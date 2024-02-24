트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1222 1...121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229...3399 새 코멘트 aleger 2018.12.20 19:15 #12211 이반 네그레쉬니 : MS IE 11 좋아요, 감사합니다, 죄송합니다. 모든 일에 행운을 빕니다! Wizard2018 2018.12.21 04:43 #12212 독성 : , 시장은 조금 다르고, 위계가 없고, 큰 투자자는 작은 것으로 구성되지 않고, 그들 중 더 작은 것은 더 작고, 그들 사이에 연결이 없고, 큰 투자자는 자신의 방식으로 행동하고, 작은 것에서 그들만의 방식으로 헤지 거래를 하는 사람들 등 프랙탈리티는 있지만 계층 구조는 없습니다. 시장에는 "수준" 사이에 강화된 콘크리트 연결이 있는 잔인한 계층 구조가 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2018.12.21 08:36 #12213 마법사2018 : 시장에는 "수준" 사이에 강화된 콘크리트 연결이 있는 잔인한 계층 구조가 있습니다. 어떻게 생각하십니까? 이 수준이 원형 Forex 수치와 연결되어 있습니까, 아니면 CME 가격과 함께 "부동"합니까? 결국 CME에는 자체 가격이 있으며(Forex와 동기화되지만 시프트가 있음) 라운드 번호는 라운드 Forex와 일치하지 않습니다. 그리고 일반적으로 누가 누구를 흔드는가: Forex exchange 또는 Forex exchange? Ivan Negreshniy 2018.12.21 08:41 #12214 독성 : 나는 RNN과 LSTM을 시도했지만 결과는 평범했습니다. 이것은 내 개인적인 경험입니다. 누군가는 성공할 수 있습니다. 저는 개인적으로 backprop가 있는 모든 신경망에 관심을 잃었습니다. 번거로움이 많고 결과가 불안정하고 매우 느립니다. CNN과 RNN에는 자체 틈새 시장이 있습니다. , 사진, 비디오, 소리, 연설 등 여기에는 이해할 수 있는 이유, 즉 계층 구조가 있습니다. 하나는 세 번째의 일부인 다른 하나로 구성되는 식입니다. 사진, 말 등이 배열되는 방식입니다. 우리 물질 세계의 구조의 결과로 시장은 약간 다르고 계층 구조가 없으며 큰 투자자는 작은 것으로 구성되지 않으며 그들의 투자자는 더 작고 그들 사이에 연결이 없습니다. 자신의 방식으로 행동하고, 헤지 거래자는 자신의 방식으로 행동합니다. 프랙탈리티는 있지만 계층 구조는 없습니다. 그러나 일반적으로 딥 러닝은 맥락에서 매우 흥미로운 주제입니다. 가끔 깊이 파고들기도 하지만 시장에 적용할 수 있다는 대가를 치러야 하기 때문에 현재로서는 회의적입니다. 당신은 딥 러닝과 신경망을 유행하는 트렌드로 이야기하지만, 우리의 모든 작업은 부스팅을 통해 문제 없이 해결할 수 있습니다. 금융 시장의 계층 구조와 관련하여 문제는 논쟁의 여지가 있지만 부스팅->포레스트->의사결정 트리와 같은 또 다른 계층 구조와 이와 관련된 순전히 기술적인 문제가 분명합니다. 예를 들어, 모델의 목표 값은 나무 잎에 상수로 저장되며 가격이나 신호 수준과 같은 연속적인 값, 클래스 레이블과 같은 불연속적인 값만 거기에 넣는 것은 의미가 없습니다. 동시에 예측 변수와 상수는 분기 노드에 저장되고 모델이 외삽하는 기능을 제한하며 예측의 중간 결과를 평활화하는 것은 앙상블에서 가중 투표를 통해서만 발생할 수 있습니다. 즉, 정의에 따라 부스팅을 사용하면 좁은 분류 프레임워크에 의해 제한되는 반면 기본 퍼셉트론을 기반으로 하는 모델에서도 이미 많은 출력으로 회귀 문제를 해결할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 신경망에 비해 항상 부스팅이 수반되는 트리 구축을 위한 빠르고 재귀적인 알고리즘으로 인한 학습 속도라는 주요 이점조차도 최근 논란이 되고 있습니다. "New Neural"은 MetaTrader 5 고전적인 기술 분석은 더 신경망 및 입력 Wizard2018 2018.12.21 09:45 #12215 도서관 : 어떻게 생각하십니까? 이러한 수준이 외환 수치의 원형과 관련이 있습니까? 아니면 CME 가격과 함께 "부동"합니까? 아니요, 그들은 묶여 있지 않고 떠 있습니다. CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 11:37 #12216 mytarmails : 그래서 왜 이러는거야? 그 이유입니다. 하나의 주문은 마치 그리드가 추세와 반등에서 동시에 작동하는 것처럼 나에게 효과가 있습니다(투기 중 언제든지, 로트는 항상 동일합니다. 최소 주문). 나는 빨간 부분이 걱정된다. 가격이 "상승"할 때 나타납니다. 따라서 추세나 조정에 의해 돈을 버는 것은 비현실적입니다. 역사적 노이즈 (3000-4000 포인트) 기존 방법을 사용하여 감지하는 것은 단순히 불가능합니다. 첫 번째 고정 축소(첫 번째 빨간색 사각형)를 복원하는 데 한 달이 걸렸습니다. 로봇은 항상 같은 방식으로 작동하며 몇 가지 적응형 통계 매개변수만 있으면 됩니다. 주문 시스템은 항상 동일합니다. 이러한 소음으로 모든 매개 변수가 미친 듯이 뛰기 때문에 여기에는 MO만 남습니다. 이것은 음수 확률의 예입니다. 내 로봇에서 의도적으로 이 작업을 수행하여 단점이 명확하게 표시되도록 했습니다. 다음은 실제 생활에서 작동하는 방식입니다. 확률을 조작하여 주식 차트를 사용하여 약점을 강조했습니다.. 성배!! 드디어 세뇌. 거래: 수동 및 중재 mytarmailS 2018.12.21 12:55 #12217 마틴 체게바라 : 그 이유입니다. 당신은 짠 아니에요, 그렇지? )) Кеша Рутов 2018.12.21 14:34 #12218 독성 : Lyokha는 외국인을 뽑았고 어떤 종류의 헤지 펀드인지 알 수 있습니다. 이제 부정적인 오류에 대해 트롤 할 사람이 없으며 ZZ, 현지 유사한 사무실은 전화와 가정용 컴퓨터를 모니터링합니다. 포럼에서 농담을 할 수 없습니다. 당신을 감옥에 넣어. 이런 ... 그래서 우리는 당신의 Alyosha가 화난 투자자로부터 도망치고 있다고 믿었습니다. 독성 : 100% 정확도가 뭐지?))) 그런 다음 그들은 아마도 오랫동안 완두콩으로 벽을 두드린 후 누군가와 도망 쳤을 것입니다. 53-55% 모든 것, 약 70-90%에 관한 이야기는 완전한 쓰레기입니다. 반복하다 ... 독성 : 틀리면 다행이지만 IMHO에는 "다른 접근 방식"이 없습니다. 이 경우 모든 것이 주로 데이터, 수량 및 품질에 의해 결정됩니다. Forex 커뮤니티의 의욕을 꺾는 헛소리는 자격을 갖춘 투자자와 그들의 수조, 하버드와 내부자에 대해 이야기하기 시작합니다. 올바른 정신을 가진 사람은 아무도 모멘텀을 예측할 수 없으며 예측할 수 없으며 다음 틱을 아무도 알지 못합니다. 또는 다음 분 촛불이 어디로 움직일지, 수익성 있는 거래를 위해 이것을 알 필요가 없습니다. 반전 전략은 의존하지 않습니다. 방향 예측이 전혀없고 추세 전략이 이러한 예측 없이도 할 수 있으므로 플랫, 채널, 그리드 등이 플랫에서 작동 할 때 추세가있을 때 시장의 상태를 알아야합니다. 손. 추신: 당신은 갈 것인가... 여기에서 Alyosha를 따라... 자동 매직 넘버 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 다중 기간 표시기 Vizard_ 2018.12.21 17:27 #12219 Kesha Rutov : 시장의 상태 를 알아야 합니다. 추세가 가능성이 있을 때 플랫, 예를 보여... CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 17:41 #12220 mytarmailS : 당신은 짠 아니에요, 그렇지? )) 일반적으로 나는 이것에서 복잡한 것을 보지 못합니다 ... 어떤 종류의 소금을 의미하는지 모르겠습니다) 나는 이미 정보 인식을 위해 ... 객체-특징 행렬은 가능한 한 멀리 컴파일됩니다 .. 거기에서 신경망을 끝내는 것이 남아 있습니다 ... 예, 정말 관심이 있습니다 ... 스스로 무언가를 할 때 작동 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다) 네, 정말 뭔가 할 수 있는 사람이 소수에 불과하다는 사실에 이미 익숙해졌습니다.. 나머지는 너무 .. popi *** 여기 프랑스인에게 미안합니다. 추신 : 마지막 문구를 개인적으로 취하는 사람은 헛되지 않음을 의미합니다.) 1...121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋아요, 감사합니다, 죄송합니다. 모든 일에 행운을 빕니다!
, 시장은 조금 다르고, 위계가 없고, 큰 투자자는 작은 것으로 구성되지 않고, 그들 중 더 작은 것은 더 작고, 그들 사이에 연결이 없고, 큰 투자자는 자신의 방식으로 행동하고, 작은 것에서 그들만의 방식으로 헤지 거래를 하는 사람들 등 프랙탈리티는 있지만 계층 구조는 없습니다.
시장에는 "수준" 사이에 강화된 콘크리트 연결이 있는 잔인한 계층 구조가 있습니다.
그리고 일반적으로 누가 누구를 흔드는가: Forex exchange 또는 Forex exchange?
나는 RNN과 LSTM을 시도했지만 결과는 평범했습니다. 이것은 내 개인적인 경험입니다. 누군가는 성공할 수 있습니다. 저는 개인적으로 backprop가 있는 모든 신경망에 관심을 잃었습니다. 번거로움이 많고 결과가 불안정하고 매우 느립니다. CNN과 RNN에는 자체 틈새 시장이 있습니다. , 사진, 비디오, 소리, 연설 등 여기에는 이해할 수 있는 이유, 즉 계층 구조가 있습니다. 하나는 세 번째의 일부인 다른 하나로 구성되는 식입니다. 사진, 말 등이 배열되는 방식입니다. 우리 물질 세계의 구조의 결과로 시장은 약간 다르고 계층 구조가 없으며 큰 투자자는 작은 것으로 구성되지 않으며 그들의 투자자는 더 작고 그들 사이에 연결이 없습니다. 자신의 방식으로 행동하고, 헤지 거래자는 자신의 방식으로 행동합니다. 프랙탈리티는 있지만 계층 구조는 없습니다.
그러나 일반적으로 딥 러닝은 맥락에서 매우 흥미로운 주제입니다. 가끔 깊이 파고들기도 하지만 시장에 적용할 수 있다는 대가를 치러야 하기 때문에 현재로서는 회의적입니다.
당신은 딥 러닝과 신경망을 유행하는 트렌드로 이야기하지만, 우리의 모든 작업은 부스팅을 통해 문제 없이 해결할 수 있습니다.
금융 시장의 계층 구조와 관련하여 문제는 논쟁의 여지가 있지만 부스팅->포레스트->의사결정 트리와 같은 또 다른 계층 구조와 이와 관련된 순전히 기술적인 문제가 분명합니다.
예를 들어, 모델의 목표 값은 나무 잎에 상수로 저장되며 가격이나 신호 수준과 같은 연속적인 값, 클래스 레이블과 같은 불연속적인 값만 거기에 넣는 것은 의미가 없습니다.
동시에 예측 변수와 상수는 분기 노드에 저장되고 모델이 외삽하는 기능을 제한하며 예측의 중간 결과를 평활화하는 것은 앙상블에서 가중 투표를 통해서만 발생할 수 있습니다.
즉, 정의에 따라 부스팅을 사용하면 좁은 분류 프레임워크에 의해 제한되는 반면 기본 퍼셉트론을 기반으로 하는 모델에서도 이미 많은 출력으로 회귀 문제를 해결할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 신경망에 비해 항상 부스팅이 수반되는 트리 구축을 위한 빠르고 재귀적인 알고리즘으로 인한 학습 속도라는 주요 이점조차도 최근 논란이 되고 있습니다.
어떻게 생각하십니까? 이러한 수준이 외환 수치의 원형과 관련이 있습니까? 아니면 CME 가격과 함께 "부동"합니까?
그 이유입니다. 하나의 주문은 마치 그리드가 추세와 반등에서 동시에 작동하는 것처럼 나에게 효과가 있습니다(투기 중 언제든지, 로트는 항상 동일합니다. 최소 주문).
나는 빨간 부분이 걱정된다.
가격이 "상승"할 때 나타납니다. 따라서 추세나 조정에 의해 돈을 버는 것은 비현실적입니다.
역사적 노이즈 (3000-4000 포인트) 기존 방법을 사용하여 감지하는 것은 단순히 불가능합니다.
첫 번째 고정 축소(첫 번째 빨간색 사각형)를 복원하는 데 한 달이 걸렸습니다.
로봇은 항상 같은 방식으로 작동하며 몇 가지 적응형 통계 매개변수만 있으면 됩니다. 주문 시스템은 항상 동일합니다.
이러한 소음으로 모든 매개 변수가 미친 듯이 뛰기 때문에 여기에는 MO만 남습니다.
이것은 음수 확률의 예입니다.
내 로봇에서 의도적으로 이 작업을 수행하여 단점이 명확하게 표시되도록 했습니다.
다음은 실제 생활에서 작동하는 방식입니다.
확률을 조작하여 주식 차트를 사용하여 약점을 강조했습니다..
Lyokha는 외국인을 뽑았고 어떤 종류의 헤지 펀드인지 알 수 있습니다. 이제 부정적인 오류에 대해 트롤 할 사람이 없으며 ZZ, 현지 유사한 사무실은 전화와 가정용 컴퓨터를 모니터링합니다. 포럼에서 농담을 할 수 없습니다. 당신을 감옥에 넣어.
이런 ... 그래서 우리는 당신의 Alyosha가 화난 투자자로부터 도망치고 있다고 믿었습니다.
100% 정확도가 뭐지?))) 그런 다음 그들은 아마도 오랫동안 완두콩으로 벽을 두드린 후 누군가와 도망 쳤을 것입니다. 53-55% 모든 것, 약 70-90%에 관한 이야기는 완전한 쓰레기입니다. 반복하다 ...
틀리면 다행이지만 IMHO에는 "다른 접근 방식"이 없습니다. 이 경우 모든 것이 주로 데이터, 수량 및 품질에 의해 결정됩니다.
Forex 커뮤니티의 의욕을 꺾는 헛소리는 자격을 갖춘 투자자와 그들의 수조, 하버드와 내부자에 대해 이야기하기 시작합니다.
올바른 정신을 가진 사람은 아무도 모멘텀을 예측할 수 없으며 예측할 수 없으며 다음 틱을 아무도 알지 못합니다. 또는 다음 분 촛불이 어디로 움직일지, 수익성 있는 거래를 위해 이것을 알 필요가 없습니다. 반전 전략은 의존하지 않습니다. 방향 예측이 전혀없고 추세 전략이 이러한 예측 없이도 할 수 있으므로 플랫, 채널, 그리드 등이 플랫에서 작동 할 때 추세가있을 때 시장의 상태를 알아야합니다. 손.
추신: 당신은 갈 것인가... 여기에서 Alyosha를 따라...
예를 보여...
일반적으로 나는 이것에서 복잡한 것을 보지 못합니다 ... 어떤 종류의 소금을 의미하는지 모르겠습니다)
나는 이미 정보 인식을 위해 ... 객체-특징 행렬은 가능한 한 멀리 컴파일됩니다 ..
거기에서 신경망을 끝내는 것이 남아 있습니다 ... 예, 정말 관심이 있습니다 ... 스스로 무언가를 할 때 작동 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다)
네, 정말 뭔가 할 수 있는 사람이 소수에 불과하다는 사실에 이미 익숙해졌습니다.. 나머지는 너무 .. popi *** 여기 프랑스인에게 미안합니다.
추신 : 마지막 문구를 개인적으로 취하는 사람은 헛되지 않음을 의미합니다.)