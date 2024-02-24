트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1818 1...181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825...3399 새 코멘트 Wizard2018 2020.06.15 20:45 #18171 흥미로운 사진을 얻었습니다. "패턴"에 대한 질문, 현재 상황, 전망 및 "과제"에 대한 더 나은 이해를 위해 따라서 "신경망"이 최소한 무언가를 얻는 데 도움이 되려면 "역사에 대해", "상황을 이해"하고 여기서 지프를 알아볼 수 있습니다. 솔직히 어떻게 될지 모르겠습니다. :))) 아마도 이것을 할 수 있는 프로그램은 AI가 될 것입니다. "자연적인" 신경 네트워크도 같은 일을 합니다. mytarmailS 2020.06.15 21:09 #18172 울라지미르 이제르스키 : 지식 기반의 형태로 패턴을 저장합니까, 아니면 촛불이 닫힌 후 매번 새로 검색합니까? Mihail Marchukajtes 2020.06.15 22:47 #18173 마법사2018 : 흥미로운 사진을 얻었습니다. "패턴"에 대한 질문, 현재 상황, 전망 및 "과제"에 대한 더 나은 이해를 위해 따라서 "신경망"이 최소한 무언가를 얻는 데 도움이 되려면 "역사에 대해", "상황을 이해"하고 여기서 지프를 알아볼 수 있습니다. 솔직히 어떻게 될지 모르겠습니다. :))) 아마도 이것을 할 수 있는 프로그램은 AI가 될 것입니다. "자연적인" 신경 네트워크도 같은 일을 합니다. 오 악마야, 눈썹이 아니라 눈에. 지프가 실제로 있기 때문에 매우 명확한 예이지만 즉시 이해하지 못했습니다. 생물학적 뉴런의 마이크로초 추가 훈련이 효과가 있었습니다. 즉, NN의 속성 중 하나는 빈약한 요소로 그림을 완성하는 능력입니다. 예로서. 우리가 테이블에 앉아 있는 사람을 볼 때 그의 손, 머리, 몸의 절반을 볼 수 있지만 테이블 아래에 다리가 있고 아마도 슬리퍼를 신었을 가능성이 있다는 것을 이해합니다(예를 들어, 글쎄요). 이것은 지금 보이지 않는 것을 완성할 수 있는 일반화의 속성입니다. 현재 패턴, 즉 발견된 패턴에 대한 시장의 미래 반응을 인식합니다. 이 같은... 프로그래밍 방식으로 템플릿을 적용하시겠습니까? 다중 기간 표시기 간, 천문학자. 예측, 토론 mytarmailS 2020.06.16 07:43 #18174 마법사2018 : 마이클 마르쿠카이테스 : 작업은 "사진에 지프가 있습니까?"입니다. 정답은 NO 지프입니다! 그를 본다면 늪을 통해 보는 방법을 알고 있거나 정신 분열증이 있습니다. 나는 지프의 지붕을 보고 뇌가 그것이 늪 어딘가에 있다는 것을 이해한다는 것을 이해하지만, 질문은 - "사진에 지프가 있습니까?" 사진에는 지프가 없고 늪 아래에 있습니다 .. 이것은 네트워크에 필드가 있는 그림을 보여주고 gopher를 본다고 하는 것과 같습니다. 우리는 그것이 분명히 있다는 것을 알고 있지만 그림에 필드가 있습니다!! 더 생각해야... Vadim Konyaev 2020.06.16 08:40 #18175 mytarmailS : 작업은 "사진에 지프가 있습니까?"입니다. ... 더 생각해야... 세 개의 점 영역에는 두 개도 있는 것 같습니다. :) Uladzimir Izerski 2020.06.16 10:09 #18176 mytarmailS : 지식 기반의 형태로 패턴을 저장합니까, 아니면 촛불이 닫힌 후 매번 새로 검색합니까? 이 4자리 숫자가 패턴 코드입니다. 이것은 가격 정보의 기계 처리에 중요합니다. 이 코드를 이용하면 아무 문제 없이 가격을 보지 않고도 그림을 그릴 수 있습니다. 패턴의 수는 제한되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 변화하며 현재 패턴을 알면 다음 패턴을 쉽게 예측할 수 있습니다. 데이터베이스에 저장할 필요가 없습니다. 프로그램은 현재 코드를 가져와서 작업합니다. ============ 지프는 슬프다. 프로그래밍 방식으로 재현하는 것은 현실적이지 않을 수 있습니다. 우리의 뇌는 상상력으로 그림을 그릴 수 있지만 프로그래밍 방식으로는 거의 그릴 수 없습니다. 그러나 가격으로 인해 더 쉽고 모든 것이 표시되고 동작을 예측할 수 있습니다. 부분적으로)) mytarmailS 2020.06.16 11:03 #18177 울라지미르 이제르스키 : 이 4자리 숫자가 패턴 코드입니다. 이것은 가격 정보의 기계 처리에 중요합니다. 이 코드를 이용하면 아무 문제 없이 가격을 보지 않고도 그림을 그릴 수 있습니다. 패턴의 수는 제한되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 변화하며 현재 패턴을 알면 다음 패턴을 쉽게 예측할 수 있습니다. 데이터베이스에 저장할 필요가 없습니다. 프로그램은 현재 코드를 가져와서 작업합니다. 약간 명확하지만 흥미롭습니다)) 당신이 아이디어를 가진 사람이라는 것은 분명합니다. 멋지군요! Karoch, 기계 학습을 도와줄 수 있으면 저에게 연락하십시오. 울라지미르 이제르스키 : 지프는 슬프다. 프로그래밍 방식으로 재현하는 것은 비현실적일 수 있습니다. 우리의 두뇌는 상상력으로 그림을 그릴 수 있지만 프로그래밍 방식으로는 거의 그릴 수 없습니다. 그러나 가격으로 인해 더 쉽고 모든 것이 표시되고 동작을 예측할 수 있습니다. 부분적으로)) 예, 요점이 아니라 모든 것이 가능합니다)) 결론은 작업 자체가 올바르게 설정되지 않았고 이해조차 되지 않지만 결과를 원한다는 것입니다 ... 코드와 같습니다. 잘못된 코드가 없고 나쁜 프로그래머가 있습니다. 코드가 올바르게 작성되지 않고 작동하지 않으면 이것은 코드 문제가 아닙니다 (코드가 잘못 작동할 수 없으며 작성된 대로 정확하게 작동합니다. ) , 그러나 태만한 프로그래머의 문제. NS와 지프는 똑같습니다. [삭제] 2020.06.16 13:26 #18178 샘플링 방법에 대한 유용한 정보가 있는 사람은 누구입니까? mb 준비 패키지 비교 특성을 갖는 것이 바람직하다 예: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population Methods of sampling from a population www.healthknowledge.org.uk We are currently in the process of updating this chapter and we appreciate your patience whilst this is being completed. It would normally be impractical to study a whole population, for example when doing a questionnaire survey. Sampling is a method that allows researchers to infer information about a population based on results from a subset... Valeriy Yastremskiy 2020.06.16 13:45 #18179 막심 드미트리예프스키 : 샘플링 방법에 대한 유용한 정보가 있는 사람은 누구입니까? mb 준비 패키지 비교 특성을 갖는 것이 바람직하다 예: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population 사회 영역에서 많은 일이 있어야하며 심리학자는 졸업장에 씁니다. 그러나 일반적으로 수학에 빡빡합니다. 일반적으로 https://helpiks.org/7-16586.html 과 같은 주제가 너무 많습니다. 무엇을 공유하고 싶습니까? ПОПУЛЯЦИИ И СХЕМЫ ОТБОРА helpiks.org Поиск по сайту: При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию. [삭제] 2020.06.16 13:49 #18180 발레리 야스트렘스키 : 사회 영역에서 많은 일이 있어야하며 심리학자는 졸업장에 씁니다. 그러나 일반적으로 수학에 빡빡합니다. 일반적으로 https://helpiks.org/7-16586.html 과 같은 주제가 너무 많습니다. 무엇을 공유하고 싶습니까? 예, 동일한 주제, 예측자-타겟 간의 종속성에 대한 무작위 검색 거래는 무작위로 열린 다음 신경망으로 열립니다. 많은 것은 유능한 샘플링에 달려 있습니다. 예를 들어, 이것의 도움으로 제안한 대로 TF 간의 종속성을 찾았습니다. 감사합니다 한번 볼게요 1...181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미로운 사진을 얻었습니다. "패턴"에 대한 질문, 현재 상황, 전망 및 "과제"에 대한 더 나은 이해를 위해 따라서 "신경망"이 최소한 무언가를 얻는 데 도움이 되려면 "역사에 대해", "상황을 이해"하고 여기서 지프를 알아볼 수 있습니다. 솔직히 어떻게 될지 모르겠습니다. :))) 아마도 이것을 할 수 있는 프로그램은 AI가 될 것입니다. "자연적인" 신경 네트워크도 같은 일을 합니다.
지식 기반의 형태로 패턴을 저장합니까, 아니면 촛불이 닫힌 후 매번 새로 검색합니까?
흥미로운 사진을 얻었습니다. "패턴"에 대한 질문, 현재 상황, 전망 및 "과제"에 대한 더 나은 이해를 위해 따라서 "신경망"이 최소한 무언가를 얻는 데 도움이 되려면 "역사에 대해", "상황을 이해"하고 여기서 지프를 알아볼 수 있습니다. 솔직히 어떻게 될지 모르겠습니다. :))) 아마도 이것을 할 수 있는 프로그램은 AI가 될 것입니다. "자연적인" 신경 네트워크도 같은 일을 합니다.
작업은 "사진에 지프가 있습니까?"입니다.
정답은 NO 지프입니다!
그를 본다면 늪을 통해 보는 방법을 알고 있거나 정신 분열증이 있습니다.
나는 지프의 지붕을 보고 뇌가 그것이 늪 어딘가에 있다는 것을 이해한다는 것을 이해하지만, 질문은 - "사진에 지프가 있습니까?" 사진에는 지프가 없고 늪 아래에 있습니다 ..
이것은 네트워크에 필드가 있는 그림을 보여주고 gopher를 본다고 하는 것과 같습니다. 우리는 그것이 분명히 있다는 것을 알고 있지만 그림에 필드가 있습니다!!
더 생각해야...
작업은 "사진에 지프가 있습니까?"입니다.
...더 생각해야...
세 개의 점 영역에는 두 개도 있는 것 같습니다. :)
지식 기반의 형태로 패턴을 저장합니까, 아니면 촛불이 닫힌 후 매번 새로 검색합니까?
이 4자리 숫자가 패턴 코드입니다. 이것은 가격 정보의 기계 처리에 중요합니다. 이 코드를 이용하면 아무 문제 없이 가격을 보지 않고도 그림을 그릴 수 있습니다. 패턴의 수는 제한되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 변화하며 현재 패턴을 알면 다음 패턴을 쉽게 예측할 수 있습니다.
데이터베이스에 저장할 필요가 없습니다. 프로그램은 현재 코드를 가져와서 작업합니다.
============
지프는 슬프다. 프로그래밍 방식으로 재현하는 것은 현실적이지 않을 수 있습니다. 우리의 뇌는 상상력으로 그림을 그릴 수 있지만 프로그래밍 방식으로는 거의 그릴 수 없습니다.
그러나 가격으로 인해 더 쉽고 모든 것이 표시되고 동작을 예측할 수 있습니다. 부분적으로))
이 4자리 숫자가 패턴 코드입니다. 이것은 가격 정보의 기계 처리에 중요합니다. 이 코드를 이용하면 아무 문제 없이 가격을 보지 않고도 그림을 그릴 수 있습니다. 패턴의 수는 제한되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 변화하며 현재 패턴을 알면 다음 패턴을 쉽게 예측할 수 있습니다.
데이터베이스에 저장할 필요가 없습니다. 프로그램은 현재 코드를 가져와서 작업합니다.
약간 명확하지만 흥미롭습니다)) 당신이 아이디어를 가진 사람이라는 것은 분명합니다. 멋지군요! Karoch, 기계 학습을 도와줄 수 있으면 저에게 연락하십시오.
지프는 슬프다. 프로그래밍 방식으로 재현하는 것은 비현실적일 수 있습니다. 우리의 두뇌는 상상력으로 그림을 그릴 수 있지만 프로그래밍 방식으로는 거의 그릴 수 없습니다.
그러나 가격으로 인해 더 쉽고 모든 것이 표시되고 동작을 예측할 수 있습니다. 부분적으로))
예, 요점이 아니라 모든 것이 가능합니다))
결론은 작업 자체가 올바르게 설정되지 않았고 이해조차 되지 않지만 결과를 원한다는 것입니다 ...
코드와 같습니다. 잘못된 코드가 없고 나쁜 프로그래머가 있습니다. 코드가 올바르게 작성되지 않고 작동하지 않으면 이것은 코드 문제가 아닙니다 (코드가 잘못 작동할 수 없으며 작성된 대로 정확하게 작동합니다. ) , 그러나 태만한 프로그래머의 문제. NS와 지프는 똑같습니다.
샘플링 방법에 대한 유용한 정보가 있는 사람은 누구입니까? mb 준비 패키지
비교 특성을 갖는 것이 바람직하다
예: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
샘플링 방법에 대한 유용한 정보가 있는 사람은 누구입니까? mb 준비 패키지
비교 특성을 갖는 것이 바람직하다
예: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
사회 영역에서 많은 일이 있어야하며 심리학자는 졸업장에 씁니다. 그러나 일반적으로 수학에 빡빡합니다.
일반적으로 https://helpiks.org/7-16586.html 과 같은 주제가 너무 많습니다.
무엇을 공유하고 싶습니까?
사회 영역에서 많은 일이 있어야하며 심리학자는 졸업장에 씁니다. 그러나 일반적으로 수학에 빡빡합니다.
일반적으로 https://helpiks.org/7-16586.html 과 같은 주제가 너무 많습니다.
무엇을 공유하고 싶습니까?
예, 동일한 주제, 예측자-타겟 간의 종속성에 대한 무작위 검색
거래는 무작위로 열린 다음 신경망으로 열립니다. 많은 것은 유능한 샘플링에 달려 있습니다.
예를 들어, 이것의 도움으로 제안한 대로 TF 간의 종속성을 찾았습니다.
감사합니다 한번 볼게요