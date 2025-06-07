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Multi-Day Dynamic VWAP - MetaTrader 5脚本
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该指标动态绘制多日 VWAP（成交量加权平均价） 水平，默认情况下从日时间框架开始（时间框架可在输入中完全自定义）。由于它可以计算多日（或多条）的 VWAP，因此类似于锚定 VWAP。它在识别关键支撑/阻力位、趋势确认 和均值回归信号 方面功能强大。除了动态更新的 VWAP 水平外，市场收盘价与 heiken ashi 趋势一起绘制，有助于直观地显示看跌和看涨趋势。
VWAP 表示选定时间段内按成交量加权的平均价格。与简单平均数不同的是，它能告诉你大部分成交量在哪里交易，这对机构来说是一个至关重要的基准。
在使用 VWAP 寻找 信号时，理想的做法是观察市场价格如何从 VWAP 价格出发，而不是直接在 VWAP 价格买入。
趋势支撑/阻力：
- 下降趋势： 当当前价格低于 VWAP 时， VWAP 成为阻力。
价格低于 VWAP = 卖家控制了市场。
- 上升趋势： 当当前价格高于 VWAP 时， VWAP 起支撑 作用。
价格高于 VWAP = 买方占优。
动量：
在使用 VWAP 寻找交易信号时，关注价格如何远离 VWAP 水平，而不是直接在VWAP 水平 进场，会更有洞察力。
- 如果价格向趋势方向强烈偏离 VWAP，则通常预示着动量持续 或强烈的方向性倾向。
- 这种变动表明，市场参与者正在投入资本，并改变了所认为的价值，从而揭示了一个潜在的高定罪机会。
突破信号：
- 看涨突破：
如果价格突破 VWAP，这是一个潜在的买入信号，表明 买方正在控制市场。
- 看跌突破：
如果价格跌破 VWAP，则表明卖方占据主导地位，是潜在 的卖出机会。
横盘市场的均值回归：
- 在横盘或盘整的市场 中，价格往往会回撤到 VWAP。
- 这提供了高概率的反趋势交易和均值回归设置。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59157
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这是一个用于确定市场趋势、支撑和阻力水平的指标。 如果有成交量数据，则使用 MFI 计算，如果没有，则使用 RSI 计算。 势头：RSI 和 MFI 波动率：ATR
T3 指标是一种先进的移动平均线，它结合了六条指数移动平均线，与传统移动平均线相比，能提供更平滑的价格走势，减少滞后性。每日趋势
该指标可在任何图表时间显示当日趋势。您可以自定义文字在屏幕上的颜色和位置。