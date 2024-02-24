트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3315

새 코멘트
 
Renat Akhtyamov #:

맥스, 개인 책에 있는 사람은 너뿐이야.

'포럼'이라는 단어가 무슨 뜻인지 추상적으로 생각하시나요?

여기서 여러분은 실수를 인정하고 양보할 수 있어야 합니다. 즉, 여러분보다 몇 배나 더 많은 것을 알고 있는, 거의 아무것도 모르는 사람들과 함께 있을 수 있어야 합니다.

막심 카는 휴가를 가야하고, 현대 컴퓨터를위한 사바, 알로하 해변을위한 막심 카를 얻자.

 
Maxim Dmitrievsky #:
산치와 이야기하고 있었는데, 어디서 왔어요?
선생님들 :))) 서로 이야기하세요.

그만, 어디 가? 너만 빼고 다 멍청하니까 질문에 대답해야지.

뭐야? 저기 빨간 홍당무는 뭐야? 저기 동그랗고 빨간 거요.


[삭제]  
교사가 마크와 동의어라는 산치의 잘못된 해석을 모두가 인정하나요?
아니면 진실에 도달하기 위해 몇 가지 금지가 더 필요할까요?
[삭제]  
Andrey Dik #:

그 자리에 그대로 계세요. 당신만 빼고 모두 멍청하니 질문에 답은 당신이 하세요.

저게 뭐야? 저기 빨간 홍당무는 뭐야? 저기 동그랗고 빨간 거요.

그거 대답하면 퇴장당할 거야
 
Maxim Dmitrievsky #:
대답하면 차단됩니다.
걱정하지 마세요. 차단되지 않으니까요. 그건 가슴이 아니에요. 뭐죠?
[삭제]  
Andrey Dik #:
걱정하지 마세요. 금지되지 않으니까요. 가슴이 아니에요. 왜요?
훌륭한 토스트 마스터와 흥미로운 콘테스트.
 
Andrey Dik #:
걱정하지 마세요. 금지되지 않으니까요. 가슴이 아니에요. 뭐죠?

성전환한 것 같네요.

 
Maxim Dmitrievsky #:
훌륭한 토스트 마스터, 그리고 콘테스트는 흥미롭습니다.
답을 완벽하게 잘 알고 있지만 이전에 말한 많은 내용을 지울 수 있기 때문에 큰 소리로 말하지 않을 것입니다.
 
lynxntech #:

성전환처럼 보입니다.

실제로 비슷하지만 MO에서는 이 그래프가 다르게 표시되고 의미가 달라집니다.)
[삭제]  
Andrey Dik #:
답을 완벽하게 알고 있지만, 이전에 했던 많은 말과 상충되기 때문에 입 밖으로 꺼내지 않을 것입니다.
무슨 말인지 모르겠군요, 또 말도 안 되는 소리입니다.
당신은 이미 다른 사람들이 당신이 완전히 잘못된 것을 생각하고 있다는 것을 MO 인 당신에게 확인시켜주었습니다.
몇 번이나 빙글빙글 돌 수 있나요?
1...330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322...3399
새 코멘트