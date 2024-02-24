트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1295 1...128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302...3399 새 코멘트 Ivan Negreshniy 2019.02.06 08:31 #12941 도서관 : FAQ에서 나는 그들이 DC/여러 DC에서 거래된다는 것을 이해했습니다. DC가 여러 개인 경우 DC의 수는 6 *이어야 합니다. 당신은 여전히 골드만과 모건으로 성장해야합니다. 그런 금액으로 시간이 될 것입니다. 예, 하나의 DC는 그러한 클라이언트를 소화하지 않을 것입니다 ... 사기의 방향으로 하나 더 +. 글쎄, 만약 그들이 43%로 연간 100%를 벌 수 있다면 존경심 외에 이것은 MO를 공부하는 사람들을 위한 더 많은 예입니다. 10% 오류에 대해 이야기하는 사람들 - 투자 자금을 보여주세요)) 흥미롭네요... 전략이 얼마나 변경되었는지. 2017년에는 한 달에 25개의 유로 거래가 있었습니다(25개 중 4개만 수익성이 없었음). 이제 3,500개가 있지만 금액은 더 적습니다. 국회가 장기에서 단기로 재교육을 받은 모양이다. 그건 그렇고, 또 다른 기이함. 이미 다른 전략이 있었다면 6개 계정이 아닌 다른 통화와 다른 모델/전략으로 100개 계정으로 거래하는 것이 논리적일 것입니다. 2017년에 이미 작동 중인 장기 전략이 있었다면 왜 폐기되었습니까? 포함하여 사용해야 합니다. 위험을 분산시키는 것. 테스터에서 확인해보면 대략 이렇습니다(100% on SELL:) Грааль 2019.02.06 13:23 #12942 도서관 : FAQ에서 나는 그들이 DC/여러 DC에서 거래한다는 것을 이해했습니다. Aleksei Kuznetsov 2019.02.06 14:07 #12943

성배 : 사기인지도 불명확하고 사이트 스타일로도 볼 수 있는데 "전화해서 다 말하자!" 라는 강박 관념으로 지금까지 사기꾼의 스타일과 접근 방식은 변하지 않았으며 분명히 알고 있습니다. 더 좋지만 이러한 맥락에서 IMHO와 같은 저렴한 마케팅은 연속적으로 잘 작동하지 않습니다.

그리고 효과적이고 수익성 있는 MO 전략이 있다면 어떻게 (모두에게 질문) 회사를 광고하시겠습니까? 글쎄, Goldman과 Morgan의 인쇄물을 제외하고(아마도 100만 달러 미만으로 입장할 수 없을 것입니다). 대중에게 어떻게 투자로 수익을 올릴 수 있는지 알릴 수 있습니까? 그것이 바로 그들이 사용하는 것입니다. 사이트, 사이트의 광고 및 사이트 양식에 "전화번호를 알려주세요") 추신: 그리고 이메일로 보낸 질문에 아직 답변이 없습니다. [삭제] 2019.02.06 14:27 #12944

도서관 : 당신이 그들을 도울 수 있다는 것을 대중에게 전달하는 방법 )))))))

Грааль 2019.02.06 17:39 #12945

도서관 : 그리고 효과적이고 수익성 있는 MO 전략이 있다면 어떻게 (모두에게 질문) 회사를 광고하시겠습니까? 글쎄, Goldman과 Morgan의 인쇄물을 제외하고(아마도 100만 달러 미만으로 입장할 수 없을 것입니다). 대중에게 어떻게 투자로 수익을 올릴 수 있는지 알릴 수 있습니까? 그것이 바로 그들이 사용하는 것입니다. 사이트, 사이트의 광고 및 사이트 양식에 "전화번호를 알려주세요") 추신: 그리고 이메일로 보낸 질문에 아직 답변이 없습니다.

광고도 필요합니까? 마케팅을 통한 광고는 섬세한 작업이라 구체적으로 어떻게 해야할지 잘 모르겠지만 풍수를 하지 않았을 때는 분명히 알 수 있습니다. 예를 들어, 지구상에서 가장 멋진 퀀트 펀드 중 하나인 https://www.renfund.com 사이트에 무엇이 있는지 봅시다. 지속적으로 수익성이 있는 알고 트레이딩 IMHO는 추가 광고가 필요하지 않습니다. 적절한 기술을 습득하기 위해 수년 또는 수십 년을 바친 사람/사람들은 초기 실험을 위한 투자자를 쉽게 찾을 수 있도록 (좁은 원으로) 충분히 알려야 합니다. 몇 백 킬로 달러, 아마도 레몬 몇 개에, 나중에 헤지 펀드의 파트너가 되며 투자자들은 일반적으로 펀드가 정상적으로 작동할 때 입소문을 받습니다. 사기꾼, 다양한 피라미드 및 과대 광고의 경우 공격적인 마케팅이 필요하며 실제로 그것이 가장 중요합니다. 알고리즘 트레이딩 경력을 시작할 때 Jim Simons가 킬로플롭스가 있는 신경망의 레이어 수에 대한 광고에 집중하고 전화 판매를 통해 투자자를 유치했다고 생각하십니까?

Renaissance www.renfund.com The Renaissance Technologies Investor website is by invitation only. Aleksei Kuznetsov 2019.02.06 18:25 #12946

성배 : 광고도 필요합니까? 마케팅을 통한 광고는 섬세한 작업입니다. 나는 이것을 정확히 어떻게 하는지 잘 이해하지 못하지만 풍수에서 하지 않을 때 분명히 알 수 있습니다. 예를 들어, 지구상에서 가장 멋진 퀀트 펀드 중 하나인 https://www.renfund.com 사이트에 무엇이 있는지 봅시다. 지속적으로 수익성이 있는 알고 트레이딩 IMHO는 추가 광고가 필요하지 않습니다. 적절한 기술을 습득하기 위해 수년 또는 수십 년을 바친 사람/사람들은 초기 실험을 위한 투자자를 쉽게 찾을 수 있도록 (좁은 원으로) 충분히 알려야 합니다. 몇 백 킬로 달러, 아마도 레몬 몇 개에, 나중에 헤지 펀드의 파트너가 되며 투자자들은 일반적으로 펀드가 정상적으로 작동할 때 입소문을 받습니다. 사기꾼, 다양한 피라미드 및 과대 광고의 경우 공격적인 마케팅이 필요하며 실제로 그것이 가장 중요합니다. 알고리즘 트레이딩 경력을 시작할 때 Jim Simons가 킬로플롭스가 있는 신경망의 레이어 수에 대한 광고에 집중하고 전화 판매를 통해 투자자를 유치했다고 생각하십니까?

스타트업은 확실히 광고가 필요합니다. 그렇지 않으면 스타트업이 광고를 어떻게 알 수 있을까요? 르네상스와 같은 사이트에서 스타트업은 자체 투자만 남게 됩니다. 그건 그렇고, "르네상스"라는 이름은 순전히 마케팅입니다.) MO와 아무런 관련이 없지만 돈과 아름다운 삶과 관련이 있습니다. 금과 보석, 예술과 문화, 우물과 "두뇌"에 이르기까지 모든 것이 제거되었습니다. 그리고 사원). Дмитрий 2019.02.06 21:19 #12947

도서관 : 스타트업은 확실히 광고가 필요합니다. 그렇지 않으면 스타트업이 광고를 어떻게 알 수 있을까요? 르네상스와 같은 사이트에서 스타트업은 자체 투자만 남게 됩니다. 그건 그렇고, "르네상스"라는 이름은 순전히 마케팅입니다.) 모스크바 지역과의 연관성이 아니라 돈과 아름다운 삶과 관련이 있습니다. (결국 르네상스는 콘스탄티노플 약탈과 비잔티움 금과 보석, 예술과 문화, 우물과 "두뇌"에 이르기까지 모든 것이 제거되었습니다. 궁전과 사원).

르네상스 초기에 비잔티움은 더 이상 존재하지 않았고 콘스탄티노플은 오스만 제국의 수도였으며 그보다 200년 앞서십자군 전쟁 이 끝났습니다. 농담하지마라...

Alexander_K 2019.02.06 21:30 #12948

성배 : 알고리즘 트레이딩 경력을 시작할 때 Jim Simons 는 킬로플롭스가 있는 신경망의 레이어 수에 대한 광고에 집중하고 전화 판매를 통해 투자자를 유치했다고 생각하십니까?

글쎄요, 이것은 Kisses의 베이스 연주자입니다 - 그는 여전히 시장에서 거래되고 있습니까??!!

Грааль 2019.02.06 21:56 #12949

Alexander_K : 글쎄요, 이것은 Kisses의 베이스 연주자입니다 - 그는 여전히 시장에서 거래되고 있습니까??!!

그는 거래했고 이제 더 이상 거래하지 않을 것입니다. 그는 돈을 쓰고 흥이 납니다.

도서관 : 스타트업은 확실히 광고가 필요합니다. 그렇지 않으면 스타트업이 광고를 어떻게 알 수 있을까요? 르네상스와 같은 사이트에서 스타트업은 자체 투자만 남게 됩니다. 그건 (결국 르네상스는 콘스탄티노플 약탈과 비잔티움 금과 보석, 예술과 문화, 우물과 "두뇌"에 이르기까지 모든 것이 제거되었습니다. 궁전과 사원). 네, 문제는 사람들이 지갑의 깊이에 반비례하여 패션 사이트와 광고를 방문한다는 것입니다. 글쎄요, "스타트업"과 헤지 펀드를 혼동 할 필요가 없습니다. 나는 내 의견을 유지합니다. 스스로 성과를 이룬 알고리즘 트레이더는 굶어죽지 않고 좁은 범위에서 투자를 찾는 것이 문제가 아니라 누군가가 거래 인프라나 거래 시스템 없이 사전에 '자본'을 요구한다면 또 다른 문제지만, "훈련비를 내게 줘"라고 하면 당연히 그런 나쿠를 보내고 아름다운 사이트와 비디오 클립으로 광고가 필요합니다. 하지만 세상은 넓고, 어쩌면 내가 너무 범주적일 수도 있습니다. 전 세계의 고문 누가 손을 거래합니까? 거래 신호를 선택하기 위한 Aleksey Vyazmikin 2019.02.06 21:56 #12950 드미트리 : 르네상스 초기에 비잔티움은 더 이상 존재하지 않았고 콘스탄티노플은 오스만 제국의 수도였으며 그보다 200년 앞서 십자군 전쟁 이 끝났습니다. 농담하지마라... 그래서 나는 위키피디아와 "문화"에 대한 외국인의 교육 시리즈가 뻔뻔스럽게 거짓말을 하고 있다는 것을 알았습니다! 사실 전혀 그렇지 않았는데... 1...128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 만약 그들이 43%로 연간 100%를 벌 수 있다면 존경심 외에 이것은 MO를 공부하는 사람들을 위한 더 많은 예입니다. 10% 오류에 대해 이야기하는 사람들 - 투자 자금을 보여주세요))
흥미롭네요... 전략이 얼마나 변경되었는지. 2017년에는 한 달에 25개의 유로 거래가 있었습니다(25개 중 4개만 수익성이 없었음). 이제 3,500개가 있지만 금액은 더 적습니다. 국회가 장기에서 단기로 재교육을 받은 모양이다.
그건 그렇고, 또 다른 기이함. 이미 다른 전략이 있었다면 6개 계정이 아닌 다른 통화와 다른 모델/전략으로 100개 계정으로 거래하는 것이 논리적일 것입니다. 2017년에 이미 작동 중인 장기 전략이 있었다면 왜 폐기되었습니까? 포함하여 사용해야 합니다. 위험을 분산시키는 것.
테스터에서 확인해보면 대략 이렇습니다(100% on SELL:)
글쎄요, 사기인지는 불명. 사이트 스타일로 봐도 알겠지만, "전화해서 다 말하자!" 라는 강박관념에, 그리고 영상 광고는 미쳤고, 테라플롭이 추가되고 50개의 레이어가 추가되었습니다. of NS)))))))) 지금까지 사기꾼의 스타일과 접근 방식이 변하지 않았다는 것이 놀랍습니다. 확실히 더 잘 알고 있지만 이러한 맥락에서 IMHO와 같은 저렴한 마케팅은 연속해서 잘 작동하지 않습니다.
광고도 필요합니까? 마케팅을 통한 광고는 섬세한 작업이라 구체적으로 어떻게 해야할지 잘 모르겠지만 풍수를 하지 않았을 때는 분명히 알 수 있습니다. 예를 들어, 지구상에서 가장 멋진 퀀트 펀드 중 하나인 https://www.renfund.com 사이트에 무엇이 있는지 봅시다.
지속적으로 수익성이 있는 알고 트레이딩 IMHO는 추가 광고가 필요하지 않습니다. 적절한 기술을 습득하기 위해 수년 또는 수십 년을 바친 사람/사람들은 초기 실험을 위한 투자자를 쉽게 찾을 수 있도록 (좁은 원으로) 충분히 알려야 합니다. 몇 백 킬로 달러, 아마도 레몬 몇 개에, 나중에 헤지 펀드의 파트너가 되며 투자자들은 일반적으로 펀드가 정상적으로 작동할 때 입소문을 받습니다. 사기꾼, 다양한 피라미드 및 과대 광고의 경우 공격적인 마케팅이 필요하며 실제로 그것이 가장 중요합니다.
알고리즘 트레이딩 경력을 시작할 때 Jim Simons가 킬로플롭스가 있는 신경망의 레이어 수에 대한 광고에 집중하고 전화 판매를 통해 투자자를 유치했다고 생각하십니까?
그건 그렇고, "르네상스"라는 이름은 순전히 마케팅입니다.) MO와 아무런 관련이 없지만 돈과 아름다운 삶과 관련이 있습니다. 금과 보석, 예술과 문화, 우물과 "두뇌"에 이르기까지 모든 것이 제거되었습니다. 그리고 사원).
그건 그렇고, "르네상스"라는 이름은 순전히 마케팅입니다.) 모스크바 지역과의 연관성이 아니라 돈과 아름다운 삶과 관련이 있습니다. (결국 르네상스는 콘스탄티노플 약탈과 비잔티움 금과 보석, 예술과 문화, 우물과 "두뇌"에 이르기까지 모든 것이 제거되었습니다. 궁전과 사원).
글쎄요, 이것은 Kisses의 베이스 연주자입니다 - 그는 여전히 시장에서 거래되고 있습니까??!!
그는 거래했고 이제 더 이상 거래하지 않을 것입니다. 그는 돈을 쓰고 흥이 납니다.
그건 그렇고, "르네상스"라는 이름은 순전히 마케팅입니다.) 모스크바 지역과의 연관성이 아니라 돈과 아름다운 삶과 관련이 있습니다. (결국 르네상스는 콘스탄티노플 약탈과 비잔티움 금과 보석, 예술과 문화, 우물과 "두뇌"에 이르기까지 모든 것이 제거되었습니다. 궁전과 사원).
네, 문제는 사람들이 지갑의 깊이에 반비례하여 패션 사이트와 광고를 방문한다는 것입니다. 글쎄요, "스타트업"과 헤지 펀드를 혼동 할 필요가 없습니다. 나는 내 의견을 유지합니다. 스스로 성과를 이룬 알고리즘 트레이더는 굶어죽지 않고 좁은 범위에서 투자를 찾는 것이 문제가 아니라 누군가가 거래 인프라나 거래 시스템 없이 사전에 '자본'을 요구한다면 또 다른 문제지만, "훈련비를 내게 줘"라고 하면 당연히 그런 나쿠를 보내고 아름다운 사이트와 비디오 클립으로 광고가 필요합니다. 하지만 세상은 넓고, 어쩌면 내가 너무 범주적일 수도 있습니다.
그래서 나는 위키피디아와 "문화"에 대한 외국인의 교육 시리즈가 뻔뻔스럽게 거짓말을 하고 있다는 것을 알았습니다! 사실 전혀 그렇지 않았는데...