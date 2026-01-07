- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5.78 USD (292 pips)
総損失:
-0.06 USD
最大連続の勝ち:
1 (5.78 USD)
最大連続利益:
5.78 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
95.33
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
96.33
期待されたペイオフ:
5.78 USD
平均利益:
5.78 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
0.06 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|292
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5.78 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
68 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし