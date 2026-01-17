- Incremento
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
2 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
11.54 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
16.35 USD (1 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.15 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (16.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.35 USD (2)
Ratio de Sharpe:
2.49
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
162.00
Transacciones Largas:
2 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
109.00
Beneficio Esperado:
8.18 USD
Beneficio medio:
8.18 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
8.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
0.10 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
