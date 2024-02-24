트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 229 1...222223224225226227228229230231232233234235236...3399 새 코멘트 Реter Konow 2016.11.26 10:23 #2281 ivan_11 : 단어에서 전혀 근거가 없습니다! 위의 모든 코드는 100500년 전에 논쟁이 있었던 Reshetov의 공예품을 변경한 것입니다. NS 정도입니까, 집에서 만든 쓰레기입니다. 이에 대한 또 다른 증거는 시장에 그러한 전문가 고문이 거의 완전히 없다는 것입니다. 따라서 공개적으로 µl당 NA의 예가 없다고 말할 수 있습니다. 알았습니다. 이 기술은 MQL에서 사용할 수 없습니다. 그러나 이것이 창조될 수 있다는 것을 믿지 않을 이유는 아닙니다. 그리고 "자전거"에 대해 그들은 일반적으로 "모든 것이 준비되었습니다"를 원하는 게으른 사람들에 대해 이야기합니다. ivanivan_11 2016.11.26 10:31 #2282 피터 코노우 : 알았습니다. 이 기술은 MQL에서 사용할 수 없습니다. 그러나 이것이 창조될 수 있다는 것을 믿지 않을 이유는 아닙니다. 그리고 "자전거"에 대해 그들은 일반적으로 "모든 것이 준비되었습니다"를 원하는 게으른 사람들에 대해 이야기합니다. 몇 페이지 전에 답변을 받았습니다. 아이디어가 있으면 5분(1일, 1주일) 이내에 확인해야 합니다. 그리고 당신의 아이디어가 실행 가능한지 또는 초기에 사산되었는지 여부는 알려져 있지 않습니다. 학생이 5분 안에 알아낼 수 있는 기성품 패키지를 사용하거나 스스로 완전한 인프라를 다시 작성하는 옵션 중 무엇을 선택하시겠습니까? 두 번째 옵션이라면 이것은 사도마조히즘이고 평범한 사람들은 당신과 함께하지 않습니다)) Реter Konow 2016.11.26 10:34 #2283 ivan_11 : 몇 페이지 전에 답변을 받았습니다. 아이디어가 있으면 5분(1일, 1주일) 이내에 확인해야 합니다. 그리고 당신의 아이디어가 실행 가능한지 또는 초기에 사산되었는지 여부는 알려져 있지 않습니다. 학생이 5분 안에 알아낼 수 있는 기성품 패키지를 사용하거나 스스로 완전한 인프라를 다시 작성하는 옵션 중 무엇을 선택하시겠습니까? 두 번째 옵션이라면 이것은 사도마조히즘이고 평범한 사람들은 당신과 함께하지 않습니다)) 감사합니다. 당신의 관점은 분명합니다. 모든 정상적인 사람들을 위해 논쟁하지 마십시오. ivanivan_11 2016.11.26 10:45 #2284 피터 코노우 : 감사합니다. 당신의 관점은 분명합니다. 모든 정상적인 사람들을 위해 논쟁하지 마십시오. 맙소사)) 무언가를 하려고 2주 이상 시간을 보내거나, 끝내지 못하고 깨지거나, 어떤 결과도 얻지 못할 것입니다. 두 옵션 모두 가능성이 동일함)) 그러나 기성품 솔루션을 사용할 수 있습니다. 그러나 직접 만든 스쿠터는 오랫동안 확립되고 발명된 자전거보다 항상 몸에 더 가깝고 자아를 높입니다. 지금, 당신에게 어려운 과제가 주어졌다면 - 내일 결과는 이익의 형태가 될 것이고, 당신은 당신 자신의 무언가를 작성할 생각조차 하지 않을 것입니다. 지금 누가 웹사이트를 위한 자체 엔진을 작성하고 있으며 비용은 얼마입니까? 기업이 아닌 이상 아무도 필요하지 않습니다. 미국의 정부 기관에서도 Joomla 및 이와 유사한 엔진에 사이트를 만들고 다른 사람의 개발을 사용하는 것을 피하고 자신의 자존심을 내세우지 않습니다. 우리는 우리 자신의 길을 갈 것입니다. 모든 프로는 자신의 시간과 사람을 소중히 여기며, 예를 들어 여가 시간에 관심이 있거나 자전거를 탈 시간이 없는 경우 집에서 만든 쓰레기를 씁니다. 알았습니다. 이 기술은 MQL에서 사용할 수 없습니다. 그러나 이것이 창조될 수 있다는 것을 믿지 않을 이유는 아닙니다. 그리고 "자전거"에 대해 그들은 일반적으로 "모든 것이 준비되었습니다"를 원하는 게으른 사람들에 대해 이야기합니다. 알다시피, 여기에 1000줄의 코드, 2주의 작업이 두렵지만 웃고 싶습니다.))) 저는 지난 3년 동안 거의 쉬는 날 없이 하루에 8시간 이상 일하고 프로그래밍했습니다. 이미 몇 줄의 코드를 작성했는지 모르지만 2주 동안의 작업은 그저 우스꽝스럽습니다. 인터페이스만 만든지 거의 2년 정도 되었습니다(하루에 8시간 이상 일해야 합니다.) ivanivan_11 2016.11.26 10:58 #2286 Machine learning in trading: My newbie system for Triangular moving average (TMA) СанСаныч Фоменко 2016.11.26 11:04 #2287 블라디미르 페레르벤코 : 정말 MO를 공부하는 사람. 이 분야의 지식을 모르거나 알고 싶지 않은 사람들과 쓸데없는 토론에 휘말리지 말아주세요. 말하는 "PionErov": "보여라, 증명하라 .. 그리고 나서 나는 연구를 시작할 수 있다"는 포럼에서 바다. 그들은 주제에 대해 조금도 생각하지 않고 십대의 맥시멀리즘으로 그 무의미함을 비판하고 증명할 것입니다. 그들이 그것에 대해 성장하지 않았다면 어떤 종류의 지식의 중요성과 필요성을 사람들에게 확신시키는 것은 불가능하고 불필요합니다. 이러한 논의는 무익할 뿐만 아니라 해롭습니다 . 그렇게 함으로써 당신은 그들의 에고를 먹이고, 그들의 비판의 중요성을 높이고, 그들이 더 이상 쓰레기 같은 말을 하도록 자극합니다. 주제를 벗어난 어리석은 게시물을 금지할 수는 없지만 무시할 수 있고 무시해야 합니다. 행운을 빕니다 몇 년 전 네 번째 포럼에서 저는 계량 경제학 에 대한 계산 결과를 게시한 여러 지점을 열었습니다. 개점 당시 '경제학'이라는 단어로 검색하면 0이라는 결과가 나왔지만 화제는 의심할 여지 없는 관심을 불러일으켰다. 게다가 포럼에는 경제학 모델을 실제로 적용하는 사람들이 여러 명 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그런 다음 둔한 단조 로움을 가진 열린 가지 각각은 다른 방향으로 발전하기 시작했습니다. 항상 특정 무지 그룹이 있음이 밝혀졌으며 지점에있는 목적은 무언가를 무료로 배우려는 것이 아니라 목표는 범람의 물줄기로 나뭇가지를 목 졸라 죽이고 트롤링으로 변하는 것이었습니다. 게다가 처음에는 배우고자 하는 사람을 깔아뭉개고 배우고자 하는 사람에게는 상당히 합리적인 질문을 하기 때문에 이런 대중을 방어하는 것은 극히 어렵습니다. 그런 다음 그들은 바로 그 아이디어에 도전하기 시작하고 계량 경제학은 일반적으로 사이비 과학이며 항상 한 가지로 끝납니다. 이것은 MQL에 대한 포럼입니다. MQL에 대한 이 광적인 숭배 뒤에는 유령 같은 할머니들과의 프리랜스가 있기 때문에 아무것도 설명할 수 없습니다. 결국 승리한 것은 이 사람들이었습니다. 가지가 엄청나게 성장했고 가치 있는 생각은 쓰레기 산 속에 잠겨버렸습니다. 그래서 지점 개설을 중단했습니다. 같은 운명이 이 스레드에 닥쳤습니다. 내 가지에 일대일로 적용된 교살의 계획이 여기에도 적용됩니다. Burnakov는 여전히 다른 지점을 열고 해당 지점의 일부 캐릭터를 다시 보고 싶어합니까?.... 보자. 이러한 종류의 대중으로부터의 보호는 다음과 같은 메커니즘이 될 수 있으며, 이는 제가 보기에 이상적입니다. 오늘날 모든 포럼야닌은 주제를 열 권리가 있습니다. 이에 주제 작성자를 자신의 분기를 중재할 수 있는 권한으로 추가하는 것이 바람직할 것입니다. 이 권리는 저자가 신청한 후에만 부여될 수 있습니다. 현재의 가능성은 남아 있어야 합니다. 또한 중재할 수 있는 권한은 포럼의 관리자(운영자)가 부여해야 하며 특정 스레드, 즉 스레드를 중재할 수 있는 권한은 선택적이어야 하며 특정 스레드와 특정 작성자에게 적용되어야 하며 모든 주제가 아니라 연속으로 있는 모든 사람에게 적용되는 것은 아닙니다. 결과적으로, 지점의 저자는 일종의 과학 및 기술 집단 기사를 형성할 수 있을 것입니다. 동시에, 브랜치의 작성자는 주제와 관련이 있는 것과 그렇지 않은 것을 더 잘 알게 될 것입니다. 예를 들어 임의의 포리스트에 분기를 엽니다. 그리고 분기의 작성자는 토론과 정당화 없이 스스로 결정합니다. 임의의 숲에 속하지 않는 모든 것을 정리하거나 다른 모델을 허용합니다. 주제 외: Aleinikov 절도 다음 거래 시스템에 대한 여러 쌍에 대해 EA를 pantural 2016.11.26 11:12 #2288 ivan_11 : 글쎄, 왜 마이크로 리터로 자전거를 다시 쓰는 개인 애호가가 있습니까? 그건 그렇고, 최근 누군가가 국회에 간단한 예를 요청했습니다. 어떤 이유에서인지 아무도 Reshetov의 오래된 기술을 기억하지 못했습니다. 그건 그렇고, Reshetov 자신은 내가 이해하는 것처럼 이제 자신의 프로젝트를 전혀 개발하지 않고 있습니다. https://www.mql5.com/ru/code/10289 https://www.mql5.com/ru/code/16727 https://www.mql5.com/ru/code/1104 정말 감사합니다. 이것은 의사가 주문한 것입니다! 간단명료하게! 10줄의 모든 MO! Pantaral이 기뻐합니다. Pantural 감사합니다! 안녕, 카몬! double perceptron() { double w1 = x1 - 100 ; double w2 = x2 - 100 ; double w3 = x3 - 100 ; double w4 = x4 - 100 ; double a1 = iAC ( Symbol (), 0 , 0 ); double a2 = iAC ( Symbol (), 0 , 7 ); double a3 = iAC ( Symbol (), 0 , 14 ); double a4 = iAC ( Symbol (), 0 , 21 ); return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); } Machine learning in trading: Experts: Artificial Intelligence Learning and writing together Реter Konow 2016.11.26 11:20 #2289 산산이치 포멘코 : 아무도 이 스레드를 질식시키지 않습니다. 어쨌든, 나는 아닙니다. 나는 내 개념을 제시하고 당신이 원하는 것을 논의할 것입니다. ... 2016.11.26 12:09 #2290 pantural : 감사합니다. 하지만 안타깝게도 저는 R 을 모릅니다. mql 5에 예제가 필요하므로 가격이 입력되고 기계 학습 내부에서 거래 주문이 출력됩니다. 타사 라이브러리와 단축 코드가 없는 가장 간단한 옵션입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746 그리고 그 후 질문이 있습니다. 초보자 수준에서 Back Propagation 알고리즘이 구현되는 방식을 이해할 수 있는 이와 유사한 코드 예제가 있는 사람이 있습니까? 몇 페이지 전에 답변을 받았습니다. 아이디어가 있으면 5분(1일, 1주일) 이내에 확인해야 합니다. 그리고 당신의 아이디어가 실행 가능한지 또는 초기에 사산되었는지 여부는 알려져 있지 않습니다. 학생이 5분 안에 알아낼 수 있는 기성품 패키지를 사용하거나 스스로 완전한 인프라를 다시 작성하는 옵션 중 무엇을 선택하시겠습니까? 두 번째 옵션이라면 이것은 사도마조히즘이고 평범한 사람들은 당신과 함께하지 않습니다))
감사합니다. 당신의 관점은 분명합니다. 모든 정상적인 사람들을 위해 논쟁하지 마십시오.
정말 MO를 공부하는 사람.
이 분야의 지식을 모르거나 알고 싶지 않은 사람들과 쓸데없는 토론에 휘말리지 말아주세요. 말하는 "PionErov": "보여라, 증명하라 .. 그리고 나서 나는 연구를 시작할 수 있다"는 포럼에서 바다. 그들은 주제에 대해 조금도 생각하지 않고 십대의 맥시멀리즘으로 그 무의미함을 비판하고 증명할 것입니다. 그들이 그것에 대해 성장하지 않았다면 어떤 종류의 지식의 중요성과 필요성을 사람들에게 확신시키는 것은 불가능하고 불필요합니다.
이러한 논의는 무익할 뿐만 아니라 해롭습니다 . 그렇게 함으로써 당신은 그들의 에고를 먹이고, 그들의 비판의 중요성을 높이고, 그들이 더 이상 쓰레기 같은 말을 하도록 자극합니다. 주제를 벗어난 어리석은 게시물을 금지할 수는 없지만 무시할 수 있고 무시해야 합니다.
몇 년 전 네 번째 포럼에서 저는 계량 경제학 에 대한 계산 결과를 게시한 여러 지점을 열었습니다. 개점 당시 '경제학'이라는 단어로 검색하면 0이라는 결과가 나왔지만 화제는 의심할 여지 없는 관심을 불러일으켰다. 게다가 포럼에는 경제학 모델을 실제로 적용하는 사람들이 여러 명 있다는 것이 밝혀졌습니다.
그런 다음 둔한 단조 로움을 가진 열린 가지 각각은 다른 방향으로 발전하기 시작했습니다. 항상 특정 무지 그룹이 있음이 밝혀졌으며 지점에있는 목적은 무언가를 무료로 배우려는 것이 아니라 목표는 범람의 물줄기로 나뭇가지를 목 졸라 죽이고 트롤링으로 변하는 것이었습니다. 게다가 처음에는 배우고자 하는 사람을 깔아뭉개고 배우고자 하는 사람에게는 상당히 합리적인 질문을 하기 때문에 이런 대중을 방어하는 것은 극히 어렵습니다. 그런 다음 그들은 바로 그 아이디어에 도전하기 시작하고 계량 경제학은 일반적으로 사이비 과학이며 항상 한 가지로 끝납니다. 이것은 MQL에 대한 포럼입니다. MQL에 대한 이 광적인 숭배 뒤에는 유령 같은 할머니들과의 프리랜스가 있기 때문에 아무것도 설명할 수 없습니다.
결국 승리한 것은 이 사람들이었습니다. 가지가 엄청나게 성장했고 가치 있는 생각은 쓰레기 산 속에 잠겨버렸습니다.
그래서 지점 개설을 중단했습니다.
같은 운명이 이 스레드에 닥쳤습니다. 내 가지에 일대일로 적용된 교살의 계획이 여기에도 적용됩니다.
Burnakov는 여전히 다른 지점을 열고 해당 지점의 일부 캐릭터를 다시 보고 싶어합니까?.... 보자.
이러한 종류의 대중으로부터의 보호는 다음과 같은 메커니즘이 될 수 있으며, 이는 제가 보기에 이상적입니다.
오늘날 모든 포럼야닌은 주제를 열 권리가 있습니다. 이에 주제 작성자를 자신의 분기를 중재할 수 있는 권한으로 추가하는 것이 바람직할 것입니다. 이 권리는 저자가 신청한 후에만 부여될 수 있습니다. 현재의 가능성은 남아 있어야 합니다. 또한 중재할 수 있는 권한은 포럼의 관리자(운영자)가 부여해야 하며 특정 스레드, 즉 스레드를 중재할 수 있는 권한은 선택적이어야 하며 특정 스레드와 특정 작성자에게 적용되어야 하며 모든 주제가 아니라 연속으로 있는 모든 사람에게 적용되는 것은 아닙니다.
결과적으로, 지점의 저자는 일종의 과학 및 기술 집단 기사를 형성할 수 있을 것입니다. 동시에, 브랜치의 작성자는 주제와 관련이 있는 것과 그렇지 않은 것을 더 잘 알게 될 것입니다. 예를 들어 임의의 포리스트에 분기를 엽니다. 그리고 분기의 작성자는 토론과 정당화 없이 스스로 결정합니다. 임의의 숲에 속하지 않는 모든 것을 정리하거나 다른 모델을 허용합니다.
글쎄, 왜 마이크로 리터로 자전거를 다시 쓰는 개인 애호가가 있습니까?
그건 그렇고, 최근 누군가가 국회에 간단한 예를 요청했습니다. 어떤 이유에서인지 아무도 Reshetov의 오래된 기술을 기억하지 못했습니다. 그건 그렇고, Reshetov 자신은 내가 이해하는 것처럼 이제 자신의 프로젝트를 전혀 개발하지 않고 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
정말 감사합니다. 이것은 의사가 주문한 것입니다! 간단명료하게! 10줄의 모든 MO! Pantaral이 기뻐합니다. Pantural 감사합니다! 안녕, 카몬!
{
double w1 = x1 - 100 ;
double w2 = x2 - 100 ;
double w3 = x3 - 100 ;
double w4 = x4 - 100 ;
double a1 = iAC ( Symbol (), 0 , 0 );
double a2 = iAC ( Symbol (), 0 , 7 );
double a3 = iAC ( Symbol (), 0 , 14 );
double a4 = iAC ( Symbol (), 0 , 21 );
return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
그리고 그 후 질문이 있습니다. 초보자 수준에서 Back Propagation 알고리즘이 구현되는 방식을 이해할 수 있는 이와 유사한 코드 예제가 있는 사람이 있습니까?
R이 아닙니다.