트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3310

그런 것을 거부하기 시작했습니다 - 완전히 OOS (2023). 후반부에는 곡선의 성격이 바뀝니다.

 
fxsaber #:

육안으로 또는 자동으로?
 
Andrey Dik #:
육안으로요. 그렇지 않으면 해킹입니다.

 
fxsaber #:

강력한 ))))

 
fxsaber #:

왜? 거래 1건당 작은 수익?
 
Forester #:
왜? 거래당 수익이 적어서요?

캐릭터가 바뀌었기 때문이죠. 대략적으로 말하면, 순서가 바뀌었기 때문입니다.

알파가 베타로 바뀌기 시작했다는 뜻입니다.

 
fxsaber #:

스프레드가 저평가되어 가장자리에 있습니다.
2세이버: 마르카파스가 오콜룰이라면 시험에 성배를 떨어뜨릴 수 있어요. 당신의 이야기를 훈련시킬 수 있어요, 5분만요. 나는 당신에게 소스와 함께 모델을 줄 것이며, 당신은 과학을 위해 필요한 것을 조정할 수 있습니다. 모델 신호에 대한 주소 지정은 간단하며 자신 만의 주문 논리를 사용할 수 있습니다.
그런 다음 마이너스 잔액으로 헤지 펀드를 구성 할 수 있습니다.
표준 터미널 내보내기를 통해 견적을 제공할 수 있습니다.
 
나는 모든 것을 이해하지 못했습니다. 포럼에 오지 말자.

 

"콤팩트니스 프로파일" 방법을 사용해 본 적이 있나요?

이 방법의 목적은 샘플에서 일관되지 않은 예제를 제외하는 것으로, K 개의 가장 가까운 이웃 유형 학습 방법을 사용하는 경우 학습을 개선하고 모델 크기를 줄여야 합니다.

파이썬에서 구현을 찾을 수 없습니다.....

