シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EURUSD All 5 Strategies
Damiem Marchand De Campos

EURUSD All 5 Strategies

Damiem Marchand De Campos
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5.78 USD (292 pips)
総損失:
-0.06 USD
最大連続の勝ち:
1 (5.78 USD)
最大連続利益:
5.78 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
95.33
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
96.33
期待されたペイオフ:
5.78 USD
平均利益:
5.78 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
0.06 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 292
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5.78 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
68 より多く...
レビューなし
2026.01.07 19:56
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.67% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 19:56
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 19:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 19:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
