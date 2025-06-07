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Multi-Day Dynamic VWAP - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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该指标动态绘制多日 VWAP（成交量加权平均价） 水平，默认情况下从日时间框架开始（时间框架可在输入中完全自定义）。由于它可以计算多日（或多条）的 VWAP，因此类似于锚定 VWAP。它在识别关键支撑/阻力位趋势确认均值回归信号 方面功能强大。除了动态更新的 VWAP 水平外，市场收盘价与 heiken ashi 趋势一起绘制，有助于直观地显示看跌和看涨趋势。

VWAP 表示选定时间段内按成交量加权的平均价格。与简单平均数不同的是，它能告诉你大部分成交量在哪里交易，这对机构来说是一个至关重要的基准。

在使用 VWAP 寻找 信号时，理想的做法是观察市场价格如何从 VWAP 价格出发，而不是直接在 VWAP 价格买入。

趋势支撑/阻力：

  • 下降趋势： 当当前价格低于 VWAP 时， VWAP 成为阻力
    价格低于 VWAP = 卖家控制了市场。
  • 上升趋势： 当当前价格高于 VWAP 时， VWAP 起支撑 作用。
    价格高于 VWAP = 买方占优。

动量：

在使用 VWAP 寻找交易信号时，关注价格如何远离 VWAP 水平，而不是直接在VWAP 水平 进场，会更有洞察力。

  • 如果价格向趋势方向强烈偏离 VWAP，则通常预示着动量持续强烈的方向性倾向
  • 这种变动表明，市场参与者正在投入资本，并改变了所认为的价值，从而揭示了一个潜在的高定罪机会。

突破信号：

  • 看涨突破：
    如果价格突破 VWAP，这是一个潜在的买入信号，表明 买方正在控制市场。
  • 看跌突破：
    如果价格跌破 VWAP，则表明卖方占据主导地位，是潜在卖出机会

横盘市场的均值回归：

  • 横盘或盘整的市场 中，价格往往会回撤到 VWAP
  • 这提供了高概率的反趋势交易和均值回归设置。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59157

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