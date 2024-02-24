트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1366 1...135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2019.02.22 21:01 #13651 피터 코노우 : Sigmund Freud의 작품은 전문가와 논의하지 않으면 너무 도발적인 주제입니다. 왜냐하면 당신이 그의 견해로 침착하게 작동하고 무의식적으로 자신에게 전달하지 않고 침략에 빠지지 않도록하는 수준의 이해, 지식 및 경험이 필요하기 때문입니다. 그런 논의를 하는 곳은 분명히 아닙니다.) 그건 그렇고, 심리학에 대한 나의 주요 메시지는 프로그래밍과 심리학이라는 두 가지 과학이 교차하기 때문에 그것을 이해하지 않고 본격적인 AI를 만드는 것은 불가능하다는 것입니다. 100조 개의 뉴런 연결로 신경 프로세스의 "역학"을 정확히 반복하는 것은 비현실적입니다. 일반적으로 무의식의 발견(설명 및 표현의 사실 수집)에서 지그문트 프로이트의 장점과 연구를 위한 도구를 제공하고 이를 가능하게 만든 의식 구조 모델의 개발 사람의 내면 세계를 이해하는 데 더 가까이 다가갑니다. [삭제] 2019.02.22 21:24 #13655 유리 아사울렌코 : 맥심은 사실 AI의 정의는 어떤 모습이든 연결되어 있지 않습니다. 그는 바둑을 하고, 차를 운전하고, 전화로 질문에 답하고, 하나님께 감사합니다. 그래서 나는 그것이 무엇이든 될 수 있다고 말합니다 그러나 우리가 Conon 야만인의 보호를 받는 동안 - 심리적 안정이 있지만 그럼에도 불구하고 약간 불안합니다. Реter Konow 2019.02.22 22:47 #13656 알렉세이 비아즈미킨 : 일반적으로 무의식의 발견(설명 및 표현의 사실 수집)에서 지그문트 프로이트의 장점과 연구를 위한 도구를 제공하고 이를 가능하게 만든 의식 구조 모델의 개발 사람의 내면 세계를 이해하는 데 더 가까이 다가갑니다. 의심할 여지 없이. 프로이트는 무의식을 발견했을 뿐만 아니라 의식에 미치는 영향도 설명했습니다. 보다 정확하게는 숨겨진 메커니즘을 통해 무의식의 다양한 방식과 형태, 그리고 그 의미와 내용을 드러냈다. 현재 제 입장에서는 내용이 조금 일방적이기는 하지만 근본적이었습니다. 의식 그 자체, 그는 깊이 탐구하지 않았습니다. 확실히, 심리학에서의 역할은 "과학적 및 교육적"입니다. 그건 그렇고, 그의 딸 Anna Freud도 아동 정신 분석에 관한 책을 출판함으로써 심리학에 큰 공헌을했습니다. 매우 흥미로운 작업입니다. 글쎄요, 심리학에 대해서는 충분합니다. Реter Konow 2019.02.22 22:58 #13657 알렉세이 비아즈미킨 : .... Sigmund Freud의 작품은 전문가와 논의하지 않으면 너무 도발적인 주제입니다. 왜냐하면 당신이 그의 견해로 침착하게 작동하고 무의식적으로 자신에게 전달하지 않고 침략에 빠지지 않도록하는 수준의 이해, 지식 및 경험이 필요하기 때문입니다. 그런 논의를 하는 곳은 분명히 아닙니다.)
그건 그렇고, 심리학에 대한 나의 주요 메시지는 프로그래밍과 심리학이라는 두 가지 과학이 교차하기 때문에 그것을 이해하지 않고 본격적인 AI를 만드는 것은 불가능하다는 것입니다.
100조 개의 뉴런 연결로 신경 프로세스의 "역학"을 정확히 반복하는 것은 비현실적입니다.
글쎄요, AI가 완전히 기능하려면 인간 환경에 통합되어야 하고 인간 행동을 이해하도록 가르쳐야 합니다. 따라서 그 안에 있는 기본적인 인간을 재현해야 합니다. 그렇지 않으면 그는 사회에서 "떨어져" 본격적인 AI가 되지 않을 것입니다. 그는 사람들을 이해할 수 없습니다. 결과적으로 우리는 이미 존재하는 지능 대신에 인간의 질문에 대한 소프트웨어 모방을 얻습니다.
1. 한때 그는 프로이트의 아이디어의 팬이었습니다. 심리학을 이해하는 데 많은 영향을 미쳤습니다. 지금까지 나는 그를 존경한다.
2. 일반적으로 동의합니다.
맥심은 사실 AI의 정의는 어떤 모습이든 연결되어 있지 않습니다. 그는 바둑을 하고, 차를 운전하고, 전화로 질문에 답하고, 하나님께 감사합니다.
그래서 나는 그것이 무엇이든 될 수 있다고 말합니다
그러나 우리가 Conon 야만인의 보호를 받는 동안 - 심리적 안정이 있지만 그럼에도 불구하고 약간 불안합니다.
의심할 여지 없이. 프로이트는 무의식을 발견했을 뿐만 아니라 의식에 미치는 영향도 설명했습니다. 보다 정확하게는 숨겨진 메커니즘을 통해 무의식의 다양한 방식과 형태, 그리고 그 의미와 내용을 드러냈다. 현재 제 입장에서는 내용이 조금 일방적이기는 하지만 근본적이었습니다. 의식 그 자체, 그는 깊이 탐구하지 않았습니다. 확실히, 심리학에서의 역할은 "과학적 및 교육적"입니다.
그건 그렇고, 그의 딸 Anna Freud도 아동 정신 분석에 관한 책을 출판함으로써 심리학에 큰 공헌을했습니다. 매우 흥미로운 작업입니다.
글쎄요, 심리학에 대해서는 충분합니다.
기계 지능이 무엇인지, 나는 Stanislav Lem의 소설 "Fiasco"를 읽고 아주 좋은 아이디어를 얻었습니다. 이것은 아마도 사람들이 언젠가는 그렇게 할 것입니다. 읽을 것을 권장합니다.
추신. AI는 인간의 마음을 모방하지 않을 것입니다. 아마도 이것은 불가능할 것입니다. 무의식(및 완전한 의식)은 재생산될 수 없으며, 이는 소프트웨어가 인간과 유사한 기억, 사고 및 언어 메커니즘을 지원한다는 것을 의미합니다. 감정, 감정 및 개성의 기초가 없는 순전히 합리적인 논리 엔진을 남겨두고 정신 활동을 불필요한 것으로 줄입니다. AI를 더 복잡하게 만들면 효율성이 저하될 것입니다. 왜냐하면 인간과 유사하기 위해 자원을 빼앗아 가는데, 이는 실용적인 관점에서 정당화될 수 없기 때문입니다. 따라서 네, AI의 발전은 아마도 질문 답변 시스템으로 죽은 지식 기반 단계에서 멈출 것입니다.((
당신은 인공 지능이 무엇인지 전혀 이해하지 못하고 있습니다. 당신의 것은 "코어 엔진"과 기타 산만한 것들, 일종의 디자인과 모든 종류의 외부 쓰레기, 심지어 거래 전략도 아닙니다.
그것이 이미 존재하는 것입니다. 예를 들어, MT에서 포리스트를 구현하면 모든 훈련 예제를 완전히 기억할 것입니다.
