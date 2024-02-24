트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1251 1...124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.12.30 18:56 #12501 마법사_ : 실험의 경우 - 텍스트 파일에 업로드하고 필요한 곳에서 읽으십시오. 그리고 하나의 랩톱에서 r과 python의 코드를 모두 사용할 수도 있습니다. 업로드에 관해서는 명확하지만 결합할 수 있는 모델의 소스로 catboost를 사용하고 싶기 때문에(예비 실험에서 좋은 결과를 얻었음) 이를 위해 모델 코드가 필요하기 때문에 별로 관심이 없습니다. Farkhat Guzairov 2018.12.30 20:08 #12502 if (Test_P!= 1245 ) if (DonProc>= 5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419) if (Test_P!= 2030 ) if (Povtor_Low_M1>= 0 && TimeH>= 10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=- 2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535) if (Test_P!= 2537 ) if (Povtor_High_M1>= 0 && rLevl_Down_iD_RSI< - 6.5 && TimeH< 14.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904) if (Test_P!= 3243 ) if (Levl_Close_H1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Support_W1<- 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if (Test_P!= 3314 ) if (Levl_Close_H1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< - 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if (Test_P!= 3583 ) if (Povtor_Type_M1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< - 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429) if (Test_P!= 3857 ) if (Povtor_Type_M1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Support_W1<- 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000) if (Test_P!= 6546 ) if (Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>= 2.5 && DonProc_M15>= 5.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404) if (Test_P!= 6676 ) if (Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>= 0 && Levl_Down_DC_M15>=- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655) if (Test_P!= 8673 ) if (Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Part_H4>= 2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>= 0.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286) if (Test_P!= 8840 ) if (TimeHG>= 1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=- 0.5 && Levl_Support_W1s1>=- 4.5 && Povtor_Low_H1>= 0 && Levl_Support_H4>= 0 && RegressorSpeed< 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705) if (Test_P!= 10002 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341) if (Test_P!= 10395 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && Povtor_Type_M15>= 0 && Levl_Low_H1< - 4.5 && Levl_Close_H1s1N>= 0 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370) if (Test_P!= 14244 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && Povtor_High_H1<- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455) if (Test_P!= 14462 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && DonProc_M15< 9.5 && Levl_Support_H4s1< 4.5 && Povtor_High_H1<- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887) if (Test_P!= 17944 ) if (Levl_Low_H1s1N< - 1.5 && Levl_Close_H4>= 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113) if (Test_P!= 18382 ) if (Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && BB_iD_Down_M1>=- 5.5 && DonProcVisota>= 3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=- 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817) if (Test_P!= 19123 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>= 3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=- 1.5 && Levl_first_W1s1>=- 0.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784) if (Test_P!= 26038 ) if (Levl_Support_H1s1>=- 3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>= 0.5 && Part_H1>= 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426) 이것이 전체 기간(5년부터) 동안 철근 콘크리트/고정 코드인 경우 내 조언은 관련이 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.12.30 20:20 #12503 마법사_ : 찾는 사람이 찾을 것입니다. + 0이 잘 예측되고 대상 시리즈가 1 0 -1 0 1이 아닌 1 0 1 0 -1이 되면 문제는 이진 분류로 축소됩니다. 당신은 질적으로 0을 예측해야합니다 ... 따라서 R에서 55% 이상의 확률과 catbust에서 많은 잎사귀를 찾을 수 있으므로 0은 매우 잘 예측되며 일반적으로 이해할 수 있습니다. 즉, 0입니다. 추세보다 약 1~3 정도 더 평평한 움직임이 있으므로 식별하기가 더 쉽지만 0에 빠지지 않는 것은 이미 적은 양의 추세입니다. 여기에서 시도해야 합니다. 왜 모든 사람들이 시장을 완벽하게 설명할 수 있는 모델을 찾으려고 하는지 전혀 이해가 되지 않습니다. 나는 다른 접근 방식을 가지고 있습니다. 모델에는 구매 / 거래 안함 / 판매 / 무엇을해야할지 모름의 4 가지 상태가 있으며 마지막 상태는 두 번째 상태에 비례합니다. 아무 것도 하지 않지만 동시에 전체 샘플(전체 시장)의 불완전한 적용으로 인해 모델이 수행해야 하는 작업을 알고 있는 경우 더 수용 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 MT4를 위한 확률적 신경망, Wave 이론에 따른 온라인 Aleksey Vyazmikin 2018.12.30 20:22 #12504 파르하트 구자이로프 : 이것이 전체 기간(5년부터) 동안 철근 콘크리트/고정 코드인 경우 내 조언은 관련이 없습니다. 이것은 필터 잎이없는 구매에 대한 모델 코드입니다. 여기에서 필터 잎 5 개를 선택했습니다. if (Test_P!= 16772 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && Levl_High_H1>= 1.5 && HighPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_High_H4< 3.5 ) CalcBuy= 0 ; //(0.1987013 0.4805195 0.3207792) if (Test_P!= 28430 ) if (Levl_High_H1s1>= 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>= 1.5 && rDeltaWorms_M15>= 1.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1< - 3.5 && Levl_Close_D1s1N< 1.5 && Levl_Close_H4s1< 3.5 ) CalcBuy= 0 ; //(0.2746269 0.5522388 0.1731343) if (Test_P!= 2124 ) if (Povtor_Low_M1< 0 && Povtor_High_M1< 1.5 && TimeH< 21.5 && Levl_Down_DC>=- 7.5 && TimeH< 16.5 && Povtor_High_M15>=- 2.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 ) CalcBuy= 0 ; //(0.30515298 0.55877617 0.13607085) if (Test_P!= 9513 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && TimeH< 21.5 && Levl_High_H1s1N>= 1.5 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_High_H1s1< 6.5 && Levl_Down_DC>=- 4.5 && Levl_Close_H1s1N< 1.5 ) CalcBuy= 0 ; //(0.2894212 0.4950100 0.2155689) if (Test_P!= 3188 ) if (Levl_Close_H1< 0 && Levl_Up_DC>= 0 && Levl_Down_DC>=- 7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH< 16.5 && Levl_Close_D1< 7.5 && rCalcLvlWorms_M15< 3.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 && Levl_High_W1< 2.5 && rLevl_Up_iD_RSI< 1.5 ) CalcBuy= 0 ; //(0.54545455 0.21212121 0.24242424) 판매용 모델에 대해 더 많은 잎이 발견되었으며 더 많은 필터가 있을 것입니다. 따라서 그 과정에서 모델을 변경하지 않을 것으로 예상됩니다. Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 02:02 #12505 다음은 84매의 모델입니다. //Buy if (Test_P!= 1245 ) if (DonProc>= 5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419) if (Test_P!= 2030 ) if (Povtor_Low_M1>= 0 && TimeH>= 10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=- 2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535) if (Test_P!= 2537 ) if (Povtor_High_M1>= 0 && rLevl_Down_iD_RSI< - 6.5 && TimeH< 14.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904) if (Test_P!= 3243 ) if (Levl_Close_H1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Support_W1<- 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if (Test_P!= 3314 ) if (Levl_Close_H1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< - 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if (Test_P!= 3583 ) if (Povtor_Type_M1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< - 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429) if (Test_P!= 3857 ) if (Povtor_Type_M1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Support_W1<- 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000) if (Test_P!= 6546 ) if (Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>= 2.5 && DonProc_M15>= 5.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404) if (Test_P!= 6676 ) if (Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>= 0 && Levl_Down_DC_M15>=- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655) if (Test_P!= 8673 ) if (Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Part_H4>= 2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>= 0.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286) if (Test_P!= 8840 ) if (TimeHG>= 1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=- 0.5 && Levl_Support_W1s1>=- 4.5 && Povtor_Low_H1>= 0 && Levl_Support_H4>= 0 && RegressorSpeed< 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705) if (Test_P!= 10002 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341) if (Test_P!= 10395 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && Povtor_Type_M15>= 0 && Levl_Low_H1< - 4.5 && Levl_Close_H1s1N>= 0 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370) if (Test_P!= 14244 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && Povtor_High_H1<- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455) if (Test_P!= 14462 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && DonProc_M15< 9.5 && Levl_Support_H4s1< 4.5 && Povtor_High_H1<- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887) if (Test_P!= 17944 ) if (Levl_Low_H1s1N< - 1.5 && Levl_Close_H4>= 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113) if (Test_P!= 18382 ) if (Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && BB_iD_Down_M1>=- 5.5 && DonProcVisota>= 3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=- 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817) if (Test_P!= 19123 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>= 3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=- 1.5 && Levl_first_W1s1>=- 0.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784) if (Test_P!= 26038 ) if (Levl_Support_H1s1>=- 3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>= 0.5 && Part_H1>= 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426) if (Test_P!= 16772 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && Levl_High_H1>= 1.5 && HighPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_High_H4< 3.5 ) CalcBuy=0; //(0.1987013 0.4805195 0.3207792) if (Test_P!= 28430 ) if (Levl_High_H1s1>= 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>= 1.5 && rDeltaWorms_M15>= 1.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1< - 3.5 && Levl_Close_D1s1N< 1.5 && Levl_Close_H4s1< 3.5 ) CalcBuy=0; //(0.2746269 0.5522388 0.1731343) if (Test_P!= 2124 ) if (Povtor_Low_M1< 0 && Povtor_High_M1< 1.5 && TimeH< 21.5 && Levl_Down_DC>=- 7.5 && TimeH< 16.5 && Povtor_High_M15>=- 2.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 ) CalcBuy=0; //(0.30515298 0.55877617 0.13607085) if (Test_P!= 9513 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && TimeH< 21.5 && Levl_High_H1s1N>= 1.5 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_High_H1s1< 6.5 && Levl_Down_DC>=- 4.5 && Levl_Close_H1s1N< 1.5 ) CalcBuy=0; //(0.2894212 0.4950100 0.2155689) if (Test_P!= 3188 ) if (Levl_Close_H1< 0 && Levl_Up_DC>= 0 && Levl_Down_DC>=- 7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH< 16.5 && Levl_Close_D1< 7.5 && rCalcLvlWorms_M15< 3.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 && Levl_High_W1< 2.5 && rLevl_Up_iD_RSI< 1.5 ) CalcBuy=0; //(0.54545455 0.21212121 0.24242424) //Sell if (Test_P!= 3537 ) if (Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC>=- 7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH>= 16.5 && Levl_Support_H4>=- 1.5 && rLevl_Up_iD_RSI_H1< 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.5000000 0.2105263 0.2894737) if (Test_P!= 3636 ) if (Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< - 7.5 && Polozhenie_M1< 0 && rLevl_Up_iD_RSI>= 7.5 && Levl_Close_D1s1>=- 4.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.58762887 0.23711340 0.17525773) if (Test_P!= 3764 ) if (Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< - 7.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI_M15< 4.5 && Levl_Close_H1s1N< - 3.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.56250000 0.24107143 0.19642857) if (Test_P!= 3789 ) if (Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< - 7.5 && Levl_Close_H1s1N< - 3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>= 7.5 && Levl_Low_W1>=- 4.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.61458333 0.22916667 0.15625000) if (Test_P!= 3842 ) if (Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC<- 7.5 && Levl_Close_H1s1N<- 3.5 && BB_iD_Center_M1>=- 4.5 && Levl_Low_D1s1N>=- 6.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.58333333 0.27777778 0.13888889) if (Test_P!= 4319 ) if (PolozhenieBB_M1< 2.5 && Levl_High_H1s1N>=- 1.5 && TimeH< 21.5 && Levl_Low_H1>=- 6.5 && TimeH>= 16.5 && TimeH< 18.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4501160 0.4153132 0.1345708) if (Test_P!= 5615 ) if (rOpen_WormsUp>= 0 && TimeHG>= 2.5 && Part_H4< 2.5 && Povtor_Low_M15< 2.5 && rPeresek_Up_M15< 0.5 && Levl_Low_W1s1N>=- 4.5 && Levl_High_W1s1>= 5.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.2483660 0.4640523 0.2875817) if (Test_P!= 5845 ) if (rOpen_WormsUp>= 0 && TimeHG>= 2.5 && Part_H4< 2.5 && Povtor_Low_M15< 2.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_High_W1s1>= 5.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.2666667 0.4888889 0.2444444) if (Test_P!= 9221 ) if (rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && Povtor_High_M15>=- 1.5 && Levl_Close_D1s1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3915858 0.3754045 0.2330097) if (Test_P!= 9470 ) if (rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && Povtor_High_M15>=- 1.5 && Povtor_Type_D1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3922830 0.3762058 0.2315113) if (Test_P!= 9819 ) if (rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && Povtor_High_M15>=- 1.5 && Levl_Low_D1s1N>=- 1.5 && Levl_High_H1s1N>= 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4451220 0.3292683 0.2256098) if (Test_P!= 10171 ) if (rOpen_WormsDown< 0 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && Povtor_High_M15>=- 1.5 && Povtor_High_H4>=- 1.5 && BB_Peresek_Last_H1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4147727 0.4090909 0.1761364) if (Test_P!= 10443 ) if (rOpen_WormsDown< 0 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && Povtor_High_M15>=- 1.5 && Povtor_High_H4>=- 1.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Polozhenie_M15>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4357798 0.3761468 0.1880734) if (Test_P!= 12623 ) if (Levl_Down_DC>=- 7.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_High_H1>=- 3.5 && Levl_Low_W1s1>=- 5.5 && DonProcVisota>= 2.5 && Levl_Support_H4s1>=- 4.5 && Levl_Low_H1s1>=- 7.5 && Levl_High_H4s1N<- 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3606557 0.3333333 0.3060109) if (Test_P!= 13903 ) if (TimeH>= 10.5 && Povtor_Type_M15< 0 && Levl_Low_H1s1N>=- 1.5 && RegressorSpeed>= 3.5 && Levl_Up_DC>= 1.5 && Levl_first_W1>= 0.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4222222 0.3407407 0.2370370) if (Test_P!= 13989 ) if (TimeH>= 10.5 && Povtor_Type_M15< 0 && BB_iD_Center_M1< 1.5 && Levl_Up_DC>= 1.5 && Levl_High_H1< 1.5 && Peresek_Total_M15< 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.45806452 0.41290323 0.12903226) if (Test_P!= 14755 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Part_H4< 3.5 && Part_H1>= 1.5 && Povtor_High_H4< 0 && Levl_Low_H1s1<- 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3971119 0.4115523 0.1913357) if (Test_P!= 15074 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && BB_iD_Center_M15>=- 1.5 && Levl_Close_W1s1< 3.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && BB_iD_Center_M15>= 0 && Levl_Low_H1s1< - 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.42038217 0.38853503 0.19108280) if (Test_P!= 15173 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Low_D1s1N>=- 4.5 && Povtor_High_H4>=- 1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.48404255 0.35638298 0.15957447) if (Test_P!= 15320 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && DonProcVisota>= 2.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 1.5 && Polozhenie_H4>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.2913386 0.5393701 0.1692913) if (Test_P!= 15452 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_Low_H4>=- 1.5 && BB_iD_Center_M15< - 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4320988 0.3580247 0.2098765) if (Test_P!= 15662 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && rDeltaWorms_H1>= 3.5 && Part_D1>= 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4718615 0.3939394 0.1341991) if (Test_P!= 15676 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && DonProc_M15< 4.5 && Part_D1>= 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4941176 0.3764706 0.1294118) if (Test_P!= 15712 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Low_D1s1N>=- 4.5 && Povtor_High_H4>=- 1.5 && Levl_first_H4< - 0.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.49285714 0.32142857 0.18571429) if (Test_P!= 15832 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>= 1.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_first_D1< - 0.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4337900 0.3561644 0.2100457) if (Test_P!= 15839 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Levl_Close_H4< 0 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Low_MN1>=- 1.5 && Levl_Low_MN1s1N< 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4708738 0.3203883 0.2087379) if (Test_P!= 16308 ) if (Levl_Support_H1s1>=- 3.5 && Levl_Close_H1s1N< - 2.5 && rDeltaWorms< 1.5 && Levl_Close_W1s1>=- 1.5 && DonProc_M15< 4.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4750000 0.3500000 0.1750000) if (Test_P!= 16908 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=- 6.5 && DonProcVisota>= 2.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N< - 1.5 && Levl_Support_D1s1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4800000 0.3666667 0.1533333) if (Test_P!= 16932 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_High_W1s1N>=- 2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>= 1.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Low_MN1>=- 1.5 && Levl_Low_MN1s1N< 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4863014 0.3013699 0.2123288) if (Test_P!= 17143 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_Low_H4>=- 1.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI>=- 1.5 && Levl_Low_H1s1< - 1.5 && Levl_first_H1< 0.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4797297 0.3648649 0.1554054) if (Test_P!= 17417 ) if (DonProcVisota< 7.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && Povtor_High_H1< 0 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Peresek_Total_H1>= 2.5 && Levl_Close_MN1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4156627 0.3614458 0.2228916) if (Test_P!= 17806 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=- 4.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Low_MN1>=- 1.5 && rCalcLvlWorms_H1>= 0.5 && Levl_Close_D1s1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3802817 0.3732394 0.2464789) if (Test_P!= 17983 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && DonProcVisota>= 2.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N< - 1.5 && Levl_Support_D1s1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4484848 0.3757576 0.1757576) if (Test_P!= 18270 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && Povtor_Type_D1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4232365 0.3443983 0.2323651) if (Test_P!= 18416 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && BB_iD_Center_M1< 1.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_H1<- 0.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_W1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3723404 0.4716312 0.1560284) if (Test_P!= 18453 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_H1<- 0.5 && BB_iD_Up_M1< 4.5 && Levl_Close_W1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3802281 0.4828897 0.1368821) if (Test_P!= 18550 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && DonProcVisota>= 2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>= 1.5 && rLevl_Up_iD_RSI_H1< 6.5 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && Levl_Close_D1s1N>= 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3371429 0.4285714 0.2342857) if (Test_P!= 18568 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_first_H1<- 0.5 && Levl_Close_W1>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.3724138 0.4689655 0.1586207) if (Test_P!= 18900 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Close_W1>= 0 && Levl_Close_H4s1< 1.5 && Povtor_High_D1< 1.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.40458015 0.35114504 0.24427481) if (Test_P!= 18962 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Close_W1>= 0 && Levl_Low_MN1>=- 1.5 && Levl_Support_MN1s1< 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.51764706 0.35294118 0.12941176) if (Test_P!= 19785 ) if (Levl_Low_H1s1N<- 1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N<- 2.5 && Levl_Close_W1s1>=- 2.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1<- 2.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 && Levl_Low_MN1s1>=- 1.5 )CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.70588235 0.17647059 0.11764706) if (Test_P!= 20268 ) if (Levl_Low_H1s1N< - 1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N< - 2.5 && Levl_Low_W1s1N>=- 5.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 && Povtor_Low_H1>= 0 )CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.5380435 0.2934783 0.1684783) if (Test_P!= 22975 ) if (Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && LowPerekH1s1_0< 0.5 && Povtor_High_H1< 0 && Polozhenie_M1< 0 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_MN1>=- 0.5 && Levl_High_D1s1N>= 5.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4557823 0.3605442 0.1836735) if (Test_P!= 23782 ) if (Levl_Close_H4< 0 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 3.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_Close_H4s1N< 1.5 && Levl_Close_D1s1>=- 1.5 && Levl_High_MN1s1N>= 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4745763 0.3446328 0.1807910) if (Test_P!= 24450 ) if (Part_H4< 2.5 && rDeltaWorms< 2.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>= 1.5 && Povtor_Type_D1>= 0 && Levl_Low_H1s1< - 1.5 && Levl_first_D1< - 0.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4883721 0.3178295 0.1937984) if (Test_P!= 26817 ) if (Levl_first_H1s1>=- 0.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Part_D1< 3.5 && rDeltaWorms< 1.5 && Levl_Low_W1s1N>=- 4.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4424779 0.3864307 0.1710914) if (Test_P!= 28896 ) if (BB_iD_Down_H1< - 2.5 && HighPerekH1s1_1< 0.5 && BB_iD_Up_M1< 5.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Low_D1s1N>=- 4.5 && Levl_Close_W1s1N>= 0 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.4592275 0.3390558 0.2017167) if (Test_P!= 28997 ) if (Povtor_High_M15< 2.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>= 1.5 && BB_iD_Up_M1< 5.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Up_DC>= 1.5 && Povtor_High_D1>=- 3.5 && BB_iD_Center_H1>=- 1.5 && Levl_Low_H4< - 2.5 && Levl_Up_DC>= 2.5 ) CalcSell=CalcSell+ 1 ; //(0.47500000 0.31250000 0.21250000) if (Test_P!= 22765 ) if (Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && LowPerekH1s1_0< 0.5 && Povtor_High_H1>= 0 && Levl_High_H1>= 2.5 && HighPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_High_W1>= 2.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.2201258 0.4968553 0.2830189) if (Test_P!= 27506 ) if (BB_iD_Down_M1<- 5.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI<- 0.5 && rLevl_Up_iD_RSI_M15>= 6.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.2514793 0.4940828 0.2544379) if (Test_P!= 22645 ) if (Levl_Close_H4>= 0 && Levl_High_H4< 2.5 && Part_H4< 2.5 && Levl_High_H4s1N>=- 5.5 && Povtor_Type_D1>=- 2.5 && Part_H1>= 2.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.1513859 0.5181237 0.3304904) if (Test_P!= 6342 ) if (rOpen_WormsUp>= 0 && TimeHG>= 2.5 && Part_H4>= 2.5 && Levl_Low_H4s1N>=- 6.5 && Levl_Low_H4s1N>= 0 ) CalcSell= 0 ; //(0.17410714 0.64285714 0.18303571) if (Test_P!= 15115 ) if (BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=- 6.5 && DonProcVisota>= 2.5 && BB_iD_Down_H1<- 2.5 && Levl_Low_H4<- 2.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.2113821 0.4444444 0.3441734) if (Test_P!= 6613 ) if (Povtor_Type_H1>= 0 && TimeH>= 10.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Levl_Up_DC>= 1.5 && Levl_first_H1>= 0.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.3216080 0.5276382 0.1507538) if (Test_P!= 17112 ) if (BB_Peresek_Last_M1>= 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=- 1.5 && BB_iD_Down_M15>=- 5.5 && Levl_first_H1< - 0.5 && Levl_Low_H1s1>=- 1.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.3055556 0.5277778 0.1666667) if (Test_P!= 6523 ) if (rLevl_Up_iD_RSI>= 5.5 && Levl_Down_DC>=- 7.5 && Levl_Close_H1s1<- 2.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.2307692 0.5128205 0.2564103) if (Test_P!= 19466 ) if (Levl_Low_H1s1N>=- 1.5 && Levl_Up_DC>= 1.5 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Low_H1s1N>= 0 && BB_iD_Down_H1>=- 2.5 )CalcSell= 0 ; //(0.2408759 0.5669100 0.1922141) if (Test_P!= 20663 ) if (Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && Levl_High_H1>= 1.5 && rCalcLvlWorms< 2.5 && DonProcVisota>= 3.5 && Levl_Support_H1s1< 1.5 && Levl_Up_DC< 6.5 && Povtor_Low_D1>=- 1.5 && Levl_Support_D1>= 0 ) CalcSell= 0 ; //(0.1601562 0.4960938 0.3437500) if (Test_P!= 23266 ) if (Levl_Low_H1s1>=- 5.5 && Levl_Close_H1s1N>=- 2.5 && LowPerekH1s1_0< 0.5 && Povtor_High_H1>= 0 && Levl_High_H1>= 2.5 && Part_H1>= 2.5 && Levl_Support_D1s1< 1.5 && Levl_High_MN1s1N>=- 2.5 && rLevl_Down_iD_RSI_M15<- 6.5 ) CalcSell= 0 ; //(0.17368421 0.65263158 0.17368421) if (Test_P!= 1876 ) if (Povtor_Low_M1>= 0 && TimeHG>= 1.5 && BB_iD_Center_H1>= 0 ) CalcSell= 0 ; //(0.15019763 0.55844156 0.29136081) 이 결과를 제공합니다 4843개의 완료된 트랜잭션에 대해 84개의 시트가 사용되는 것으로 나타났습니다. 평균적으로 4843/84=58 입력은 필터를 포함하여 하나의 시트를 설명합니다. 이는 해당 영역이 닿지 않는다고 가정하는 경우이며 그렇지 않습니다. 필터 없이 구매만 하면 규칙(목록)당 1952/19=103개의 항목이 나오는데, 이는 이미 그렇게 작지 않습니다. 모든 것이 잘 될 것이지만 어떻게 든 Sharpe 비율이 작은 것으로 판명되었습니다. 전반적인 재무 결과를 희생할 수 있으며 몇 가지 필터를 더 추가하여 수익성 또는 수익성 있는 거래 비율과 같은 다른 지표를 크게 개선할 수 있습니다. 그리고 예, 21k의 최대 연속 이익은 분명히 예외입니다. 2014년에는 루블이 매우 빠르게 떨어졌습니다. 무역 시스템 리그. 우리는 디지털 필터를 기반으로 한 BrainSystem: 거래 시스템 개발 [삭제] 2018.12.31 02:59 #12506 멋지게 장착되었지만 완벽하지는 않습니다. 많은 기능이 필요하지 않음) 내가 알기로는 56%의 기록이 있는 MT4의 분입니까? 그럼 당신은 그것을 버릴 수 있습니다 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 03:33 #12507 막심 드미트리예프스키 : 멋지게 장착되었지만 완벽하지는 않습니다. 많은 기능이 필요하지 않음) 내가 알기로는 56%의 기록이 있는 MT4의 분입니까? 그럼 당신은 그것을 버릴 수 있습니다 잎이 많은 버전을 살펴보겠습니다. 이것은 MT5입니다. 예, 분이지만 실제 틱을 테스트하고 수수료를 고려하면 거래당 3포인트를 빼고 더 이상은 하지 않으며 현실은 총 -5포인트의 미끄러짐에 대해 또 다른 2포인트를 던집니다. 결과에서 마이너스 20k는 안전하게 제거할 수 있습니다. [삭제] 2018.12.31 03:51 #12508

알렉세이 비아즈미킨 :

잎이 많은 버전을 살펴보겠습니다. 이것은 MT5입니다. 예, 분이지만 실제 틱을 테스트하고 수수료를 고려하면 거래당 3포인트를 빼고 더 이상은 하지 않으며 현실은 총 -5포인트의 미끄러짐에 대해 또 다른 2포인트를 던집니다. 결과에서 마이너스 20k는 안전하게 제거할 수 있습니다.

나는 여기서 테스트와 oo를 표시하고 대시로 구분하는 것이 관례라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다. 첫 번째가 완료될 때까지 다른 모든 것은 중요하지 않습니다.

글쎄요, 게다가 설명은 항상 그렇듯이 명확하지 않고 세부 사항을 이끌어 낼 의향도 없습니다. 왜 스플릿이 있는 이 신발류, 당신 외에 누가 그것을 필요로 합니까?

봇이 모든 틱 에서 작동하는 경우 반복합니다. 신호를 확인하고 있는데 인공 진드기에 표시하는 것조차 적절하지 않습니다. 4843개의 완료된 트랜잭션에 대해 84개의 시트가 사용되는 것으로 나타났습니다. 평균적으로 4843/84=58 입력은 필터를 포함하여 하나의 시트를 설명합니다. 이는 해당 영역이 닿지 않는다고 가정하는 경우이며 그렇지 않습니다. 필터 없이 구매만 하면 규칙(목록)당 1952/19=103개의 항목이 나오는데, 이는 이미 그렇게 작지 않습니다. 모든 것이 잘 될 것이지만 어떻게 든 Sharpe 비율이 작은 것으로 판명되었습니다. 전반적인 재무 결과를 희생할 수 있으며 몇 가지 필터를 더 추가하여 수익성 또는 수익성 있는 거래 비율과 같은 다른 지표를 크게 개선할 수 있습니다. 그리고 예, 21k의 최대 연속 이익은 분명히 예외입니다. 2014년에는 루블이 매우 빠르게 떨어졌습니다.

트레이딩 기회를 놓치고 있어요:

무료 트레이딩 앱
복사용 8,000 이상의 시그널
금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스
분명히 나는 모델을 생성하기 위해 다른 개념을 제안했습니다. 훈련 샘플에서 규칙을 검색하고 이러한 규칙이 테스트 샘플에서 주장될 때 catboost에서 비슷한 것이 사용되었을 수 있습니다. 그래서 샘플의 일부에 대해 훈련을 받았습니다. 그런 다음 전체 사용 가능한 기록 및 동일한 선택에 대해 수신된 규칙(잎)을 확인했지만 실제로는 모델의 잎 수 측면에서 더 효율적입니다. 네, 완전히 독립적인(리프 생성(교육) 및 모델 선택에 참여하지 않음) 샘플에 대한 검증은 없습니다. 주요 아이디어는 설명된 이벤트의 수가 충분히 클 경우 모델에서 결정을 내리는 데 사용되는 리프가 적을수록 이 모델이 더 안정적이라는 것입니다.
거래 시스템은 바가 열릴 때 작동하므로 여기서 진드기는 그러한 역할을 하지 않습니다.
내 파일에 기록이 2018년 10월까지만 있었다는 것을 기억했습니다. 이제 11월과 12월에 테스트할 것입니다. 이것은 독립 샘플이 될 것입니다.
