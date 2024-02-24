트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 314 1...307308309310311312313314315316317318319320321...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.04.09 17:07 #3131 트레이더 박사 : 작업을 다시 설명하겠습니다 - D1에서 거래할 모델 코드를 알려주십시오. 훈련된 모델도 제공할 수 없습니다. 코드를 실행하고 서버에서 모델을 훈련시켜야 합니다. 우리는 전체 전략을 알고 이해해야 합니다. 결과적으로, 우리는 귀하의 Grail 전략에 대해 약간의 비용을 지불하고 귀하 없이 계속해서 이익을 인출할 것입니다. 함정이다. 모든 적절한 것은 여기에서 버려졌고 "우리는 임의의 그레인을 최적화하여 gbm을 훈련할 것이며 작동할 수 있습니다"라는 명령만 남습니다. 거기서 2~3명이 다 버렸어요 :) forexman77 2017.04.09 17:48 #3132 지표의 형태로 정규분포를 만들고 싶습니다. 여기에 지표를 넣을 수 있다면 누가 공식에 대해 알려줄까요? 표준 편차를 사용하면 명확해 보입니다. 델타(모멘텀, 현재 가격 에서 평균을 뺀 값) 합계의 제곱근이 추출되지만 e, x, μ - 수학적 기대값(평균값)을 구하는 방법이 명확하지 않습니다. . forexman77 2017.04.09 19:37 #3133 지표가 이를 이해하는 방법은 다음과 같습니다. 파란색은 시그마의 표준 편차이고 주황색은 수학적 기대치(평균)입니다. 오히려 "p-막대" 기록에서 각 막대에 대한 표준 편차 시그마를 얻었습니다. 기사 기반 https://www.mql5.com/en/articles/1492 코드에서 줄을 주석 처리했습니다. 귀찮게 확인하지 마십시오. Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок 2007.08.15MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Все мы слышали фразу "Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем". Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов. 파일: NormalDistribution.mq4 5 kb Mihail Marchukajtes 2017.04.10 07:06 #3134 마법사_ : Sooo 시청) 그리고 그것이 어떻게 끝날지조차 알고 있습니다) )) 비디오를 시청하십시오. 그 친구는 "검증 문제"에 대해 잘 말했지만 가장 중요한 것은 제 시간에 나가는 것입니다))) 아카이브를 다운로드할 수 없습니다. 하지만 당신이 주제에 대해 기쁘게 생각합니다. 계속 팔로우하세요, 이번주가 적절할 것 같아요.... 흠... 모든 것이 어떻게 끝날지 알려준 예언자입니까 아니면 노스트라다무스를 직접 켜는 겁니까??? Mihail Marchukajtes 2017.04.11 17:13 #3135 그게 바로 우리가 기다려온 것입니다. 비자드 트렘블!!!!! 당신이 가져갔어, 지금까지 내 휴가를 가져 가라. 셀랴비!!!!! toxic 2017.04.11 17:58 #3136 마이클 마르쿠카이테스 : 이익: -49.17% 불행히도, 당신은 자신뿐만 아니라 Yuri Reshetov도 불명예스럽게 생각했습니다. [삭제] 2017.04.11 18:19 #3137 마이클 마르쿠카이테스 : 그게 바로 우리가 기다려온 것입니다. 비자드 트렘블!!!!! 당신은 지금까지 내 휴가를 가져갔습니다. 셀랴비!!!!! 그들이 지금 영혼에 침을 뱉는 방법과 위험 통제는 어디에 있습니까? :) Mihail Marchukajtes 2017.04.11 18:21 #3138 독성 : 불행히도, 당신은 자신뿐만 아니라 Yuri Reshetov도 불명예스럽게 생각했습니다. 레셰토바 왜 갑자기???? 난 이해가 안 돼요. 내 거래는 그의 일과 아무 관련이 없습니다. 다시 말하지만, 유독성 파이 ... 모두가 훨씬 낫지 만 아무도 좋은 일을 할 수 없습니다. 내 세트를 보냈고 AI가 만든 모델을보고 비교할 것이 있기 위해보고 싶었지만 결코 보지 못했습니다. 따라서 Reshetov Optimizer가 작동하지 않거나 할 수 없거나 원하지 않는다는 것을 비교하거나 증명하지 않으면 어떻게 작업을 비판할 수 있습니까? 그러므로 예 .... Treidun, 나는 여전히 동일하지만 Reshetov를 만지지 마십시오 !!!!!! 전문 고문 - 기타 이론부터 실습까지 엘리트 지표 :) Mihail Marchukajtes 2017.04.11 18:23 #3139 막심 드미트리예프스키 : 그들이 지금 영혼에 침을 뱉는 방법과 위험 통제는 어디에 있습니까? :) 심리학이 미쳤어.... :-( 모든 매실이 감정에 휩싸여..... 부엉이가 정상이 되야지.... 이 포럼에 MQL4 프로그래머가 없는게 안타까워요 :-( Mihail Marchukajtes 2017.04.11 21:42 #3140 마이클 마르쿠카이테스 : 그게 바로 우리가 기다려온 것입니다. 비자드 트렘블!!!!! 당신은 지금까지 내 휴가를 가져갔습니다. 셀랴비!!!!! 위저드 님이 이 상황에 대해 또 다른 시적인 진주를 주시기 바랍니다!!!! 고통스럽게도 그들은 나를 좋아했다. 하지만 주제를 읽는 것은 즐거웠습니다 :-) 1...307308309310311312313314315316317318319320321...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
작업을 다시 설명하겠습니다 -
D1에서 거래할 모델 코드를 알려주십시오. 훈련된 모델도 제공할 수 없습니다. 코드를 실행하고 서버에서 모델을 훈련시켜야 합니다. 우리는 전체 전략을 알고 이해해야 합니다.
결과적으로, 우리는 귀하의 Grail 전략에 대해 약간의 비용을 지불하고 귀하 없이 계속해서 이익을 인출할 것입니다.
함정이다.
모든 적절한 것은 여기에서 버려졌고 "우리는 임의의 그레인을 최적화하여 gbm을 훈련할 것이며 작동할 수 있습니다"라는 명령만 남습니다.
거기서 2~3명이 다 버렸어요 :)
지표의 형태로 정규분포를 만들고 싶습니다. 여기에 지표를 넣을 수 있다면 누가 공식에 대해 알려줄까요?
표준 편차를 사용하면 명확해 보입니다. 델타(모멘텀, 현재 가격 에서 평균을 뺀 값) 합계의 제곱근이 추출되지만 e, x, μ - 수학적 기대값(평균값)을 구하는 방법이 명확하지 않습니다. .
지표가 이를 이해하는 방법은 다음과 같습니다. 파란색은 시그마의 표준 편차이고 주황색은 수학적 기대치(평균)입니다. 오히려 "p-막대" 기록에서 각 막대에 대한 표준 편차 시그마를 얻었습니다.
기사 기반 https://www.mql5.com/en/articles/1492
코드에서 줄을 주석 처리했습니다. 귀찮게 확인하지 마십시오.
Sooo 시청) 그리고 그것이 어떻게 끝날지조차 알고 있습니다) )) 비디오를 시청하십시오. 그 친구는 "검증 문제"에 대해 잘 말했지만 가장 중요한 것은 제 시간에 나가는 것입니다)))
아카이브를 다운로드할 수 없습니다. 하지만 당신이 주제에 대해 기쁘게 생각합니다. 계속 팔로우하세요, 이번주가 적절할 것 같아요....
흠... 모든 것이 어떻게 끝날지 알려준 예언자입니까 아니면 노스트라다무스를 직접 켜는 겁니까???
그게 바로 우리가 기다려온 것입니다. 비자드 트렘블!!!!! 당신이 가져갔어, 지금까지 내 휴가를 가져 가라. 셀랴비!!!!!
이익: -49.17%
불행히도, 당신은 자신뿐만 아니라 Yuri Reshetov도 불명예스럽게 생각했습니다.
그들이 지금 영혼에 침을 뱉는 방법과 위험 통제는 어디에 있습니까? :)
레셰토바 왜 갑자기???? 난 이해가 안 돼요. 내 거래는 그의 일과 아무 관련이 없습니다. 다시 말하지만, 유독성 파이 ... 모두가 훨씬 낫지 만 아무도 좋은 일을 할 수 없습니다. 내 세트를 보냈고 AI가 만든 모델을보고 비교할 것이 있기 위해보고 싶었지만 결코 보지 못했습니다. 따라서 Reshetov Optimizer가 작동하지 않거나 할 수 없거나 원하지 않는다는 것을 비교하거나 증명하지 않으면 어떻게 작업을 비판할 수 있습니까?
그러므로 예 .... Treidun, 나는 여전히 동일하지만 Reshetov를 만지지 마십시오 !!!!!!
심리학이 미쳤어.... :-( 모든 매실이 감정에 휩싸여..... 부엉이가 정상이 되야지.... 이 포럼에 MQL4 프로그래머가 없는게 안타까워요 :-(
위저드 님이 이 상황에 대해 또 다른 시적인 진주를 주시기 바랍니다!!!! 고통스럽게도 그들은 나를 좋아했다. 하지만 주제를 읽는 것은 즐거웠습니다 :-)