트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1899 1...189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.07.21 23:07 #18981 페트로스 샤탁셴 : 그리고 그것은 무엇을 의미합니까? 모든 것이 MO를 통해 완료되면 인수 및 중지 매개변수가 필요하지 않습니다. 자동으로 생성되어야 합니다. 다른 행에는 다른 통계가 있습니다. 형질 Renat Akhtyamov 2020.07.22 00:02 #18982 막심 드미트리예프스키 : 약간 수정된 algo 및 MO 모듈. 그것은 그런 것으로 밝혀졌습니다. 훈련은 오른쪽에 있습니다(오른쪽에 있다고 소리치지 마십시오. 여기서는 중요하지 않습니다). 5분 틱 또는 시가를 최적화합니다(시가 시 더 빠름). 2010년 이전에 알고리즘이 어떤 식으로든 알지 못하는 모든 것. 이것은 당신이 최적화한 것을 테스트하기에 좋은 곳입니다. 2개의 매개변수를 추가했습니다: 표준에 대한 승수 BuyOrSell - 긴 포즈 또는 짧은 포즈만 허용(클러스터의 특성으로 인해 한쪽만 잘 작동합니다. 나중에 수정하겠습니다.) 오 예쁘다 Andrei01 2020.07.22 05:51 #18983 막심 드미트리예프스키 : 이것은 1-4시간 평균 회귀 전략입니다. 왜 트렌드를 따르지 않습니까? 그런 다음 추세에 반대하면 수수료가 모든 것을 먹을 것입니다 ... Petros Shatakhtsyan 2020.07.22 05:54 #18984 레나트 아크티아모프 : 오 예쁘다 왜 사람들은 스스로 스스로를 속이는 것 ? 그 아름다움 만 보이지만 실제로 는 수년 동안 아무 것도 얻지 못합니다. 또한 통계를 표시해야 합니다. Andrei01 2020.07.22 05:57 #18985 페트로스 샤탁셴 : 그 아름다움 만 보이지만 실제로 는 수년 동안 아무 것도 얻지 못합니다. 예술에는 희생이 필요합니다. 그림은 소상공인을 위한 것이 아닙니다. )) Mihail Marchukajtes 2020.07.22 06:27 #18986 막심 드미트리예프스키 : 약간 수정된 algo 및 MO 모듈. 그것은 그런 것으로 밝혀졌습니다. 훈련은 오른쪽에 있습니다(오른쪽에 있다고 소리치지 마십시오. 여기서는 중요하지 않습니다). 여기서 저는 Maxim을 지지합니다. 저에게도 처음에는 20%가 컨트롤 섹션이고, 그 다음에는 100% 테스트, 100% 교육입니다. 오히려 최적화 프로그램 자체의 본질에서 테스트와 훈련은 두 개의 다항식 사이에 미러링된 동일한 섹션입니다. 그러나 컨트롤 섹션이 맨 처음에 있다는 사실은 인정합니다. 왜냐하면 모델이 현재 시장에 적합한지 확인해야하므로 직후에 NN의 귀중한 시간을 잃지 않습니다. 최적화. Aleksey Nikolayev 2020.07.22 10:08 #18987 막심 드미트리예프스키 : 기본 데이터를 고려하지 않은 순수한 계절성은 작동하지 않는다는 느낌이 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.07.22 10:14 #18988 알렉세이 니콜라예프 : 기본 데이터를 고려하지 않은 순수한 계절성은 작동하지 않는다는 느낌이 있습니다. 동의하지만 배경 표시기가 복잡합니다. 주식 지수로 어리석게 시작할 수는 있지만. 충분하지는 않지만 적어도 뭔가. 우리는 주별 지수가 필요하지만 정적 분기별 수치만 있고 중앙 은행 금리도 있습니다. 이것을 최소한 몇 개의 매개 변수로 줄이는 방법 ... 아직 알아낼 수 없습니다 .... Mihail Marchukajtes 2020.07.22 10:36 #18989 얘들 아,이 단락이 가득 차서 거의 바지에 들어갈 뻔했습니다. 시스템 업데이트를 시작했는데 설치하는 동안 "죽음의 화면"이 나왔는데 모든 것이 잘 되어서 다행입니다. 내가 버렸던 고문과 OI를 모으기 위해 스레드를 시작한 주민들에게 즉시 질문. 맥스???? 그렇다면 아카이브에 있는 파일을 버리십시오. 그렇지 않으면 최근에 몇 가지 큰 구멍이 생겼습니다. 많이 감사하겠습니다.... Aleksey Nikolayev 2020.07.22 11:00 #18990 발레리 야스트렘스키 : 동의하지만 배경 표시기가 복잡합니다. 주식 지수로 어리석게 시작할 수는 있지만. 충분하지는 않지만 적어도 뭔가. 우리는 주별 지수가 필요하지만 정적 분기별 수치만 있고 중앙 은행 금리도 있습니다. 이것을 최소한 몇 개의 매개 변수로 줄이는 방법 ... 아직 알아낼 수 없습니다 .... 음, 우리는 경제 달력의 API를 가지고 있습니다) 계절성이 작동하는 월/분기의 차이를 결정하는 것은 MO에게 상당한 작업입니다) 1...189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 그것은 무엇을 의미합니까? 모든 것이 MO를 통해 완료되면 인수 및 중지 매개변수가 필요하지 않습니다. 자동으로 생성되어야 합니다.
다른 행에는 다른 통계가 있습니다. 형질
약간 수정된 algo 및 MO 모듈. 그것은 그런 것으로 밝혀졌습니다. 훈련은 오른쪽에 있습니다(오른쪽에 있다고 소리치지 마십시오. 여기서는 중요하지 않습니다).
5분 틱 또는 시가를 최적화합니다(시가 시 더 빠름).
2010년 이전에 알고리즘이 어떤 식으로든 알지 못하는 모든 것. 이것은 당신이 최적화한 것을 테스트하기에 좋은 곳입니다.
2개의 매개변수를 추가했습니다:
이것은 1-4시간 평균 회귀 전략입니다.
왜 트렌드를 따르지 않습니까? 그런 다음 추세에 반대하면 수수료가 모든 것을 먹을 것입니다 ...
오 예쁘다
왜 사람들은 스스로 스스로를 속이는 것 ?
그 아름다움 만 보이지만 실제로 는 수년 동안 아무 것도 얻지 못합니다.
또한 통계를 표시해야 합니다.
그 아름다움 만 보이지만 실제로 는 수년 동안 아무 것도 얻지 못합니다.
예술에는 희생이 필요합니다. 그림은 소상공인을 위한 것이 아닙니다. ))
약간 수정된 algo 및 MO 모듈. 그것은 그런 것으로 밝혀졌습니다. 훈련은 오른쪽에 있습니다(오른쪽에 있다고 소리치지 마십시오. 여기서는 중요하지 않습니다).
여기서 저는 Maxim을 지지합니다. 저에게도 처음에는 20%가 컨트롤 섹션이고, 그 다음에는 100% 테스트, 100% 교육입니다. 오히려 최적화 프로그램 자체의 본질에서 테스트와 훈련은 두 개의 다항식 사이에 미러링된 동일한 섹션입니다. 그러나 컨트롤 섹션이 맨 처음에 있다는 사실은 인정합니다. 왜냐하면 모델이 현재 시장에 적합한지 확인해야하므로 직후에 NN의 귀중한 시간을 잃지 않습니다. 최적화.
기본 데이터를 고려하지 않은 순수한 계절성은 작동하지 않는다는 느낌이 있습니다.
기본 데이터를 고려하지 않은 순수한 계절성은 작동하지 않는다는 느낌이 있습니다.
동의하지만 배경 표시기가 복잡합니다. 주식 지수로 어리석게 시작할 수는 있지만. 충분하지는 않지만 적어도 뭔가.우리는 주별 지수가 필요하지만 정적 분기별 수치만 있고 중앙 은행 금리도 있습니다. 이것을 최소한 몇 개의 매개 변수로 줄이는 방법 ... 아직 알아낼 수 없습니다 ....
얘들 아,이 단락이 가득 차서 거의 바지에 들어갈 뻔했습니다. 시스템 업데이트를 시작했는데 설치하는 동안 "죽음의 화면"이 나왔는데 모든 것이 잘 되어서 다행입니다.
내가 버렸던 고문과 OI를 모으기 위해 스레드를 시작한 주민들에게 즉시 질문. 맥스???? 그렇다면 아카이브에 있는 파일을 버리십시오. 그렇지 않으면 최근에 몇 가지 큰 구멍이 생겼습니다. 많이 감사하겠습니다....
동의하지만 배경 표시기가 복잡합니다. 주식 지수로 어리석게 시작할 수는 있지만. 충분하지는 않지만 적어도 뭔가.우리는 주별 지수가 필요하지만 정적 분기별 수치만 있고 중앙 은행 금리도 있습니다. 이것을 최소한 몇 개의 매개 변수로 줄이는 방법 ... 아직 알아낼 수 없습니다 ....
음, 우리는 경제 달력의 API를 가지고 있습니다)
계절성이 작동하는 월/분기의 차이를 결정하는 것은 MO에게 상당한 작업입니다)