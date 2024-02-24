트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1291 1...128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2019.01.31 21:23 #12901 막심 드미트리예프스키 : 멋진 KNIME 소프트웨어도 있으며 모든 종류의 부스팅, 데이터 분석 및 시각화가 있습니다. 무료 및 프로그래밍 없이 모든 소프트웨어를 배울 수는 없습니다.)) R, Python 또는 기타 한 가지만 있으면 가능합니다. 무엇인가에서 멈추십시오. 그리고 충분합니다. 글쎄, 당신이 그것을 느낀다면.)) 식물학의 감정가, 모든 종류의 나무-숲은 적어도 대각선이나 기울어진 무언가를 지을 수 있습니까? 모든 경우에 수평-수직 분할의 조합만 볼 수 있습니다. [삭제] 2019.01.31 21:25 #12902 유리 아사울렌코 : 모든 소프트웨어를 배울 수는 없습니다.)) R, Python 또는 기타 한 가지만 있으면 가능합니다. 충분한. 글쎄, 당신이 그것을 느낀다면.)) 식물학의 감정가, 모든 종류의 나무-숲은 적어도 대각선이나 기울어진 무언가를 지을 수 있습니까? 모든 경우에 수평-수직 분할의 조합만 볼 수 있습니다. 그들은 어린 시절부터 타원을 좋아하지 않았고 어린 시절부터 각도를 그렸습니다. 시그모이드가 아닌 이진 분할이 있습니다. 부스팅이 가능한 것 같지만 확실하지 않음 Yuriy Asaulenko 2019.01.31 21:32 #12903 막심 드미트리예프스키 : 그들은 어린 시절부터 타원을 좋아하지 않았고 어린 시절부터 각도를 그렸습니다. 시그모이드가 아닌 이진 분할이 있습니다. 나는 정사각형 직육면체를 원하지 않지만 최소한 다각형을 원합니다. 2x+3y-7z > N은 안되나요? 바로 경사면입니다. 디비전이 무엇인지 어떻게 미리 알 수 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2019.01.31 21:37 #12904 유리 아사울렌코 : 나는 정사각형 직육면체를 원하지 않지만 최소한 다각형을 원합니다. 2x+3y-7z > N은 안되나요? 그냥 뭔가 평평한. 분할이 무엇인지 어떻게 미리 알 수 있습니까? 예, 트리로 분류하기 위해 기성품 기능을 제출하는 것이 더 좋지만 이러한 기능의 선택, 즉 예측 변수를 만드는 것은 신경망에서 실현 가능한 작업입니다. 그건 그렇고, 작업이 샘플의 다른 간단한 기능에서 변환된 더 복잡한 기능을 검색하는 것인 경우 클러스터링을 위한 신경망이 있을 수 있습니까? [삭제] 2019.01.31 21:38 #12905 유리 아사울렌코 : 나는 정사각형 직육면체를 원하지 않지만 최소한 다각형을 원합니다. 2x+3y-7z > N은 안되나요? 그냥 뭔가 평평한. 분할이 무엇인지 어떻게 미리 알 수 있습니까? 분명히 선형으로 분리된 점에서는 잘 작동하지 않습니다. 그렇지 않으면 차이가 없다고 말합니다. 숲은 알려지지 않은 "패턴"을 검색하는 데 더 많이 사용되고 NN은 알려진 신호를 처리하는 데 사용된다는 것을 들었습니다. Yuriy Asaulenko 2019.01.31 21:50 #12906 알렉세이 비아즈미킨 : 그건 그렇고, 작업이 샘플의 다른 간단한 기능에서 변환된 더 복잡한 기능을 검색하는 것인 경우 클러스터링을 위한 신경망이 있을 수 있습니까? 국회로서는 충분히 가능한 일이다. 문제는 데이터 준비에 있습니다. 또한 사실 - 거기에서 찾고 변환할 것이 있습니까? 그렇지 않으면 NN은 실제로 존재하지 않는 것을 찾을 것입니다. 모든 데이터에는 항상 몇 가지 패턴이 있습니다.) 완벽하게 학습하고 안정적으로 찾을 수 있지만 이 VR에서만 가능합니다.) 다른 VR에서는 단순히 존재하지 않으며 NN은 모든 종류의 넌센스를 수행합니다. 일부는 이것을 과적합과 혼동합니다. Aleksey Vyazmikin 2019.01.31 22:03 #12907 유리 아사울렌코 : 국회로서는 충분히 가능한 일이다. 문제는 데이터 준비에 있습니다. 또한 사실 - 거기에서 찾고 변환할 것이 있습니까? 그렇지 않으면 NN은 실제로 존재하지 않는 것을 찾을 것입니다. 모든 데이터에는 항상 몇 가지 패턴이 있습니다.) 완벽하게 학습하고 안정적으로 찾을 수 있지만 이 VR에서만 가능합니다.) 다른 VR에서는 단순히 존재하지 않으며 NN은 모든 종류의 넌센스를 수행합니다. 일부는 이것을 과적합과 혼동합니다. 나는 오히려 예측자의 변환과 일반화에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 단순화된 방식으로 우리는 2개의 예측자를 가지고 있으며 그들 사이에 간단한 수학 연산을 수행하면 동일한 답을 얻을 수 있습니다. 하나의 클러스터에서 음, 아주 원시적입니다. 0의 거듭제곱 수이지만 뉴런의 공식과 NS 원리로 인해 이러한 변환이 여러 개 있을 수 있습니다. 추가 기능과 같은 클러스터는 이미 나무/숲/부스팅의 분류를 향상시킬 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.01.31 22:14 #12908 그건 그렇고, 자동 트리 구성의 또 다른 문제는 예측 그룹 내에서 논리적 연결이 손실된다는 것입니다. 이것은 예를 들어 측정할 예측자가 10개이고 공간의 점을 가정해 보겠습니다. 다른 예측자 그룹의 연결을 추가하기 전에 그룹 내의 모든 연결을 표시하는 것은 이러한 예측자의 조합이라는 것을 알고 있을 때입니다. Renat Akhtyamov 2019.01.31 22:25 #12909 유리 아사울렌코 : 이것을 알고 그것이 실제로 존재한다면(다시 규칙적으로 반복되는 이벤트인 현상의 발달 주기라고 부르자 ), 쉽게 사용할 수 있습니다. 나는 모든 일이 이미 일어났을 때만 역사에서 그런 것을 볼 수 있습니다 . 실시간으로 - I pass.) 그런데 이것은 신호가 완료된 후에야 신호를 식별할 수 있는 경우에 흔히 발생합니다. 이것은 종종 신호 처리에서 수행됩니다. 왜 역사만? 볼륨을 봐 항상 동시에 최대 틱 수 추세 또는 평면 전략이 작동할 시간을 쉽게 예측하고 설정할 수 있습니다. : Грааль 2019.01.31 22:56 #12910 레나트 아크티아모프 : 왜 역사만? 볼륨을 봐 항상 동시에 최대 틱 수 추세 또는 평면 전략이 작동할 시간을 쉽게 예측하고 설정할 수 있습니다. : 볼륨은 추세에서 평면으로 상태의 변화를 예측하는 데 도움이되지만 "어려움없이"와는 거리가 멀며 일반적으로 "추세 / 평면"의 상태를 예측하는 것은 단위당 다음 증분의 방향보다 훨씬 정확하지 않습니다. 시간, 정확도가 약 57% 정도, 믿을 수 없는 숫자에 대해 말한 내용은 분명히 오류의 결과입니다. 1...128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
멋진 KNIME 소프트웨어도 있으며 모든 종류의 부스팅, 데이터 분석 및 시각화가 있습니다.
무료 및 프로그래밍 없이
모든 소프트웨어를 배울 수는 없습니다.)) R, Python 또는 기타 한 가지만 있으면 가능합니다. 무엇인가에서 멈추십시오. 그리고 충분합니다. 글쎄, 당신이 그것을 느낀다면.))
식물학의 감정가, 모든 종류의 나무-숲은 적어도 대각선이나 기울어진 무언가를 지을 수 있습니까? 모든 경우에 수평-수직 분할의 조합만 볼 수 있습니다.
그들은 어린 시절부터 타원을 좋아하지 않았고 어린 시절부터 각도를 그렸습니다. 시그모이드가 아닌 이진 분할이 있습니다.부스팅이 가능한 것 같지만 확실하지 않음
나는 정사각형 직육면체를 원하지 않지만 최소한 다각형을 원합니다. 2x+3y-7z > N은 안되나요? 바로 경사면입니다. 디비전이 무엇인지 어떻게 미리 알 수 있습니까?
예, 트리로 분류하기 위해 기성품 기능을 제출하는 것이 더 좋지만 이러한 기능의 선택, 즉 예측 변수를 만드는 것은 신경망에서 실현 가능한 작업입니다.
그건 그렇고, 작업이 샘플의 다른 간단한 기능에서 변환된 더 복잡한 기능을 검색하는 것인 경우 클러스터링을 위한 신경망이 있을 수 있습니까?
분명히 선형으로 분리된 점에서는 잘 작동하지 않습니다. 그렇지 않으면 차이가 없다고 말합니다. 숲은 알려지지 않은 "패턴"을 검색하는 데 더 많이 사용되고 NN은 알려진 신호를 처리하는 데 사용된다는 것을 들었습니다.
국회로서는 충분히 가능한 일이다. 문제는 데이터 준비에 있습니다. 또한 사실 - 거기에서 찾고 변환할 것이 있습니까? 그렇지 않으면 NN은 실제로 존재하지 않는 것을 찾을 것입니다. 모든 데이터에는 항상 몇 가지 패턴이 있습니다.) 완벽하게 학습하고 안정적으로 찾을 수 있지만 이 VR에서만 가능합니다.) 다른 VR에서는 단순히 존재하지 않으며 NN은 모든 종류의 넌센스를 수행합니다. 일부는 이것을 과적합과 혼동합니다.
나는 오히려 예측자의 변환과 일반화에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 단순화된 방식으로 우리는 2개의 예측자를 가지고 있으며 그들 사이에 간단한 수학 연산을 수행하면 동일한 답을 얻을 수 있습니다. 하나의 클러스터에서 음, 아주 원시적입니다. 0의 거듭제곱 수이지만 뉴런의 공식과 NS 원리로 인해 이러한 변환이 여러 개 있을 수 있습니다.추가 기능과 같은 클러스터는 이미 나무/숲/부스팅의 분류를 향상시킬 수 있습니다.
이것을 알고 그것이 실제로 존재한다면(다시 규칙적으로 반복되는 이벤트인 현상의 발달 주기라고 부르자 ), 쉽게 사용할 수 있습니다.
나는 모든 일이 이미 일어났을 때만 역사에서 그런 것을 볼 수 있습니다 . 실시간으로 - I pass.) 그런데 이것은 신호가 완료된 후에야 신호를 식별할 수 있는 경우에 흔히 발생합니다. 이것은 종종 신호 처리에서 수행됩니다.
볼륨은 추세에서 평면으로 상태의 변화를 예측하는 데 도움이되지만 "어려움없이"와는 거리가 멀며 일반적으로 "추세 / 평면"의 상태를 예측하는 것은 단위당 다음 증분의 방향보다 훨씬 정확하지 않습니다. 시간, 정확도가 약 57% 정도, 믿을 수 없는 숫자에 대해 말한 내용은 분명히 오류의 결과입니다.