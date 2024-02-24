트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2613

Aleksey Nikolayev # :

이해하기 쉽기 때문에 모든 것이 Timoshenko의 정신으로 가스 계획으로 귀결되었습니다. 그리고 모든 것이 당신과 마찬가지입니다(실무자). 당신은 시장에 대한 당신의 초독점적 지식에 대해 이야기하고 싶어하며, 그 결과는 명백한 진부함이거나 "달러의 불가피한 붕괴" 분파의 조항의 정신 또는 "전문가"의 이야기입니다. "시장의 파동 법칙."

글쎄요, 논리는 모두에게 알려진 사실에 따라 잡을 수 있는 더 일정한 가격 행동이 있다는 것입니다. 그리고 소수가 잡아가는 동안 이익을 얻을 수 있다는 희망이 있습니다.) 그래서 물론 진부하고 추측이나 피팅 실험을 기반으로합니다. 그러나 많은 사람들이 그렇게 살고 있습니다.

 
Valeriy Yastremskiy # :

약간의 자기 반성과 자기 비판은 누구에게도 해를 끼치 지 않습니다. 그렇지 않으면 조만간 모든 것이 손절매가 없기 때문에 마진 콜의 형태로 "검은 백조"가 될 것입니다. 그리고 그것은 단지 거래에 관한 것이 아닙니다.

 
Aleksey Nikolayev # :

Alexey, 귀하의 계정이 webgopnik에 의해 캡처되었습니까?) 당신은 말도 안되는 소리를하고 있습니다.
왜 "독점"입니까? 이 지식은 오픈 소스에서 가져왔으며 좁은 범위에서 널리 이용됩니다.
 

논쟁하지 마세요 ;)

----

모든 분쟁을 없애고 컴퓨터를 지속적으로 켜 두지 않기 위해 오늘은 내 시스템의 동작을 미리 계산했습니다.

그리고 특히 어제 나는 터미널을 껐습니다.

무슨 일이에요....

USDCHF 매수는 0.9196에서 시작했어야 합니다.

바라보다:


무슨 계절성 또는 MO, 당신은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까 ???

kotir는 그가 서두르는 곳과 이유를 미리 알고 있습니다.

아하하하

;)

 
Aleksey Nikolayev # :

그런 행동은 확실히 위험하다고 할 수 없다))))) 그러나 이 영역과 실험의 순수성과 세부사항에 대한 이해는 단순히 환경의 이 속성이 눈에 보이기 때문에 너무 멀다)

 
secret # :
Alexey, 귀하의 계정이 webgopnik에 의해 캡처되었습니까?) 당신은 말도 안되는 소리를하고 있습니다.

글쎄, 이 작은 농담에도:

1) ad rem 논증 시도 없음 - ad hominem 시도만

2) 당신이 언급한 동지는 대부분이 삭제된 많은 훌륭한 분기의 TS로 주로 알려진 것 같습니다. 나는 고도로 전문화된 질문에 대해 세 개의 지점과 한 개의 설문조사만 가지고 있으며 포럼 참가자들 사이에서 홍수에 대해 상당히 찬성하는 태도를 보였습니다(따라서 이 설문조사 이후에 나는 단순히 다수의견에 합류했습니다)

그래서 평소와 같이 엮이고 싶다는 욕구 외에는 아무런 이유도, 정당화도 없이 그저 엮이려는 시도일 뿐이었다.

 
예, 수준이 존재합니다. 약한 마음 만 이것을 인식하지 못합니다.
 
mytarmailS # :
예, 수준이 존재합니다. 약한 마음 만 이것을 인식하지 못합니다.

그냥 존재하는 것이 아니라 만들 수 있습니다....

그리고 다른 모든 것들도
 
Aleksey Nikolayev # :

글쎄, 이 작은 농담에도:

1) ad rem 논증 시도 없음 - ad hominem 시도만

2) 당신이 언급한 동지는 대부분이 삭제된 많은 훌륭한 분기의 TS로 주로 알려진 것 같습니다. 나는 고도로 전문화된 질문에 대해 3개의 지점과 하나의 설문조사만 가지고 있는데, 이는 포럼 참가자들 사이에서 홍수에 대해 상당히 찬성하는 태도를 보여주었습니다(따라서 이 설문조사 후 나는 단순히 다수의견에 합류했습니다)

그래서 평소와 같이 엮이고 싶다는 욕구 외에는 아무런 이유도, 정당화도 없이 그저 엮이려는 시도일 뿐이었다.

4월 1일이 그런 영향을 미치나요?)
 
secret # :
4월 1일이 당신에게 영향을 미치나요?)

죄송합니다. 완전히 잊어 버렸습니다.) 직업적인 휴가를 축하합니다!)

