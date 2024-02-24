트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1110 1...110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117...3399 새 코멘트 Igor Makanu 2018.10.17 12:59 #11091 성배 : 주요 질문은 어떻게 되는지입니다 IMHO, 방법이 아니라 더 흥미로울 때))) 예를 들어, 여기가 아니라 여기에도 썼고 비슷한 메시지도 있었습니다. 가격이 하루 안에 들어가 가장 가까운 역사적 고점/저점(고/저)을 닫고, 이것은 정규 분포의 효과를 생성한 다음 발생합니다 ?? ? 맥박? 일반적으로 BA-BACH와 가격은 다음 시간(또는 다른 시간 간격) 동안 수행한 움직임을 반복하는 대신 한 방향으로의 충동으로 이동하여 이전에 생성된 정규 분포를 파괴합니다. 이제 통계 프로그램을 찾을 것입니다. 거기에서 사진이 아름답게 나타났습니다. 지표를 무료로 작성해 드립니다 이동 평균 가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...) Violetta Novak 2018.10.17 13:03 #11092 성배 : 그것들은 일반적으로 모든 차원에서 선형 시간과 규모에 따라 기기에서 기기로 등 떠다니고 있습니다. 주요 질문은 어떻게 발생합니까? 통계 변경의 기능, 특히 변경 기능이 얼마나 규칙적인지, 통계가 지속적으로(적어도 부분적으로 지속적으로) 어떻게든 정기적으로 변경되지 않으면 내부자만 남습니다. 시장에서 과시하기 위해. 추측이 엇갈린다. 차익거래 안하고 투자만 하고 "매수 후 보유"하지만 시간이 오래 걸리지만 매일 먹고 싶어지는 내부자는 우리에 관한 것이 아닙니다. Igor Makanu 2018.10.17 13:39 #11093 그러한 "사기꾼"은 모든 시장 가격에 있을 것이고, 도구는 중요하지 않으며, TF는 중요하지 않으며, 가격 시리즈를 역으로 복원할 수 있는 경우 처리 원칙은 중요하지 않습니다(로그 및 증분으로 구축했습니다... 아님 중요한) 어딘가에 "동전의 추세에 관한"포럼에 대한 기사가 있습니다. IMHO, 시장에 대한 더 이상 적절한 수학적 모델이 없습니다. :) mathematicgraal 2018.10.17 13:44 #11094 즉각적인 최적화 및 즉각적인 예측 방법을 찾았습니다. 과거 가격은 1에서 9자리까지 가능한 모든 세트이고, 미래 가격은 1에서 9자리까지 가능한 모든 가격 세트입니다. 가격 자체는 수학적으로 불가능한 가격을 통해 형성됩니다. 그리고 예. 파이 = 1 파일: Fourier_extrapolator--7.mq4 12 kb mytarmailS 2018.10.17 14:07 #11095 수학 : 즉각적인 최적화 및 즉각적인 예측 방법을 찾았습니다. 과거 가격은 1에서 9자리까지 가능한 모든 세트이고, 미래 가격은 1에서 9자리까지 가능한 모든 가격 세트입니다. 가격 자체는 수학적으로 불가능한 가격을 통해 형성됩니다. 그리고 예. 파이 = 1 아니면 어떻게 든 더 자세히 할 수 있습니까? 아이디어의 철학을 알려주십시오. Igor Makanu 2018.10.17 14:57 #11096 mytarmailS : 아니면 어떻게 든 더 자세히 할 수 있습니까? 아이디어의 철학을 알려주십시오. 그는 아무 대답도하지 않을 것입니다, 그는 금지되어 있습니다))) 소스조차 보기를 꺼려합니다. 이름과 "krivulka"가 있는 그림으로 이것은 푸리에 급수를 고조파로 분해한 또 다른 버전입니다(구축할 막대 설정이 있어야 함) 그런 다음 고조파 복원 새 데이터(새 막대) 원래 버전은 이미 6-7년 동안 코드베이스에 있었고 지표 자체는 영리하게 만들어졌으며 전략 테스터 에서 "사기꾼"을 덮어쓰고 지속적으로 새로운 것을 다시 그립니다. 몇 달 전에 이 지표의 사용자 정의 버전을 만들어 테스터에서 오래된 데이터를 다시 그리지 않고 심지어 하나의 고정된 로트로 어드바이저도 만들었습니다... 적중 예측 비율은 정말 0에 불과합니다! 추신: 찾으면 다시 그리지 않고 테스터용 버전으로 주거나 직접 수정... 논의 기준 지표를 다시 그리다?! 오류, 버그, 질문 mytarmailS 2018.10.17 15:14 #11097 이고르 마카누 : 그는 아무 대답도하지 않을 것입니다, 그는 금지되어 있습니다))) 소스조차 보기를 꺼려합니다. 이름과 "krivulka"가 있는 그림으로 이것은 푸리에 급수를 고조파로 분해한 또 다른 버전입니다(구축할 막대 설정이 있어야 함) 그런 다음 고조파 복원 새 데이터(새 막대) 원래 버전은 이미 6-7년 동안 코드베이스에 있었고 지표 자체는 영리하게 만들어졌으며 전략 테스터 에서 "사기꾼"을 덮어쓰고 지속적으로 새로운 것을 다시 그립니다. 몇 달 전에 이 지표의 사용자 정의 버전을 만들어 테스터에서 오래된 데이터를 다시 그리지 않고 심지어 하나의 고정된 로트로 어드바이저도 만들었습니다... 적중 예측 비율은 정말 0에 불과합니다! 추신: 찾으면 다시 그리지 않고 테스터용 버전을 제공하거나 직접 조정합니다... 예, 뭔가 고조파 신호처럼 보이지 않습니다. 아마도 그 예측일 것입니다. 그렇게 간단하지... mytarmailS 2018.10.18 09:34 #11098 마법사_ : 가장 중요한 것은 대장장이가 상금으로 판명되지 않았다는 것입니다 ... 계량 학자. 곡선을 생성하고 시간에 추가해 보겠습니다. 고전적인 분해를 시도해 봅시다. ....... 멋지다, 그것에 대해 생각한 적이 없다 СанСаныч Фоменко 2018.10.18 11:21 #11099 마법사_ : Fa, GARCH의 실제 적용에 대해 이야기합시다 ... 불타 버리자 ... 언제가 될지는 모르겠지만 가장 어려운 일을 모델로 선택했다. 모스크바 지역에 비해 완전히 대안적인 방향이라고 생각합니다. GARCH의 모든 고문에게 이것은 MO의 고문과 달리 주류입니다. 나는 MO에 대해 매우 높은 수준의 고문을 만들었기 때문에 GARCH에 대해 그것을 염두에 두지 않았지만, 6월 이후로 모든 것을 염두에 두고 상업적 수준으로 모든 것을 가져올 힘도 시간도 없습니다. Yuriy Asaulenko 2018.10.18 11:40 #11100 마법사_ : 이것은 kotir가 무엇으로 구성되어 있는지 열어보고 싶은 자연스러운 욕망입니다. 이 전에 완전히 그것을 조립(SB 테마)하고 선택기를 확인하는 것이 논리적입니다. 생성, 선택 해제, 다른 각도에서 다른 방식으로 볼 수 있습니다. 아래는 또 다른 분해 ... 견적을 열려면 모든 거래와 거래량이 필요합니다. 1...110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주요 질문은 어떻게 되는지입니다
IMHO, 방법이 아니라 더 흥미로울 때)))
예를 들어, 여기가 아니라 여기에도 썼고 비슷한 메시지도 있었습니다. 가격이 하루 안에 들어가 가장 가까운 역사적 고점/저점(고/저)을 닫고, 이것은 정규 분포의 효과를 생성한 다음 발생합니다 ?? ? 맥박? 일반적으로 BA-BACH와 가격은 다음 시간(또는 다른 시간 간격) 동안 수행한 움직임을 반복하는 대신 한 방향으로의 충동으로 이동하여 이전에 생성된 정규 분포를 파괴합니다.
이제 통계 프로그램을 찾을 것입니다. 거기에서 사진이 아름답게 나타났습니다.
그것들은 일반적으로 모든 차원에서 선형 시간과 규모에 따라 기기에서 기기로 등 떠다니고 있습니다. 주요 질문은 어떻게 발생합니까? 통계 변경의 기능, 특히 변경 기능이 얼마나 규칙적인지, 통계가 지속적으로(적어도 부분적으로 지속적으로) 어떻게든 정기적으로 변경되지 않으면 내부자만 남습니다. 시장에서 과시하기 위해.
그러한 "사기꾼"은 모든 시장 가격에 있을 것이고, 도구는 중요하지 않으며, TF는 중요하지 않으며, 가격 시리즈를 역으로 복원할 수 있는 경우 처리 원칙은 중요하지 않습니다(로그 및 증분으로 구축했습니다... 아님 중요한)
어딘가에 "동전의 추세에 관한"포럼에 대한 기사가 있습니다. IMHO, 시장에 대한 더 이상 적절한 수학적 모델이 없습니다. :)
즉각적인 최적화 및 즉각적인 예측 방법을 찾았습니다.
과거 가격은 1에서 9자리까지 가능한 모든 세트이고, 미래 가격은 1에서 9자리까지 가능한 모든 가격 세트입니다.
가격 자체는 수학적으로 불가능한 가격을 통해 형성됩니다.
그리고 예. 파이 = 1
아니면 어떻게 든 더 자세히 할 수 있습니까? 아이디어의 철학을 알려주십시오.
그는 아무 대답도하지 않을 것입니다, 그는 금지되어 있습니다)))
소스조차 보기를 꺼려합니다. 이름과 "krivulka"가 있는 그림으로 이것은 푸리에 급수를 고조파로 분해한 또 다른 버전입니다(구축할 막대 설정이 있어야 함) 그런 다음 고조파 복원 새 데이터(새 막대)
원래 버전은 이미 6-7년 동안 코드베이스에 있었고 지표 자체는 영리하게 만들어졌으며 전략 테스터 에서 "사기꾼"을 덮어쓰고 지속적으로 새로운 것을 다시 그립니다.
몇 달 전에 이 지표의 사용자 정의 버전을 만들어 테스터에서 오래된 데이터를 다시 그리지 않고 심지어 하나의 고정된 로트로 어드바이저도 만들었습니다... 적중 예측 비율은 정말 0에 불과합니다!
추신: 찾으면 다시 그리지 않고 테스터용 버전으로 주거나 직접 수정...
예, 뭔가 고조파 신호처럼 보이지 않습니다. 아마도 그 예측일 것입니다. 그렇게 간단하지...
가장 중요한 것은 대장장이가 상금으로 판명되지 않았다는 것입니다 ... 계량 학자.
곡선을 생성하고 시간에 추가해 보겠습니다.
고전적인 분해를 시도해 봅시다.
멋지다, 그것에 대해 생각한 적이 없다
Fa, GARCH의 실제 적용에 대해 이야기합시다 ... 불타 버리자 ...
언제가 될지는 모르겠지만 가장 어려운 일을 모델로 선택했다. 모스크바 지역에 비해 완전히 대안적인 방향이라고 생각합니다. GARCH의 모든 고문에게 이것은 MO의 고문과 달리 주류입니다.
나는 MO에 대해 매우 높은 수준의 고문을 만들었기 때문에 GARCH에 대해 그것을 염두에 두지 않았지만, 6월 이후로 모든 것을 염두에 두고 상업적 수준으로 모든 것을 가져올 힘도 시간도 없습니다.
이것은 kotir가 무엇으로 구성되어 있는지 열어보고 싶은 자연스러운 욕망입니다. 이 전에 완전히
그것을 조립(SB 테마)하고 선택기를 확인하는 것이 논리적입니다. 생성, 선택 해제,
다른 각도에서 다른 방식으로 볼 수 있습니다. 아래는 또 다른 분해 ...