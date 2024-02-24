트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 146 1...139140141142143144145146147148149150151152153...3399 새 코멘트 Vladimir Karputov 2016.10.09 14:02 #1451 mytarmailS : 나는 외환 거래를하지 않으며 메타 트레이더도 익숙하지 않습니다. :) R-ke에서 다양한 형태의 프로필을 실험하고 싶습니다. 두 벡터에 대한 분포를 구축하는 방법이 명확하지 않습니다. 볼륨일 필요는 없습니다. 이것은 초보자를 위한 것입니다. 그런 프로필에 무엇이든 넣을 수 있습니다. 가격과 관련하여 무엇이든 하면 됩니다. 이 두 벡터가 있습니다. 이 포럼에서 무엇을 하고 계십니까? 전적으로 MetaTrader 터미널 전용 포럼입니까? 결국, MetaTrader 생태계 외부에서 내부로의 직접 액세스(API)는 없을 것이라고 이미 앞에서 언급했습니다. mytarmailS 2016.10.09 14:11 #1452 블라디미르 카르푸토프 : 이 포럼에서 무엇을 하고 계십니까? 전적으로 MetaTrader 터미널 전용 포럼입니까? 결국, MetaTrader 생태계 외부에서 내부로의 직접 액세스(API)는 없을 것이라고 이미 앞에서 언급했습니다. 이 지점의 이름을 읽고 메타 트레이더가 여기에 나타나는 측면을 알려주십시오. 이 논의가 필요한 이유는 무엇입니까? Vladimir Karputov 2016.10.09 14:16 #1453 mytarmailS : 이 지점의 이름을 읽고 메타 트레이더가 여기에 나타나는 측면을 알려주십시오. 이 논의가 필요한 이유는 무엇입니까? 새로운 수학적 라이브러리가 터미널 전달에 나타났습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. ( "MQL5의 통계 분포 - R을 최대한 활용" 기사 토론 ) - MetaTrader와 관련된 예제를 게시하지 않으시겠습니까? mytarmailS 2016.10.09 14:44 #1454 블라디미르 카르푸토프 : 새로운 수학적 라이브러리가 터미널 전달에 나타났습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. ( "MQL5의 통계 분포 - R을 최대한 활용" 기사 토론 ) - MetaTrader와 관련된 예제를 게시하지 않으시겠습니까? 네, 진부할 줄 몰라서요 :) MQL은 잘 몰라요 그리고 일반적으로 나는 이미 (나는 프로그래머가 된 적이 없음) 당신이 내장 기능을 사용할 수 없다는 것을 이해하고 모든 것을 직접 작성해야한다는 것을 이해하는 임의의 작업을 이미 가지고 있습니다 ... 번역 한 사실 수십 통계. R 의 기능은 확실히 훌륭하고 심지어 칭찬할 만합니다. 그러나 이것은 R 의 기능에 비해 바다에서 한 방울도 떨어지지 않는다는 것을 이해하십시오. 지속적으로 발전하고 있으며 기능이 아니라 라이브러리가 매일 새로운 라이브러리가 나타납니다. 어떻게 따라갈 수 있습니까? 이것? 네 그리고 왜? 사용해야만 한다... Andrey Dik 2016.10.09 15:07 #1455 mytarmailS : 네, 진부할 줄 몰라서요 :) MQL은 잘 몰라요 그리고 일반적으로 나는 이미 (나는 프로그래머가 된 적이 없음) 당신이 내장 기능을 사용할 수 없다는 것을 이해하고 모든 것을 직접 작성해야한다는 것을 이해하는 임의의 작업을 이미 가지고 있습니다 ... 번역 한 사실 수십 통계. R 의 기능은 확실히 훌륭하고 심지어 칭찬할 만합니다. 그러나 이것은 R의 기능에 비해 바다에서 한 방울도 떨어지지 않는다는 것을 이해하십시오. 지속적으로 발전하고 있으며 기능이 아니라 라이브러리가 매일 새로운 라이브러리가 나타납니다. 어떻게 따라갈 수 있습니까? 이것? 네 그리고 왜? 그냥 사용해야합니다 ... MQL 언어도 모르고 터미널도 모르고 어떻게 아무것도 판단할 수 없습니까? 추신. 안타깝지만 MT생태계에 기생하는 유저들이 포럼에 많이 있습니다. 그러나 이것은 또한 가장 똑똑한 사람들을 MQL 연구에 끌어들이고 물론 기생충을 끌어들이는 플랫폼의 엄청난 인기와 발전을 말해줍니다. 기생충 없이는 어디로 갈 수 있습니까... mytarmailS 2016.10.09 15:31 #1456 아무 것도 아닌 이야기는 그만합시다. 모두가 각자의 의견을 가지고 있고 이 스레드에는 특정 주제가 있습니다... 그렇다면 그 분포는 어떻습니까? 두 벡터에서 구성할 수 있습니까? :) Dr. Trader 2016.10.09 16:38 #1457 mytarmailS : 그렇다면 그 분포는 어떻습니까? 두 벡터에서 구성할 수 있습니까? :) 여기 좋은 기사가 있습니다: https://www.r-bloggers.com/5-ways-to-do-2d-histograms-in-r/ x <- rnorm(mean= 1.5 , 5000 ) y <- rnorm(mean= 1.6 , 5000 ) df <- data.frame(x,y) library (gplots) h2 <- hist2d(df, nbins= 10 ) #сторона квадрата = 10 h2$counts Dr. Trader 2016.10.09 17:21 #1458 다음은 보다 실제적인 예입니다. 아카이브 - 2012년부터 오늘까지 eurusd h1이 있는 RData. MetaQotes-Demo는 틱 볼륨 과 거래 볼륨을 모두 제공하지만 얼마나 신뢰할 수 있는지 모르겠습니다. load( "H1.RData" ) library (gplots) #торговые обёмы и цены закрытия за последний год hist2d(x = H1[(nrow(H1) - 6225 ):nrow(H1), c( "Close" , "Trade.volume" )], nbins = 100 ) 파일: H1.zip 671 kb mytarmailS 2016.10.09 17:58 #1459 고맙습니다! 내 트레일러에도 비슷한게 있었는데... x <- D$X.CLOSE.[ 1 : 2000 ] y <- D$X.VOL.[ 1 : 2000 ] df <- data.frame(x,y) library (gplots) h2 <- hist2d(df, nbins= 100 ) #сторона квадрата = 10 #h2$counts 그러나 이 행렬 h2$counts 를 해석하는 방법이 명확하지 않습니다. 너무 많은 것들이 있습니다. 공포... 일반적인 배포판과 비슷한 것을 얻고 싶지만 hist() 는 어떻습니까? 볼륨 프로필은 어떻게 생겼을지 모르지만 일반적으로 1:1이 더 낫습니다. R-ki를 사용하여 어떻게든 할 수 있습니까? 나는 무언가를 집어 들었다 https://futures.io/matlab-r-project-python/29465-r-volume-profile-volume-price.html , 나는 그것을 알아낼 것이다 Dr. Trader 2016.10.09 19:56 #1460 mytarmailS : 일반적인 배포판과 비슷한 것을 얻고 싶지만 hist() 는 어떻습니까? 볼륨 프로필은 어떻게 생겼을지 모르지만 일반적으로 1:1이 더 낫습니다. R-ki를 사용하여 어떻게든 할 수 있습니까? 하나의 벡터(가격)만 취하면 히스토그램에 각 가격 수준의 반복 횟수가 표시됩니다. 간단히 말해서 선 밖으로 막대가 자랄 것입니다. 가격과 거래량이라는 두 벡터를 취하면 가격에는 자체 수준이 있고 거래량에는 자체 수준이 있습니다. 이들은 평면을 형성하는 두 가지 다른 차원입니다. 히스토그램 막대는 가격과 볼륨의 각 조합에 대한 반복 횟수를 표시하면서 평면에서 위로 증가합니다. 3D 막대를 그리는 대신 hist2d는 높이를 색상으로 표시합니다. 동일한 데이터에 대한 더 아름다운 버전은 다음과 같습니다. 가격과 거래량에 대한 hist()와 같은 간단한 히스토그램을 그리려면 두 벡터(가격과 거래량)를 어떤 공식에 의해 하나의 벡터로 변환 하고 그에 대한 히스토그램을 그려야 합니다 . 어떤 종류의 새로운 벡터인지, 무엇을 원하는지, 어디서 얻을지 결정해야 합니다. 대략적으로 말하면 위의 3D 이미지에서 무한한 방법으로 수행할 수 있는 평평한 히스토그램을 얻고 싶습니다. h2$counts는 해당 히스토그램의 행렬 표현입니다. 예를 들어 nbins=5를 사용하여 히스토그램 크기를 5x5로 만들어 명확하게 만들고 h2$counts를 살펴봅니다. 이 역시 5x5 행렬이 됩니다. 히스토그램의 셀이 밝을수록 해당 셀의 행렬에 더 많은 숫자가 표시됩니다. 나중에 추가됨. 아름답게 만드는 방법을 찾았습니다 - library (plot3D) levels_count <- 20 volume_levels = cut(H1[(nrow(H1) - 6225 ):nrow(H1), "Trade.volume" ], levels_count) price_levels = cut(H1[(nrow(H1) - 6225 ):nrow(H1), "Close" ], levels_count) h3d = hist3D(z = table(volume_levels, price_levels), xlab= "volume" , ylab= "price" , zlab= "frequency" , border= "black" ) 최적화 알고리즘 챔피언십. 통화 강도 프랙탈, 프랙탈 구조, 그래픽 1...139140141142143144145146147148149150151152153...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 외환 거래를하지 않으며 메타 트레이더도 익숙하지 않습니다. :)
R-ke에서 다양한 형태의 프로필을 실험하고 싶습니다. 두 벡터에 대한 분포를 구축하는 방법이 명확하지 않습니다.
볼륨일 필요는 없습니다. 이것은 초보자를 위한 것입니다. 그런 프로필에 무엇이든 넣을 수 있습니다. 가격과 관련하여 무엇이든 하면 됩니다. 이 두 벡터가 있습니다.
이 포럼에서 무엇을 하고 계십니까? 전적으로 MetaTrader 터미널 전용 포럼입니까? 결국, MetaTrader 생태계 외부에서 내부로의 직접 액세스(API)는 없을 것이라고 이미 앞에서 언급했습니다.
새로운 수학적 라이브러리가 터미널 전달에 나타났습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. ( "MQL5의 통계 분포 - R을 최대한 활용" 기사 토론 ) - MetaTrader와 관련된 예제를 게시하지 않으시겠습니까?
그리고 일반적으로 나는 이미 (나는 프로그래머가 된 적이 없음) 당신이 내장 기능을 사용할 수 없다는 것을 이해하고 모든 것을 직접 작성해야한다는 것을 이해하는 임의의 작업을 이미 가지고 있습니다 ... 번역 한 사실 수십 통계. R 의 기능은 확실히 훌륭하고 심지어 칭찬할 만합니다. 그러나 이것은 R 의 기능에 비해 바다에서 한 방울도 떨어지지 않는다는 것을 이해하십시오. 지속적으로 발전하고 있으며 기능이 아니라 라이브러리가 매일 새로운 라이브러리가 나타납니다. 어떻게 따라갈 수 있습니까? 이것? 네 그리고 왜? 사용해야만 한다...
그리고 일반적으로 나는 이미 (나는 프로그래머가 된 적이 없음) 당신이 내장 기능을 사용할 수 없다는 것을 이해하고 모든 것을 직접 작성해야한다는 것을 이해하는 임의의 작업을 이미 가지고 있습니다 ... 번역 한 사실 수십 통계. R 의 기능은 확실히 훌륭하고 심지어 칭찬할 만합니다. 그러나 이것은 R의 기능에 비해 바다에서 한 방울도 떨어지지 않는다는 것을 이해하십시오. 지속적으로 발전하고 있으며 기능이 아니라 라이브러리가 매일 새로운 라이브러리가 나타납니다. 어떻게 따라갈 수 있습니까? 이것? 네 그리고 왜? 그냥 사용해야합니다 ...
MQL 언어도 모르고 터미널도 모르고 어떻게 아무것도 판단할 수 없습니까?
추신. 안타깝지만 MT생태계에 기생하는 유저들이 포럼에 많이 있습니다. 그러나 이것은 또한 가장 똑똑한 사람들을 MQL 연구에 끌어들이고 물론 기생충을 끌어들이는 플랫폼의 엄청난 인기와 발전을 말해줍니다. 기생충 없이는 어디로 갈 수 있습니까...
아무 것도 아닌 이야기는 그만합시다. 모두가 각자의 의견을 가지고 있고 이 스레드에는 특정 주제가 있습니다...
여기 좋은 기사가 있습니다: https://www.r-bloggers.com/5-ways-to-do-2d-histograms-in-r/
다음은 보다 실제적인 예입니다. 아카이브 - 2012년부터 오늘까지 eurusd h1이 있는 RData.
MetaQotes-Demo는 틱 볼륨 과 거래 볼륨을 모두 제공하지만 얼마나 신뢰할 수 있는지 모르겠습니다.
고맙습니다! 내 트레일러에도 비슷한게 있었는데...
그러나 이 행렬 h2$counts 를 해석하는 방법이 명확하지 않습니다. 너무 많은 것들이 있습니다. 공포...
나는 무언가를 집어 들었다 https://futures.io/matlab-r-project-python/29465-r-volume-profile-volume-price.html , 나는 그것을 알아낼 것이다
하나의 벡터(가격)만 취하면 히스토그램에 각 가격 수준의 반복 횟수가 표시됩니다. 간단히 말해서 선 밖으로 막대가 자랄 것입니다.
가격과 거래량이라는 두 벡터를 취하면 가격에는 자체 수준이 있고 거래량에는 자체 수준이 있습니다. 이들은 평면을 형성하는 두 가지 다른 차원입니다. 히스토그램 막대는 가격과 볼륨의 각 조합에 대한 반복 횟수를 표시하면서 평면에서 위로 증가합니다.
3D 막대를 그리는 대신 hist2d는 높이를 색상으로 표시합니다. 동일한 데이터에 대한 더 아름다운 버전은 다음과 같습니다.
가격과 거래량에 대한 hist()와 같은 간단한 히스토그램을 그리려면 두 벡터(가격과 거래량)를 어떤 공식에 의해 하나의 벡터로 변환 하고 그에 대한 히스토그램을 그려야 합니다 . 어떤 종류의 새로운 벡터인지, 무엇을 원하는지, 어디서 얻을지 결정해야 합니다. 대략적으로 말하면 위의 3D 이미지에서 무한한 방법으로 수행할 수 있는 평평한 히스토그램을 얻고 싶습니다.
h2$counts는 해당 히스토그램의 행렬 표현입니다. 예를 들어 nbins=5를 사용하여 히스토그램 크기를 5x5로 만들어 명확하게 만들고 h2$counts를 살펴봅니다. 이 역시 5x5 행렬이 됩니다. 히스토그램의 셀이 밝을수록 해당 셀의 행렬에 더 많은 숫자가 표시됩니다.
나중에 추가됨.
아름답게 만드는 방법을 찾았습니다 -