트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2611

Serqey Nikitin 2022.03.31 12:52 #26101

Renat Akhtyamov 2022.03.31 12:56 #26102 Renat Akhtyamov 2022.03.31 13:13 #26103 CME의 정보를 기반으로 전략을 세우는 것은 가치가 없습니다. 왜냐하면 그들은 알아차리자마자 쓰레기 정보를 채우는 방법을 알고 있습니다. 이미 수영 ;) [삭제] 2022.03.31 16:09 #26104 Alexey가 언급했듯이 부스팅과 같은 것으로 나타났습니다. 검사 샘플을 고려하여 각 반복에서 개선 Iteration: 0 , R^ 2 : 0.187883200953193 Iteration: 1 , R^ 2 : 0.23135332833695177 Iteration: 2 , R^ 2 : 0.5069635195005324 Iteration: 3 , R^ 2 : 0.6549692113098968 Iteration: 4 , R^ 2 : 0.49450581772674385 Iteration: 5 , R^ 2 : 0.727741771152099 Iteration: 6 , R^ 2 : 0.7155342473909062 Iteration: 7 , R^ 2 : 0.7577880020333465 Iteration: 8 , R^ 2 : 0.7519731839574526 Iteration: 9 , R^ 2 : 0.6484696911159258 Iteration: 10 , R^ 2 : 0.7919754252032625 Iteration: 11 , R^ 2 : 0.7434806103697286 Iteration: 12 , R^ 2 : 0.7829611167594436 Iteration: 13 , R^ 2 : 0.8423847977639594 Iteration: 14 , R^ 2 : 0.8755566220080022 Iteration: 15 , R^ 2 : 0.8073736447495541 Iteration: 16 , R^ 2 : 0.7756062175823373 Iteration: 17 , R^ 2 : 0.8767667338484959 Iteration: 18 , R^ 2 : 0.8658089653482818 Iteration: 19 , R^ 2 : 0.7976304450279426 Iteration: 20 , R^ 2 : 0.8335757510984808 Iteration: 21 , R^ 2 : 0.8236019726095158 Iteration: 22 , R^ 2 : 0.8590437311223307 Iteration: 23 , R^ 2 : 0.8425455355207566 Iteration: 24 , R^ 2 : 0.7897953478024325 하지만 엉덩이가 잘 조여지지 않는데(왼쪽), 가끔은 더 좋다 많은 설정이 있으므로 자세히 설명하지 않겠습니다. 나는 내가 할 수 있는 한 최선을 다해 그 아이디어를 설명했다. [삭제] 2022.03.31 16:28 #26105 100번의 반복을 기다리면 mytarmailS 2022.03.31 16:28 #26106 Maxim Dmitrievsky # : 패턴은 반복을 의미합니다. 패턴을 찾는 것이 아니라 유효성 검사를 조정하는 것입니다. 귀하의 알고리즘은 어떤 식으로든 발견된 종속성의 반복성을 고려하지 않으므로 이것이 패턴인지 여부를 확인하지 않습니다 ... 손가락 예. 100개의 관측치가 있는 표본이 있습니다. 예측에 한 번 참여하는 규칙을 100개 만들 수도 있고, 예측에 100번 참여할 규칙을 하나 찾을 수도 있습니다. 어떤 접근 방식에 베팅해야 합니까? Replikant_mih 2022.03.31 16:29 #26107 Maxim Dmitrievsky # : Alexey가 언급했듯이 부스팅과 같은 것으로 나타났습니다. 검사 샘플을 고려하여 각 반복에서 개선 하지만 엉덩이가 잘 조여지지 않는데(왼쪽), 가끔은 더 좋다 많은 설정이 있으므로 자세히 설명하지 않겠습니다. 나는 내가 할 수 있는 한 최선을 다해 그 아이디어를 설명했다. 사실 여기에서 2개의 차트(주식)를 보는 것으로 충분합니다. 모두 순수 OOS: 1 - 군더더기 없이 훈련된 첫 번째 모델, 2 - 설명된 모든 절차 후. 음, PF, RF, 승률과 같은 메트릭을 사용할 수 있습니다. 그래서 내가 이해하는 바와 같이 아름다운 학습 곡선이 IS에 어떤 영향을 미치는지 명확하지 않습니다. [아카이브!] 어드바이저를 무료로 써드립니다 최대 및 최소 표시 MQL4 및 MQL5에 대한 [삭제] 2022.03.31 16:34 #26108 Replikant_mih # : 사실 여기에서 2개의 차트(주식)를 보는 것으로 충분합니다. 모두 순수 OOS: 1 - 군더더기 없이 훈련된 첫 번째 모델, 2 - 설명된 모든 절차 후. 음, PF, RF, 승률과 같은 메트릭을 사용할 수 있습니다. 그래서 내가 이해하는 바와 같이 아름다운 학습 곡선이 IS에 어떤 영향을 미치는지 명확하지 않습니다. 그래프의 첫 번째 1/3 - 훈련에 포함되지 않은 새 데이터 25회 및 100회 반복이 있는 그림은 최대값이 약 70회였지만 100회에서 개선되었음을 보여줍니다. JeeyCi 2022.03.31 16:36 #26109 Maxim Dmitrievsky # : 다음과 같은 질문이 있습니다. 2개의 모델이 사용됩니다. 하나는 매수 또는 매도를 예측하고 다른 하나는 거래 여부를 예측합니다. 먼저 첫 번째 것이 훈련된 다음 예측이 잘 안되는 곳을 보고 이러한 예를 "거래 안함"으로 표시하고 나머지는 "거래"로 표시하고 이에 대한 두 번째 모델을 훈련합니다. 첫 번째 모델은 훈련 사이트뿐만 아니라 추가 모델에서도 테스트되고 두 번째 모델은 두 사이트에서 모두 훈련됩니다. 이를 여러 번 반복하여 동일한 데이터 세트에서 두 모델을 재교육합니다. 결과는 샘플에 대해 점차적으로 향상됩니다. 그러나 항상 대조 샘플에 있는 것은 아닙니다. 이와 병행하여 불량 거래의 로그는 모든 패스에 걸쳐 누적된 상태로 유지되고 "거래 안함"에 대한 모든 "불량" 거래는 두 번째 모델을 훈련하기 위해 여기에 수집되고 더 많은 사본과 같은 몇 가지 원칙에 따라 필터링됩니다. 모든 패스에 대해 나쁜 거래가 있을수록 "거래 안 함"으로 표시할 확률이 높아집니다. 예를 들어, 모든 교육 반복에 대한 각 날짜에 대해 특정 수의 불량 거래가 누적되었으며 이 수가 임계값(평균, 평균)을 초과하는 경우 해당 거래는 "거래 안함"으로 레이블이 지정됩니다. 나머지는 건너뜁니다. 그렇지 않으면 훈련 반복이 많은 경우 모든 트랜잭션을 제외할 수 있습니다. 계수를 사용하면 출구에서 트랜잭션 수 를 조정할 수 있습니다. 낮을수록 더 많은 트랜잭션이 필터링됩니다. ...이 시점에서 나는 이미 쓰기에 지쳤습니다 ... 새로운 독립 사이트에서 결과를 개선하기 위해 이러한 모델 조합을 어떻게 개선할 수 있습니까? 이것이 작동할 수 있는 어떤 철학이 있습니까? 모델이 각 라운드의 재교육에서 자연스럽게 서로를 향상시킨다는 사실(오류가 떨어짐)을 제외하고는 적합성을 제거하는 방법은 무엇입니까? 삽화. 차트는 3부분으로 나뉩니다. 후자에서는 첫 번째 모델이 훈련되고, 끝에서 두 번째, 마지막에서 두 번째, 첫 번째 세 번째 모델은 검사 샘플입니다. 당연히 마지막 섹션이 가장 좋고 처음 세 번째 섹션이 가장 나쁩니다. 잘못된 거래 로그를 사용하여 두 모델을 모두 15번 반복했습니다. 평범한 Multi-Label Classificaton처럼 보입니다. 모델 조합을 다양화할 필요는 없지만 예측 변수의 조합입니다. 우선 예측 변수를 스마트 및 소매 작업의 기능으로 나누는 것입니다. 결국, 물론입니다. , 서로 반대되는 신호가있을 것이지만 여기에 포인트 (임시) OTF 진입 (레벨을 깨기위한) - 이미 모델 선택을위한 Edge (시장에서 dtf 또는 otf action'a) ... IMHO =========== 또는 마크업 없이, 하지만 포그 게이트 기능이 있는 LSTM 만 있으면 나중에 2개 모델에서 별도로 필터링하지 않아도 됩니다. 하지만 이것은 모두 취향의 문제입니다... 나는 IBM에 대한 회귀를 얻었습니다(2021년 말의 테스트 데이터 - 가격 차트의 오른쪽 꼬리가 기차 및 테스트 차트에 표시됨)... 간단한 방법으로 Close... - 진부한 MA가 밝혀졌습니다. - 그리고 항상 그렇듯이 이 경우에는 (적어도) 추세에 따라 작동하지만 플랫에서는 그렇지 않습니다. - 스마트 및 소매 행동에 대한 추가 필터링도 추가해야 합니다(모델 변경 입력과 출력으로 분류) ... 파일: 31.03_IBM.jpg 22 kb 31.03_IBM_pred.jpg 22 kb Machine learning in trading: 베이지안 회귀 - 이 Metatrader 5의 표준 지표를 [삭제] 2022.03.31 16:39 #26110 JeeyCi # : 평범한 Multi-Label Classificaton처럼 보입니다. 모델 조합을 다양화할 필요는 없지만 예측 변수의 조합입니다. 우선 예측 변수를 스마트 및 소매 작업의 기능으로 나누는 것입니다. 결국, 물론입니다. , 서로 반대되는 신호가있을 것이지만 여기에 포인트 (임시) OTF 진입 (레벨을 깨기위한) - 이미 모델 선택을위한 Edge (시장에서 dtf 또는 otf action'a) ... 