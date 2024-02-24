트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2383 1...237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390...3399 새 코멘트 mytarmailS 2021.04.05 18:31 #23821 막심 드미트리예프스키 : 터미널 다운로드가 제공되지 않습니까? 고맙습니다 비탈리 무지첸코 : 10년 동안 M5 견적 테스트 ... 그런 역도 마찬가지고 가계에 문제가 될 때까지 단말기를 숨길 필요가 있습니다. 아... 전문가님, 확률론 최적화 가세요 Fast235 2021.04.05 18:37 #23822 바이탈, 도움이 필요하세요?) Vitaly Muzichenko 2021.04.05 19:23 #23823 Fast235 : 바이탈, 도움이 필요하세요?) 아니요, 저는 2015년에 마지막으로 최적화했는데, 그때는 아직 경험이 거의 없었고 자기기만에 대해 특별히 인식하지 못했습니다. MT4에 다 있던데 MT4에 최적화한게 신기하네요 mytarmailS 2021.04.05 19:42 #23824 막심 드미트리예프스키 : 나는 기차와 테스트 모두에서 작동하는 규칙을 생성하는 방법을 찾았습니다. 마침내 FUCK .... 나의 중개인 , 나의 기차와 시험 귀하의 중개인 귀하의 데이터 및 테스트 9년 통과!! 성배 발견!!!!!! 웃긴건 제가 내일 포럼에서 한 달간 어딘가에서 사라지게 될 텐데 너무 아쉽네요(공유하고 싶은데 시간이 없어서 뭘, 어떻게 해야할지.. 편안한 거래를 위해 200-400개의 이러한 규칙( 또는 원하는 경우 패턴 )을 마이닝해야 합니다. 규모를 이해하기 위해 이렇게 말하겠습니다. 약한 노트북은 하루에 5-8개의 규칙을 채굴할 수 있습니다. 후행 정지 EA 봉투 2.11 고조파 거래 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 10:37 #23825 막심 드미트리예프스키 : 터미널 다운로드가 제공되지 않습니까? 여하튼 나는 그것을 며칠 동안 시도했습니다)))) 브로커에 따라 다르지만 솔직히 4k에서 10년 동안 메타 인용문을 다운로드할 수 없었습니다. 5~6년만. Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 10:40 #23826 mytarmailS : 편안한 거래를 위해 200-400개의 이러한 규칙( 또는 원하는 경우 패턴 )을 마이닝해야 합니다. 규모를 이해하기 위해 이렇게 말하겠습니다. 약한 노트북은 하루에 5-8개의 규칙을 채굴할 수 있습니다. 돌아와) 규칙에는 더 많은 배수가 필요합니다. 처음에는 올바른 경로를 표시하지만) Aleksey Nikolayev 2021.04.06 10:57 #23827 발레리 야스트렘스키 : 여하튼 나는 그것을 며칠 동안 시도했습니다)))) 브로커에 따라 다르지만 솔직히 4k에서 10년 동안 메타 인용문을 다운로드할 수 없었습니다. 5~6년만. 고문을 통해서만. 실제 틱 모드에서. 여러 번의 시도로. 불편하지만 원하는 출력 형식을 수행할 수 있습니다. 이론적으로 모든 틱을 데이터베이스에 저장하고 주기적으로 새 틱을 업로드해야 하지만 지금까지는 아무 일도 일어나지 않았습니다...) [삭제] 2021.04.06 11:57 #23828 발레리 야스트렘스키 : 여하튼 나는 그것을 며칠 동안 시도했습니다)))) 브로커에 따라 다르지만 솔직히 4k에서 10년 동안 메타 인용문을 다운로드할 수 없었습니다. 5~6년만. 일반적으로 다른 사람들은 항상 개인적으로 해결되지 않은 많은 문제를 가지고 있으며, 그것들을 공유할 필요가 전혀 없습니다) Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 14:33 #23829 알렉세이 니콜라예프 : 고문을 통해서만. 실제 틱 모드에서. 여러 시도와 함께. 불편하지만 원하는 출력 형식을 수행할 수 있습니다. 이론적으로 모든 틱을 데이터베이스에 저장하고 주기적으로 새 틱을 업로드해야 하지만 지금까지는 아무 일도 일어나지 않았습니다...) 예, 큰 평균을 내는 Mashka 가 도움이 됩니다. 때로는 범위를 벗어나지 만 기다리면 모든 것이 밝혀집니다. 이론상, 메타 인용문에서 분 단위의 일반 데이터베이스에 대한 필요성은 적어도 1년에 한 번 업데이트되어 오랫동안 성숙해 왔습니다. 그렇게 비싸지는 않습니다.) 막심 드미트리예프스키 : 일반적으로 다른 사람들은 항상 개인적으로 해결되지 않은 많은 문제를 가지고 있으며, 그것들을 공유할 필요가 전혀 없습니다) 메타 인용문에 대해 공유하고 싶었습니다. 서비스를 고객에게 더 충성스럽게 만들 수 있음) [삭제] 2021.04.06 17:12 #23830 발레리 야스트렘스키 : 예, 큰 평균을 내는 Mashka 가 도움이 됩니다. 때로는 범위를 벗어나지 만 기다리면 모든 것이 밝혀집니다. 이론상, 메타 인용문에서 분 단위의 일반 데이터베이스에 대한 필요성은 적어도 1년에 한 번 업데이트되어 오랫동안 성숙해 왔습니다. 그렇게 비싸지는 않습니다.) 메타 인용문에 대해 공유하고 싶었습니다. 서비스를 고객에게 더 충성스럽게 만들 수 있음) 4 개발된지 오래되지 않았나요? 1...237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
터미널 다운로드가 제공되지 않습니까?
고맙습니다
10년 동안 M5 견적 테스트 ... 그런 역도 마찬가지고 가계에 문제가 될 때까지 단말기를 숨길 필요가 있습니다.
바이탈, 도움이 필요하세요?)
아니요, 저는 2015년에 마지막으로 최적화했는데, 그때는 아직 경험이 거의 없었고 자기기만에 대해 특별히 인식하지 못했습니다. MT4에 다 있던데 MT4에 최적화한게 신기하네요
나는 기차와 테스트 모두에서 작동하는 규칙을 생성하는 방법을 찾았습니다. 마침내 FUCK ....
나의 중개인 , 나의 기차와 시험
귀하의 중개인 귀하의 데이터 및 테스트 9년 통과!!
성배 발견!!!!!!
웃긴건 제가 내일 포럼에서 한 달간 어딘가에서 사라지게 될 텐데 너무 아쉽네요(공유하고 싶은데 시간이 없어서 뭘, 어떻게 해야할지..
편안한 거래를 위해 200-400개의 이러한 규칙( 또는 원하는 경우 패턴 )을 마이닝해야 합니다.
규모를 이해하기 위해 이렇게 말하겠습니다. 약한 노트북은 하루에 5-8개의 규칙을 채굴할 수 있습니다.
터미널 다운로드가 제공되지 않습니까?
여하튼 나는 그것을 며칠 동안 시도했습니다)))) 브로커에 따라 다르지만 솔직히 4k에서 10년 동안 메타 인용문을 다운로드할 수 없었습니다. 5~6년만.
편안한 거래를 위해 200-400개의 이러한 규칙( 또는 원하는 경우 패턴 )을 마이닝해야 합니다.
규모를 이해하기 위해 이렇게 말하겠습니다. 약한 노트북은 하루에 5-8개의 규칙을 채굴할 수 있습니다.
돌아와) 규칙에는 더 많은 배수가 필요합니다. 처음에는 올바른 경로를 표시하지만)
여하튼 나는 그것을 며칠 동안 시도했습니다)))) 브로커에 따라 다르지만 솔직히 4k에서 10년 동안 메타 인용문을 다운로드할 수 없었습니다. 5~6년만.
고문을 통해서만. 실제 틱 모드에서. 여러 번의 시도로. 불편하지만 원하는 출력 형식을 수행할 수 있습니다.
이론적으로 모든 틱을 데이터베이스에 저장하고 주기적으로 새 틱을 업로드해야 하지만 지금까지는 아무 일도 일어나지 않았습니다...)
여하튼 나는 그것을 며칠 동안 시도했습니다)))) 브로커에 따라 다르지만 솔직히 4k에서 10년 동안 메타 인용문을 다운로드할 수 없었습니다. 5~6년만.
일반적으로 다른 사람들은 항상 개인적으로 해결되지 않은 많은 문제를 가지고 있으며, 그것들을 공유할 필요가 전혀 없습니다)
고문을 통해서만. 실제 틱 모드에서. 여러 시도와 함께. 불편하지만 원하는 출력 형식을 수행할 수 있습니다.
이론적으로 모든 틱을 데이터베이스에 저장하고 주기적으로 새 틱을 업로드해야 하지만 지금까지는 아무 일도 일어나지 않았습니다...)
예, 큰 평균을 내는 Mashka 가 도움이 됩니다. 때로는 범위를 벗어나지 만 기다리면 모든 것이 밝혀집니다.
이론상, 메타 인용문에서 분 단위의 일반 데이터베이스에 대한 필요성은 적어도 1년에 한 번 업데이트되어 오랫동안 성숙해 왔습니다. 그렇게 비싸지는 않습니다.)
일반적으로 다른 사람들은 항상 개인적으로 해결되지 않은 많은 문제를 가지고 있으며, 그것들을 공유할 필요가 전혀 없습니다)
메타 인용문에 대해 공유하고 싶었습니다. 서비스를 고객에게 더 충성스럽게 만들 수 있음)
예, 큰 평균을 내는 Mashka 가 도움이 됩니다. 때로는 범위를 벗어나지 만 기다리면 모든 것이 밝혀집니다.
이론상, 메타 인용문에서 분 단위의 일반 데이터베이스에 대한 필요성은 적어도 1년에 한 번 업데이트되어 오랫동안 성숙해 왔습니다. 그렇게 비싸지는 않습니다.)
메타 인용문에 대해 공유하고 싶었습니다. 서비스를 고객에게 더 충성스럽게 만들 수 있음)
4 개발된지 오래되지 않았나요?