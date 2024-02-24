트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2508 1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...3399 새 코멘트 Aleksei Stepanenko 2021.11.17 20:38 #25071 옆에서 바라보는 나뭇가지, 화내지 않는다 두 신사가 택시 뒤에 앉아서 이야기하고 있습니다. - 상상해보십시오 - 어제 레스토랑에서 웨이터가 와인을 부을 때 손에 냅킨이 없었습니다. ―무슨 소리야.. 네.. 저도 얼마전에 여자랑 식당에 갔다가 웨이터가 먼저 메뉴판을 주셨어요.. - 말하지마... 운전사는 앉고 앉고 다음과 같이 묻습니다. “여러분, 제가 등을 대고 앉아도 될까요?” JeeyCi 2021.11.18 07:18 #25072 고통스럽게 논리적인 질문을 인터넷에서 한 번 만났습니다. 100줄 길이, 10줄 길이의 동일한 코드를 작성하고 동일한 기능을 수행한다고 하면 프로그래밍이 더 나빠지고 작업 비용이 더 적게 든다는 의미입니까? 답은 모든 사람에게 분명하다고 생각합니다! 따라서 가지의 본질은 "요청"(누가 더 많이 짖는 사람이 새로 온 사람이 그와 합류 할 것이라고 생각하여 무례하게 성취 한 성취)을 실현하는 희생양을 찾고있는 양 떼를 모으는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그들은, 비명, 할 일이 많다 ) , - 일부 사람들이 "우리는 팀으로 단결"이라는 슬로건으로 개발을 바꾸려고 하는 것("모든 단어를 완전히 이해하지는 못했지만 더 많은 단어를 배웠기 때문에 - 나는 생략합니다") ... 그리고 적절한 개발의 목표는 시장에 진입하고 이를 기반으로 거래하는 정보를 근사화하고 최적화하기 위한 전략을 코드로 간결하게 표현할 수 있게 해주는 편리한 라이브러리를 찾는 것입니다... 그러나 적절한 개발 접근 방식으로는 농담을 코딩하거나 자동화할 수 없습니다. 질문의 적절성 ... 모든 모델링. 종종 상관 관계 또는 상관 관계의 부재(근사값 추가) 및 결론 을 찾는 것으로 귀결됩니다. MQL 테스터 및 최적화 프로그램 을 열고 이를 자신의 알고리즘으로 만들고 자신의 신호에서 만드는 것은 사소한 작업입니다... ... 시장에 대한 자신의 견해에 대한 일화 이후 다음 단계를 극복할 수 없는 주제에는 항상 무작위적인 사람들이 있을 것입니다 ... 따라서 그들은 그리워하는 곳마다 주제를 벗어나서 대화에 끼어듭니다. ... - 알렉세이 스테파넨코 트롤! Так какой все же результат выбирать после форвард-тестирования? 2021.10.24www.mql5.com Здравствуйте, уважаемые форумчане... OOP(객체 지향 프로그래밍)에 대한 프로그래머는 아니지만 어드바이저 양성에 엘리엇 파동 이론에 기반한 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 08:44 #25073 글쎄, 얘들 아, 너 여기 화난 여자가있어 ... 여기서 뭐하는거야? 영리하고 아마도 아름다울 것입니다. 여기에서 당신은 당신의 기술을 서로 비교하고 있습니다. JeeyCi # : ... 주제에는 항상 임의의 사람들이 있습니다. 왜, 나는 당신을 매우 주의 깊게 읽었고 당신의 말을 좋아합니다. 글쎄, 너무 심각하지 마십시오 Aleksey Nikolayev 2021.11.18 09:18 #25074 알렉세이 스테파넨코 # : 글쎄, 얘들 아, 너 여기 화난 여자가있어 ... 여기서 뭐하는거야? 영리하고 아마도 아름다울 것입니다. 여기에서 당신은 자신의 기술을 측정하고 있습니다. 우리는 당신에게 화가 난 소녀를 설정하는이 명예로운 의무 (그리고 신성한 의무)를 부과합니다) [삭제] 2021.11.18 09:36 #25075 JeeyCi # : 고통스럽게 논리적인 질문을 인터넷에서 한 번 만났습니다. 답은 모든 사람에게 분명하다고 생각합니다! 따라서 가지의 본질은 "요청"(누가 더 많이 짖는 사람이 새로 온 사람이 그와 합류 할 것이라고 생각하여 무례하게 성취 한 성취)을 실현하는 희생양을 찾고있는 양 떼를 모으는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그들은, 비명, 할 일이 많다 ) , - 일부 사람들이 "우리는 팀으로 단결"이라는 슬로건으로 개발을 바꾸려고 하는 것("모든 단어를 완전히 이해하지는 못했지만 더 많은 단어를 배웠기 때문에 - 나는 생략합니다") ... 그리고 적절한 개발의 목표는 시장에 진입하고 이를 기반으로 거래하는 정보를 근사화하고 최적화하기 위한 전략을 코드로 간결하게 표현할 수 있게 해주는 편리한 라이브러리를 찾는 것입니다... 그러나 적절한 개발 접근 방식으로는 농담을 코딩하거나 자동화할 수 없습니다. 질문의 적절성 ... 모든 모델링. 종종 상관 관계 또는 상관 관계의 부재(근사치 외에) 및 결론을 검색하는 것으로 귀결됩니다... MQL 테스터 및 최적화 프로그램 을 열고 자신의 알고리즘과 자신의 신호로 만드는 것은 사소한 작업이 아닙니다... ... 시장에 대한 자신의 견해에 대한 일화 이후 다음 단계를 극복할 수 없는 주제에는 항상 무작위적인 사람들이 있을 것입니다 ... 따라서 그들은 그리워하는 곳마다 주제를 벗어나서 대화에 끼어듭니다. ... - 알렉세이 스테파넨코 트롤! 무례한 것에 지쳤습니까? 그녀는 아직 합리적인 말을 하지 않았어, 무의미한 말을 잔뜩 eccocom 2021.11.18 10:58 #25076 블라디미르 바스카 코프 무례해서 지겹지 않으세요? 그녀는 아직 합리적인 말을 하지 않았어, 무의미한 말을 잔뜩 바로 그거죠. 나는 여전히 그것에 반응하는 모든 사람들이 그것이 썩었다는 것을 이해하기 위해 먹을 필요가없는 계란에 대한 속담을 접하지 않은 것 같습니다 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 11:27 #25077 Alexey Nikolaev # : 우리는 당신에게 이것을 부과합니다 고마워 친구 야 eccocom 2021.11.18 11:39 #25078 나는 내가 지역 지식인/MO에서 천상의 사람들의 분노를 입게 될 것이라고 생각하지만, 나는 감히 질문을 할 것입니다. 누가 어떤 지표(내장된 지표 또는 가장 인기 있는 지표 제외)가 예측에 가장 관심이 있다고 생각합니까? 제 부분에서는 이제 Kalman 필터와 빠른 푸리에 변환(별도)이 있는 지수 이동 (DEMA)의 조합을 실험하고 있습니다. 하지만 먼저 신경망을 사용하여 예측합니다. 다시 한 번 분명히 말하지만, 나는 응용 프로그램의 결과를 요구하지 않습니다. 아룬 인디케이터 스토캐스틱 "New Neural"은 MetaTrader 5 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 13:14 #25079 에코컴 # : 누가 어떤 지표(내장된 지표 또는 가장 인기 있는 지표 제외)가 예측에 가장 관심이 있다고 생각합니까? 물론 여기에서 신경 과학자들은 권위 있고 과적합과의 싸움에서 데이터를 최대한 활용하는 방법을 알고 있습니다. 그러나 제 생각에는 주요 문제가 입력 데이터에 있다고 생각합니다. 모든 오실레이터(최소한 표준 오실레이터, 자체 작성된 오실레이터)와 모든 연속 곡선에는 더 이상 가격 패턴이 포함되지 않으므로 실험용 마우스를 가르치는 것은 실제로 불가능합니다. 나는 이렇게 본다: 추세와 그 파도. 파장, 파동 이동의 시간 간격, 파속, 이전 매개변수와 이러한 매개변수의 비교, 이전 극값 초과의 크기(추세 이동), 과거에 가장 가까운 노출 극값까지의 거리, ... 예 , 많은 것들이 조각을 비교할 수 있습니다. 여기에 패턴이 있다고 생각합니다. 이것이 그리드를 애지중지할 수 있는 방법입니다. 또는 스스로 생각 EURUSD - 동향, 예측 지그재그, 파도, 추세. 초보 트레이더가 Elliott Waves를 Mihail Marchukajtes 2021.11.18 13:17 #25080 에코컴 # : 나는 내가 지역 지식인/MO에서 천상의 사람들의 분노를 입게 될 것이라고 생각하지만, 나는 감히 질문을 할 것입니다. 누가 어떤 지표(내장된 지표 또는 가장 인기 있는 지표 제외)가 예측에 가장 관심이 있다고 생각합니까? 제 부분에서는 이제 Kalman 필터와 빠른 푸리에 변환(별도)이 있는 지수 이동 (DEMA)의 조합을 실험하고 있습니다. 하지만 먼저 신경망을 사용하여 예측합니다. 다시 한 번 분명히 말하지만, 나는 응용 프로그램의 결과를 요구하지 않습니다. 예를 들어, ROI, Delta 및 Volume 데이터 시리즈의 표준 편차, 누적/분포 및 확률적 구성 요소를 사용하여 예측합니다. 1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
고통스럽게 논리적인 질문을 인터넷에서 한 번 만났습니다.
100줄 길이, 10줄 길이의 동일한 코드를 작성하고 동일한 기능을 수행한다고 하면 프로그래밍이 더 나빠지고 작업 비용이 더 적게 든다는 의미입니까?
답은 모든 사람에게 분명하다고 생각합니다!
따라서 가지의 본질은 "요청"(누가 더 많이 짖는 사람이 새로 온 사람이 그와 합류 할 것이라고 생각하여 무례하게 성취 한 성취)을 실현하는 희생양을 찾고있는 양 떼를 모으는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그들은, 비명, 할 일이 많다 ) , - 일부 사람들이 "우리는 팀으로 단결"이라는 슬로건으로 개발을 바꾸려고 하는 것("모든 단어를 완전히 이해하지는 못했지만 더 많은 단어를 배웠기 때문에 - 나는 생략합니다") ...
그리고 적절한 개발의 목표는 시장에 진입하고 이를 기반으로 거래하는 정보를 근사화하고 최적화하기 위한 전략을 코드로 간결하게 표현할 수 있게 해주는 편리한 라이브러리를 찾는 것입니다...
그러나 적절한 개발 접근 방식으로는 농담을 코딩하거나 자동화할 수 없습니다. 질문의 적절성 ...
모든 모델링. 종종 상관 관계 또는 상관 관계의 부재(근사값 추가) 및 결론 을 찾는 것으로 귀결됩니다. MQL 테스터 및 최적화 프로그램 을 열고 이를 자신의 알고리즘으로 만들고 자신의 신호에서 만드는 것은 사소한 작업입니다...
시장에 대한 자신의 견해에 대한 일화 이후 다음 단계를 극복할 수 없는 주제에는 항상 무작위적인 사람들이 있을 것입니다 ... 따라서 그들은 그리워하는 곳마다 주제를 벗어나서 대화에 끼어듭니다.
나는 내가 지역 지식인/MO에서 천상의 사람들의 분노를 입게 될 것이라고 생각하지만, 나는 감히 질문을 할 것입니다. 누가 어떤 지표(내장된 지표 또는 가장 인기 있는 지표 제외)가 예측에 가장 관심이 있다고 생각합니까? 제 부분에서는 이제 Kalman 필터와 빠른 푸리에 변환(별도)이 있는 지수 이동 (DEMA)의 조합을 실험하고 있습니다. 하지만 먼저 신경망을 사용하여 예측합니다. 다시 한 번 분명히 말하지만, 나는 응용 프로그램의 결과를 요구하지 않습니다.
누가 어떤 지표(내장된 지표 또는 가장 인기 있는 지표 제외)가 예측에 가장 관심이 있다고 생각합니까?
물론 여기에서 신경 과학자들은 권위 있고 과적합과의 싸움에서 데이터를 최대한 활용하는 방법을 알고 있습니다. 그러나 제 생각에는 주요 문제가 입력 데이터에 있다고 생각합니다. 모든 오실레이터(최소한 표준 오실레이터, 자체 작성된 오실레이터)와 모든 연속 곡선에는 더 이상 가격 패턴이 포함되지 않으므로 실험용 마우스를 가르치는 것은 실제로 불가능합니다.
나는 이렇게 본다: 추세와 그 파도. 파장, 파동 이동의 시간 간격, 파속, 이전 매개변수와 이러한 매개변수의 비교, 이전 극값 초과의 크기(추세 이동), 과거에 가장 가까운 노출 극값까지의 거리, ... 예 , 많은 것들이 조각을 비교할 수 있습니다. 여기에 패턴이 있다고 생각합니다. 이것이 그리드를 애지중지할 수 있는 방법입니다.
또는 스스로 생각
