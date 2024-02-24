트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1482 1...147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489...3399 새 코멘트 mytarmailS 2019.05.19 20:28 #14811 마이클 마르쿠카이테스 : 불행히도 나는 당신의 TS의 본질을 알지 못하고 단지 사실을 말했습니다. *** 나무 때문에 나는 당신을 피노키오라고 부를 것입니다))) Maksim Antonenko 2019.05.19 21:53 #14812 mytarmailS : 나는 HMM의 예측 변수로 마지막 그림에 데이터를 넣었습니다. 가격을 전혀 알려주지 않았으며, 알고리즘은 가격에 대해 전혀 알지 못하고, 교사 없이 가르치고, 목표, 상태 수를 제공하지 않았습니다. HMM에서는 두 개뿐입니다. SMM 자체는 이전 그림과 같이 빠른 바운스를 찾지 못했지만 현명하게 추세 시장 상황을 강조 표시했습니다. 그림은 HMM이 두 가지 시장 조건, OOS 샘플을 강조하는 방법을 보여줍니다. 상태 1은 빨간색으로 강조 표시되고 상태 2는 녹색으로 강조 표시됩니다. 유로달러 5분 도중에 내 성배가 발견됩니다 ... 여기에 7500 포인트의 큰 플롯이 있습니다 물론 완벽하지는 않지만 이것은 시작에 불과합니다. 아직 진입점, 손절매 등의 레벨이 있습니다. 이 아이디어로 사탕을 만들 생각입니다. 2018년 12월 6일부터 2019년 1월 16일까지 유로벅스 차트는? 거기에서 마스크를 던지면 비슷한 신호를 얻을 수 있으며 어떤 곳에서는 더 좋습니다. mytarmailS 2019.05.19 22:58 #14813 이고르 마카누 : 미래를 엿보다 https://smart-lab.ru/blog/305752.php r-ke의 모든 계산, tslab에서 000110000 형식의 베이 시각화를 위한 신호가 있는 벡터를 로드합니다. 그래서 [삭제] 2019.05.20 06:08 #14814 가격이 2-ary 또는 8-ary 시스템으로 변환되면 NS 또는 트리에 대한 표현이 어떻게 든 변경됩니까? Igor Makanu 2019.05.20 06:31 #14815 막심 드미트리예프스키 : 가격이 2-ary 또는 8-ary 시스템으로 변환되면 NS 또는 트리에 대한 표현이 어떻게 든 변경됩니까? 적어도 네트워크 구성은 동일하게 변경됩니까? 8비트가 있다고 가정하고 0-255 대 1 입력을 제공하고 이진 코드인 경우 8개 입력을 제공하고 각 0-1에 대해 국회의 가중치가 더 날카롭게 작동하고 활성화 기능이 이제 가장자리에서만 작동합니다. 추신 : 구구단을 배우십시오.) [삭제] 2019.05.20 06:38 #14816 이고르 마카누 : 적어도 네트워크 구성은 동일하게 변경됩니까? 8비트가 있다고 가정하고 0-255 대 1 입력을 제공하고 이진 코드인 경우 8개 입력을 제공하고 각 0-1에 대해 국회의 가중치가 더 날카롭게 작동하고 활성화 기능이 이제 가장자리에서만 작동합니다. 추신 : 구구단을 배우십시오.) 좋은 테이블. 분류를 위한 곱셈이 적합하지 않습니다. 재미삼아 해보고 싶었는데 8개 입력이 아니라 8개 값이 모두 1에 또는 재귀 플롯, 각 열 또는 행을 010101010으로 가정해 보겠습니다. 가우스 노이즈를 사용하면 입력이 전체 노이즈가 되고 그렇지 않으면 일종의 구조적 구성이 된다는 것이 좋습니다. 그리고 입력은 이진화되어 부분적으로는 mb가 재훈련을 줄일 것입니다. 그러나 열이나 행을 제출하면 잘못된 것으로 판명됩니다. 그리고 각 점이 별도의 입구인 경우 치수가 너무 큽니다. mytarmailS 2019.05.20 09:14 #14817 막심 드미트리예프스키 : 좋은 테이블. 분류를 위한 곱셈이 적합하지 않습니다. 재미삼아 해보고 싶었는데 8개 입력이 아니라 8개 값이 모두 1에 또는 재귀 플롯, 각 열 또는 행을 010101010으로 가정해 보겠습니다. 가우스 노이즈를 사용하면 입력이 전체 노이즈가 되고 그렇지 않으면 일종의 구조적 구성이 된다는 것이 좋습니다. 그리고 입력은 이진화되어 부분적으로는 mb가 재훈련을 줄일 것입니다. 그러나 열이나 행을 제출하면 잘못된 것으로 판명됩니다. 그리고 각 점이 별도의 입구인 경우 치수가 너무 큽니다. 비슷한걸 해봤는데 결과는 가격이랑 똑같음 [삭제] 2019.05.20 09:35 #14818 mytarmailS : 비슷한걸 해봤는데 결과는 가격이랑 똑같음 예상되는) 정규화 없이 가격을 조정하는 방법에 대한 옵션을 살펴보고 있었습니다. 영원한 버그 Aleksei Kuznetsov 2019.05.20 09:44 #14819 막심 드미트리예프스키 : 예상되는) 정규화 없이 가격을 조정하는 방법에 대한 옵션을 살펴보고 있었습니다. 영원한 버그 숲으로 돌아가십시오. 정규화가 필요하지 않습니다. 배기가스 처리만 하면 끝입니다. mytarmailS 2019.05.20 09:45 #14820 막심 드미트리예프스키 : 예상되는) 정규화 없이 가격을 조정하는 방법에 대한 옵션을 살펴보고 있었습니다. 영원한 버그 한 번 글자로 바꿔보기도 했다) 이런 SAX 방식이 있다. 1...147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
불행히도 나는 당신의 TS의 본질을 알지 못하고 단지 사실을 말했습니다. ***
나무 때문에 나는 당신을 피노키오라고 부를 것입니다)))
나는 HMM의 예측 변수로 마지막 그림에 데이터를 넣었습니다. 가격을 전혀 알려주지 않았으며, 알고리즘은 가격에 대해 전혀 알지 못하고, 교사 없이 가르치고, 목표, 상태 수를 제공하지 않았습니다. HMM에서는 두 개뿐입니다.
SMM 자체는 이전 그림과 같이 빠른 바운스를 찾지 못했지만 현명하게 추세 시장 상황을 강조 표시했습니다.
그림은 HMM이 두 가지 시장 조건, OOS 샘플을 강조하는 방법을 보여줍니다.
상태 1은 빨간색으로 강조 표시되고 상태 2는 녹색으로 강조 표시됩니다.
유로달러 5분
도중에 내 성배가 발견됩니다 ...
여기에 7500 포인트의 큰 플롯이 있습니다
물론 완벽하지는 않지만 이것은 시작에 불과합니다. 아직 진입점, 손절매 등의 레벨이 있습니다. 이 아이디어로 사탕을 만들 생각입니다.
2018년 12월 6일부터 2019년 1월 16일까지 유로벅스 차트는? 거기에서 마스크를 던지면 비슷한 신호를 얻을 수 있으며 어떤 곳에서는 더 좋습니다.
미래를 엿보다 https://smart-lab.ru/blog/305752.php
r-ke의 모든 계산, tslab에서 000110000 형식의 베이 시각화를 위한 신호가 있는 벡터를 로드합니다.
그래서
가격이 2-ary 또는 8-ary 시스템으로 변환되면 NS 또는 트리에 대한 표현이 어떻게 든 변경됩니까?
적어도 네트워크 구성은 동일하게 변경됩니까?
8비트가 있다고 가정하고 0-255 대 1 입력을 제공하고 이진 코드인 경우 8개 입력을 제공하고 각 0-1에 대해
국회의 가중치가 더 날카롭게 작동하고 활성화 기능이 이제 가장자리에서만 작동합니다.
추신 : 구구단을 배우십시오.)
적어도 네트워크 구성은 동일하게 변경됩니까?
8비트가 있다고 가정하고 0-255 대 1 입력을 제공하고 이진 코드인 경우 8개 입력을 제공하고 각 0-1에 대해
국회의 가중치가 더 날카롭게 작동하고 활성화 기능이 이제 가장자리에서만 작동합니다.
추신 : 구구단을 배우십시오.)
좋은 테이블. 분류를 위한 곱셈이 적합하지 않습니다.
재미삼아 해보고 싶었는데 8개 입력이 아니라 8개 값이 모두 1에
또는 재귀 플롯, 각 열 또는 행을 010101010으로 가정해 보겠습니다.
가우스 노이즈를 사용하면 입력이 전체 노이즈가 되고 그렇지 않으면 일종의 구조적 구성이 된다는 것이 좋습니다. 그리고 입력은 이진화되어 부분적으로는 mb가 재훈련을 줄일 것입니다.
그러나 열이나 행을 제출하면 잘못된 것으로 판명됩니다. 그리고 각 점이 별도의 입구인 경우 치수가 너무 큽니다.
좋은 테이블. 분류를 위한 곱셈이 적합하지 않습니다.
재미삼아 해보고 싶었는데 8개 입력이 아니라 8개 값이 모두 1에
또는 재귀 플롯, 각 열 또는 행을 010101010으로 가정해 보겠습니다.
가우스 노이즈를 사용하면 입력이 전체 노이즈가 되고 그렇지 않으면 일종의 구조적 구성이 된다는 것이 좋습니다. 그리고 입력은 이진화되어 부분적으로는 mb가 재훈련을 줄일 것입니다.
그러나 열이나 행을 제출하면 잘못된 것으로 판명됩니다. 그리고 각 점이 별도의 입구인 경우 치수가 너무 큽니다.
비슷한걸 해봤는데 결과는 가격이랑 똑같음
비슷한걸 해봤는데 결과는 가격이랑 똑같음
예상되는)
정규화 없이 가격을 조정하는 방법에 대한 옵션을 살펴보고 있었습니다. 영원한 버그
예상되는)
정규화 없이 가격을 조정하는 방법에 대한 옵션을 살펴보고 있었습니다. 영원한 버그
예상되는)
정규화 없이 가격을 조정하는 방법에 대한 옵션을 살펴보고 있었습니다. 영원한 버그
한 번 글자로 바꿔보기도 했다) 이런 SAX 방식이 있다.