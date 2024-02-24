트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1433 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...3399 새 코멘트 govich 2019.04.10 14:15 #14321 알렉세이 비아즈미킨 : 당신은 이것이 단지 가격 행동 계획의 구현이라는 것을 이해하지 못합니다. 누가 계획이 너무 복잡해야 한다고 말했고, 항상 동일해야 한다고 누가 말했습니까? 가능하다면 어떤 종류의 "가격 행동 계획"에 대해 언급하십시오. 그리고 통계에 관해서는, 글쎄요, 우리는 그것을 서비스하고 있습니다. 무언가가 항상 다르고 패턴(동일함)을 감지할 방법이 없는 경우, 우리는 임의성을 다루고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 단순 RNG x (t + 1) = (a * x (t)+b)%c가 큰 {a,b,c}는 통계적으로 예측할 수 없기 때문에 "임의"입니다. VR과 동일, 통계 없음 = 거래 이점 없음 = 물을 빼다 초보자의 질문 MQL5 MT5 MQL5에 대한 소원 코딩 도움말 Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:03 #14322 고비치 : 가능하다면 어떤 종류의 "가격 행동 계획"에 대해 언급하십시오. 그리고 통계에 관해서는, 음, 우리는 그것을 서비스하고 있습니다. 무언가가 항상 다르고 패턴(동일함)을 감지할 방법이 없는 경우, 우리는 임의성을 다루고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 단순 RNG x(t + 1) = (a * x (t)+b)%c가 큰 {a,b,c}는 통계적으로 예측할 수 없기 때문에 "임의"입니다. 내가 최근에 친구에게 쓴 편지를 인용하겠습니다(사람은 상인도 아니고 수학자도 아닙니다). 여기에는 오늘날 시장에 대한 나의 비전의 본질과 함께 일하려는 시도에 대한 설명이 포함되어 있습니다. " ... 내가 연금술과 비교하는 이유는 무엇입니까? 그러나 모든 것이 간단합니다. 결과의 기대는 항상 현실을 능가하며 이러한 기대에는 과학적 정당성이 없으며 가설 만 있습니다. 아이디어를 끊임없이 찾고 테스트하는 것입니다. 지난 세기 동안 시장을 이해하고 설명하려는 많은 시도가 있었습니다. 과학계는 자산의 가격이 무작위적이라는 가설(소위 랜덤 워크)에 치우쳐 있지만, 자산을 식별할 수 없다는 사실로 이를 정당화합니다. 가격 형성에 영향을 미치는 명백한 패턴 - 일부는 많은 패턴이 있으므로 모든 것을 고려하는 것이 불가능하다는 것을 인정하고, 다른 일부는 각 가격이 수요와 공급의 균형인지 여부를 믿습니다. 알고리즘 거래자 커뮤니티에는 다양한 교육을 받은 사람들이 많이 있으며, 이는 물론 수학자, 물리학자, 화학자, 프로그래머, 경제학자, 운동선수, 조종사, 디자이너 등의 판단에 영향을 미칩니다. 일반적으로 많은 사람들이 있습니다. 다양한 경험과 지식을 가진 다양한 사람들이 있지만 이 모든 것이 목표를 달성하는 데 거의 도움이 되지 않습니다. 자산의 가격은 수요와 공급에 의해서만 결정되며 현재 가격은 공정하며 가격 변동의 이력은 중요하지 않다는 이론 - 나는 두 가지 이유로 한 번에 버린다 - 그것은 쓸모없고 수입을 얻을 수 없습니다 자산 대신 손에 사탕 포장지를 들고 있는 사람들이 항상 있습니다. 그들에게 항상 공정한 가격은 없었고, 그들의 양은 가격에 영향을 주었을 것입니다. 랜덤 워크 이론과 관련하여 이것은 큐브를 가져와서, 예를 들어 다른 부호(벡터)로 가격 변화 델타(일부 범위에서)를 일정한 시간 간격으로 작성한 다음 검은색 가방에 넣고 가져오는 방법입니다. 가방에서 꺼내서 값에 따라 그래프를 그립니다. 나 자신은 수학자가 아니기 때문에 지식을 가지고 조작하기 위해 이미지를 그립니다. 이상하게 보일지 모르지만 실제로 100-200개의 제한된 수의 요소를 보면 실제 그래프와 랜덤 워크를 구별하는 것이 종종 어렵지만 그래프를 자세히 연구하면 부재를 찾을 수 있습니다. 어떤 발음 패턴의. 제 생각에는 상황이 다소 다릅니다. 시장은 사람에 의해 통제되고 사람들은 감정에 의해 움직이며 거래 알고리즘의 도움으로 감정으로부터 자신을 보호하는 사람들도 있습니다. 감정은 거래자(은행 및 투자 회사의 직원)를 실행하는 데 허용되지 않으므로 수동 모드이기는 하지만 경영진이 승인한 특정 행동 알고리즘을 고수하려고 합니다. 나는 목표에서 목표로의 가격 움직임을 랜덤 워크로 상상할 것입니다. 목표는 특정 가격입니다. 그 과정은 양 떼가 올바른 방향으로 가는 방향처럼 보입니다. 양 떼가 조화롭게 줄을 서고(빠른 움직임 - 추세), 양 떼가 옆으로 흩어지고(범위의 변동 - 평평함) 그런 다음 목자는 양들을 올바른 방향으로 인도하기 위해 노력해야 합니다. 가격이 한 방향으로 움직인다면 누구나 쉽게 벌 수 있지만 그게 요점입니다. 가격 움직임 벡터가 바뀌는 이유는 무엇입니까? 반대 벡터를 가진 대다수의 큐브가 갑자기 가방에서 기어 나오기 시작하는 이유는 무엇입니까? 물론 관심 있는 사람이 추세를 바꾸기 위해 최대한의 노력을 기울여야 하는 것은 정확히 중심점에 있습니다. 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다(심지어 압박하는 방법도 있습니다. 수술 명령이 수백 번 또는 수천 번 평균보다 높은 값은 시장의 깊이에 배치됩니다. - 마치 시장 참가자가 추가 움직임이 회복되고 포지션을 청산하는 것이 더 낫다는 힌트가 주어지는 것처럼, 이는 그들이 주에서 처벌을 받기 때문입니다) . 시장 참여자들은 패턴을 믿으며 이러한 믿음이 행동으로 옮겨지면 그러한 패턴이 존재하게 됩니다. 따라서 시장 참가자의 믿음과 대규모 거래 참가자의 알고리즘 적용으로 인해 실제로 존재하는 패턴을 식별하는 작업을 줄입니다. 교환 거래의 오랜 세월 동안 거래자들 사이에서 인기 있는 많은 지표가 발명되었으며 러시아 중앙 은행에서도 예측에 이를 사용하고 기술적 분석(과거의 가격 움직임을 평가하여 가능성을 예측합니다. 이벤트 개발). 나는 Moex exchange에서 하루, 심지어 1-3시간 이내에 시장의 특성에 대한 단기적인 징후를 찾는 것을 선호합니다. 물론 확률이 높은 패턴을 찾는 것은 대성공이지만, 검색창에서 패턴을 식별하는 경우가 종종 있는데 이는 패턴의 근사치(비율 가격 및 측정(지표)). 작업은 패턴(다른 사람의 알고리즘 조각)을 식별하고 이러한 패턴을 평가하기 위한 방법론을 만드는 것입니다. 사실, 당신은 그러한 패턴의 다양하고 다양한 패턴이 필요합니다. 거짓(무작위) 패턴은 규칙성이 관찰 외부에서 계속 나타나는 패턴보다 작아야 합니다. 그리고 발견 된 패턴조차도 실제 패턴과 일치하는 현상을 설명하는 기호입니다. 일종의 위성입니다. 이 모든 것은 시장이 변화하고 있다는 사실로 인해 악화됩니다. 자연스럽게 발전하기 때문에 예상 결과로 이어지는 안정적인 패턴을 식별하는 품질을 평가하기 어렵습니다. 그리고 식별 및 평가 프로세스가 자동화될 수 있다면 예측변수를 생성하는 프로세스(패턴을 찾을 때 주의해야 할 신호 - 예를 들어, 시간, 주중 부인, 가격 수준 옵션(스트라이크), 이동 평균 가격 값과 관련된 가격 위치), 자동화하기가 매우 어렵습니다. 모든 옵션을 정렬하려면 막대한 리소스가 필요하며 여기서 환상을 가져야 합니다. 머신 러닝으로 검증해야 합니다. 개방형 기계 학습 방법은 잘못된 패턴의 노이즈가 중요한 정보의 입자와 겹치는 상황에서는 그다지 효과적이지 않습니다. 문제는 이러한 모든 방법이 소위 탐욕의 원리를 사용하므로 모델을 훈련한 후 일반적으로 이것은 결정 트리의 변형이며, 트리의 각 잎을 개별적으로 고려하고 평가하려고 합니다. 이제 6-8개의 코어가 있는 6대의 컴퓨터가 직접 계산에 참여합니다. 그리고 결과는 무엇입니까 - 신뢰할 수 있는 교리의 부재, 성공에 대한 과대 평가된 기대, 우수한 알고리즘 테스트 형태의 출력에서 무작위 반짝임, 훈련 샘플 외부의 데이터 유출 - 이것은 연금술입니다. ... Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:03 #14323

이고르 마카누 :

내가 샀지만 너에게 줄게 넌 더 필요해

감사합니다...필요합니다...

Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:30 #14324

이고르 마카누 :

문제 없어요! 연락하다! 이익이 될 것입니다!

예, 이해하지 못했습니다. 먹을 것이 없을 때 판매용 자산 측면에서 편리할 것입니다 ...

Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:34 #14325

이고르 마카누 :

물론 90년대의 경험상 그런 자산이 감자 한 자루, 밀가루 한 자루, 설탕 한 자루였다는 것을 이해하지 못했는데, 분명히 시대가 변했습니다 - 가치도

음, 이 자산이 판매용이 아니라 소비용으로 보관되었다는 것이 기억나지 않습니다.

Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 17:08 #14326

이고르 마카누 :

흠, 농담처럼 "러시아어"로 된 일종의 사업이 있습니다.

그들은 보드카 한 상자를 훔쳤고, 보드카를 팔고, 돈을 마셨습니다

자산을 저장하는 목적을 말씀하신 것 같습니다. 먹을 것이 없을 때 이를 실현하기 위해 주저 없이 그러한 자산을 비용이나 간접비 없이 보관할 수 있는 보다 안정적인 방법을 제공했습니다.

나는 당신을 더 이상 이해할 수 없습니다. 여기에서 토론 프로세스가 완료될 수 있다고 생각합니다. 분명히 농담은 실패했습니다.

Vizard_ 2019.04.10 17:28 #14327

Master Ma는 3년 동안 MO의 예술을 완성했습니다))))

Vizard_ 2019.04.10 17:31 #14328

알렉세이 비아즈미킨 :

편지를 인용...

포럼과 서신을 모두 끕니다. "패턴"이라는 단어의 의미에주의하십시오 ...

govich 2019.04.10 17:34 #14329

알렉세이 비아즈미킨 :

친구에게 보내는 편지... "패턴"이라는 단어의 의미에주의하십시오 ...

govich 2019.04.10 17:34 #14329

알렉세이 비아즈미킨 :

친구에게 보내는 편지... 당신은 이것이 단지 가격 행동 계획의 구현이라는 것을 이해하지 못합니다. 누가 계획이 너무 복잡해야 한다고 말했고, 항상 동일해야 한다고 누가 말했습니까?
가능하다면 어떤 종류의 "가격 행동 계획"에 대해 언급하십시오. 그리고 통계에 관해서는, 글쎄요, 우리는 그것을 서비스하고 있습니다. 무언가가 항상 다르고 패턴(동일함)을 감지할 방법이 없는 경우, 우리는 임의성을 다루고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 단순 RNG x (t + 1) = (a * x (t)+b)%c가 큰 {a,b,c}는 통계적으로 예측할 수 없기 때문에 "임의"입니다. VR과 동일, 통계 없음 = 거래 이점 없음 = 물을 빼다
가능하다면 어떤 종류의 "가격 행동 계획"에 대해 언급하십시오. 그리고 통계에 관해서는, 음, 우리는 그것을 서비스하고 있습니다. 무언가가 항상 다르고 패턴(동일함)을 감지할 방법이 없는 경우, 우리는 임의성을 다루고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 단순 RNG x(t + 1) = (a * x (t)+b)%c가 큰 {a,b,c}는 통계적으로 예측할 수 없기 때문에 "임의"입니다. VR과 동일, 통계 없음 = 거래 이점 없음 = 물을 빼다
내가 최근에 친구에게 쓴 편지를 인용하겠습니다(사람은 상인도 아니고 수학자도 아닙니다). 여기에는 오늘날 시장에 대한 나의 비전의 본질과 함께 일하려는 시도에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
내가 연금술과 비교하는 이유는 무엇입니까? 그러나 모든 것이 간단합니다. 결과의 기대는 항상 현실을 능가하며 이러한 기대에는 과학적 정당성이 없으며 가설 만 있습니다. 아이디어를 끊임없이 찾고 테스트하는 것입니다. 지난 세기 동안 시장을 이해하고 설명하려는 많은 시도가 있었습니다. 과학계는 자산의 가격이 무작위적이라는 가설(소위 랜덤 워크)에 치우쳐 있지만, 자산을 식별할 수 없다는 사실로 이를 정당화합니다. 가격 형성에 영향을 미치는 명백한 패턴 - 일부는 많은 패턴이 있으므로 모든 것을 고려하는 것이 불가능하다는 것을 인정하고, 다른 일부는 각 가격이 수요와 공급의 균형인지 여부를 믿습니다. 알고리즘 거래자 커뮤니티에는 다양한 교육을 받은 사람들이 많이 있으며, 이는 물론 수학자, 물리학자, 화학자, 프로그래머, 경제학자, 운동선수, 조종사, 디자이너 등의 판단에 영향을 미칩니다. 일반적으로 많은 사람들이 있습니다. 다양한 경험과 지식을 가진 다양한 사람들이 있지만 이 모든 것이 목표를 달성하는 데 거의 도움이 되지 않습니다.
자산의 가격은 수요와 공급에 의해서만 결정되며 현재 가격은 공정하며 가격 변동의 이력은 중요하지 않다는 이론 - 나는 두 가지 이유로 한 번에 버린다 - 그것은 쓸모없고 수입을 얻을 수 없습니다 자산 대신 손에 사탕 포장지를 들고 있는 사람들이 항상 있습니다. 그들에게 항상 공정한 가격은 없었고, 그들의 양은 가격에 영향을 주었을 것입니다.
랜덤 워크 이론과 관련하여 이것은 큐브를 가져와서, 예를 들어 다른 부호(벡터)로 가격 변화 델타(일부 범위에서)를 일정한 시간 간격으로 작성한 다음 검은색 가방에 넣고 가져오는 방법입니다. 가방에서 꺼내서 값에 따라 그래프를 그립니다. 나 자신은 수학자가 아니기 때문에 지식을 가지고 조작하기 위해 이미지를 그립니다. 이상하게 보일지 모르지만 실제로 100-200개의 제한된 수의 요소를 보면 실제 그래프와 랜덤 워크를 구별하는 것이 종종 어렵지만 그래프를 자세히 연구하면 부재를 찾을 수 있습니다. 어떤 발음 패턴의.
제 생각에는 상황이 다소 다릅니다. 시장은 사람에 의해 통제되고 사람들은 감정에 의해 움직이며 거래 알고리즘의 도움으로 감정으로부터 자신을 보호하는 사람들도 있습니다. 감정은 거래자(은행 및 투자 회사의 직원)를 실행하는 데 허용되지 않으므로 수동 모드이기는 하지만 경영진이 승인한 특정 행동 알고리즘을 고수하려고 합니다. 나는 목표에서 목표로의 가격 움직임을 랜덤 워크로 상상할 것입니다. 목표는 특정 가격입니다. 그 과정은 양 떼가 올바른 방향으로 가는 방향처럼 보입니다. 양 떼가 조화롭게 줄을 서고(빠른 움직임 - 추세), 양 떼가 옆으로 흩어지고(범위의 변동 - 평평함) 그런 다음 목자는 양들을 올바른 방향으로 인도하기 위해 노력해야 합니다. 가격이 한 방향으로 움직인다면 누구나 쉽게 벌 수 있지만 그게 요점입니다. 가격 움직임 벡터가 바뀌는 이유는 무엇입니까? 반대 벡터를 가진 대다수의 큐브가 갑자기 가방에서 기어 나오기 시작하는 이유는 무엇입니까? 물론 관심 있는 사람이 추세를 바꾸기 위해 최대한의 노력을 기울여야 하는 것은 정확히 중심점에 있습니다. 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다(심지어 압박하는 방법도 있습니다. 수술 명령이 수백 번 또는 수천 번 평균보다 높은 값은 시장의 깊이에 배치됩니다. - 마치 시장 참가자가 추가 움직임이 회복되고 포지션을 청산하는 것이 더 낫다는 힌트가 주어지는 것처럼, 이는 그들이 주에서 처벌을 받기 때문입니다) .
시장 참여자들은 패턴을 믿으며 이러한 믿음이 행동으로 옮겨지면 그러한 패턴이 존재하게 됩니다.
따라서 시장 참가자의 믿음과 대규모 거래 참가자의 알고리즘 적용으로 인해 실제로 존재하는 패턴을 식별하는 작업을 줄입니다. 교환 거래의 오랜 세월 동안 거래자들 사이에서 인기 있는 많은 지표가 발명되었으며 러시아 중앙 은행에서도 예측에 이를 사용하고 기술적 분석(과거의 가격 움직임을 평가하여 가능성을 예측합니다. 이벤트 개발). 나는 Moex exchange에서 하루, 심지어 1-3시간 이내에 시장의 특성에 대한 단기적인 징후를 찾는 것을 선호합니다.
물론 확률이 높은 패턴을 찾는 것은 대성공이지만, 검색창에서 패턴을 식별하는 경우가 종종 있는데 이는 패턴의 근사치(비율 가격 및 측정(지표)).
작업은 패턴(다른 사람의 알고리즘 조각)을 식별하고 이러한 패턴을 평가하기 위한 방법론을 만드는 것입니다. 사실, 당신은 그러한 패턴의 다양하고 다양한 패턴이 필요합니다. 거짓(무작위) 패턴은 규칙성이 관찰 외부에서 계속 나타나는 패턴보다 작아야 합니다. 그리고 발견 된 패턴조차도 실제 패턴과 일치하는 현상을 설명하는 기호입니다. 일종의 위성입니다.
이 모든 것은 시장이 변화하고 있다는 사실로 인해 악화됩니다. 자연스럽게 발전하기 때문에 예상 결과로 이어지는 안정적인 패턴을 식별하는 품질을 평가하기 어렵습니다.
그리고 식별 및 평가 프로세스가 자동화될 수 있다면 예측변수를 생성하는 프로세스(패턴을 찾을 때 주의해야 할 신호 - 예를 들어, 시간, 주중 부인, 가격 수준 옵션(스트라이크), 이동 평균 가격 값과 관련된 가격 위치), 자동화하기가 매우 어렵습니다. 모든 옵션을 정렬하려면 막대한 리소스가 필요하며 여기서 환상을 가져야 합니다. 머신 러닝으로 검증해야 합니다.
개방형 기계 학습 방법은 잘못된 패턴의 노이즈가 중요한 정보의 입자와 겹치는 상황에서는 그다지 효과적이지 않습니다. 문제는 이러한 모든 방법이 소위 탐욕의 원리를 사용하므로 모델을 훈련한 후 일반적으로 이것은 결정 트리의 변형이며, 트리의 각 잎을 개별적으로 고려하고 평가하려고 합니다.
이제 6-8개의 코어가 있는 6대의 컴퓨터가 직접 계산에 참여합니다.
그리고 결과는 무엇입니까 - 신뢰할 수 있는 교리의 부재, 성공에 대한 과대 평가된 기대, 우수한 알고리즘 테스트 형태의 출력에서 무작위 반짝임, 훈련 샘플 외부의 데이터 유출 - 이것은 연금술입니다.
포럼과 서신을 모두 끕니다. "패턴"이라는 단어의 의미에주의하십시오 ...
맞아요, 대체로 다 동의하지만 그런 말에서 행동으로 옮기는 게 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 예, 시장은 PEOPLE에 의해 움직이고 이유가 있지만 돈을 걸고, 즉 자신과 가족의 안락함, 안전, 건강을 위험에 빠뜨리고 각 참가자는 물론 자신의 방식으로 위험을 감수하지만 여전히 모든 경우의 정렬을 알고 있다면 개별 거래 결정을 무작위로 결정할 수 없습니다. 그러나 특히 외환 시장에서 유동성의 대부분은 투기적이지 않으며 이는 어리석은 환전, 헤징 등이라는 점을 이해해야 합니다. 이것은 무작위로 발생하며 투기꾼의 시도보다 가격을 훨씬 더 많이 움직입니다. 가장 중요한 것은 "dafiga"(일일 회전율에서 귀하의 %)를 사고파는 거래를 수행하는 것입니다. 매번 다른 모든 종류의 교묘한 게임은 "물고기 갇힌" 감각을 낮추기 위해 모든 것이 무기고, 기만적인 움직임, 유리의 불균형 등으로 들어갑니다.
그리고 우리는 통계에 의존해야합니다 ...
