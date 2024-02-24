트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2250

mytarmailS :

반까지 읽고 웃으면서 여기서 멈췄다


난수. 이러한 가중치를 사용하는 신경망은 입력과 출력 간에 올바른 관계를 가질 수 있지만 이러한 실제 가중치가 작동하는 이유 는 여전히 미스터리 입니다. 이것은 신경망의 신비한 속성입니다 많은 과학자와 엔지니어가 그것을 피하는 이유입니다. 컴퓨터를 배신한 사람들이 퍼뜨리는 모든 과학 소설을 생각해 보십시오.


내 생각에 저자는 국회에서 훨씬 멀고 나보다 훨씬 멀다.))

Tsos에 따르면 97권. 33개의 챕터 중 그리드에 관한 유일한 챕터입니다. 일반적으로 그리드는 블랙박스로 간주됩니다. 결국 이것은 번역입니다.

대각선으로 읽으십시오. 꽤 흥미 롭습니다.

 
로르샤흐 :

읽다...

이산 코사인 변환기를 만들면 아이디어가 탄생했습니다. 그리고 네트워크가 해당 계수를 선택하도록 강제합니다. 이 계수의 합은 깨끗한 신호를 제공합니다.

 
mytarmailS :

어제 이것을 시도

결과는 알파 + 베타 = 1이고 알파 또는 베타가 0보다 작은 LPF와 동일합니다...

그런 다음 그래프를 봅니다. 오 예! 바로 보기 힘든 현실이다.

그런 다음 FFT의 두 그래프(허수부와 실수부)를 비교합니다.

우리는 머리에 머리카락을 찢고 이웃은 다층 매트를 듣습니다.

 
mytarmailS :

FFT를 사용하면 특정 그리드에서 주파수가 선택됩니다. 어떤 단계에 연결되지 않은 주파수를 찾는 것이 흥미롭고 창이 이동될 때 이러한 주파수가 가능한 한 오래 유지되도록 합니다.

 
로르샤흐 :

당신은 무언가를 찾을 수 있습니다. 여기서 NA는 필요하지 않지만 앞으로는 (주파수)가 작동하지 않습니다 ...

그러나 몇 가지 중요한 고조파만 남기고 신호를 "깨끗하게" 만들려면 다음을 시도할 수 있습니다.

 

신경망에 의해 매개변수가 제어되는 차량을 만들고자 하는 그의 오랜 염원을 충족시켰습니다.


마지막으로 간단한 TC를 만들었습니다. 두 진드기, 입구는 진드기의 교차점에 있지만 진드기의 기간은 뉴런에 의해 제어됩니다..

적응 형 필터로 밝혀졌습니다))


첫 번째 가격 차트

뉴런에 의해 제어되는 마스코트의 두 번째 기간

세 번째 균형

교육: Neuronka는 최대 이익을 얻을 수 있는 방식으로 기간을 관리하도록 교육받았습니다...

나는 이것이 기차이며 수수료가 없다고 즉시 말해야합니다 ...


삐걱 거리는 소리의 가치는 새롭고 더 복잡한 작업을 위해 생성 한 경험에 있습니다 ...

멋지지만 숫자를 생성합니다.

그런 다음 시계열


 
막심 드미트리예프스키 :

이익 창출을 가르쳐야 함))))))

mytarmailS :

그럼 이익

당신은 패턴으로 시리즈를 생성하는 방법을 물었습니다 .. 이것이 내가하는 일입니다

이것은 다단계 프로세스 일뿐입니다.

mytarmailS :

이것을 구현하는 방법을 모르겠습니다 .... 아마도 더 간단한 형식이있을 수 있습니다 ...

입력에서 시장 시세 를 취하고 출력에서 더 "예측 가능한" 시리즈를 출력하는 것이 목표인 네트워크를 만들고 싶습니다.

하지만 '예측 가능성'이 필요해

더 예측 가능한 부분이 평균에 더 가까운 다른 공간(분포?)에 시리즈를 매핑합니다.

연기 코더

레이블이 있는 100-500 증분의 배치로 가정해 보겠습니다. 그런 다음 디코더에서 분포의 맨 위에 있는 샘플을 꺼냅니다.

레이블로 엔트로피 추정치를 붙인 다음 조건부 디코더에서 가장 낮은 엔트로피가 정의된 클래스의 mokushka를 가져옵니다. 글쎄, 이것은 일반적으로 일종의 사무라이 방식이다.

가장 예측 가능한 이유는 무엇입니까? 하지만 때문에

