シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FBS XAU BOSS 5K
Duong Xuan Dong

FBS XAU BOSS 5K

Duong Xuan Dong
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 3%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
142.48 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
142.48 USD (136 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (142.48 USD)
最大連続利益:
142.48 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 秒
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
142.48 USD
平均利益:
142.48 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +142.48 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +142.48 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 より多く...
Chiến lược giao dịch Vàng, đòn bẩy 1:500
レビューなし
2025.12.30 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 05:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
