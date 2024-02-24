트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2451 1...244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.09.04 19:38 #24501 알렉세이 타라바노프 # : 앞으로의 모든 것 어떤 의미에서? Алексей Тарабанов 2021.09.04 19:39 #24502 제 손녀는 페르시아어와 중국어를 배우고 있습니다. 더 많은 일본인에게 스파이를 요청합니다. mytarmailS 2021.09.04 19:52 #24503 알렉세이 타라바노프 # : 제 손녀는 페르시아어와 중국어를 배우고 있습니다. 더 많은 일본인에게 스파이를 요청합니다. 물론 쿨하지만 근시안적이지는 않습니다(부모의 말투). 프로그래밍 언어를 가르치는 것이 더 나을 것이고 사고력도 발달합니다 ... 이미 번역가들은 아주 잘 일하고 있습니다. 10년 안에 나는 세계의 모든 언어의 번역을 포함하여 많은 좋은 것으로 뇌에 칩을 이식하는 것이 가능할 것이라고 생각합니다. 그들은 이미 연결하는 방법을 배웠습니다 두뇌, 그렇다면 시간 문제 일뿐입니다 ... 따라서 지금 아이에게 많은 언어를 가르치는 것은 Tesla가 이미 완전 자동 조종 장치로 당신을 지나치고 있다는 것을 눈치 채지 못하고 조종사, 트럭 운전사, 택시 운전사 등이되는 꿈을 꾸는 것과 같습니다 ... 곧 많은 사람들이 직업은 영원히 사라질 것이고 그것에 대해 생각해야합니다. . FOREX - 동향, 예측 mql5의 출시일을 알려주실 수 흥미롭고 유머러스한 Алексей Тарабанов 2021.09.04 19:55 #24504 파이썬과 함께 mytarmailS 2021.09.04 20:00 #24505 알렉세이 타라바노프 # : 파이썬과 함께 시원한 Andrey Dik 2021.09.04 21:05 #24506 막심 드미트리예프스키 # : 한 클래스에 대한 뉴런 활성화의 절반, 다른 클래스에 대한 절반. 그런 원시적인 논리를 바탕으로. 편향되어 있다면 클래스의 균형이 잘 맞지 않을 수 있습니다. 그리고 극단값으로 인해 그라디언트가 파열되거나 페이드되는 것 같습니다. 맥스, 결론을 서두르지 마세요. 귀하의 게시물에 있는 "아마도"라는 단어는 질문을 그런 식으로 구성하는 것에 대해 생각하지 않았음을 암시합니다. 맞습니까? 일반적으로 신경망, 특히 MLP는 매우 유연한 것이며, 하나의 동일한 기능 집합을 동일한 네트워크로 동등하게 나눌 수 있지만 뉴런 가중치의 값은 서로 다릅니다.... 맞죠? - 그렇다면 가중치 세트에 대한 이러한 옵션 중 어느 것이 더 강력한가에 대한 질문이 발생합니다. 그리고 내 게시물에 답한 두 번째 사람과 함께 나는 더 이상 대화를 유지할 필요가 없다고 생각합니다. 그것은 무의미합니다. 항목 대 핍 최적화 결과에 대한 도움 의무를 이행하지 않고 돈을 [삭제] 2021.09.04 21:21 #24507 알렉세이 타라바노프 # : Zhi, shi는 편지와 함께 쓰여지고 예외가 있습니다. ;) Aleksei Kuznetsov 2021.09.04 22:17 #24508 안드레이 딕 # : 맥스, 결론을 서두르지 마세요. 귀하의 게시물에 있는 "아마도"라는 단어는 질문을 그런 식으로 구성하는 것에 대해 생각하지 않았음을 암시합니다. 맞습니까? 일반적으로 신경망, 특히 MLP는 매우 유연한 것이며, 하나의 동일한 기능 집합을 동일한 네트워크로 동등하게 나눌 수 있지만 뉴런 가중치의 값은 서로 다릅니다.... 맞죠? - 그렇다면 가중치 세트에 대한 이러한 옵션 중 어느 것이 더 강력한가에 대한 질문이 발생합니다. 그리고 내 게시물에 답한 두 번째 사람과 함께 나는 더 이상 대화를 유지할 필요가 없다고 생각합니다. 그것은 무의미합니다. 말도 안되는 소리 하지마 테스트에서 모델을 선택해야 한다고 올바르게 답하셨습니다. 그리고 교차 검증이나 앞으로 나아가는 것이 더 좋습니다. 경험은 연습을 통해 얻어지지만 ... 해라) 그러면 시험을 보게 될 것이다. Andrey Dik 2021.09.04 22:59 #24509 도서관 # : 말도 안되는 소리 하지마 테스트에서 모델을 선택해야 한다고 올바르게 답하셨습니다. 그리고 교차 검증이나 앞으로 나아가는 것이 더 좋습니다. 경험은 연습을 통해 얻어지지만 ... 해라) 그러면 시험을 보게 될 것이다. 테스트에서?... 테스트는 함수의 도함수와 동일합니다. 동일한 곡선일 수 있고 동일한 점에서 접하지만 두 개의 다른 함수에 접할 수 있습니다. 나는 이 스레드에 있는 옛날 사람들의 기분을 상하게 하고 싶지 않지만, 당신은 이미 수년 동안 기본적인 것들을 알고 있어야 합니다. 그러나 경험에 대해 - 일반적으로 재미있습니다. [삭제] 2021.09.04 23:16 #24510 . 1...244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
앞으로의 모든 것
어떤 의미에서?
제 손녀는 페르시아어와 중국어를 배우고 있습니다. 더 많은 일본인에게 스파이를 요청합니다.
제 손녀는 페르시아어와 중국어를 배우고 있습니다. 더 많은 일본인에게 스파이를 요청합니다.
물론 쿨하지만 근시안적이지는 않습니다(부모의 말투). 프로그래밍 언어를 가르치는 것이 더 나을 것이고 사고력도 발달합니다 ...
이미 번역가들은 아주 잘 일하고 있습니다. 10년 안에 나는 세계의 모든 언어의 번역을 포함하여 많은 좋은 것으로 뇌에 칩을 이식하는 것이 가능할 것이라고 생각합니다. 그들은 이미 연결하는 방법을 배웠습니다 두뇌, 그렇다면 시간 문제 일뿐입니다 ...
따라서 지금 아이에게 많은 언어를 가르치는 것은 Tesla가 이미 완전 자동 조종 장치로 당신을 지나치고 있다는 것을 눈치 채지 못하고 조종사, 트럭 운전사, 택시 운전사 등이되는 꿈을 꾸는 것과 같습니다 ... 곧 많은 사람들이 직업은 영원히 사라질 것이고 그것에 대해 생각해야합니다. .
파이썬과 함께
시원한
한 클래스에 대한 뉴런 활성화의 절반, 다른 클래스에 대한 절반. 그런 원시적인 논리를 바탕으로. 편향되어 있다면 클래스의 균형이 잘 맞지 않을 수 있습니다. 그리고 극단값으로 인해 그라디언트가 파열되거나 페이드되는 것 같습니다.
맥스, 결론을 서두르지 마세요.
귀하의 게시물에 있는 "아마도"라는 단어는 질문을 그런 식으로 구성하는 것에 대해 생각하지 않았음을 암시합니다. 맞습니까?
일반적으로 신경망, 특히 MLP는 매우 유연한 것이며, 하나의 동일한 기능 집합을 동일한 네트워크로 동등하게 나눌 수 있지만 뉴런 가중치의 값은 서로 다릅니다.... 맞죠? - 그렇다면 가중치 세트에 대한 이러한 옵션 중 어느 것이 더 강력한가에 대한 질문이 발생합니다.
그리고 내 게시물에 답한 두 번째 사람과 함께 나는 더 이상 대화를 유지할 필요가 없다고 생각합니다. 그것은 무의미합니다.
Zhi, shi는 편지와 함께 쓰여지고
예외가 있습니다. ;)
맥스, 결론을 서두르지 마세요.
귀하의 게시물에 있는 "아마도"라는 단어는 질문을 그런 식으로 구성하는 것에 대해 생각하지 않았음을 암시합니다. 맞습니까?
일반적으로 신경망, 특히 MLP는 매우 유연한 것이며, 하나의 동일한 기능 집합을 동일한 네트워크로 동등하게 나눌 수 있지만 뉴런 가중치의 값은 서로 다릅니다.... 맞죠? - 그렇다면 가중치 세트에 대한 이러한 옵션 중 어느 것이 더 강력한가에 대한 질문이 발생합니다.
그리고 내 게시물에 답한 두 번째 사람과 함께 나는 더 이상 대화를 유지할 필요가 없다고 생각합니다. 그것은 무의미합니다.
말도 안되는 소리 하지마 테스트에서 모델을 선택해야 한다고 올바르게 답하셨습니다. 그리고 교차 검증이나 앞으로 나아가는 것이 더 좋습니다.
경험은 연습을 통해 얻어지지만 ... 해라) 그러면 시험을 보게 될 것이다.
말도 안되는 소리 하지마 테스트에서 모델을 선택해야 한다고 올바르게 답하셨습니다. 그리고 교차 검증이나 앞으로 나아가는 것이 더 좋습니다.
경험은 연습을 통해 얻어지지만 ... 해라) 그러면 시험을 보게 될 것이다.
테스트에서?... 테스트는 함수의 도함수와 동일합니다. 동일한 곡선일 수 있고 동일한 점에서 접하지만 두 개의 다른 함수에 접할 수 있습니다.
나는 이 스레드에 있는 옛날 사람들의 기분을 상하게 하고 싶지 않지만, 당신은 이미 수년 동안 기본적인 것들을 알고 있어야 합니다. 그러나 경험에 대해 - 일반적으로 재미있습니다.
.