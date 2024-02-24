트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2608 1...260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2022.03.30 21:33 #26071 secret # : 다르게 공식화할 수 있습니다. MO를 사용하면 확실히 안정성을 얻지 못할 것입니다. 시장 과정을 운영하기 위해서는 그것들을 알아야 하기 때문입니다. 저것들. curvafitting이 아니라 시장의 장치를 연구하는 것에서 시작하십시오. 연습실습을 꾸준히 연습해야 한다는 소중한 의견을 이미 알고 있습니다. 그러나 갑자기 의미 있고 의미있는 것을 추가하고 싶다면 주저하지 마십시오. secret 2022.03.30 22:10 #26072 Aleksey Nikolayev # : 그들은 봄과 가을에 이 알고리즘의 수익성과 자본 집약도가 크게 악화된다고 말합니다) 모든 존경심을 가지고 시장에서 당신의 목표는 돈을 버는 것이 아니라 말하기 능력을 향상시키는 것 같습니다) secret 2022.03.30 22:11 #26073 Aleksey Nikolayev # : 그러나 갑자기 의미 있고 의미있는 것을 추가하고 싶다면 주저하지 마십시오. 훨씬 더 실용적입니다. Google에서 10시에 시장을 엽니다. secret 2022.03.30 22:25 #26074 Aleksey Nikolayev # : 꾸준히 연습실습을 연습해야 한다는 소중한 의견을 이미 알고 있습니다. 그러나 갑자기 의미 있고 의미있는 것을 추가하고 싶다면 주저하지 마십시오. 또 다른 예가 있습니다. 이제 가스는 중개자를 통해 루블에 판매될 것입니다. 그리고 그 이후에는 수출업체의 세금 납부와 관련된 usdrub의 계절적 전략이 깨질 가능성이 있습니다. 그리고 그것은 시장 구조의 다음 변화까지 의미있게 끌 수 있습니다. 그리고 ML을 사용하면 엉망인 시스템이 고장난 이유와 작동한 이유를 이해할 기회가 전혀 없습니다. [삭제] 2022.03.30 22:48 #26075 Aleksey Nikolayev # : 솔직히 말하면, 그 계획은 전체적으로 매우 정교해 보이며 외부 사람이 의미 있는 말을 할 가능성은 거의 없습니다. 1) 각 다음 모델이 이전 모델의 오류를 개선하려고 할 때 부스팅과 특정 연관성이 있습니다. 2) 모든 경우에 대해 하나의 복잡한 모델을 얻으려고 하지 않고 거래/거래가 아닌 원칙에 따라 작동하는 몇 가지 간단한 모델을 만들 때 접근 방식을 선호합니다. "구매"와 "판매"의 두 가지 작업을 수행할 수 있습니다. "상승 후 매수", "하락 후 매수", "하락 후 매도", "상승 후 매도"의 네 가지를 수행할 수 있습니다. 아마도 더 많은 옵션을 생각해 낼 수 있습니다) 그런 다음 어떻게 든 결합 할 수 있습니다. 여기에서도 모든 종류의 창의성에 대한 옵션이 가능합니다) 계획대로, 그것은 무언가를 찾아야 합니다. 우리는 그것이 무엇인지 모르지만 자연스러운 것입니다. 이것은 자동으로 생성된 전략의 주제입니다. 지금까지 나는 그것을 3으로 평가합니다. 아마도 약간의 변화가 있을 것입니다. 끝나지 않은 주제. Rorschach 2022.03.30 23:40 #26076 이것은 가격이 "임의"가 아니라 추세와 플랫의 연속이라는 증거로 간주될 수 있습니까? Aleksey Nikolayev 2022.03.31 00:08 #26077 secret # : 또 다른 예가 있습니다. 이제 가스는 중개자를 통해 루블에 판매될 것입니다. 그리고 그 이후에는 수출업체의 세금 납부와 관련된 usdrub의 계절적 전략이 깨질 가능성이 있습니다. 그리고 그것은 시장 구조의 다음 변화까지 의미있게 끌 수 있습니다. 그리고 루블에 대한 판매가 계속되지 않으면 끄지 않는 것이 의미가 있습니까? 논리적으로 들림) 비밀 번호 : 그리고 ML을 사용하면 엉망인 시스템이 고장난 이유와 작동한 이유를 이해할 기회가 전혀 없습니다. MO를 쓰면 뇌 위축이 일어난다는 말처럼 들린다) Aleksey Nikolayev 2022.03.31 00:13 #26078 Rorschach # : 이것은 가격이 "임의"가 아니라 추세와 플랫의 연속이라는 증거로 간주될 수 있습니까? 솔직히 설명이 없어도 그림이 좀 선명합니다. 음, 히트맵이나 밀도 그래프를 그리는 것이 좋습니다. mytarmailS 2022.03.31 09:08 #26079 Maxim Dmitrievsky # : 계획대로, 그것은 무언가를 찾아야 합니다. 우리는 그것이 무엇인지 모르지만 자연스러운 것입니다. 이것은 자동으로 생성된 전략의 주제입니다. 지금까지 나는 그것을 3으로 평가합니다. 아마도 약간의 변화가 있을 것입니다. 끝나지 않은 주제. 먼저 패턴의 정의를 제공한 다음 패턴 검색을 위한 모델을 작성합니다. 그렇지 않으면 그렇게 됩니다. Renat Akhtyamov 2022.03.31 09:19 #26080 mytarmailS # : 먼저 패턴의 정의를 제공한 다음 패턴 검색을 위한 모델을 작성합니다. 그렇지 않으면 그렇게 됩니다. 그는 거래하는 뉴런이 하나 있고 두 번째 뉴런은 이 패턴이 긍정적인지 여부를 결정합니다. 여기에 지식을 축적 하고 지적 부분을 추가 해야 할 가능성이 큽니다. 즉, 거래 개시로 이어진 차트의 세그먼트와 결과, 패턴 자체 글쎄, 당신이 제안한 것처럼, 당신이 기억한다면 일반적으로 접근 방식은 흥미롭습니다. Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2022.03.30www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다르게 공식화할 수 있습니다. MO를 사용하면 확실히 안정성을 얻지 못할 것입니다. 시장 과정을 운영하기 위해서는 그것들을 알아야 하기 때문입니다.
연습실습을 꾸준히 연습해야 한다는 소중한 의견을 이미 알고 있습니다. 그러나 갑자기 의미 있고 의미있는 것을 추가하고 싶다면 주저하지 마십시오.
그들은 봄과 가을에 이 알고리즘의 수익성과 자본 집약도가 크게 악화된다고 말합니다)
그러나 갑자기 의미 있고 의미있는 것을 추가하고 싶다면 주저하지 마십시오.
꾸준히 연습실습을 연습해야 한다는 소중한 의견을 이미 알고 있습니다. 그러나 갑자기 의미 있고 의미있는 것을 추가하고 싶다면 주저하지 마십시오.
솔직히 말하면, 그 계획은 전체적으로 매우 정교해 보이며 외부 사람이 의미 있는 말을 할 가능성은 거의 없습니다.
1) 각 다음 모델이 이전 모델의 오류를 개선하려고 할 때 부스팅과 특정 연관성이 있습니다.
2) 모든 경우에 대해 하나의 복잡한 모델을 얻으려고 하지 않고 거래/거래가 아닌 원칙에 따라 작동하는 몇 가지 간단한 모델을 만들 때 접근 방식을 선호합니다. "구매"와 "판매"의 두 가지 작업을 수행할 수 있습니다. "상승 후 매수", "하락 후 매수", "하락 후 매도", "상승 후 매도"의 네 가지를 수행할 수 있습니다. 아마도 더 많은 옵션을 생각해 낼 수 있습니다) 그런 다음 어떻게 든 결합 할 수 있습니다. 여기에서도 모든 종류의 창의성에 대한 옵션이 가능합니다)
이것은 가격이 "임의"가 아니라 추세와 플랫의 연속이라는 증거로 간주될 수 있습니까?
또 다른 예가 있습니다. 이제 가스는 중개자를 통해 루블에 판매될 것입니다.
그리고 루블에 대한 판매가 계속되지 않으면 끄지 않는 것이 의미가 있습니까? 논리적으로 들림)
MO를 쓰면 뇌 위축이 일어난다는 말처럼 들린다)
이것은 가격이 "임의"가 아니라 추세와 플랫의 연속이라는 증거로 간주될 수 있습니까?
솔직히 설명이 없어도 그림이 좀 선명합니다. 음, 히트맵이나 밀도 그래프를 그리는 것이 좋습니다.
계획대로, 그것은 무언가를 찾아야 합니다. 우리는 그것이 무엇인지 모르지만 자연스러운 것입니다. 이것은 자동으로 생성된 전략의 주제입니다. 지금까지 나는 그것을 3으로 평가합니다. 아마도 약간의 변화가 있을 것입니다. 끝나지 않은 주제.
먼저 패턴의 정의를 제공한 다음 패턴 검색을 위한 모델을 작성합니다. 그렇지 않으면 그렇게 됩니다.
그는 거래하는 뉴런이 하나 있고 두 번째 뉴런은 이 패턴이 긍정적인지 여부를 결정합니다.
여기에 지식을 축적 하고 지적 부분을 추가 해야 할 가능성이 큽니다.
즉, 거래 개시로 이어진 차트의 세그먼트와 결과, 패턴 자체
글쎄, 당신이 제안한 것처럼, 당신이 기억한다면
일반적으로 접근 방식은 흥미롭습니다.