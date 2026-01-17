- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.54 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.35 USD (1 057 pips)
総損失:
-0.15 USD
最大連続の勝ち:
2 (16.35 USD)
最大連続利益:
16.35 USD (2)
シャープレシオ:
2.49
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
162.00
長いトレード:
2 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
109.00
期待されたペイオフ:
8.18 USD
平均利益:
8.18 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
0.10 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.54 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.35 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし