버그, 질문 고조파 거래 СанСаныч Фоменко 2017.06.04 17:57 #3825 막심 드미트리예프스키 : 일반적으로 R이있는 17 번째가 어떻게 든 안정적으로 작동하지 않는다는 것을 알았습니다. 아마도 익숙해지면 .. 예를 들어 일부 패키지를 설치할 때 완전히 멈 춥니 다. 한 번은 스크립트를 실행할 때였습니다. 그 전에는 Open R과 함께 최신 R이 설치되어 있어서 잘못된 R에 연결했고, 프로젝트를 생성할 때도 단단히 걸려 경고 없이 .. 시행 착오를 통해 R을 제거하고 Microsoft의 재설치가 되지 않았다는 점은 이상하네요.. 문제가 생긴적은 없습니다.. 해결 방법을 찾으시면 될 것 같습니다.) 그러나 일반적으로 전체 생태계를 만드는 측면에서 Microsoft의 범위는 놀랍습니다. 클라우드의 스튜디오로, 먹고 ..)) 아마도 이것이 도움이 될 것입니다. 1. 설치된 모든 R을 철거해야 합니다. R의 이점은 설치 없이 작동합니다. 2. Macrosoft R을 설치합니다. CRAN과 다릅니다. 3. Macrosoft R은 일반적으로 (mkl과 같은 메모리에서) 매트릭스 작업을 위해 Intel 라이브러리와 함께 작동합니다. 하나의 R과 해당 인텔 라이브러리가 있도록 설치된 프로그램 목록을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 불일치는 불안정한 작동으로 이어집니다. [삭제] 2017.06.04 18:14 #3826 산산이치 포멘코 : 아마도 이것이 도움이 될 것입니다. 1. 설치된 모든 R을 철거해야 합니다. R의 이점은 설치 없이 작동합니다. 2. Macrosoft R을 설치합니다. CRAN과 다릅니다. 3. Macrosoft R은 일반적으로 (mkl과 같은 메모리에서) 매트릭스 작업을 위해 Intel 라이브러리와 함께 작동합니다. 하나의 R과 해당 인텔 라이브러리가 있도록 설치된 프로그램 목록을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 불일치는 불안정한 작동으로 이어집니다. 예, 방금 했습니다. 이제 Microsoft와 함께 작동하며 모든 것이 정상임을 보여줍니다. 새 라이브러리를 설치할 때와 스크립트를 실행할 때 스튜디오 자체가 가끔 정지되지만 이것은 그다지 무섭지 않습니다. 그런 다음 Intel lib를 어디에서 볼지 알 때까지 mb 설정과 함께 선택하겠습니다. 마지막에 있는 모든 것이 가치가 있는 것 같습니다. Алёша 2017.06.05 12:27 #3827 막심 드미트리예프스키 : 신용 위험 예측으로 예제를 만들고 2개의 모델(의사결정 트리 및 지원 벡터)을 훈련하고 즉시 점수를 비교했습니다. 편리하게 두 번의 클릭으로 모든 모델을 비교할 수 있습니다. 의사결정나무가 더 좋습니다. 곧 forex에 대한 조각을 시작할 것입니다 :) 웹 API, 고문이 액세스하는 것이 얼마나 현실적인지 확인하는 것이 남아 있습니다. Z.Y. 그리고 가장 좋은 점은 여기에서 OpenCL을 통해 패턴 인식으로 내 아이디어를 구현할 수 있다는 것입니다. 정말 놀랍습니다. 엄청난 기회. 멋진 프레임워크))) 나는 그들의 예제와 함께 8h 평가판에 갔고 모든 것이 명확하지만 거기에 내 csv를 넣을 수 있습니까? 예를 들어, numer.ai로 운을 시험해 보십시오. [삭제] 2017.06.05 12:32 #3828 알료샤 : 멋진 프레임워크))) 나는 그들의 예제와 함께 8h 평가판에 갔고 모든 것이 명확하지만 거기에 내 csv를 넣을 수 있습니까? 예를 들어, numer.ai로 운을 시험해 보십시오. 8시간 무료 버전이 있을 뿐만 아니라 일반적으로 몇 가지 제한이 있는 무료 버전이 있습니다. 물론 할 수 있습니다. 데이터 세트 섹션은 표 표준으로 권장됩니다. Алёша 2017.06.05 12:33 #3829 막심 드미트리예프스키 : 8시간 무료 버전이 있을 뿐만 아니라 일반적으로 몇 가지 제한이 있는 무료 버전이 있습니다. 물론 날짜 섹션, tsv는 표 표준으로 권장됩니다. 덕분에 다 보는데 8시 로컬파일업로드가 안되서 마이크로소프트 계정을 찾아봐야겠다... [삭제] 2017.06.05 12:34 #3830 알료샤 : 덕분에 다 보는데 8시 로컬파일업로드가 안되서 마이크로소프트 계정을 찾아봐야겠다... 8시간도 안해봤고 바로 본격 무료버전으로 들어갔는데 거기에 계정이 필요해요 1...376377378379380381382383384385386387388389390...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
코드가 왜 필요한지 도무지 이해가 되지 않습니다.)) 어떤 것의 본질은 평범한 말로 더 빠르고 쉽게 나와 있습니다. 그리고 우리 스스로 코드를 작성할 수 있습니다.)
예, 저는 현재 하늘색 클라우드에서 머신 러닝 스튜디오를 연구하고 있으며 링크를 공유하고 있습니다. 얼마나 흥미로운지 보세요 :) 여기에 어떤 다른 코드를 첨부해야 할까요?
VS 2017이 철거된 후 다시는 설치하지 않았습니다.(최소한 R 지원 측면에서 그런 희망이 있었습니다. 네, Azure도 마찬가지입니다.
VS 2015는 그런 비행을 제공하지 않을 것 같습니다. 그건 그렇고, 17은 VS 2015 프로젝트 중 일부를 열지 않았습니다.
일반적으로 R이있는 17 번째가 어떻게 든 안정적으로 작동하지 않는다는 것을 알았습니다. 아마도 익숙해지면 .. 예를 들어 일부 패키지를 설치할 때 완전히 멈 춥니 다. 한 번은 스크립트를 실행할 때였습니다.
그 전에는 Open R과 함께 최신 R이 설치되어 있어서 잘못된 R에 연결했지만 , 프로젝트를 생성 할 때도 꼼짝도 하지 않고 경고도 표시하지 않고 .. 시행착오를 거쳐 R을 제거하고 Microsoft의 제품만 남겼습니다.
재설치가 되지 않았다는 점은 이상하네요.. 문제가 생긴적은 없습니다.. 해결 방법을 찾으시면 될 것 같습니다.)
그러나 일반적으로 전체 생태계를 만드는 측면에서 Microsoft의 범위는 놀랍습니다. 클라우드의 스튜디오로, 먹고 ..))
신용 위험 예측으로 예제를 만들고 2개의 모델(의사결정 트리 및 지원 벡터)을 훈련하고 즉시 점수를 비교했습니다. 편리하게 두 번의 클릭으로 모든 모델을 비교할 수 있습니다. 의사결정나무가 더 좋습니다. 곧 forex에 대한 조각을 시작할 것입니다 :) 웹 API, 고문이 액세스하는 것이 얼마나 현실적인지 확인하는 것이 남아 있습니다.
Z.Y. 그리고 가장 좋은 점은 여기에서 OpenCL을 통해 패턴 인식으로 내 아이디어를 구현할 수 있다는 것입니다. 정말 놀랍습니다. 엄청난 기회.
아마도 이것이 도움이 될 것입니다.
1. 설치된 모든 R을 철거해야 합니다. R의 이점은 설치 없이 작동합니다.
2. Macrosoft R을 설치합니다. CRAN과 다릅니다.
3. Macrosoft R은 일반적으로 (mkl과 같은 메모리에서) 매트릭스 작업을 위해 Intel 라이브러리와 함께 작동합니다. 하나의 R과 해당 인텔 라이브러리가 있도록 설치된 프로그램 목록을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 불일치는 불안정한 작동으로 이어집니다.
예, 방금 했습니다. 이제 Microsoft와 함께 작동하며 모든 것이 정상임을 보여줍니다. 새 라이브러리를 설치할 때와 스크립트를 실행할 때 스튜디오 자체가 가끔 정지되지만 이것은 그다지 무섭지 않습니다. 그런 다음 Intel lib를 어디에서 볼지 알 때까지 mb 설정과 함께 선택하겠습니다. 마지막에 있는 모든 것이 가치가 있는 것 같습니다.
멋진 프레임워크)))
나는 그들의 예제와 함께 8h 평가판에 갔고 모든 것이 명확하지만 거기에 내 csv를 넣을 수 있습니까? 예를 들어, numer.ai로 운을 시험해 보십시오.
8시간 무료 버전이 있을 뿐만 아니라 일반적으로 몇 가지 제한이 있는 무료 버전이 있습니다. 물론 할 수 있습니다. 데이터 세트 섹션은 표 표준으로 권장됩니다.
덕분에 다 보는데 8시 로컬파일업로드가 안되서 마이크로소프트 계정을 찾아봐야겠다...
8시간도 안해봤고 바로 본격 무료버전으로 들어갔는데 거기에 계정이 필요해요