그런 것을 거부하기 시작했습니다 - 완전히 OOS (2023). 후반부에는 곡선의 성격이 바뀝니다.
눈으로 확인하시나요, 아니면 자동화를 통해 확인하시나요?
육안으로요. 그렇지 않으면 해킹입니다.
강력한 ))))
왜? 거래당 수익이 적어서요?
캐릭터가 바뀌었기 때문이죠. 대략적으로 말하면, 순서가 바뀌었기 때문입니다.
알파가 베타로 바뀌기 시작했다는 뜻입니다.
나는 모든 것을 이해하지 못했습니다. 포럼에 오지 말자.
"콤팩트니스 프로파일" 방법을 사용해 본 적이 있나요?
이 방법의 목적은 샘플에서 일관되지 않은 예제를 제외하는 것으로, K 개의 가장 가까운 이웃 유형 학습 방법을 사용하는 경우 학습을 개선하고 모델 크기를 줄여야 합니다.
파이썬에서 구현을 찾을 수 없습니다.....