트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3276

mytarmailS #:
그렇군요... 어때요?

o[0]은 무엇인가요?
아, 전부 다요.
 
Maxim Dmitrievsky #:
죄송합니다.
))
 

안녕하세요, 엔진룸!

강력한 신경망도 만들었습니다.

파운드돌과 일반 비행을 위해 훈련시켰습니다.


 
Alexander Ivanov #:

안녕하세요 엔진룸!

저도 강력한 신경망을 만들었습니다.

파운드돌과 일반 비행을 위해 훈련시켰습니다.

거래 내역을 볼 수 있도록 거래 내역을 볼 수 있나요?

 
Renat Akhtyamov #:

거래 내역을 볼 수 있도록 거래 내역을 볼 수 있나요?


파운드돌에서 트레이딩을 해봤는데 괜찮아요... 하지만 거래 내역이 많지 않아요.

그래도 다행이네요

 

이제 저는 신경망이 트레이딩을 하면서 스스로 학습하도록 만들고 있습니다.

스마트 봇을 만들면 매주 훈련할 필요가 없죠.

 
Alexander Ivanov #:


파운드돌로 훈련해봤는데 괜찮아요. 하지만 역사가 많지 않아요.

그래도 다행이에요.

이거 데모인가요? (5~10핍 정지)

 
Renat Akhtyamov #:

데모인가요?

네.

 
Alexander Ivanov #:

yes

알겠습니다.

하지만 4자리 숫자 100개의 핍을 먹도록 훈련하는 방법이 가능한가요?

제 말은, 핍에서 벗어나기 위해서요.
 
mytarmailS #:

전략 앤서블 소개

https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/

전략이 새로운 데이터에서 작동할지 여부를 알 수 있는 전략 재교육 지표만 있으면 나머지는 모두 해결할 수 있습니다....

오버트레이닝을 감지하기 위해 몇 가지 접근 방식을 취할 아이디어가 있는데, 제 아이디어는 Prado "PBO"의 auto.arima를 기반으로 합니다. 과잉 훈련을 감지하기 위해 몇 가지 접근 방식을 취할 아이디어가 있습니다. 제 것은 auto.arima, Prado "PBO"를 기반으로하고, 아마도 다른 것을 예측 변수로 던지고 AMO가 과잉 훈련 확률을 예측하고이를 메트릭으로 만들도록 가르 칠 수 있습니다.

또는

매우 흥미롭습니다. 오버트레이닝은 MO의 두 번째 기둥입니다. 첫 번째는 쓰레기에서 예측 인자를 제거하는 것입니다. 하지만 세 번째 기둥은 앞을 내다보는 것입니다. 여기에는 전혀 생각이 없습니다.

