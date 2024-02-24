트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2613 1...260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2022.04.01 11:02 #26121 Aleksey Nikolayev # : 이해하기 쉽기 때문에 모든 것이 Timoshenko의 정신으로 가스 계획으로 귀결되었습니다. 그리고 모든 것이 당신과 마찬가지입니다(실무자). 당신은 시장에 대한 당신의 초독점적 지식에 대해 이야기하고 싶어하며, 그 결과는 명백한 진부함이거나 "달러의 불가피한 붕괴" 분파의 조항의 정신 또는 "전문가"의 이야기입니다. "시장의 파동 법칙." 글쎄요, 논리는 모두에게 알려진 사실에 따라 잡을 수 있는 더 일정한 가격 행동이 있다는 것입니다. 그리고 소수가 잡아가는 동안 이익을 얻을 수 있다는 희망이 있습니다.) 그래서 물론 진부하고 추측이나 피팅 실험을 기반으로합니다. 그러나 많은 사람들이 그렇게 살고 있습니다. Aleksey Nikolayev 2022.04.01 11:26 #26122 Valeriy Yastremskiy # : 글쎄요, 논리는 모두에게 알려진 사실에 따라 잡을 수 있는 더 일정한 가격 행동이 있다는 것입니다. 그리고 소수가 잡아가는 동안 이익을 얻을 수 있다는 희망이 있습니다.) 그래서 물론 진부하고 추측이나 피팅 실험을 기반으로합니다. 그러나 많은 사람들이 그렇게 살고 있습니다. 약간의 자기 반성과 자기 비판은 누구에게도 해를 끼치 지 않습니다. 그렇지 않으면 조만간 모든 것이 손절매가 없기 때문에 마진 콜의 형태로 "검은 백조"가 될 것입니다. 그리고 그것은 단지 거래에 관한 것이 아닙니다. secret 2022.04.01 12:19 #26123 Aleksey Nikolayev # : 이해하기 쉽기 때문에 모든 것이 Timoshenko의 정신으로 가스 계획으로 귀결되었습니다. 그리고 모든 것이 당신과 마찬가지입니다(실무자). 당신은 시장에 대한 당신의 초독점적 지식에 대해 이야기하고 싶어하며, 그 결과는 명백한 진부함이거나 "달러의 불가피한 붕괴" 분파의 조항의 정신 또는 "전문가"의 이야기입니다. "시장의 파동 법칙." Alexey, 귀하의 계정이 webgopnik에 의해 캡처되었습니까?) 당신은 말도 안되는 소리를하고 있습니다. 왜 "독점"입니까? 이 지식은 오픈 소스에서 가져왔으며 좁은 범위에서 널리 이용됩니다. Renat Akhtyamov 2022.04.01 12:33 #26124 논쟁하지 마세요 ;) ---- 모든 분쟁을 없애고 컴퓨터를 지속적으로 켜 두지 않기 위해 오늘은 내 시스템의 동작을 미리 계산했습니다. 그리고 특히 어제 나는 터미널을 껐습니다. 무슨 일이에요.... USDCHF 매수는 0.9196에서 시작했어야 합니다. 바라보다: 무슨 계절성 또는 MO, 당신은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까 ??? kotir는 그가 서두르는 곳과 이유를 미리 알고 있습니다. 아하하하 ;) Valeriy Yastremskiy 2022.04.01 12:38 #26125 Aleksey Nikolayev # : 약간의 자기 반성과 자기 비판은 누구에게도 해를 끼치 지 않습니다. 그렇지 않으면 조만간 모든 것이 손절매가 없기 때문에 마진 콜의 형태로 "검은 백조"가 될 것입니다. 그리고 그것은 단지 거래에 관한 것이 아닙니다. 그런 행동은 확실히 위험하다고 할 수 없다))))) 그러나 이 영역과 실험의 순수성과 세부사항에 대한 이해는 단순히 환경의 이 속성이 눈에 보이기 때문에 너무 멀다) Aleksey Nikolayev 2022.04.01 12:50 #26126 secret # : Alexey, 귀하의 계정이 webgopnik에 의해 캡처되었습니까?) 당신은 말도 안되는 소리를하고 있습니다. 글쎄, 이 작은 농담에도: 1) ad rem 논증 시도 없음 - ad hominem 시도만 2) 당신이 언급한 동지는 대부분이 삭제된 많은 훌륭한 분기의 TS로 주로 알려진 것 같습니다. 나는 고도로 전문화된 질문에 대해 세 개의 지점과 한 개의 설문조사만 가지고 있으며 포럼 참가자들 사이에서 홍수에 대해 상당히 찬성하는 태도를 보였습니다(따라서 이 설문조사 이후에 나는 단순히 다수의견에 합류했습니다) 그래서 평소와 같이 엮이고 싶다는 욕구 외에는 아무런 이유도, 정당화도 없이 그저 엮이려는 시도일 뿐이었다. mytarmailS 2022.04.01 13:02 #26127 Renat Akhtyamov # : 논쟁하지 마십시오 ;) ---- 모든 분쟁을 없애고 컴퓨터를 지속적으로 켜 두지 않기 위해 오늘은 내 시스템의 동작을 미리 계산했습니다. 그리고 특히 어제 나는 터미널을 껐습니다. 무슨 일이에요.... USDCHF 매수는 0.9196에서 시작했어야 합니다. 바라보다: 무슨 계절성 또는 MO, 당신은 무엇을 말하는거야 ??? kotir는 그가 서두르는 곳과 이유를 미리 알고 있습니다. 아하하하 ;) 예, 수준이 존재합니다. 약한 마음 만 이것을 인식하지 못합니다. Renat Akhtyamov 2022.04.01 13:06 #26128 mytarmailS # : 예, 수준이 존재합니다. 약한 마음 만 이것을 인식하지 못합니다. 그냥 존재하는 것이 아니라 만들 수 있습니다.... 그리고 다른 모든 것들도 secret 2022.04.01 13:39 #26129 Aleksey Nikolayev # : 글쎄, 이 작은 농담에도: 1) ad rem 논증 시도 없음 - ad hominem 시도만 2) 당신이 언급한 동지는 대부분이 삭제된 많은 훌륭한 분기의 TS로 주로 알려진 것 같습니다. 나는 고도로 전문화된 질문에 대해 3개의 지점과 하나의 설문조사만 가지고 있는데, 이는 포럼 참가자들 사이에서 홍수에 대해 상당히 찬성하는 태도를 보여주었습니다(따라서 이 설문조사 후 나는 단순히 다수의견에 합류했습니다) 그래서 평소와 같이 엮이고 싶다는 욕구 외에는 아무런 이유도, 정당화도 없이 그저 엮이려는 시도일 뿐이었다. 4월 1일이 그런 영향을 미치나요?) Aleksey Nikolayev 2022.04.01 14:03 #26130 secret # : 4월 1일이 당신에게 영향을 미치나요?) 죄송합니다. 완전히 잊어 버렸습니다.) 직업적인 휴가를 축하합니다!) 1...260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이해하기 쉽기 때문에 모든 것이 Timoshenko의 정신으로 가스 계획으로 귀결되었습니다. 그리고 모든 것이 당신과 마찬가지입니다(실무자). 당신은 시장에 대한 당신의 초독점적 지식에 대해 이야기하고 싶어하며, 그 결과는 명백한 진부함이거나 "달러의 불가피한 붕괴" 분파의 조항의 정신 또는 "전문가"의 이야기입니다. "시장의 파동 법칙."
글쎄요, 논리는 모두에게 알려진 사실에 따라 잡을 수 있는 더 일정한 가격 행동이 있다는 것입니다. 그리고 소수가 잡아가는 동안 이익을 얻을 수 있다는 희망이 있습니다.) 그래서 물론 진부하고 추측이나 피팅 실험을 기반으로합니다. 그러나 많은 사람들이 그렇게 살고 있습니다.
약간의 자기 반성과 자기 비판은 누구에게도 해를 끼치 지 않습니다. 그렇지 않으면 조만간 모든 것이 손절매가 없기 때문에 마진 콜의 형태로 "검은 백조"가 될 것입니다. 그리고 그것은 단지 거래에 관한 것이 아닙니다.
논쟁하지 마세요 ;)
모든 분쟁을 없애고 컴퓨터를 지속적으로 켜 두지 않기 위해 오늘은 내 시스템의 동작을 미리 계산했습니다.
그리고 특히 어제 나는 터미널을 껐습니다.
무슨 일이에요....
USDCHF 매수는 0.9196에서 시작했어야 합니다.
무슨 계절성 또는 MO, 당신은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까 ???
kotir는 그가 서두르는 곳과 이유를 미리 알고 있습니다.
그런 행동은 확실히 위험하다고 할 수 없다))))) 그러나 이 영역과 실험의 순수성과 세부사항에 대한 이해는 단순히 환경의 이 속성이 눈에 보이기 때문에 너무 멀다)
Alexey, 귀하의 계정이 webgopnik에 의해 캡처되었습니까?) 당신은 말도 안되는 소리를하고 있습니다.
글쎄, 이 작은 농담에도:
1) ad rem 논증 시도 없음 - ad hominem 시도만
2) 당신이 언급한 동지는 대부분이 삭제된 많은 훌륭한 분기의 TS로 주로 알려진 것 같습니다. 나는 고도로 전문화된 질문에 대해 세 개의 지점과 한 개의 설문조사만 가지고 있으며 포럼 참가자들 사이에서 홍수에 대해 상당히 찬성하는 태도를 보였습니다(따라서 이 설문조사 이후에 나는 단순히 다수의견에 합류했습니다)
그래서 평소와 같이 엮이고 싶다는 욕구 외에는 아무런 이유도, 정당화도 없이 그저 엮이려는 시도일 뿐이었다.
예, 수준이 존재합니다. 약한 마음 만 이것을 인식하지 못합니다.
그냥 존재하는 것이 아니라 만들 수 있습니다....그리고 다른 모든 것들도
4월 1일이 당신에게 영향을 미치나요?)
죄송합니다. 완전히 잊어 버렸습니다.) 직업적인 휴가를 축하합니다!)