트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1292

Renat Akhtyamov 2019.02.03 03:36 #12911

Aleksey Vyazmikin 2019.02.03 08:01 #12912

Aleksei Kuznetsov 2019.02.03 10:07 #12913

Aleksey Vyazmikin 2019.02.03 10:28 #12914

Mihail Marchukajtes 2019.02.03 11:02 #12915

안녕하세요 형제 여러분. 테스터에서 전략 을 테스트 한 결과를 기반으로 자금 차트를 작성하는 지표를 알려주십시오. 나는 뭔가를 찾을 수 없습니다 ... 기억하고 기억합니다. 만일 손에 있는 사람이 나에게 그것들을 던진다면. 감사해요!!!

Aleksei Kuznetsov 2019.02.03 11:43 #12916

Грааль 2019.02.03 12:29 #12917

Yuriy Asaulenko 2019.02.03 14:54 #12918

네, 플랫 이후 추세가 있을 100%입니다. Che는 예측하기 위해 거기에 있습니다.

Renat Akhtyamov 2019.02.03 16:01 #12919

Aleksey Vyazmikin 2019.02.03 16:15 #12920
볼륨은 추세에서 평면으로 상태의 변화를 예측하는 데 도움이되지만 "어려움없이"와는 거리가 멀며 일반적으로 "추세 / 평면"의 상태를 예측하는 것은 단위당 다음 증분의 방향보다 훨씬 정확하지 않습니다. 시간, 정확도가 약 57% 정도, 믿을 수 없는 숫자에 대해 말한 내용은 분명히 오류의 결과입니다 .
숫자는 무엇입니까?
그럼에도 불구하고 기계 학습은 이상하고 예측할 수 없는 것입니다. CatBoost로 디버깅 작업을 계속하다 보면 이렇게 작동하는 모델을 얻었습니다(교육 + 테스트 + 시험)
2014년부터 2019년까지 거래(346건)가 많지 않을 수도 있지만, 반면 자금의 인출은 전체 기간 동안 1299건으로 10% 미만입니다. 물론 2014년에는 강한 성장이 있었고 다시는 일어나지 않을지 모르지만 그 이후에는 매우 순조로웠습니다.
아래는 검사용 샘플에 대한 그래프입니다. (조건부로 이 테스트보다 샘플이 작기 때문에)
근데 그래프만 보여주는게 아니라 여기도 흔하지 않은데 모델의 내용을 보고 많이 놀랐다고 말씀드리고 싶어요 - 38개의 예측변수 중 4개만 사용!
TimeH - 시간 단위의 시간
DonProcVisota_M15 - M15에서 Donchian 채널의 상대 너비
LastBarPeresekD_Down_M15 - 마지막 Donchian 채널 크로스오버 이후의 막대 수
BB_PeresekN_Total_M1 - 마지막 x 막대에 대한 iDelta 수준의 교차 가격 수
물론 샘플에 많은 수의 예측 변수가 있고 이를 분할한 다음 시드를 지정하고 이 모든 것이 탐욕 원칙에 따라 샘플을 나누는 것이 항상 효과적인 것은 아니라는 내 이론에 맞습니다. 이것은 단지 다음을 수행하는 방법일 뿐입니다. 아무것도 보장하지 않습니다.
이것들은 내가 수집하고 풀링하고 싶은 모델입니다.
대부분의 예측 변수는 실제로 잡음이거나 서로 상관 관계가 있을 것으로 예상됩니다.
아이디어는 노이즈가 아니라 일부 예측 변수가 다른 예측 변수와 겹친다는 것입니다. 형성된 연결은 중요하고 생성되어야 합니다.
저는 시딩 중입니다. 물론 저는 저 자신을 위한 용어를 발명했습니다 . 특정 디지털 값과 함께 --random-seed 플래그를 사용합니다. 사실, 나는 이 값의 범위가 무엇인지 모르지만 학습에 상당한 영향을 미치고 이 통제된 무작위화가 나에게 적합하다는 것을 알았습니다.
결과에 큰 영향을 미치지 않는 것이 바람직하다. 그렇지 않으면 특정 랜덤에 맞는 것으로 판명됩니다. 저것들. 최적화해야 하는 기능(상당한 영향을 미치는)이 하나 더 있습니다.
트렌드 \ 아파트는 거의 90 %가 예측한다는 주제에서 위에서 본 것처럼 누군가의 손자 또는 학생이 말하는 것 같았습니다.
아아
음, 진드기가 없다면 분명히 시장은 평평합니다. 100%진드기가 많으면 더 이상 평평하지 않습니다.
임의성을 수정합니다. 이것은 일반적으로 다시 시작할 때 재현 가능한 결과에 사용됩니다.
네, 나중에 결과를 재현하고 일반적으로 결과를 생성하는 것이 필요합니다.
그것이 어떻게 작동하는지 완전히 명확하지 않을뿐입니다. 내가 이해하는 것처럼이 매개 변수는 최상의 옵션을 선택할 때 분할 결과를 계산하는 임의성에 대한 책임이 있지만 어디에서나 세부 정보를 찾을 수 없습니다.
그리고 적합성에 대해... 우리는 모든 것이 잠재적 적합성이라는 사실에서 출발해야 하며 시간이 지남에 따라 관계의 안정성만 확인하고 이러한 관계의 효율성을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 해당 모델은 각각 4개의 트리로 구성되어 있습니다. 그 중 깊이는 4입니다. 조합의 수가 적기 때문에 여기에 맞는 것이 매우 효과적입니다. 즉, 샘플에 대한 설명이 아니라 일종의 패턴으로 나타날 수 있습니다.