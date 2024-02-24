트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1426 1...141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433...3399 새 코멘트 Igor Makanu 2019.04.09 12:15 #14251 이반 부코 : 신경망이 역사에 적합합니까? 또는 수익성 있는 것과 유사한 것을 시작하기 위해 무언가를 변경해야 합니다(어디에 찌르기). 신경망은 "시장 공식"을 얻으려면 주어진 작업만 완료했습니다. - 과거 데이터에서 이 공식을 계산했습니다. 여기에서 더 읽기 위키 IMHO, 질문은 실질적이지 않습니다. 무엇을 누구에게, 어디에서 찔렀습니까, 어디에서 누구에게 무엇을 찌를 계획입니까? Ivan Butko 2019.04.09 12:17 #14252 이고르 마카누 : 신경망은 "시장 공식"을 얻으려면 주어진 작업만 완료했습니다. - 과거 데이터에서 이 공식을 계산했습니다. 여기에서 더 읽기 위키 즉, 각각 20개의 뉴런이 있는 3개의 레이어 대신 각각 100개의 뉴런이 있는 10개의 레이어를 사용하는 것이 의미가 없습니다(예제에서와 같이)? 그리고 나는 이미 오늘 내 코어 ai 7을 로드하고 싶었습니다. Igor Makanu 2019.04.09 12:22 #14253 이반 부코 : 즉, 각각 20개의 뉴런이 있는 3개의 레이어 대신 각각 100개의 뉴런이 있는 10개의 레이어를 사용하는 것이 의미가 없습니다(예제에서와 같이)? 그리고 나는 이미 오늘 내 코어 ai 7을 로드하고 싶었습니다. 여기에 구체적인 질문을 하셨지만 구체적인 답변이 없을 것 같아서 이미 국회에 관한 수백 편의 동영상을 검토했고 구체적으로 이 질문을 구글링했습니다. 국회 구성은 우연의 문제입니다. 특정 권장 사항 - 일반 원칙 Aleksey Vyazmikin 2019.04.09 12:24 #14254 마법사_ : 이해할 수 없는 마스터들은 계속 잠수... 뻐꾸기 둥지 위로... 드로다운 없는 전략이 있는가? 또 다른 점은 Maxim 방법은 지속적인 재훈련을 의미하므로 매주 재훈련하면 그래프가 어떻게 크롤링되는지 보는 것이 흥미 롭습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.04.09 12:29 #14255 이반 부코 : 신경망에 무슨 문제가 있는지 말해주세요? 나는 NeuroPro 프로그램에서 Expert Advisor로 신경망을 전송하는 것에 대한 지역 사이트의 기사를 읽었습니다. 설명된 대로 모든 작업을 수행했지만 동일한 결과를 얻었습니다. ... 그러나 Expert Advisor에는 수백 개의 실수 집합(신경망 가중치 및 합산 공식)을 제외하고 더 이상 거래 논리가 없습니다. 제 생각에는 이것이 문제입니다. 즉, 가격 기록에 대한 최상의 근사치를 위한 완전한 자유를 의미하는 논리가 없습니다. 고정 프로세스의 경우 이것이 올바른 접근 방식이지만 우리의 경우 완전하지 않으므로 고정되지 않습니다. 아이디어와 함께 예측자를 사용하십시오. 제 생각에는 이것이 더 사실입니다. 그건 그렇고, 네트워크의 각 계층에 뉴런이 있는 입력 뉴런과 계층은 몇 개입니까? Yuriy Asaulenko 2019.04.09 12:30 #14256 이반 부코 : 즉, 각각 20개의 뉴런이 있는 3개의 레이어 대신 각각 100개의 뉴런이 있는 10개의 레이어를 사용하는 것이 의미가 없습니다(예제에서와 같이)? 그리고 나는 이미 오늘 내 코어 ai 7을 로드하고 싶었습니다. NN은 옵티마이저와 동일한 적합도이며 더욱 그렇습니다. 레이어와 뉴런의 수는 특정 작업에 의해 결정됩니다. 이론 교육 없이는 NS에 참여하지 않는 것이 좋습니다. [삭제] 2019.04.09 12:34 #14257 알렉세이 비아즈미킨 : 드로다운 없는 전략이 있는가? 또 다른 점은 Maxim 방법은 지속적인 재훈련을 의미하므로 매주 재훈련하면 그래프가 어떻게 크롤링되는지 보는 것이 흥미 롭습니다. 나는 무슨 일이 일어날지 “지켜보기” 위해 2주차를 특별히 재훈련하지 않는다. 지금까지 특별한 것은 없습니다. 그리고 아무도 이것이 성배라고 쓰지 않았습니다. 이것은 차트의 "좋은" 부분에서 잘 작동하는 멋지고 빠르게 학습하는 기계입니다. 이제 저는 파이썬에서 새로운 기능을 다시 작성하고 있습니다. 거기에는 모든 것이 매우 복잡하지만 TS를 개선해야 합니다. 나는 그들에 대해 별도의 기사를 작성할 것입니다. govich 2019.04.09 12:41 #14258 성배 : 데이터세트는 어떻습니까? 나는 akurasi 57.3% logloss 0.688을 가지고 있습니다 https://c.mql5.com/3/275/market66.zip 정확도: 65% 로그 손실: 0.61382 위협 깨끗한 데이터 세트는 멋진 것이 아닙니다. 테스터에서 실행할 수 있도록 각 기능에 대해 입찰 \ 물어보는 것이 좋을 것입니다. 음, 출력 값, 반환, 황소 등의 의미 체계. Petros Shatakhtsyan 2019.04.09 12:43 #14259 유리 아사울렌코 : NN은 옵티마이저와 동일한 적합도이며 더욱 그렇습니다. 레이어와 뉴런의 수는 특정 작업에 의해 결정됩니다. 이론 교육 없이는 NS에 참여하지 않는 것이 좋습니다. 불행히도 많은 사람들이 이것을 이해하지 못하고 계속 처리합니다. 그리고 그것을 이해하는 것은 매우 간단하고 분명합니다. Forex에는 MO 또는 신경망이 적합하지 않습니다. govich 2019.04.09 12:49 #14260 이반 부코 : 신경망에 무슨 문제가 있는지 말해주세요? 나는 NeuroPro 프로그램에서 Expert Advisor로 신경망을 전송하는 것에 대한 지역 사이트의 기사를 읽었습니다. 설명된 대로 모든 작업을 수행했지만 동일한 결과를 얻었습니다. 하지만 말 그대로 다음 소절에서 바로, 전진하는 즉시, 또는 그 반대로 이전 소절, 단련된 기간을 넘어서는 순간 순수한 혼돈이 시작되고, 삶의 흔적도 없고, 이익도 바로 날아간다. 적어도 약간의 체계적인 이익 증가의 단 한 가지의 힌트도 없이 바닥 또는 플랫. 신경망이 역사에 적합합니까? 또는 수익성 있는 것과 유사한 것을 시작하기 위해 무언가를 변경해야 합니다(어디에 찌르기). 그러나 정확히 무엇을 변경해야 하는지(프로그램 내에서 또는 사용할 다른 프로그램 내에서). 테스터 grails에서 발생하는 것처럼 알고리즘에 의도적인 조정이 없다는 것은 매우 놀라운 일입니다. 고문은 미래를 내다보지는 않지만, 트릭은 설정에서 "예측이 50포인트 미만이면 거래를 열지 않음"을 설정한 다음 다시 테스트할 때 ... 열린 거래만 가장 많은 뉴스 양초 가 남아 있기 직전, 올바른 방향과 원하는 이익 마진(전체 충동). 그러나 Expert Advisor에는 수백 개의 실수 집합(신경망 가중치 및 합산 공식)을 제외하고 더 이상 거래 논리가 없습니다. 모두가 이야기하는 동일한 Grail을 찾았습니까? Viktor Genadievich Tsaregorodtsev (NeuroPro의 창시자)와 이익을 공유하는 것을 잊지 마십시오. 그는 생태 재앙인 Krasnoyarsk 시에서 시간당 5-10달러의 과외를 하고 에세이를 작성하며 도움이 필요한 곳에 살고 있다고 말합니다. NeuroPro - нейросети, анализ данных, прогнозирование и классификация neuropro.ru Это сайт Виктора Царегородцева − здесь я предлагаю услуги по анализу данных, созданию интеллектуальных компьютерных программ для решения разнообразных задач обработки данных, изображений и видео, а также описываю результаты моих научных исследований по теории и практике изучения и применения нейросетей. Круг задач обработки информации... 1...141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
신경망이 역사에 적합합니까? 또는 수익성 있는 것과 유사한 것을 시작하기 위해 무언가를 변경해야 합니다(어디에 찌르기).
신경망은 "시장 공식"을 얻으려면 주어진 작업만 완료했습니다. - 과거 데이터에서 이 공식을 계산했습니다.
IMHO, 질문은 실질적이지 않습니다. 무엇을 누구에게, 어디에서 찔렀습니까, 어디에서 누구에게 무엇을 찌를 계획입니까?
즉, 각각 20개의 뉴런이 있는 3개의 레이어 대신 각각 100개의 뉴런이 있는 10개의 레이어를 사용하는 것이 의미가 없습니다(예제에서와 같이)? 그리고 나는 이미 오늘 내 코어 ai 7을 로드하고 싶었습니다.
여기에 구체적인 질문을 하셨지만 구체적인 답변이 없을 것 같아서 이미 국회에 관한 수백 편의 동영상을 검토했고 구체적으로 이 질문을 구글링했습니다. 국회 구성은 우연의 문제입니다. 특정 권장 사항 - 일반 원칙
이해할 수 없는 마스터들은 계속 잠수... 뻐꾸기 둥지 위로...
드로다운 없는 전략이 있는가?
또 다른 점은 Maxim 방법은 지속적인 재훈련을 의미하므로 매주 재훈련하면 그래프가 어떻게 크롤링되는지 보는 것이 흥미 롭습니다.
신경망에 무슨 문제가 있는지 말해주세요? 나는 NeuroPro 프로그램에서 Expert Advisor로 신경망을 전송하는 것에 대한 지역 사이트의 기사를 읽었습니다. 설명된 대로 모든 작업을 수행했지만 동일한 결과를 얻었습니다.
그러나 Expert Advisor에는 수백 개의 실수 집합(신경망 가중치 및 합산 공식)을 제외하고 더 이상 거래 논리가 없습니다.
제 생각에는 이것이 문제입니다. 즉, 가격 기록에 대한 최상의 근사치를 위한 완전한 자유를 의미하는 논리가 없습니다. 고정 프로세스의 경우 이것이 올바른 접근 방식이지만 우리의 경우 완전하지 않으므로 고정되지 않습니다. 아이디어와 함께 예측자를 사용하십시오. 제 생각에는 이것이 더 사실입니다.
그건 그렇고, 네트워크의 각 계층에 뉴런이 있는 입력 뉴런과 계층은 몇 개입니까?
나는 무슨 일이 일어날지 “지켜보기” 위해 2주차를 특별히 재훈련하지 않는다.
지금까지 특별한 것은 없습니다. 그리고 아무도 이것이 성배라고 쓰지 않았습니다. 이것은 차트의 "좋은" 부분에서 잘 작동하는 멋지고 빠르게 학습하는 기계입니다.
이제 저는 파이썬에서 새로운 기능을 다시 작성하고 있습니다. 거기에는 모든 것이 매우 복잡하지만 TS를 개선해야 합니다. 나는 그들에 대해 별도의 기사를 작성할 것입니다.
데이터세트는 어떻습니까?
나는 akurasi 57.3% logloss 0.688을 가지고 있습니다
정확도: 65% 로그 손실: 0.61382
위협 깨끗한 데이터 세트는 멋진 것이 아닙니다. 테스터에서 실행할 수 있도록 각 기능에 대해 입찰 \ 물어보는 것이 좋을 것입니다. 음, 출력 값, 반환, 황소 등의 의미 체계.
NN은 옵티마이저와 동일한 적합도이며 더욱 그렇습니다.
불행히도 많은 사람들이 이것을 이해하지 못하고 계속 처리합니다. 그리고 그것을 이해하는 것은 매우 간단하고 분명합니다.
Forex에는 MO 또는 신경망이 적합하지 않습니다.
신경망에 무슨 문제가 있는지 말해주세요? 나는 NeuroPro 프로그램에서 Expert Advisor로 신경망을 전송하는 것에 대한 지역 사이트의 기사를 읽었습니다. 설명된 대로 모든 작업을 수행했지만 동일한 결과를 얻었습니다.
하지만 말 그대로 다음 소절에서 바로, 전진하는 즉시, 또는 그 반대로 이전 소절, 단련된 기간을 넘어서는 순간 순수한 혼돈이 시작되고, 삶의 흔적도 없고, 이익도 바로 날아간다. 적어도 약간의 체계적인 이익 증가의 단 한 가지의 힌트도 없이 바닥 또는 플랫.
신경망이 역사에 적합합니까? 또는 수익성 있는 것과 유사한 것을 시작하기 위해 무언가를 변경해야 합니다(어디에 찌르기). 그러나 정확히 무엇을 변경해야 하는지(프로그램 내에서 또는 사용할 다른 프로그램 내에서).
테스터 grails에서 발생하는 것처럼 알고리즘에 의도적인 조정이 없다는 것은 매우 놀라운 일입니다. 고문은 미래를 내다보지는 않지만, 트릭은 설정에서 "예측이 50포인트 미만이면 거래를 열지 않음"을 설정한 다음 다시 테스트할 때 ... 열린 거래만 가장 많은 뉴스 양초 가 남아 있기 직전, 올바른 방향과 원하는 이익 마진(전체 충동). 그러나 Expert Advisor에는 수백 개의 실수 집합(신경망 가중치 및 합산 공식)을 제외하고 더 이상 거래 논리가 없습니다.
모두가 이야기하는 동일한 Grail을 찾았습니까?
Viktor Genadievich Tsaregorodtsev (NeuroPro의 창시자)와 이익을 공유하는 것을 잊지 마십시오. 그는 생태 재앙인 Krasnoyarsk 시에서 시간당 5-10달러의 과외를 하고 에세이를 작성하며 도움이 필요한 곳에 살고 있다고 말합니다.