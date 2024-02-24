트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2447 1...244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2021.08.26 16:07 #24461 도서관 : 어떤 버섯을 먹나요? 많은 수의 충동은 파동 현상을 일으킬 것입니다. 변조가 적용됩니다. Rorschach 2021.08.26 20:53 #24462 mytarmails : 작동하지 않습니다 더 깊이 파고 들면 효과가 있을 수 있습니다. mytarmailS 2021.08.27 07:53 #24463 로르샤흐 : 더 깊이 파고 들면 효과가 있을 수 있습니다. 예를 들어 Mihail Marchukajtes 2021.08.27 10:46 #24464 이 항목을 평가하십시오. 상당히 현실적인 포인트가 전해지고 있습니다! Rorschach 2021.08.27 11:24 #24465 mytarmailS # : 예를 들어 푸리에/웨이블릿 나의 방법 내가 남들보다 '잘 본다'면 뭔가를 찾을 수 있을까? Mihail Marchukajtes 2021.08.27 11:42 #24466 로르샤흐 # : 푸리에/웨이블릿 나의 방법 내가 남들보다 '잘 본다'면 뭔가를 찾을 수 있을까? 좋은 수입을 얻으려면 미래를 보거나 적어도 실행 점유율이 높은 확률을 보아야 하기 때문에 그럴 가능성은 없습니다. 그렇지 않으면 슈퍼 스무딩 알고리즘이 있더라도 거의 의미가 없습니다 :-( mytarmailS 2021.08.27 12:07 #24467 로르샤흐 # : 푸리에/웨이블릿 나의 방법 내가 남들보다 '잘 본다'면 뭔가를 찾을 수 있을까? 아니오.. 스펙트럼을 "보지" 마십시오. 현재 패턴, 스펙트럼 또는 기타 이후의 후속 가격 움직임에 반복성이 없습니다. TF 불변성 문제를 해결하고 데이터를 변환하여 동일한 값을 얻을 수 있습니다. 그런데 분과 주를 모두 살펴보면 신호 주파수 응답이 유용할 수 있습니다. 다른 길이 있어 일제히 가 Mihail Marchukajtes 2021.08.27 12:15 #24468 볼륨의 클러스터 분석은 그러한 방법 중 하나일 뿐입니다. D1의 데이터가 M1의 데이터와 동일하거나 오히려 패턴입니다. 그리고 그것은 이 분석을 우월하게 만듭니다.... mytarmailS 2021.08.27 13:05 #24469 패턴을 검색하려면 먼저 가장 기본적인 데이터 변환 방법을 마스터해야 합니다. 두뇌는 생각하지 않고 그것을하지만 알고리즘은 그것을 처방해야합니다 ================= 하나, 패턴, 자유도, 아직 트랜드를 지우지 않았는지, 회전하지 않았는지 등.... 이제 마지막 n개의 값을 AMO에 제출하고 기적을 기다리는 것이 얼마나 어리석은 일인지 이해 하시겠습니까? 저도 이렇게 하고 있지만, 이게 가장 쉬운 방법이고 생각할 필요도 없고 결과도 예측 가능하기 때문에 고백합니다.. [삭제] 2021.08.27 13:19 #24470 Michael Marchukajtes # : 이 항목을 평가하십시오. 상당히 현실적인 포인트가 전해지고 있습니다! 사육. "파이 판매자"-19:30부터 시청-그 자신이 이것에 대해 이야기합니다. 글쎄, "효율적인 시장"이라는 말도 안되는 소리에 대해 - 그는 그것이 무엇인지 모릅니다. 그는 이 걸림돌( "효율적인 시장" 이론)이 그 자체로 razvodilova의 도구라는 것을 이해하지 못합니다. 그는 이것을 이해하지 못했습니다. 1...244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 항목을 평가하십시오. 상당히 현실적인 포인트가 전해지고 있습니다!
푸리에/웨이블릿
나의 방법
내가 남들보다 '잘 본다'면 뭔가를 찾을 수 있을까?
패턴을 검색하려면 먼저 가장 기본적인 데이터 변환 방법을 마스터해야 합니다.
두뇌는 생각하지 않고 그것을하지만 알고리즘은 그것을 처방해야합니다
하나, 패턴, 자유도, 아직 트랜드를 지우지 않았는지, 회전하지 않았는지 등....
이제 마지막 n개의 값을 AMO에 제출하고 기적을 기다리는 것이 얼마나 어리석은 일인지 이해 하시겠습니까?
저도 이렇게 하고 있지만, 이게 가장 쉬운 방법이고 생각할 필요도 없고 결과도 예측 가능하기 때문에 고백합니다..
사육. "파이 판매자"-19:30부터 시청-그 자신이 이것에 대해 이야기합니다.
글쎄, "효율적인 시장"이라는 말도 안되는 소리에 대해 - 그는 그것이 무엇인지 모릅니다. 그는 이 걸림돌( "효율적인 시장" 이론)이 그 자체로 razvodilova의 도구라는 것을 이해하지 못합니다. 그는 이것을 이해하지 못했습니다.