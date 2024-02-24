트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3279 1...327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286...3399 새 코멘트 Grigori.S.B 2023.10.03 13:16 #32781 Alexander Ivanov #: 두렵지 않아요. 맞습니다. Renat Akhtyamov 2023.10.03 13:56 #32782 Grigori.S.B #:그리고 당연히 그렇습니다. 현실 세계에서는 슬픈 소식이 될 것입니다. fxsaber 2023.10.03 16:28 #32783 긴 문자열에서 비슷한 짧은 문자열을 빠르게 찾으려고 합니다. 알글립을 최적으로 사용할 수 있을까요? #include <Math\Alglib\statistics.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/11077 const vector<double> GetCorr( const CMatrixDouble &Matrix, const vector<double> &Pattern ) { CMatrixDouble Vector; CMatrixDouble Corr; Vector.Col(0, Pattern); CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, Matrix, Matrix.Rows(), 1, Matrix.Cols(), Corr); return(Corr.Row(0)); } #property script_show_inputs input int inRows = 300; // Длина короткой строки input int inCols = 1000000; // Длина длинной строки void FillArray( double &Array[], const int Amount ) { for (uint i = ArrayResize(Array, Amount); (bool)i--;) Array[i] = MathRand(); } void FillMatrix( CMatrixDouble &Matrix, const double &Array[], const int Rows ) { Matrix.Resize(Rows, ArraySize(Array) + 1 - Rows); double ColArray[]; vector<double> Vector; for (uint i = (uint)Matrix.Cols(); (bool)i--;) { ArrayCopy(ColArray, Array, 0, i, Rows); Vector.Swap(ColArray); Matrix.Col(i, Vector); } } void FillData( double &Array[], double &Pattern[], CMatrixDouble &Matrix, const int Rows, const int Cols ) { FillArray(Array, Cols + Rows - 1); FillArray(Pattern, Rows); FillMatrix(Matrix, Array, Rows); } #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " " // Поиск похожей строки в длинной строке. void OnStart() { if (inRows < inCols) { PrintCPU(); // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685 double Array[]; // Длинная строка, где будет искать. double Pattern[]; // Короткая строка, с которой будем сравнивать. CMatrixDouble Matrix; FillData(Array, Pattern, Matrix, inRows, inCols); // Заполнили данные. Print(TOSTRING(inRows) + TOSTRING(inCols)); vector<double> vPattern; vPattern.Assign(Pattern); ulong StartTime, StartMemory; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685 BENCH(vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern)) // BENCH(vector<double> Vector2 = GetCorr(Array, Pattern)) // Print(TOSTRING(IsEqual(Vector1, Vector2))); } } 결과. EX5: 4000 AVX Release. TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX inRows = 300 inCols = 1000000 vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern) - 6725703 mcs, 8 MB Alglib을 통한 이러한 구현은 백만 번째 문자열에서 유사한 짧은 문자열(300개)을 찾는 데 6초 이상 걸립니다. NumPy로 할 수 있을까요? Aleksei Kuznetsov 2023.10.03 16:49 #32784 fxsaber #:긴 문자열에서 비슷한 짧은 문자열을 빠르게 찾으려고 합니다. Alglib을 사용하는 것이 더 최적인가요? 결과. 짧은 문자열(300)과 유사한 백만 번째 문자열에서 Alglib 검색을 통해 8초 이상 구현되었습니다. NumPy가 할 수 있을까요? 그리고 얻은 행렬을 어떻게 평가할 것인가요? 나는 그러한 평가의 원리를 이해하지 못합니다. fxsaber 2023.10.03 16:53 #32785 Forester #: 결과인 300*1000000 행렬은 어떻게 평가하나요? 나는 그러한 추정의 원리를 이해하지 못합니다. 1 000 000에 대한 행입니다. 0..299] 간격의 값을 가져와 300x1000000 행렬의 첫 번째 열에 넣습니다. 1..300] 간격의 값을 가져와 300x1000000 행렬의 두 번째 열에 배치합니다. 이런 식으로요. 이 행렬과 300의 어떤 패턴의 상관관계가 계산됩니다. 출력은 해당 피어슨 계수의 백만 번째 벡터입니다. mytarmailS 2023.10.03 18:33 #32786 fxsaber #: 이 구현에서는 짧은 문자열과 유사한 백만 번째 문자열을 Alglib에서 검색하는 데 6초 이상이 걸립니다. 저도 평균 6초 정도 걸립니다. 여러 번 실행해봤습니다. system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.15 0.03 5.70 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.38 0.02 5.16 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.18 0.01 6.10 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.08 0.00 5.99 하지만 가장 일반적인 방법으로 수행했으며 로켓 과학 솔루션을 찾지 않았습니다. СанСаныч Фоменко 2023.10.03 18:42 #32787 mytarmailS #:저도 평균 6초 정도 걸립니다. 몇 번 실행해봤습니다. 몇 번 해봤지만 로켓 과학 솔루션을 찾지 않고 일반적인 방법으로 했습니다. 어떤 종류의 R을 사용하시나요? Microsoft의 R은 벡터와 행렬에 대해 인텔의 바이블을 사용합니다.... mytarmailS 2023.10.03 18:44 #32788 СанСаныч Фоменко #:R은 무엇인가요? Microsoft R은 벡터 및 행렬에 인텔 바이블을 사용합니다.... 정규... 하지만 저는 함수를 R에서 C++로 작성했습니다. СанСаныч Фоменко 2023.10.03 18:55 #32789 mytarmailS #:보통 Microsoft R + 인텔 = 폰트 또는 정말 빠른지 궁금합니다. mytarmailS 2023.10.03 18:58 #32790 СанСаныч Фоменко #:Microsoft R + 인텔 = 폰트인지 아니면 정말 빠른지 궁금합니다. 나는 그것을 시도한 적이 없습니다. 나도 궁금합니다. 하지만 행렬과 벡터뿐만 아니라 모든 작업의 일반적인 속도 향상에 관심이 있습니다. 1...327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
긴 문자열에서 비슷한 짧은 문자열을 빠르게 찾으려고 합니다.
알글립을 최적으로 사용할 수 있을까요?
Alglib을 통한 이러한 구현은 백만 번째 문자열에서 유사한 짧은 문자열(300개)을 찾는 데 6초 이상 걸립니다. NumPy로 할 수 있을까요?
짧은 문자열(300)과 유사한 백만 번째 문자열에서 Alglib 검색을 통해 8초 이상 구현되었습니다. NumPy가 할 수 있을까요?
그리고 얻은 행렬을 어떻게 평가할 것인가요? 나는 그러한 평가의 원리를 이해하지 못합니다.
하지만 가장 일반적인 방법으로 수행했으며 로켓 과학 솔루션을 찾지 않았습니다.
어떤 종류의 R을 사용하시나요?
Microsoft의 R은 벡터와 행렬에 대해 인텔의 바이블을 사용합니다....
하지만 저는 함수를 R에서 C++로 작성했습니다.
Microsoft R + 인텔 = 폰트 또는 정말 빠른지 궁금합니다.
나는 그것을 시도한 적이 없습니다. 나도 궁금합니다.
하지만 행렬과 벡터뿐만 아니라 모든 작업의 일반적인 속도 향상에 관심이 있습니다.