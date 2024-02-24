트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1369 1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.02.24 14:30 #13681 마이클 마르쿠카이테스 : 아무도 필요하지 않기 때문에 말할 것도 없습니다. 흥미로운? 예, 그러나 아무도 실을 실행에 옮길 것 같지 않습니다. 그들은 balabol Ha HA라고 말할 것입니다. 네, 그리고 여기 남아 있는 Maxim, 당신만 보입니다. 당신은 모든 것을 알고 있다는 당신의 존재만으로 모두를 겁먹게 만들었습니다. 이것은 머신 러닝 분야의 기본적인 특징 중 하나입니다. 그 중 세 가지만 있습니다. 내 비디오에서 이야기하고 싶었던 세 가지 가정은 언젠가는 분명히 될 것입니다. 거기에서 나는 당신이 주는 조언이 흥미로운 이유를 말하지만 아무도 그것을 사용하지 않을 것입니다. 드문 경우지만 그들은 듣기만 할 것입니다. 이것이 연구원이 실패하는 MO의 문제입니다. 이 같은.. 그들은 내 충고를 완벽하게 사용하고 그들이 내 것이라는 것을 잊고 스스로 생각해 냈다고 생각하기 시작합니다. 이것은 정상입니다. 이것이 뇌가 작동하는 방식입니다. 그들은 내가 책을 읽고 개그가 아닌 주요 출처에 대한 링크와 함께 객관적인 정보를 제공하기 때문에 듣는다 최근에는 영어만 배우고 있습니다. 언어, 왜냐하면 여기에서 소유한 사람은 거의 없으며 다양한 출처에서 매우 흥미로운 정보를 던지는 것을 중단했습니다. Грааль 2019.02.24 15:23 #13682 마이클 마르쿠카이테스 : 네, 그리고 여기 남아 있는 Maxim, 당신만 보입니다. 당신은 모든 것을 알고 있다는 당신의 존재만으로 모두를 겁먹게 만들었습니다. 몇몇은 다른 세계로 갔고(Reshetov, Alyosha), Dr-Tr은 모든 비트코인을 유출하고 시장을 싫어했고, Koldun은 말과 함께 포토샵을 금지당했고, Maxim은 시도한 유일한 사람이지만 현재까지 결과는 미미합니다. 그리고 누가 그들을 환상적으로 가지고 있습니까 ??? 우리는 거의 모두 실패할 운명을 타고났고, 불가능한 일을 택했고, 뼈저리게 후회하게 될 것입니다. 성배는 다음과 같습니다. Alexander_K 2019.02.24 17:07 #13683 성배 : 우리는 거의 모두 실패할 운명을 타고났고, 불가능한 일을 택했고, 뼈저리게 후회하게 될 것입니다. 나는 우리 중 대부분이 쓰레기 더미에 있을 곳이 있다고 생각합니다. 강자는 약자의 갉아먹은 뼈를 빼앗을 것이다. 똑똑한 사람들은 카드에 강한 사람들로부터 이 주사위를 이길 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:09 #13684 성배 : 몇몇은 다른 세계로 갔고(Reshetov, Alyosha), Dr-Tr은 모든 비트코인을 유출하고 시장을 싫어했고, Koldun은 말과 함께 포토샵을 금지당했고, Maxim은 시도한 유일한 사람이지만 현재까지 결과는 미미합니다. 그리고 누가 그들을 환상적으로 가지고 있습니까 ??? 우리는 거의 모두 실패할 운명을 타고났고, 불가능한 일을 택했고, 뼈저리게 후회하게 될 것입니다. 성배는 다음과 같습니다. 모니터 밝기 체크입니다~ 작업중인 컴퓨터에 검은색 화면이 뜨고 장난인줄 알았는데 넷북에서 사진을 보니... Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:12 #13685 마이클 마르쿠카이테스 : 그러나 질문은 여전히 흥미 롭습니다. 누가 모델을 선택합니까? 어떤 기준으로 하위 모델이 다른 모델보다 우수하다고 결정됩니까? 조건부 없이 방법이 있는데 꽤 흥미롭습니다. 어쨌든 나쁜 것을 정확히 제거합니다. 그러나 선한 자 중에도 이것도 저것도 만나지 아니하느니라. 손으로 한다면 이제 첫 번째 단계는 재무 지표입니다. 두 번째 단계는 시간 경과에 따른 분류의 안정성과 모델의 메트릭입니다. 세 번째 단계는 모델의 구조입니다. 네 번째 단계는 선택된 모델의 구조 개선/잠재적으로 유용한 정보의 추출입니다. 다섯 번째 단계는 새로운 모델의 형성입니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:13 #13686 유리 아사울렌코 : 휴일은 밤새 지속될 수 없으며 정확히 자정에 마차가 호박으로 변했습니다. ( 슬프게도. 결과의 계산이나 해석에 오류가 있습니까? sibirqk 2019.02.25 06:10 #13687 유리 아사울렌코 : 휴일은 밤새 지속될 수 없으며 정확히 자정에 마차가 호박으로 변했습니다. ( 이동(11) EUR/USD가 M1 6포인트 앞서 종가에 대한 순진한 예측의 결과입니다. 당신의 국회는 순진하게 예측하는 법을 정직하게 배웠습니다. 이것이 거래에 충분하지 않은 것이 유감입니다. Yuriy Asaulenko 2019.02.25 09:15 #13688 시비르크 : 이동(11) EUR/USD가 M1 6포인트 앞서 종가에 대한 순진한 예측의 결과입니다. 당신의 국회는 순진하게 예측하는 법을 정직하게 배웠습니다. 이것이 거래에 충분하지 않다는 것은 유감입니다. 전에 비슷한 차트를 본 적이 있습니다. 저는 국회에서 기적을 기대하지 않습니다. 내가 필요한 것은 설계 자동화뿐입니다. Aleksei Kuznetsov 2019.02.25 09:26 #13689 막심 드미트리예프스키 : 최근에는 영어만 배우고 있습니다. 언어 때문에 여기에서 소유한 사람은 거의 없으며 다양한 출처에서 매우 흥미로운 정보를 던지는 것을 중단했습니다. 글쎄, 크롬에서 전체 페이지의 번역기의 도움으로 모든 것이 다소간 명확해졌습니다) 그래서 링크를 게시합니다. 누군가는 괜찮을 것입니다. [삭제] 2019.02.25 09:30 #13690 Yuri 외에 파이썬을 사용하는 사람이 있습니까? nnada to mt5 커넥터는 매우 간단하고 편리합니까? dll 및 기타 이단 없이 기사를 게시할 생각 1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아무도 필요하지 않기 때문에 말할 것도 없습니다. 흥미로운? 예, 그러나 아무도 실을 실행에 옮길 것 같지 않습니다. 그들은 balabol Ha HA라고 말할 것입니다. 네, 그리고 여기 남아 있는 Maxim, 당신만 보입니다. 당신은 모든 것을 알고 있다는 당신의 존재만으로 모두를 겁먹게 만들었습니다. 이것은 머신 러닝 분야의 기본적인 특징 중 하나입니다. 그 중 세 가지만 있습니다. 내 비디오에서 이야기하고 싶었던 세 가지 가정은 언젠가는 분명히 될 것입니다. 거기에서 나는 당신이 주는 조언이 흥미로운 이유를 말하지만 아무도 그것을 사용하지 않을 것입니다. 드문 경우지만 그들은 듣기만 할 것입니다. 이것이 연구원이 실패하는 MO의 문제입니다.
이 같은..
그들은 내 충고를 완벽하게 사용하고 그들이 내 것이라는 것을 잊고 스스로 생각해 냈다고 생각하기 시작합니다. 이것은 정상입니다. 이것이 뇌가 작동하는 방식입니다.
그들은 내가 책을 읽고 개그가 아닌 주요 출처에 대한 링크와 함께 객관적인 정보를 제공하기 때문에 듣는다최근에는 영어만 배우고 있습니다. 언어, 왜냐하면 여기에서 소유한 사람은 거의 없으며 다양한 출처에서 매우 흥미로운 정보를 던지는 것을 중단했습니다.
네, 그리고 여기 남아 있는 Maxim, 당신만 보입니다. 당신은 모든 것을 알고 있다는 당신의 존재만으로 모두를 겁먹게 만들었습니다.
나는 우리 중 대부분이 쓰레기 더미에 있을 곳이 있다고 생각합니다. 강자는 약자의 갉아먹은 뼈를 빼앗을 것이다. 똑똑한 사람들은 카드에 강한 사람들로부터 이 주사위를 이길 것입니다.
모니터 밝기 체크입니다~ 작업중인 컴퓨터에 검은색 화면이 뜨고 장난인줄 알았는데 넷북에서 사진을 보니...
그러나 질문은 여전히 흥미 롭습니다. 누가 모델을 선택합니까? 어떤 기준으로 하위 모델이 다른 모델보다 우수하다고 결정됩니까? 조건부 없이 방법이 있는데 꽤 흥미롭습니다. 어쨌든 나쁜 것을 정확히 제거합니다. 그러나 선한 자 중에도 이것도 저것도 만나지 아니하느니라.
손으로 한다면 이제 첫 번째 단계는 재무 지표입니다.
두 번째 단계는 시간 경과에 따른 분류의 안정성과 모델의 메트릭입니다.
세 번째 단계는 모델의 구조입니다.
네 번째 단계는 선택된 모델의 구조 개선/잠재적으로 유용한 정보의 추출입니다.
다섯 번째 단계는 새로운 모델의 형성입니다.
슬프게도. 결과의 계산이나 해석에 오류가 있습니까?
이동(11) EUR/USD가 M1 6포인트 앞서 종가에 대한 순진한 예측의 결과입니다. 당신의 국회는 순진하게 예측하는 법을 정직하게 배웠습니다. 이것이 거래에 충분하지 않은 것이 유감입니다.
최근에는 영어만 배우고 있습니다. 언어 때문에 여기에서 소유한 사람은 거의 없으며 다양한 출처에서 매우 흥미로운 정보를 던지는 것을 중단했습니다.
글쎄, 크롬에서 전체 페이지의 번역기의 도움으로 모든 것이 다소간 명확해졌습니다)
그래서 링크를 게시합니다. 누군가는 괜찮을 것입니다.
Yuri 외에 파이썬을 사용하는 사람이 있습니까? nnada to mt5 커넥터는 매우 간단하고 편리합니까? dll 및 기타 이단 없이
기사를 게시할 생각