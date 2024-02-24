트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3274

Maxim Dmitrievsky #:

헤지 펀드를 마이너스 대차 대조표에 비유하면 다음과 같습니다.

그런데 어떤 행동으로 인해 코스에서 마이너스 잔액이 발생하나요?

걱정할 필요가 없습니다.

예치금보다 더 많이 인출하는 경우입니다.)

그리고 마진이 아직 0이 아니기 때문에 거래는 계속됩니다 (무료 !!!), 이상하지 않습니까? ;)))

 
Maxim Dmitrievsky #:

헤지 펀드를 마이너스 대차 대조표에 비유하면 다음과 같습니다.

저는 네이라가 어떤 함수를 발견했는지 여기 계신 분들께 알려드리기 위해 이 글을 썼습니다.

그녀는 테스터의 성배라고 불리는 함수, 즉 숏 스톱 함수를 발견했습니다!
시간이 지남에 따라 스왑을 먹는 로트의 많은 포지션

 
Maxim Dmitrievsky #:

시간이 지남에 따라 스왑을 소모하는 잠금의 많은 위치가 있습니다.

이를 이전 결과와 비교해 보세요.


이를 금융 수학이라고 합니다.

수학이 좋다면 스왑은 어느 정도 (계산된) 문제가 되지 않습니다.

Maxim Dmitrievsky #:

흥미롭지 않습니다. 주제에 대한 글을 쓰거나 최소한 실질적인 내용을 쓰거나, 간략한 글을 쓰면 됩니다.

주제에 대해 썼어요.

테스터 그레일 왜 그런 얘기를 하세요?

위에서 말했듯이 핍을 만들지 말라고 했잖아요.

거래는 일주일부터 시작해야한다고 가정 해 봅시다.

그러면 읽는 것이 흥미로울 것입니다.

게다가 당신이 내 마이너스 잔액을 언급했기 때문에 대답했습니다.

그리고 당신은 내가 아니라 속옷을 사러 가야합니다.

나는 괜찮아 ;))))

알겠습니다, 스승님.

외환을 어떻게 망쳤는지에 대한 회고록을 쓰기 시작하고 자신을 낭비하지 마십시오.
 
Maxim Dmitrievsky #:
외환을 어떻게 망쳤는지에 대한 회고록을 써서 팔지 말고, 낭비하지 마세요.

왜요?

자신을 위한 취미일 뿐이니까요.

게다가 예치금을 1000배로 늘리겠다는 목표는 아직 달성하지 못했습니다.

