트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1170

유리 아사울렌코 :

프로필에 정신과 진료소의 증명서가 있으면 좋을 것입니다.

유리야 왜 울어 주머니에 있는 구멍을 보고 있니?

두려워하지 마십시오. NG 아래에서 성배 를 드립니다. 당연한.

나는 인정해야합니다, 당신은 여기 포럼에 있습니다 - 가장 강력한 것 중 하나입니다. 농담이 아니다.

 
알렉산더_K2 :

두려워하지 마십시오. NG 아래에서 성배를 줄 것입니다.

그것은 단지 필요하지 않습니다. 예, 모두 비어 있습니다. NY 2019까지는 아무것도 가질 수 없습니다.)

 
유리 아사울렌코 :

그것은 단지 필요하지 않습니다. 예, 모두 비어 있습니다. NY 2019까지는 아무것도 가질 수 없습니다.)

할 것이다.

그리고 당신은 나보다 더 잘 알고 있습니다.

우리는 같은 방식으로 생각합니다. 열쇠가 부족했습니다. 그리고 찾은 것 같아요.

 
알렉산더_K2 :

할 것이다.

그리고 당신은 나보다 더 잘 알고 있습니다.

우리는 같은 방식으로 생각합니다. 열쇠가 부족했습니다. 그리고 찾은 것 같아요.

과잉 비대칭에 대해 이야기하고 있다면 이것은 가능성이 낮습니다.

 
유리 아사울렌코 :

과잉 비대칭에 대해 이야기하고 있다면 이것은 가능성이 낮습니다.

그것은 그들에 관한 것입니다. 그럼 어떻게 했는지 알려드리겠습니다. 친절에 친절로 보답하고 싶습니다. 하지만 ... 우리 는 다음 주 에 결과 를 기다려야 합니다 .

 
노바자 :
베르누이 방식과 관련하여 특정 변환을 통해 접근할 수 있습니다. 조합론, 이론, 게임 이론 중 어느 영역을 보는 것이 더 나은지 알려주십시오.

나는 베르누이 계획이 그것과 어떤 관련이 있는지 이해하지 못합니다.

Lyapunov의 극한 정리는 두 개의 독립 확률 변수의 합이 정규 분포를 가질 특정 조건을 공식화합니다.

정확히 무엇을 찾고 싶습니까?

 
알렉산더_K2 :

일반적으로 포럼에 범람한 아빠와 기타 노인 의 경우 게시물에 상태를 첨부하는 것이 좋습니다.

Schaub 콧수염은 이 나이든 아이의 IQ를 보았습니다.

포럼은 오랫동안 기다려온 재미와 농담을 찾을 것입니다.

예측(보통 성장, 추세 하락):


 
드미트리 :

나는 베르누이 계획이 그것과 어떤 관련이 있는지 이해하지 못합니다.

Lyapunov의 극한 정리는 두 개의 독립 확률 변수의 합이 정규 분포를 가질 특정 조건을 공식화합니다.

정확히 무엇을 찾고 싶습니까?

감사합니다. 일반적으로 명확하지 않았을 수 있습니다. 더 이상 중요하지 않습니다.
 
레나트 아크티아모프 :

예측(보통 성장, 추세 하락):


더 빨랐을 것입니다 - 나는 논쟁하지 않습니다.

바로 지금, 내가 말 그대로 "무릎에" 발견한 탐나는 열쇠의 도움으로 추세가 쉽고 부드럽게 변기에 던져졌습니다.

 
노바자 :
감사합니다. 일반적으로 명확하지 않았을 수 있습니다. 더 이상 중요하지 않습니다.

:)))) 맞아요, 미인 부인이 중음 2개를 더한 사람과 무슨 이야기를 할 수 있겠습니까? 빈 주머니에 대해, 제외하고...

고개를 들어, 아가씨 - 모든 것이 NG를 위해 준비될 것입니다.

