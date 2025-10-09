지표: 오썸 오실레이터Awesome Oscillator (AO)
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
윌리엄스 없이는 불가능합니다. 그의 슈퍼 AO는 진정한 성배 지표입니다. 파동 계산은 매우 간단합니다. 명확한 규칙이 있습니다. 그들은 단지 따라야합니다.
엘리엇 파동을 계산할 때 지표 AO(굉장한 오실레이터)의 세 가지 주요 응용 프로그램입니다.
1. 모든 시간대에서 모든 주문의 세 번째 파동의 피크를 결정합니다.
2. 4파의 최소 조건 충족 여부 확인 (3파 피크 이후 히스토그램이 0선을 넘음) 3.
3. 가격과 모멘텀 사이에 차이가 있는지 확인하고 현재 시장 모멘텀이 무엇인지 표시합니다.
AO를 사용하여 3파의 피크 결정하기.
3파는 100-140 바의 AO에서 가장 높은 피크를 보일 것입니다.
iTC, 2014.04.21 08:44첫 번째 파동을 찾는 것은 아주 간단합니다. 매수의 예를 들어보겠습니다. 차트 왼쪽의 이전 고점이 깨지고 AO가 0 위에 있는 것을 볼 수 있습니다. 그런 다음 두 번째 파동에서 AO가 빨간색으로 바뀌고 녹색 "파란색"으로 색상이 바뀌면 시장이 세 번째 파동으로 들어갑니다.
iTC, 2014.04.21 08:59 오후.첫 번째 파동과 혼동을 피하기 위해 이전 140바를 살펴봐야 한다고 덧붙이고 싶습니다. 그 전에 5파 주기가 있었습니까? 볼 수 없다면 횡보는 평범하고 거래해서는 안됩니다. 따라서 첫 번째 파동은 없습니다.
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
얼마 전 첫 번째와 두 번째 파동의 예가 있습니다. 두 번째 파동을 더 작은 TF의 하위 파동으로 반전시키고 목표 수준에 도달한 후 상승 모멘텀을 찾을 수 있습니다. 그림 2를 참조하세요.
iTC, 2014.04.22 13:38
차트를 보지 않고도 매수 또는 매도해야 할 것을 알 수있는 일반 AO 지표가 있으면 지표의 히스토그램을 살펴 보겠습니다. 다음은 마크업입니다.
iTC, 2014.04.22 13:38
여러 곳에서 인디케이터 코딩 방법에 대한 문서에서 어썸 오실레이터를 참조했지만, 코드 예제가 인디케이터를 만드는 데 필요한 함수를 쉽게 식별할 수 있도록 제공하지 않는다고 생각했습니다. 좀 더 체계적인 코딩 예제를 제공하기 위해 다시 작성했는데, 아마도 MLQ5 코딩을 처음 접하는 다른 사람들에게 도움이 될 것이며, 독자들이 댓글을 달고 자신만의 아이디어를 제공하여 정말 좋은 예제로 만들 수도 있을 것입니다. 단말기와 함께 배포된 예제가 코드 스타일과 기능 면에서 가장 좋은 예제가 될 수 있을 것입니다.
여기 (https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. )와 같은 mql5 프로그램에 대한 실제 스타일 가이드는 보지 못했습니다. 이 사이트의 일부 최고 개발자들의 코딩 스타일에서 이 가이드와 다른 여러 가지 선호도를 발견했고, 제 개인적인 선호도와는 다른 것도 있었습니다(
- 중괄호는 더 압축된 스타일을 따르기 때문에 코딩 줄이 줄어들고 중괄호는 첫 문자 바로 아래(예: for 루프에서 f 바로 아래)를 사용합니다.이런 스타일이라면 좋지만, 개인적으로는 육안으로 코드 블록의 시작과 끝을 찾는 데 걸리는 시간이 늘어난다고 생각합니다.
- 멤버 변수 이름 앞에는 m_가 붙는데, 위 가이드에서는 후행 밑줄이 붙습니다. 저는 m_가 더 좋습니다.
- 열거형에 매크로 명명 스타일과 선행 k를 붙이는 스타일 - 시각적으로는 매크로 명명 스타일을 선호하지만 기술적으로는 github 문서에서처럼 선행 k가 더 낫다고 생각해요.
마지막으로 완전히 성공한 실행을 추적하기 위해 AO 예제에 last_prev_calculated 변수를 추가하고 불필요한 전체 시작을 초래할 수 있는 0 대신 반환 값으로 사용했는데, 이것이 좋은 코드 관행인가요?
제가 아직 찾지 못한 스타일에 대한 포럼 토론이 있나요?
오썸 오실레이터Awesome Oscillator (AO):
Bill Williams의 Awesome Oscillator Indicator(AO)는 중심 지점을 가로질러 작성된 5기간 단순 이동 평균에서 얻어진 바(H+L)/2의 중간 지점을 이은 34기간 단순 이동 평균입니다. 이 지표는 현재 시장을 끌고 가는 주체에게 무슨 일이 일어나고 있는지를 잘 보여줍니다.
