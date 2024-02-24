트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3220

근사치나 히스토그램이 필요하지 않습니다.... 여러분도 그런 것들은 필요 없습니다.

다음은 공적분 계열 시뮬레이션의 예입니다.
h ttps://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

수식과 해당 코드의 규칙성을 알고 있고, 또한 우리가 거래 할 것을 알고 있다면 시뮬레이션을 할 수 있습니다. 이것은 정상적인 전문적인 접근 방식입니다. 그리고이 패턴을 넘어서는 모든 것은 일반적인 연금술입니다.

지점은 통계적 특성이 흥미롭지 않은 틱에 대해 이야기하고 있습니다. 그런 다음 연금술사 수준에서 대화가 있습니다-어떤 것, 어딘가에..... 여기서는 이러한 사람들을 위해 시뮬레이션으로가는 전문적인 접근 방식의 첫 번째 단계로 히스토그램으로 시작하는 것이 좋습니다.

fxsaber #:

CSV: 시간 입찰 요청.

시리즈가 얼마나 필요한가요?

MQ 데모 EURUSD에서 D'2023.03.01' 틱을 너무 많이 가져왔는데 약 10밀리언으로 밝혀졌습니다.

그리고 출력은 타임스탬프가 없는 시리즈인데 어떻게 해야 하나요? 이전 것들에 연결할 수 있고, 타임스탬프 없이도 할 수 있습니다.

매수호가와 매도호가를 생성할 때에도 무작위 샘플링으로 인해 누적 합계가 매우 달라집니다.

즉, 둘 중 하나만 생성해야 하는 등 함께 작동하지 않습니다.

또한 틱의 패턴을 찾아서 거래되는 것을 설명할 수도 있습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

행의 길이는 얼마나 필요한가요?

소스는 7백만 틱 미만입니다. 소스로서.

2023.03.01', MQ 데모 EURUSD로 약 1,000만 틱을 얻었습니다.

왜 MQ 데모인가?

그리고 출력은 타임스탬프가 없는 시리즈인데 어떻게 해야 하나요? 이전 데모에 연결할 수 있고, 타임스탬프 없이도 할 수 있습니다.

타임스탬프 없이는 할 수 없습니다. 패턴은 시간에 따라 달라집니다. 예를 들어 동일한 롤오버가 있습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

매수호가와 매도호가를 생성할 때에도 무작위 샘플링으로 인해 누적 합계가 매우 달라집니다.

즉, 둘 중 하나만 생성해야 하는 등 함께 작동하지 않습니다.

평균을 생성할 수 있습니다.

무작위 추출 알고리즘은 다음과 같습니다:

  1. 실제 틱 히스토리를 가져옵니다.
  2. 이로부터 평균 ((매수+매도)/2) 가격의 일련의 증분값이 만들어집니다.
  3. 이 시퀀스에서는 각 항에 +1 또는 -1을 무작위로 곱합니다.
  4. 새로운 틱 히스토리는 획득한 증분 시퀀스에서 수집되며, 여기서 시간과 스프레드는 포인트 1과 일치합니다.
  5. 새 틱 히스토리는 사용자 지정 기호로 작성됩니다.

그러면 타임스탬프와 스프레드가 일치하게 됩니다.

 
Maxim Dmitrievsky 패턴을 찾아 거래되는 내용을 설명할 수도 있습니다.

교육적으로도 도움이 되겠죠.

 
Maxim Dmitrievsky #:
오늘 밤에 해볼게요.

문제는 그런 일이 없도록 뭔가 조치를 취해야 한다는 겁니다.

큰 지그재그를 취하면 동일한 플랫 스캘퍼가 병합되지 않습니다 (심지어 거기에서 무언가를 얻습니다). 그러나 이것은 플랫 플롯이 랜덤 라이저에 의해 우회되기 때문입니다.

즉, 생성기가 너무 많아서 일부 청크를 거의 변경하지 않고 남길 수 있습니다. 동시에 비무장 한 (그리고 무장 한 사람이라도 열심히 노력해야하는) 눈으로는 전혀 볼 수 없습니다.
fxsaber #:

평균을 생성할 수 있습니다.

2페이지와 4페이지를 참고하세요. 그러면 타임스탬프와 스프레드가 일치합니다.

fxsaber #:

유일한 문제는 이를 피하기 위해 뭔가 조치를 취해야 한다는 것입니다.

즉, 발전기는 너무 미쳐서 일부 조각을 거의 변경하지 않을 수 있습니다. 동시에 육안으로는 (심지어 무장 한 사람도 열심히 노력해야 함) 전혀 볼 수 없습니다.

여기서는 가우시안 수에 따라 달라질 것이라고 생각하며이 파일은 15 개로 생성됩니다.

또한 결과 분포에서 샘플링하는 것은 무작위, 즉 전체 분포에서 각각의 새로운 샘플을 무작위로 가져옵니다.
