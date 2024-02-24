트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1192 1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.12.10 08:36 #11911 이고르 마카누 : 처음으로 찾았다 예, 감사합니다, 이미 다운로드했습니다) 머리 주위의 통계 또는 무엇이든 .. 간단히 말해서 통계를 찾기 위한 프레임워크입니다. 신경망에 과적합할 대상을 찾는 것과 같이 나중에 패턴을 조정해야 합니다. [삭제] 2018.12.10 08:38 #11912 알렉세이 니콜라예프 : 당신은 한 번 Quantopian에 대해 썼습니다. 흥미로운 것이 있습니까? 오랫동안 있지 않았습니다. 글쎄, 상인이있다. 당신이 그것을 부를 수 있다면 여기보다 더 구걸하는, 다른 기사가있다. 거래에서 머신 러닝에 대한 많은 논의가 있습니다. 저는 주로 이것에 관심이 있습니다. 뭔가 다른게 있을지도 몰라 다 따라할 시간이 없어 Aleksey Nikolayev 2018.12.10 08:38 #11913 막심 드미트리예프스키 : 오랫동안 들어가지 않았습니다. 글쎄, 상인이 있습니다. 당신이 그것을 부를 수 있다면 여기보다 더 많이 묻습니다. 다른 기사가 있습니다. 그리고 접근 방식 자체 - 모든 것이 하나의 환경과 분석 및 거래에 있을 때? 실제로 어떻게 보이는지 흥미롭습니다. [삭제] 2018.12.10 08:42 #11914 알렉세이 니콜라예프 : 그리고 접근 방식 자체 - 모든 것이 하나의 환경과 분석 및 거래에 있을 때? 실제로 어떻게 보이는지 흥미롭습니다. 글쎄요, 실제로는 다양한 거래소와 DC를 위한 API가 있습니다. 왜 안 될까요.. 특히 암호화폐 거래소가 이제 대중화된다면 일반적으로 파이썬에서 길을 잃기가 쉽다고 생각합니다. 저에게 그것은 타이딩을 위한 멋진 언어입니다. 세부 사항을 연구해야 합니다. 현재 모스크바 지역에서 내 시스템을 찾고 있습니다. Aleksey Nikolayev 2018.12.10 08:49 #11915 막심 드미트리예프스키 : 글쎄요, 실제로는 다양한 거래소와 DC를 위한 API가 있습니다. 왜 안 될까요.. 특히 암호화폐 거래소가 이제 대중화된다면 일반적으로 파이썬에서 길을 잃기가 쉽다고 생각합니다. 나에게 그것은 타이딩을 위한 멋진 언어입니다. 세부 사항을 연구해야 합니다. 현재 모스크바 지역에서 내 시스템을 찾고 있습니다. 저도 자세히 공부하지 않았습니다. 나는 그들의 환경에서 승인 된 패키지 만 임의의 패키지를 연결하는 것이 불가능하다고 생각했습니다. 그리고 그들의 인용문이 마음에 들지 않는다면? 장점이 단점보다 얼마나 중요한지 잘 모르겠습니다. [삭제] 2018.12.10 08:59 #11916 알렉세이 니콜라예프 : 저도 자세히 공부하지 않았습니다. 나는 그들의 환경에서 승인 된 패키지 만 임의의 패키지를 연결하는 것이 불가능하다고 생각했습니다. 그리고 그들의 인용문이 마음에 들지 않는다면? 장점이 단점보다 얼마나 중요한지 잘 모르겠습니다. 그들의 환경도 패키지이고 테스터는 기본적으로 거기에 있고 내 생각에는 따옴표 로더가 있습니다. 사이트에서 아무것도 할 필요가 없습니다. 예 xs, 물론, 차량을 만들기 위해 다른 언어로 전환하는 것은 귀찮은 일입니다. 그것은 순전히 MO 때문에 저를 위한 것입니다. 왜냐하면 나라 Igor Makanu 2018.12.10 09:49 #11917 막심 드미트리예프스키 : 예 xs, 물론, 차량을 만들기 위해 다른 언어로 전환하는 것은 귀찮은 일입니다. 그것은 순전히 MO 때문에 저를 위한 것입니다. 왜냐하면 나라 Maxim, MO용 C# .net 라이브러리를 찾으셨습니까? MT5에 .net 지원이 있고 Windows 자체에서 오랫동안 NET Framework 지원이 지원되는 것이 있으면 멋질 것입니다. 이제 Google 기사 Simple C # 컴파일러 를 확인했습니다. Windows에 아무 것도 설치하지 않고 "Hello "단어" 콘솔에서 ... 멋지지만 기술은! 여기에서 원칙적으로 캐치가 무엇입니까? Metaquotes가이 방향으로 작업을 이동하면 지원이 있거나 오히려 이미 존재하며 Sharp에서 모델을 가져 와서 춤을 추지 않고 MT에 연결하는 것이 편리합니다. 탬버린으로 ;) Machine learning in trading: 내 접근 방식. 코어 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 [삭제] 2018.12.10 09:57 #11918 이고르 마카누 : Maxim, MO용 C# .net 라이브러리를 찾으셨습니까? MT5에 .net 지원이 있고 Windows 자체에서 오랫동안 NET Framework 지원이 지원되는 것이 있으면 멋질 것입니다. 이제 Google 기사 Simple C # 컴파일러 를 확인했습니다. Windows에 아무 것도 설치하지 않고 "Hello "단어" 콘솔에서 ... 멋지지만 기술은! 여기에서 원칙적으로 캐치가 무엇입니까? Metaquotes가이 방향으로 작업을 이동하면 지원이 있거나 오히려 이미 존재하며 Sharp에서 모델을 가져 와서없이 MT에 연결하는 것이 편리합니다. 탬버린으로 춤추다 ;) C ++ 또는 모든 MO에는 Sharp에 대한 Accord-framework.net이 있습니다. 더 이상 모르겠습니다. 그들은 MO를 위해 특별한 유형의 언어를 만들었습니다 .. 그것이 무엇인지 잊어 버렸습니다 .. 날카로운 것이 거기에 있습니다 .. 그러나 실제로 버그가 있습니다. 모두가 파이썬을 사용하기 때문에 주제가 발전하지 않습니다. Igor Makanu 2018.12.10 10:03 #11919 막심 드미트리예프스키 : 모두가 파이썬이기 때문에 주제가 발전하지 않습니다. 분명히 당신이 옳았습니다. 구글링, 모든 것이 일부 블로그에서 가져온 것입니다. 내가 Python으로 쓰기 시작했을 때... 첫 번째 스크립트, 그 다음 나의 첫 번째 "큰" 프로그램... 나는 즉시 작업 코드를 작성하기 시작했습니다. 가끔 어떻게 작동하는지 도무지 이해가 안가는데 작동되는 대본을 쓰고 받았어요. 내 자신의 필요에 따라 이러한 스크립트를 사용했기 때문에 이것은 특히 기뻤습니다. 처음에 나는 사이트에서 데이터를 가져오는 작은 스크레이퍼를 작성했으며, 그런 다음 이미 Lazarus로 작성된 프로그램에서 처리했습니다(얼마 전에 ...). 언어를 잘 몰랐지만 문서와 Google의 예제 덕분에 스크립트는 거의 맹목적으로 nano로 작성되었습니다. [삭제] 2018.12.10 10:07 #11920 이고르 마카누 : 분명히 당신이 옳았습니다. 구글링, 모든 것이 일부 블로그에서 가져온 것입니다. ML은 고급 활동이고 python은 고급 언어입니다. .. 더 조화롭게 될 수 있습니다. 모든 종류의 dll과 함께 ... 작동하는 모델을 구축하고 무언가를 탐색하려면 더욱 그렇습니다. mql5도 ...하지만 여기에 좋은 테스터와 기반이 있습니다 :) 1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
처음으로 찾았다
예, 감사합니다, 이미 다운로드했습니다)
머리 주위의 통계 또는 무엇이든 .. 간단히 말해서 통계를 찾기 위한 프레임워크입니다. 신경망에 과적합할 대상을 찾는 것과 같이 나중에 패턴을 조정해야 합니다.
당신은 한 번 Quantopian에 대해 썼습니다. 흥미로운 것이 있습니까?
그리고 접근 방식 자체 - 모든 것이 하나의 환경과 분석 및 거래에 있을 때? 실제로 어떻게 보이는지 흥미롭습니다.
글쎄요, 실제로는 다양한 거래소와 DC를 위한 API가 있습니다. 왜 안 될까요.. 특히 암호화폐 거래소가 이제 대중화된다면 일반적으로 파이썬에서 길을 잃기가 쉽다고 생각합니다.
저에게 그것은 타이딩을 위한 멋진 언어입니다. 세부 사항을 연구해야 합니다. 현재 모스크바 지역에서 내 시스템을 찾고 있습니다.
저도 자세히 공부하지 않았습니다. 나는 그들의 환경에서 승인 된 패키지 만 임의의 패키지를 연결하는 것이 불가능하다고 생각했습니다. 그리고 그들의 인용문이 마음에 들지 않는다면?
장점이 단점보다 얼마나 중요한지 잘 모르겠습니다.
그들의 환경도 패키지이고 테스터는 기본적으로 거기에 있고 내 생각에는 따옴표 로더가 있습니다. 사이트에서 아무것도 할 필요가 없습니다.
예 xs, 물론, 차량을 만들기 위해 다른 언어로 전환하는 것은 귀찮은 일입니다. 그것은 순전히 MO 때문에 저를 위한 것입니다. 왜냐하면 나라
Maxim, MO용 C# .net 라이브러리를 찾으셨습니까?
MT5에 .net 지원이 있고 Windows 자체에서 오랫동안 NET Framework 지원이 지원되는 것이 있으면 멋질 것입니다. 이제 Google 기사 Simple C # 컴파일러 를 확인했습니다. Windows에 아무 것도 설치하지 않고 "Hello "단어" 콘솔에서 ... 멋지지만 기술은!
여기에서 원칙적으로 캐치가 무엇입니까? Metaquotes가이 방향으로 작업을 이동하면 지원이 있거나 오히려 이미 존재하며 Sharp에서 모델을 가져 와서 춤을 추지 않고 MT에 연결하는 것이 편리합니다. 탬버린으로
;)
;)
C ++ 또는 모든 MO에는 Sharp에 대한 Accord-framework.net이 있습니다. 더 이상 모르겠습니다.
그들은 MO를 위해 특별한 유형의 언어를 만들었습니다 .. 그것이 무엇인지 잊어 버렸습니다 .. 날카로운 것이 거기에 있습니다 .. 그러나 실제로 버그가 있습니다. 모두가 파이썬을 사용하기 때문에 주제가 발전하지 않습니다.
분명히 당신이 옳았습니다. 구글링, 모든 것이 일부 블로그에서 가져온 것입니다.
내가 Python으로 쓰기 시작했을 때... 첫 번째 스크립트, 그 다음 나의 첫 번째 "큰" 프로그램... 나는 즉시 작업 코드를 작성하기 시작했습니다. 가끔 어떻게 작동하는지 도무지 이해가 안가는데 작동되는 대본을 쓰고 받았어요. 내 자신의 필요에 따라 이러한 스크립트를 사용했기 때문에 이것은 특히 기뻤습니다. 처음에 나는 사이트에서 데이터를 가져오는 작은 스크레이퍼를 작성했으며, 그런 다음 이미 Lazarus로 작성된 프로그램에서 처리했습니다(얼마 전에 ...). 언어를 잘 몰랐지만 문서와 Google의 예제 덕분에 스크립트는 거의 맹목적으로 nano로 작성되었습니다.
ML은 고급 활동이고 python은 고급 언어입니다. .. 더 조화롭게 될 수 있습니다. 모든 종류의 dll과 함께 ... 작동하는 모델을 구축하고 무언가를 탐색하려면 더욱 그렇습니다.
mql5도 ...하지만 여기에 좋은 테스터와 기반이 있습니다 :)