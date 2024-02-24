트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3276 1...326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.10.03 07:48 #32751 mytarmailS #: 그렇군요... 어때요?o[0]은 무엇인가요? 아, 전부 다요. mytarmailS 2023.10.03 08:25 #32752 Maxim Dmitrievsky #: 죄송합니다.)) Alexander Ivanov 2023.10.03 09:34 #32753 안녕하세요, 엔진룸! 강력한 신경망도 만들었습니다. 파운드돌과 일반 비행을 위해 훈련시켰습니다. Renat Akhtyamov 2023.10.03 09:41 #32754 Alexander Ivanov #:안녕하세요 엔진룸! 저도 강력한 신경망을 만들었습니다. 파운드돌과 일반 비행을 위해 훈련시켰습니다. 거래 내역을 볼 수 있도록 거래 내역을 볼 수 있나요? Alexander Ivanov 2023.10.03 09:55 #32755 Renat Akhtyamov #:거래 내역을 볼 수 있도록 거래 내역을 볼 수 있나요? 파운드돌에서 트레이딩을 해봤는데 괜찮아요... 하지만 거래 내역이 많지 않아요. 그래도 다행이네요 Alexander Ivanov 2023.10.03 09:58 #32756 이제 저는 신경망이 트레이딩을 하면서 스스로 학습하도록 만들고 있습니다. 스마트 봇을 만들면 매주 훈련할 필요가 없죠. Renat Akhtyamov 2023.10.03 10:02 #32757 Alexander Ivanov #: 파운드돌로 훈련해봤는데 괜찮아요. 하지만 역사가 많지 않아요. 그래도 다행이에요. 이거 데모인가요? (5~10핍 정지) Alexander Ivanov 2023.10.03 10:03 #32758 Renat Akhtyamov #:데모인가요? 네. Renat Akhtyamov 2023.10.03 10:04 #32759 Alexander Ivanov #:yes 알겠습니다. 하지만 4자리 숫자 100개의 핍을 먹도록 훈련하는 방법이 가능한가요? 제 말은, 핍에서 벗어나기 위해서요. СанСаныч Фоменко 2023.10.03 10:04 #32760 mytarmailS #:전략 앤서블 소개 https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/ ---------------------------------------- 전략이 새로운 데이터에서 작동할지 여부를 알 수 있는 전략 재교육 지표만 있으면 나머지는 모두 해결할 수 있습니다.... ---------------------------------------- 오버트레이닝을 감지하기 위해 몇 가지 접근 방식을 취할 아이디어가 있는데, 제 아이디어는 Prado "PBO"의 auto.arima를 기반으로 합니다. 과잉 훈련을 감지하기 위해 몇 가지 접근 방식을 취할 아이디어가 있습니다. 제 것은 auto.arima, Prado "PBO"를 기반으로하고, 아마도 다른 것을 예측 변수로 던지고 AMO가 과잉 훈련 확률을 예측하고이를 메트릭으로 만들도록 가르 칠 수 있습니다. 또는 매우 흥미롭습니다. 오버트레이닝은 MO의 두 번째 기둥입니다. 첫 번째는 쓰레기에서 예측 인자를 제거하는 것입니다. 하지만 세 번째 기둥은 앞을 내다보는 것입니다. 여기에는 전혀 생각이 없습니다. 1...326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그렇군요... 어때요?
안녕하세요, 엔진룸!
강력한 신경망도 만들었습니다.
파운드돌과 일반 비행을 위해 훈련시켰습니다.
거래 내역을 볼 수 있도록 거래 내역을 볼 수 있나요?
파운드돌에서 트레이딩을 해봤는데 괜찮아요... 하지만 거래 내역이 많지 않아요.
이제 저는 신경망이 트레이딩을 하면서 스스로 학습하도록 만들고 있습니다.
스마트 봇을 만들면 매주 훈련할 필요가 없죠.
이거 데모인가요? (5~10핍 정지)
하지만 4자리 숫자 100개의 핍을 먹도록 훈련하는 방법이 가능한가요?제 말은, 핍에서 벗어나기 위해서요.
전략 앤서블 소개
https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/
전략이 새로운 데이터에서 작동할지 여부를 알 수 있는 전략 재교육 지표만 있으면 나머지는 모두 해결할 수 있습니다....
오버트레이닝을 감지하기 위해 몇 가지 접근 방식을 취할 아이디어가 있는데, 제 아이디어는 Prado "PBO"의 auto.arima를 기반으로 합니다. 과잉 훈련을 감지하기 위해 몇 가지 접근 방식을 취할 아이디어가 있습니다. 제 것은 auto.arima, Prado "PBO"를 기반으로하고, 아마도 다른 것을 예측 변수로 던지고 AMO가 과잉 훈련 확률을 예측하고이를 메트릭으로 만들도록 가르 칠 수 있습니다.
매우 흥미롭습니다. 오버트레이닝은 MO의 두 번째 기둥입니다. 첫 번째는 쓰레기에서 예측 인자를 제거하는 것입니다. 하지만 세 번째 기둥은 앞을 내다보는 것입니다. 여기에는 전혀 생각이 없습니다.